Россия обезопасит свои позиции в Центральной Азии

Для этого Мишустин выполнит просьбу президента Таджикистана, озвученную Путину

02 марта 2023 в 02:02 Размер текста - 17 +

Власти России с помощью Таджикистана стремятся усилит экономические позиции Азии Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти откорректируют отношения с Таджикистаном, усилив экономическое взаимодействие. Так объясняют эксперты URA.RU рабочую поездку 2—3 марта премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Душанбе (Таджикистан). Аналитики предполагают, что глава правительства России будет обсуждать сотрудничество в трех сферах — безопасность, образование и трудовая миграция. Поездка Мишустина в Душанбе приурочена к IX конференции по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана. 2 марта пройдет пленарное заседание, а затем сессии по промышленности, энергетике и экологии, транспорту и логистики, научно-образовательному и гуманитарному сотрудничеству. 3 марта откроется биржа контактов в Душанбе, где будут представлены компании Таджикистана. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин за полгода посетил несколько бывших советских республик, не входящих в Евразийский экономический союз Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время общения с президентом РФ Владимиром Путиным в 2022 году посетовал на отсутствие должного внимания со стороны первых лиц России к центральноазиатским странам, особенно в сфере экономического сотрудничества. Мишустин в свою очередь посетил несколько межрегиональных бизнес-форумов — в Баку (Азербайджан), в Самарканде (Узбекистан) и в Ашхабаде (Туркменистан). Несмотря на официальную экономическую повестку визита Мишустина в Таджикистан, эксперты URA.RU предполагают, что будет обсуждаться сотрудничество в трех ключевых сферах — безопасности, образовании и трудовой миграции. Визит премьер-министра РФ в Таджикистан означает, что российско-таджикским отношениям хотят придать качественно новый импульс, считает проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук, эксперт клуба «Валдай» Вячеслав Сутырин. «Таджикистан входит в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и не входит в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Этим обусловлена определенная неудовлетворенность таджикского руководства уровнем внимания со стороны РФ в вопросах экономики. Россия помогает Таджикистану защищать границы от терроризма и наркотрафика из Афганистана. Там располагается наша военная база. Сейчас решено усилить экономическое сотрудничество. Визит Мишустина — сигнал о важности и приоритетности развития отношений двух стран. В Таджикистан приедут высокопоставленные чиновники из РФ и представители крупного бизнеса для расширения связей», — объяснил эксперт. Бизнесмены возлагают большие надежды на работу российской делегации в Душанбе, сообщили эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская делегация, в которую вошли несколько сотен бизнесменов, хочет договориться о новых проектах, устранении различного рода ограничений по перемещению капитала и рынку труда, рассказал президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. «Страна не входит в ЕАЭС и это вызывает сложности для организации бизнес-процессов. Возможно, благодаря работе российской делегации, которую возглавляет премьер, удастся снять какие-то ограничения», — уточнил президент организации. РФ проводит взвешенную политику, взаимодействуя с бывшими советскими странами через образование, отмечают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Поездка Мишустина — это укрепление экономических, социальных, правовых отношений с Таджикистаном, который находится в эпицентре среднеазиатских событий, считает профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института госслужбы и управления РАНХиГС, профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им Плеханова, член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции Вадим Евсеев. «Правящая элита страны ориентирована на три направления — Россию, Китай и Европу (Англию). Таджикистан привержен хорошим отношениям с Россией и в тоже время получает западные инвестиции, так как выполняет все европейские программы. Со стороны Китая ощущается мощная имперская экспансия. Представители бывших советских республик помнят, что этносы, которые тесно взаимодействуют с Россией, удивительным образом сохраняют свои социокультурные корни и развиваются. РФ проводит взвешенную политику. Образование действует, как „мягкая сила“. В Таджикистане есть славянские университеты и школы. Большое количество таджиков обучается в РФ. Студенческий, молодежный обмен имеет большое значение. Молодежь помогает интеграции и сохранению исторического пространства», — пояснил профессор. Статья по теме Россия создает третий полюс силы в противовес США и Китаю Вопрос сохранения и изучения русского языка важен для адаптации трудовых мигрантов, поддерживает точку зрения заместитель директора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства и евразийской интеграции Владимир