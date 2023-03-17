В Донбассе перезапустят жизненно важную сферу

Российские власти формируют основу для успешной интеграции новых регионов, уравнивая условия медицинской помощи. На заседании правительства РФ 17 марта Михаил Мишустин объявил о запуске в новых субъектах РФ программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Эксперты объяснили URA.RU, что представители социальных профессий, например, врачи и учителя, являются проводниками российских ценностей и культуры.
Правительство продолжает поддерживать медицинских работников, которые трудятся в сельской местности, малых городах, отдаленных поселках, акцентировал внимание Мишустин. Он отметил, что программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» теперь распространяются на новые регионы.
В здравоохранение Донбасса, Запорожья и Херсонской области планируется привлечь 250 медиков, заявил Михаил Мишустин
«Президент [Владимир Путин] неоднократно говорил, что качественная медицинская помощь должна быть доступной во всех без исключения населенных пунктах. Важно сделать для этого все необходимое», — подчеркнул премьер.
По словам Мишустина, новые регионы получат почти 190 млн рублей на так называемые подъемные — единовременные компенсации в рамках программ. «Участвующие в них врачи при переезде получают по 1 млн рублей, а фельдшеры, акушерки и медсестры — по 500 тысяч рублей. Для тех, кто будет работать в удаленных и труднодоступных территориях, такие выплаты увеличены в полтора раза — до 1,5 млн и 750 тысяч соответственно. Это позволит привлечь в медорганизации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей не менее 250 врачей и медработников среднего звена», — детализировал глава правительства.
После присоединения к РФ осенью 2022 года новых регионов, во всех сферах начали внедрять российские стандарты
Успехи в интеграции системы здравоохранения в новых регионах РФ будут позитивно влиять на оценку работы властей и самочувствие населения, объясняет генеральный директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский. «Медицинская сфера одна из проблемных зон в новых территориях, особенно в освобожденных, где медицина находится в разрушенном состоянии. Украина не вкладывала и не развивала эту сферу. Была какая-то платная, но бесплатная медицина практически не работала. Со стороны новых территории внимание к российским стандартам очень высоко. Жители надеются, что в ближайшее время уровень медобследования будет соответствовать российскому. Запуск программ — это решение этой проблемы», — пояснил эксперт.
Привлечение новых авторитетных кадров является частью процесса прививания российских ценностей и русской культуры, считает руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. «Врачи и учителя ежедневно контактируют с огромным количеством людей.
Они действительно являются авторитетами для населения, носителями ценностей и культуры. Но процесс прививания российских ценностей достаточно сложный, длительный и должен быть комплексным», — рассказал политолог.
Запуск этих программ — элемент интеграции новых регионов, полагает генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «При всей похожести системы медицинских стандартов России и Украины они разные. Если эти регионы входят в орбиту РФ, то человека из Донецка должны лечить также, как жителя Кузнецка. Второе обстоятельство — если в России более или менее была решена проблема насыщенности медицинскими кадрами, то на Украине она не решена. Третье — большое число людей покинули эти регионы, в том числе врачи. Это их личный выбор. Но вакантные места остались и их надо закрывать. Спецоперация не отменяет задачу интеграции этих регионов в гражданскую жизнь. Они не обладают статусом военных зон», — резюмировал собеседник.
Российские власти формируют основу для успешной интеграции новых регионов, уравнивая условия медицинской помощи. На заседании правительства РФ 17 марта Михаил Мишустин объявил о запуске в новых субъектах РФ программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Эксперты объяснили URA.RU, что представители социальных профессий, например, врачи и учителя, являются проводниками российских ценностей и культуры. Правительство продолжает поддерживать медицинских работников, которые трудятся в сельской местности, малых городах, отдаленных поселках, акцентировал внимание Мишустин. Он отметил, что программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» теперь распространяются на новые регионы. «Президент [Владимир Путин] неоднократно говорил, что качественная медицинская помощь должна быть доступной во всех без исключения населенных пунктах. Важно сделать для этого все необходимое», — подчеркнул премьер. По словам Мишустина, новые регионы получат почти 190 млн рублей на так называемые подъемные — единовременные компенсации в рамках программ. «Участвующие в них врачи при переезде получают по 1 млн рублей, а фельдшеры, акушерки и медсестры — по 500 тысяч рублей. Для тех, кто будет работать в удаленных и труднодоступных территориях, такие выплаты увеличены в полтора раза — до 1,5 млн и 750 тысяч соответственно. Это позволит привлечь в медорганизации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей не менее 250 врачей и медработников среднего звена», — детализировал глава правительства. В сентябре 2022 года жители ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области проголосовали на референдуме за вхождение в состав РФ. В начале зимы Мишустин оценил первые результаты интеграции регионов: там успели подготовить к сезону ключевые объекты ЖКХ. 3 января Мишустин поручил ФОМС ускорить запуск системы бесплатного медобслуживания. Эксперты отмечают, что интеграция новых регионов РФ — тренд года. Успехи в интеграции системы здравоохранения в новых регионах РФ будут позитивно влиять на оценку работы властей и самочувствие населения, объясняет генеральный директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский. «Медицинская сфера одна из проблемных зон в новых территориях, особенно в освобожденных, где медицина находится в разрушенном состоянии. Украина не вкладывала и не развивала эту сферу. Была какая-то платная, но бесплатная медицина практически не работала. Со стороны новых территории внимание к российским стандартам очень высоко. Жители надеются, что в ближайшее время уровень медобследования будет соответствовать российскому. Запуск программ — это решение этой проблемы», — пояснил эксперт. Привлечение новых авторитетных кадров является частью процесса прививания российских ценностей и русской культуры, считает руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. «Врачи и учителя ежедневно контактируют с огромным количеством людей. Запуск этих программ — элемент интеграции новых регионов, полагает генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «При всей похожести системы медицинских стандартов России и Украины они разные. Если эти регионы входят в орбиту РФ, то человека из Донецка должны лечить также, как жителя Кузнецка. Второе обстоятельство — если в России более или менее была решена проблема насыщенности медицинскими кадрами, то на Украине она не решена. Третье — большое число людей покинули эти регионы, в том числе врачи. Это их личный выбор. Но вакантные места остались и их надо закрывать. Спецоперация не отменяет задачу интеграции этих регионов в гражданскую жизнь. Они не обладают статусом военных зон», — резюмировал собеседник.