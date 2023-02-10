Спикер думы рушит план мэра Екатеринбурга на спокойные выборы

Игорь Володин (справа) собирает пул кандидатов для выдвижения по всему городу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Выборы в думу не будут простыми для мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к муниципальной власти.

Орлов, как ранее сообщало агентство, хотел переформатировать думу, сменив после выборов (пройдут в сентябре 2023 года) спикера Игоря Володина, представляющего фракцию депутатов под контролем совладельца «Мотива» Виталия Кочеткова. Чтобы отставка проходила мягко, мэр, по одной из версий, хотел отдать Володину три из четырех округов в Орджоникидзевском районе, который тот представляет в думе.

Так Орлов планировал ограничить аппетиты спикера относительно других районов. Однако Володин на это не согласен. Заручившись, по данным URA.RU, финансовой поддержкой от Кочеткова, он уже формирует свой пул кандидатов для выдвижения по всему городу, чтобы сохранить пост председателя.

Первым свидетельством этого является реакция Володина на проверку СК в отношении дружественного ему депутата Виталия Чачина. «Получив информацию от силовиков, Володин начал искать, кто мог бы заменить Чачина в его округе в Ленинском районе», — поделился источник. При этом второй инсайдер отметил, что Володин лишь попросил депутата как можно скорее «закрыть вопрос». Сам спикер в разговоре с корреспондентом не подтвердил информацию.