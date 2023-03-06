Свердловчанин лишился пенсии из-за одной буквы

Мужчина семь лет не получает деньги из-за ошибки в паспорте

07 марта 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

Если недоразумение с отчеством не разрешится, Ганиеву останется ждать социальной пенсии. Фото: Александр Мамаев © URA.RU Житель Свердловской области Раян Ганиев семь лет не может добиться назначения пенсии из-за ошибки в паспорте. В отчестве мужчины — Дабигович — вместо буквы «Г» написали «К». Из-за этого 67-летний человек не получает выплаты и живет в богадельне. Хозяин приюта Эдуард Чаров рассказал URA.RU о том, как пытается выбить постояльцу деньги. Раян Ганиев попал в приют в феврале 2023 года. У мужчины за плечами пять судимостей. За время ходок дом в родном селе Усть-Бугалыш разрушился, сельчане разобрали его на доски, говорит мужчина. Жена умерла, связь с детьми потеряна, жить негде. Во время отбывания последнего срока сотрудники колонии позаботились о том, чтобы осужденный, оказавшись на свободе, не бомжевал. Из оперчасти созвонились с поселковым советом, купили Ганиеву билет — так он и оказался в приюте. Сам Раян больше всего мечтает о встрече с детьми. О судьбе сына Вадима и дочери Эльвиры ему ничего неизвестно Фото: Эдуард Чаров «Раян мне рассказал, что последние семь лет его футболят с пенсией: говорят, что стажа нет и баллов тоже. Он и сам подавал заявление, и в колонии начальство этот вопрос пыталось решить, но ответ был один — не положено! Хотя Ганиев трудился механизатором в совхозах, да и за решеткой не тунеядствовал. Пришлось мне его пенсией заняться», — рассказал Эдуард Чаров. Во время походов в пенсионный фонд Красноуфимска и местный загс обнаружилась ошибка, из-за которой, вероятно, Раян Ганиев и лишился пенсии. Настоящее отчество мужчины, которое указано в свидетельстве о рождении и с которым он трудился всю жизнь — Дабигович. Однако в последнем паспорте, выданном в 2010 году отделением УФМС России по Свердловской области, его отчество написали как Дабикович. «Я тогда не придал этой ошибке значения. Не думал, что из-за одной буквы лишусь денег», — разводит руками Ганиев. «Нам и в пенсионном фонде, и в загсе объяснили, что вся проблема в этой букве. Сейчас снова подали документы, ждем. Говорят, мало шансов доказать, что это один и тот же человек. Если снова откажут, надо обращаться в суд, хотя на юриста нет денег. А ведь человек даже при самой минимальной пенсии за семь лет мог получить миллион рублей. Кто ему теперь вернет эти деньги?» — рассуждает Чаров. Статья по теме Свердловчанин остался без пенсии: не в силах доказать свой стаж Агентство обратилось в социальный фонд России по Свердловской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Там подтвердили, что семь лет назад Ганиев обращался в управление Пенсионного фонда РФ в Нижнем Тагиле с заявлением о назначении страховой пенсии по старости. «Трудовую книжку Ганиев Р.Д. не представил, поэтому специалисты управления ПФР в Нижнем Тагиле и сотрудники ФКУ ИК № 12 оказывали содействие в поиске документов и направляли запросы о стаже и заработке. Страховой стаж Ганиева составил 4 года 11 месяц 1 день. <…> Величина индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) составила 4,127. Учитывая, что условия для назначения страховой пенсии по старости не соблюдены, в назначении пенсии было отказано», — говорится в ответе социального фонда. В фонде отметили, что в документах, представленных для подтверждения периодов ухода за детьми, имя и отчество отца указано уже как Роян Дабидович. «Это не совпадает с именем и отчеством в паспорте гражданина — Раян Дабикович. В случае расхождения сведений об имени и отчестве гражданина вопрос принадлежности документов может быть решен в судебном порядке», — добавили в организации. Ранее другой обитатель приюта столкнулся с отказом в начислении пенсии. Мужчина утверждает, что трудился в 80—90-е годы, но в пенсионном фонде данные по нему отсутствуют. Из-за невозможности доказать свой стаж свердловчанин и остался без денег. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Свердловской области Раян Ганиев семь лет не может добиться назначения пенсии из-за ошибки в паспорте. В отчестве мужчины — Дабигович — вместо буквы «Г» написали «К». Из-за этого 67-летний человек не получает выплаты и живет в богадельне. Хозяин приюта Эдуард Чаров рассказал URA.RU о том, как пытается выбить постояльцу деньги. Раян Ганиев попал в приют в феврале 2023 года. У мужчины за плечами пять судимостей. За время ходок дом в родном селе Усть-Бугалыш разрушился, сельчане разобрали его на доски, говорит мужчина. Жена умерла, связь с детьми потеряна, жить негде. Во время отбывания последнего срока сотрудники колонии позаботились о том, чтобы осужденный, оказавшись на свободе, не бомжевал. Из оперчасти созвонились с поселковым советом, купили Ганиеву билет — так он и оказался в приюте. «Раян мне рассказал, что последние семь лет его футболят с пенсией: говорят, что стажа нет и баллов тоже. Он и сам подавал заявление, и в колонии начальство этот вопрос пыталось решить, но ответ был один — не положено! Хотя Ганиев трудился механизатором в совхозах, да и за решеткой не тунеядствовал. Пришлось мне его пенсией заняться», — рассказал Эдуард Чаров. Во время походов в пенсионный фонд Красноуфимска и местный загс обнаружилась ошибка, из-за которой, вероятно, Раян Ганиев и лишился пенсии. Настоящее отчество мужчины, которое указано в свидетельстве о рождении и с которым он трудился всю жизнь — Дабигович. Однако в последнем паспорте, выданном в 2010 году отделением УФМС России по Свердловской области, его отчество написали как Дабикович. «Я тогда не придал этой ошибке значения. Не думал, что из-за одной буквы лишусь денег», — разводит руками Ганиев. «Нам и в пенсионном фонде, и в загсе объяснили, что вся проблема в этой букве. Сейчас снова подали документы, ждем. Говорят, мало шансов доказать, что это один и тот же человек. Если снова откажут, надо обращаться в суд, хотя на юриста нет денег. А ведь человек даже при самой минимальной пенсии за семь лет мог получить миллион рублей. Кто ему теперь вернет эти деньги?» — рассуждает Чаров. Агентство обратилось в социальный фонд России по Свердловской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Там подтвердили, что семь лет назад Ганиев обращался в управление Пенсионного фонда РФ в Нижнем Тагиле с заявлением о назначении страховой пенсии по старости. «Трудовую книжку Ганиев Р.Д. не представил, поэтому специалисты управления ПФР в Нижнем Тагиле и сотрудники ФКУ ИК № 12 оказывали содействие в поиске документов и направляли запросы о стаже и заработке. Страховой стаж Ганиева составил 4 года 11 месяц 1 день. <…> Величина индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) составила 4,127. Учитывая, что условия для назначения страховой пенсии по старости не соблюдены, в назначении пенсии было отказано», — говорится в ответе социального фонда. В фонде отметили, что в документах, представленных для подтверждения периодов ухода за детьми, имя и отчество отца указано уже как Роян Дабидович. «Это не совпадает с именем и отчеством в паспорте гражданина — Раян Дабикович. В случае расхождения сведений об имени и отчестве гражданина вопрос принадлежности документов может быть решен в судебном порядке», — добавили в организации. Ранее другой обитатель приюта столкнулся с отказом в начислении пенсии. Мужчина утверждает, что трудился в 80—90-е годы, но в пенсионном фонде данные по нему отсутствуют. Из-за невозможности доказать свой стаж свердловчанин и остался без денег.