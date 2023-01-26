Власти задали тренд развития Донбасса в 2023 году

Самые важные сферы жизни теперь будут работать по российским правилам

26 января 2023 в 20:29 Размер текста - 17 +

Пособия, пенсии и льготы на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях оформят по российским стандартам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские власти задали тренд развития Донбасса, Херсонской области и Запорожья в этом году. На заседании правительства РФ 26 января премьер-министр Михаил Мишустин заявил об установлении особого порядка оформления пенсий, пособий и льгот в новых регионах страны. Эксперты объяснили URA.RU, что власти демонстрируют — несмотря на продолжение спецоперации и санкции, вопросы соцподдержки россиян стоят на первом месте. Жители новых территорий России смогут пользоваться мерами господдержки после внедрения там отечественной системы соцзащиты, сообщил Мишустин, комментируя повестку заседания, в которой половина вопросов касалась корректировки законов о социальном страховании и защите жителей. «Предусмотрен особый порядок установления среднего прожиточного минимума. Его размер используется для расчета объема помощи, в том числе — единого пособия нуждающимся семьям, которое введено с 1 января», — уточнил премьер. В новых регионах введут особый порядок начисления соцвыплат, уточнил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Мишустина, единое пособие на новых территориях будут получать беременные и семьи с детьми до 17 лет. Общероссийские меры соцзащиты распространятся на людей с ограничениями по здоровью и других льготников. С 2024 года жители смогут заключать социальные контракты. «Все эти виды должны предоставляться в полном объеме и в срок. Важно подробно разъяснять жителям нововведения. Люди должны понимать, что именно им положено и как это оформить», — подчеркнул Мишустин. Михаил Мишустин поручил своим замам внимательно следить за синхронизацией системы соцзащиты на новых территориях Фото: Официальный сайт правительства РФ Правительство одобрило законопроект о пенсиях. С 1 марта их будут назначать по заявлениям, разъяснил премьер. «Многие сейчас не могут подтвердить свой заработок и стаж, предоставить документы от работодателей или государственных и муниципальных органов. В таких случаях помогут межведомственные комиссии», — добавил глава правительства РФ. Новые территории интегрируют в систему обязательного социального страхования, чтобы жителям оплачивали больничные листы, акцентировал внимание Мишустин. «Определены и правила назначения по отечественным нормам пособий по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет, которое раньше не предусматривалось на этих территориях», — отметил премьер. На поддержку безработных Донбасс получит более 1 млрд рублей в этом году, сообщил Михаил Мишустин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На поддержку безработных в этом году выделят более 1 млрд рублей, пообещал глава правительства РФ. «Необходимо сделать все, чтобы выплаты предоставлялись тем, кто в этом нуждается. Попрошу Татьяну Алексеевну [Голикову, вице-премьер РФ], Антона Олеговича Котякова [министр труда и соцзащиты РФ] внимательно следить за внедрением системы соцзащиты на новых территориях. Нужно держать всю ситуацию на особом контроле», — поручил Мишустин. В сентябре 2022 года жители Донецкой и Луганской республик, Запорожья и Херсонской области проголосовали на референдуме за вхождение в состав РФ. В конце ноября Мишустин оценил первые результаты интеграции регионов: там успели подготовить к сезону ключевые объекты ЖКХ. 3 января Мишустин поручил ФОМС ускорить запуск системы бесплатного медобслуживания. Эксперты отмечают, что интеграция новых регионов РФ — тренд года. Российские власти показали, что социальные вопросы — в приоритете, считают эксперты Фото: Сергей Венявский © URA.RU Правительство демонстрирует, что вопросы соцзащиты жителей новых регионов являются первоочередными, несмотря на продолжающийся конфликт и санкционное давление, объясняет директор по политическому анализу Института социального маркетинга, политолог, социолог Виктор Потуремский. «Основные приоритеты федеральных и региональных властей — это вопросы соцзащиты, повышение качества и уровня жизни россиян. В этой стратегии Мишустин и действует», — уточнил собеседник. Власти стремятся как можно быстрее дать новым гражданам соцгарантии, чтобы поддержать в условиях военных действий, считает заведующий сектором института экономики РАН, директор Научного центра экономики труда РЭУ им. Плеханова Вячеслав Бобков. «Не так давно для новых регионов был установлен прожиточный минимум. Сейчас регулируется законодательство об обязательном социальном страховании, определяются его виды, решается вопрос выплаты пособий, соцобеспечения населения. Это важно сделать именно сейчас. Чем быстрее, тем лучше, потому что люди живут в тяжелых условиях. Им надо помочь», — пояснил эксперт. Статья по теме Россия запустила интеграцию новых регионов в