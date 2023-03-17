В Донбассе перезапустят жизненно важную сферу

Укреплять российские ценности в новых регионах доверили представителям двух профессий

17 марта 2023 в 21:10 Размер текста - 17 +

Власти РФ начали привлекать врачей на Донбасс, в Запорожье и Херсонскую область, чтобы ускорить интеграцию регионов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российские власти формируют основу для успешной интеграции новых регионов, уравнивая условия медицинской помощи. На заседании правительства РФ 17 марта Михаил Мишустин объявил о запуске в новых субъектах РФ программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Эксперты объяснили URA.RU, что представители социальных профессий, например, врачи и учителя, являются проводниками российских ценностей и культуры. Правительство продолжает поддерживать медицинских работников, которые трудятся в сельской местности, малых городах, отдаленных поселках, акцентировал внимание Мишустин. Он отметил, что программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» теперь распространяются на новые регионы. В здравоохранение Донбасса, Запорожья и Херсонской области планируется привлечь 250 медиков, заявил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Президент [Владимир Путин] неоднократно говорил, что качественная медицинская помощь должна быть доступной во всех без исключения населенных пунктах. Важно сделать для этого все необходимое», — подчеркнул премьер. По словам Мишустина, новые регионы получат почти 190 млн рублей на так называемые подъемные — единовременные компенсации в рамках программ. «Участвующие в них врачи при переезде получают по 1 млн рублей, а фельдшеры, акушерки и медсестры — по 500 тысяч рублей. Для тех, кто будет работать в удаленных и труднодоступных территориях, такие выплаты увеличены в полтора раза — до 1,5 млн и 750 тысяч соответственно. Это позволит привлечь в медорганизации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей не менее 250 врачей и медработников среднего звена», — детализировал глава правительства. После присоединения к РФ осенью 2022 года новых регионов, во всех сферах начали внедрять российские стандарты Фото: Владимир Андреев © URA.RU В сентябре 2022 года жители ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области проголосовали на референдуме за вхождение в состав РФ. В начале зимы Мишустин оценил первые результаты интеграции регионов: там успели подготовить к сезону ключевые объекты ЖКХ. 3 января Мишустин поручил ФОМС ускорить запуск системы бесплатного медобслуживания. Эксперты отмечают, что интеграция новых регионов РФ — тренд года. Жители новых регионов надеются, что скоро медицина будет соответствовать российским стандартам, отмечают эксперты Фото: Илья Московец © URA.RU Успехи в интеграции системы здравоохранения в новых регионах РФ будут позитивно влиять на оценку работы властей и самочувствие населения, объясняет генеральный директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский. «Медицинская сфера одна из проблемных зон в новых территориях, особенно в освобожденных, где медицина находится в разрушенном состоянии. Украина не вкладывала и не развивала эту сферу. Была какая-то платная, но бесплатная медицина практически не работала. Со стороны новых территории внимание к российским стандартам очень высоко. Жители надеются, что в ближайшее время уровень медобследования будет соответствовать российскому. Запуск программ — это решение этой проблемы», — пояснил эксперт. Привлечение новых авторитетных кадров является частью процесса прививания российских ценностей и русской культуры, считает руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. «Врачи и учителя ежедневно контактируют с огромным количеством людей. Они действительно являются авторитетами для населения, носителями ценностей и культуры. Но процесс прививания российских ценностей достаточно сложный, длительный и должен быть комплексным», — рассказал политолог. Статья по теме Власти задали тренд развития Донбасса в 2023 году Запуск этих программ — элемент интеграции новых регионов, полагает генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «При всей похожести системы медицинских стандартов России и Украины они разные. Если эти регионы входят в орбиту РФ, то человека из Донецка должны лечить также, как жителя Кузнецка. Второе обстоятельство — если в России более или менее была решена проблема насыщенности медицинскими кадрами, то на Украине она не решена. Третье — большое число людей покинули эти регионы, в том числе врачи. Это их личный выбор. Но вакантные места остались и их надо закрывать. Спецоперация не отменяет задачу интеграции этих регионов в гражданскую жизнь. Они не обладают статусом военных зон», — резюмировал собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти формируют основу для успешной интеграции новых регионов, уравнивая условия медицинской помощи. На заседании правительства РФ 17 марта Михаил Мишустин объявил о запуске в новых субъектах РФ программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Эксперты объяснили URA.RU, что представители социальных профессий, например, врачи и учителя, являются проводниками российских ценностей и культуры. Правительство продолжает поддерживать медицинских работников, которые трудятся в сельской местности, малых городах, отдаленных поселках, акцентировал внимание Мишустин. Он отметил, что программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» теперь распространяются на новые регионы. «Президент [Владимир Путин] неоднократно говорил, что качественная медицинская помощь должна быть доступной во всех без исключения населенных пунктах. Важно сделать для этого все необходимое», — подчеркнул премьер. По словам Мишустина, новые регионы получат почти 190 млн рублей на так называемые подъемные — единовременные компенсации в рамках программ. «Участвующие в них врачи при переезде получают по 1 млн рублей, а фельдшеры, акушерки и медсестры — по 500 тысяч рублей. Для тех, кто будет работать в удаленных и труднодоступных территориях, такие выплаты увеличены в полтора раза — до 1,5 млн и 750 тысяч соответственно. Это позволит привлечь в медорганизации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей не менее 250 врачей и медработников среднего звена», — детализировал глава правительства. В сентябре 2022 года жители ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области проголосовали на референдуме за вхождение в состав РФ. В начале зимы Мишустин оценил первые результаты интеграции регионов: там успели подготовить к сезону ключевые объекты ЖКХ. 3 января Мишустин поручил ФОМС ускорить запуск системы бесплатного медобслуживания. Эксперты отмечают, что интеграция новых регионов РФ — тренд года. Успехи в интеграции системы здравоохранения в новых регионах РФ будут позитивно влиять на оценку работы властей и самочувствие населения, объясняет генеральный директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский. «Медицинская сфера одна из проблемных зон в новых территориях, особенно в освобожденных, где медицина находится в разрушенном состоянии. Украина не вкладывала и не развивала эту сферу. Была какая-то платная, но бесплатная медицина практически не работала. Со стороны новых территории внимание к российским стандартам очень высоко. Жители надеются, что в ближайшее время уровень медобследования будет соответствовать российскому. Запуск программ — это решение этой проблемы», — пояснил эксперт. Привлечение новых авторитетных кадров является частью процесса прививания российских ценностей и русской культуры, считает руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. «Врачи и учителя ежедневно контактируют с огромным количеством людей. Запуск этих программ — элемент интеграции новых регионов, полагает генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «При всей похожести системы медицинских стандартов России и Украины они разные. Если эти регионы входят в орбиту РФ, то человека из Донецка должны лечить также, как жителя Кузнецка. Второе обстоятельство — если в России более или менее была решена проблема насыщенности медицинскими кадрами, то на Украине она не решена. Третье — большое число людей покинули эти регионы, в том числе врачи. Это их личный выбор. Но вакантные места остались и их надо закрывать. Спецоперация не отменяет задачу интеграции этих регионов в гражданскую жизнь. Они не обладают статусом военных зон», — резюмировал собеседник.