Киреев. «Задача сохранения русских школ и нашего языка значима для нас, так как из Таджикистана в Россию приезжает много трудовых мигрантов и людей на постоянное место жительства. Думаю, в ходе переговоров помимо этой темы будут затронуты вопросы инвестиций в таджикскую экономику, импорт сельхозпродуктов, машинной продукции и безопасность. Последняя тема связана с защитой границы Таджикистана с Афганистаном. На переговорах может пойти речь об усилении российского контингента, мониторинге ситуации на границе», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти откорректируют отношения с Таджикистаном, усилив экономическое взаимодействие. Так объясняют эксперты URA.RU рабочую поездку 2—3 марта премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Душанбе (Таджикистан). Аналитики предполагают, что глава правительства России будет обсуждать сотрудничество в трех сферах — безопасность, образование и трудовая миграция. Поездка Мишустина в Душанбе приурочена к IX конференции по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана. 2 марта пройдет пленарное заседание, а затем сессии по промышленности, энергетике и экологии, транспорту и логистики, научно-образовательному и гуманитарному сотрудничеству. 3 марта откроется биржа контактов в Душанбе, где будут представлены компании Таджикистана. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время общения с президентом РФ Владимиром Путиным в 2022 году посетовал на отсутствие должного внимания со стороны первых лиц России к центральноазиатским странам, особенно в сфере экономического сотрудничества. Мишустин в свою очередь посетил несколько межрегиональных бизнес-форумов — в Баку (Азербайджан), в Самарканде (Узбекистан) и в Ашхабаде (Туркменистан). Несмотря на официальную экономическую повестку визита Мишустина в Таджикистан, эксперты URA.RU предполагают, что будет обсуждаться сотрудничество в трех ключевых сферах — безопасности, образовании и трудовой миграции. Визит премьер-министра РФ в Таджикистан означает, что российско-таджикским отношениям хотят придать качественно новый импульс, считает проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук, эксперт клуба «Валдай» Вячеслав Сутырин. «Таджикистан входит в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и не входит в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Этим обусловлена определенная неудовлетворенность таджикского руководства уровнем внимания со стороны РФ в вопросах экономики. Россия помогает Таджикистану защищать границы от терроризма и наркотрафика из Афганистана. Там располагается наша военная база. Российская делегация, в которую вошли несколько сотен бизнесменов, хочет договориться о новых проектах, устранении различного рода ограничений по перемещению капитала и рынку труда, рассказал президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. «Страна не входит в ЕАЭС и это вызывает сложности для организации бизнес-процессов. Возможно, благодаря работе российской делегации, которую возглавляет премьер, удастся снять какие-то ограничения», — уточнил президент организации. Поездка Мишустина — это укрепление экономических, социальных, правовых отношений с Таджикистаном, который находится в эпицентре среднеазиатских событий, считает профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института госслужбы и управления РАНХиГС, профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им Плеханова, член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции Вадим Евсеев. «Правящая элита страны ориентирована на три направления — Россию, Китай и Европу (Англию). Таджикистан привержен хорошим отношениям с Россией и в тоже время получает западные инвестиции, так как выполняет все европейские программы. Со стороны Китая ощущается мощная имперская экспансия. Представители бывших советских республик помнят, что этносы, которые тесно взаимодействуют с Россией, удивительным образом сохраняют свои социокультурные корни и развиваются. РФ проводит взвешенную политику. Образование действует, как „мягкая сила“. В Таджикистане есть славянские университеты и школы. Большое количество таджиков обучается в РФ. Студенческий, молодежный обмен имеет большое значение. Молодежь помогает интеграции и сохранению исторического пространства», — пояснил профессор. Вопрос сохранения и изучения русского языка важен для адаптации трудовых мигрантов, поддерживает точку зрения заместитель директора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства и евразийской интеграции Владимир Киреев. «Задача сохранения русских школ и нашего языка значима для нас, так как из Таджикистана в Россию приезжает много трудовых мигрантов и людей на постоянное место жительства. Думаю, в ходе переговоров помимо этой темы будут затронуты вопросы инвестиций в таджикскую экономику, импорт сельхозпродуктов, машинной продукции и безопасность. Последняя тема связана с защитой границы Таджикистана с Афганистаном. На переговорах может пойти речь об усилении российского контингента, мониторинге ситуации на границе», — резюмировал эксперт.