первые дни года Россия старается наладить жизнь в новых регионах, чтобы люди почувствовали изменения, сравнив с тем, что у них было раньше, полагает профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «Вопросы соцобеспечения россиян власти будут решать на протяжении года вне зависимости от военной ситуации. Политика России со времен Второй мировой войны не изменилась. Тогда власти тоже как можно быстрее налаживали жизнь на освобожденных территориях, восстанавливали экономику», — рассказал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти задали тренд развития Донбасса, Херсонской области и Запорожья в этом году. На заседании правительства РФ 26 января премьер-министр Михаил Мишустин заявил об установлении особого порядка оформления пенсий, пособий и льгот в новых регионах страны. Эксперты объяснили URA.RU, что власти демонстрируют — несмотря на продолжение спецоперации и санкции, вопросы соцподдержки россиян стоят на первом месте. Жители новых территорий России смогут пользоваться мерами господдержки после внедрения там отечественной системы соцзащиты, сообщил Мишустин, комментируя повестку заседания, в которой половина вопросов касалась корректировки законов о социальном страховании и защите жителей. «Предусмотрен особый порядок установления среднего прожиточного минимума. Его размер используется для расчета объема помощи, в том числе — единого пособия нуждающимся семьям, которое введено с 1 января», — уточнил премьер. По словам Мишустина, единое пособие на новых территориях будут получать беременные и семьи с детьми до 17 лет. Общероссийские меры соцзащиты распространятся на людей с ограничениями по здоровью и других льготников. С 2024 года жители смогут заключать социальные контракты. «Все эти виды должны предоставляться в полном объеме и в срок. Важно подробно разъяснять жителям нововведения. Люди должны понимать, что именно им положено и как это оформить», — подчеркнул Мишустин. Правительство одобрило законопроект о пенсиях. С 1 марта их будут назначать по заявлениям, разъяснил премьер. «Многие сейчас не могут подтвердить свой заработок и стаж, предоставить документы от работодателей или государственных и муниципальных органов. В таких случаях помогут межведомственные комиссии», — добавил глава правительства РФ. Новые территории интегрируют в систему обязательного социального страхования, чтобы жителям оплачивали больничные листы, акцентировал внимание Мишустин. «Определены и правила назначения по отечественным нормам пособий по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет, которое раньше не предусматривалось на этих территориях», — отметил премьер. На поддержку безработных в этом году выделят более 1 млрд рублей, пообещал глава правительства РФ. «Необходимо сделать все, чтобы выплаты предоставлялись тем, кто в этом нуждается. Попрошу Татьяну Алексеевну [Голикову, вице-премьер РФ], Антона Олеговича Котякова [министр труда и соцзащиты РФ] внимательно следить за внедрением системы соцзащиты на новых территориях. Нужно держать всю ситуацию на особом контроле», — поручил Мишустин. В сентябре 2022 года жители Донецкой и Луганской республик, Запорожья и Херсонской области проголосовали на референдуме за вхождение в состав РФ. В конце ноября Мишустин оценил первые результаты интеграции регионов: там успели подготовить к сезону ключевые объекты ЖКХ. 3 января Мишустин поручил ФОМС ускорить запуск системы бесплатного медобслуживания. Эксперты отмечают, что интеграция новых регионов РФ — тренд года. Правительство демонстрирует, что вопросы соцзащиты жителей новых регионов являются первоочередными, несмотря на продолжающийся конфликт и санкционное давление, объясняет директор по политическому анализу Института социального маркетинга, политолог, социолог Виктор Потуремский. «Основные приоритеты федеральных и региональных властей — это вопросы соцзащиты, повышение качества и уровня жизни россиян. В этой стратегии Мишустин и действует», — уточнил собеседник. Власти стремятся как можно быстрее дать новым гражданам соцгарантии, чтобы поддержать в условиях военных действий, считает заведующий сектором института экономики РАН, директор Научного центра экономики труда РЭУ им. Плеханова Вячеслав Бобков. «Не так давно для новых регионов был установлен прожиточный минимум. Сейчас регулируется законодательство об обязательном социальном страховании, определяются его виды, решается вопрос выплаты пособий, соцобеспечения населения. Это важно сделать именно сейчас. Чем быстрее, тем лучше, потому что люди живут в тяжелых условиях. Им надо помочь», — пояснил эксперт. Россия старается наладить жизнь в новых регионах, чтобы люди почувствовали изменения, сравнив с тем, что у них было раньше, полагает профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «Вопросы соцобеспечения россиян власти будут решать на протяжении года вне зависимости от военной ситуации. Политика России со времен Второй мировой войны не изменилась. Тогда власти тоже как можно быстрее налаживали жизнь на освобожденных территориях, восстанавливали экономику», — рассказал политолог.