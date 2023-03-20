Россия укрепляет свои позиции в мире

За один день Путин разбил мечты США и ЕС об изоляции страны

20 марта 2023 в 23:14 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин заявил об укреплении отношений с африканскими странами Фото: kremlin.ru / Сергей Бобылев, ТАСС Президент РФ Владимир Путин показал всему миру, что изолировать Россию не удалось — у страны есть друзья, вместе с которыми она образует большинство. Российский лидер восстанавливает традиционные связи, которые возникли еще во времена Советского Союза, а Запад получил сигнал, что в мире происходит изменение экономического и политического влияния. Так эксперты URA.RU трактуют выступление президента на международной конференции «Россия — Африка в многополярном мире», прошедшей 20 марта. Партнерство России и стран Африки приобрело дополнительную динамику и уже выходит на качественно новый уровень, заявил Путин в ходе выступления на международной парламентской конференции «Россия-Африка». Он отметил, что сотрудничество с африканскими государствами — один из неизменных приоритетов российской внешней политики. Президент России Владимир Путин заявил, что отношения с Африкой выходят на новый уровень Фото: kremlin.ru / Сергей Бобылев, ТАСС «Со времен героической борьбы Африки за свою независимость общеизвестно, насколько значимую поддержку оказал в свое время Советский Союз народам Африки в борьбе против колониализма, расизма и апартеида, как помог многим африканским государствам обрести и защитить свой суверенитет, последовательно поддерживал в становлении государственности, укреплении обороноспособности, создании основ национальной экономики, подготовке кадров. Символом такого сотрудничества в свое время стало сооружение советскими специалистами крупнейшей в Африке Асуанской гидроэлектростанции. Сегодня линии на поддержку и помощь континенту продолжает следовать и Российская Федерация», — сказал глава государства. Путин подчеркнул, что континент богат ресурсами — у Африки почти третья часть общемировых запасов полезных ископаемых, а экономика многих стран растет опережающими темпами. Он выразил уверенность, что Африка станет одним из лидеров формирующегося «нового многополярного миропорядка». «Россия и страны Африки отстаивают традиционные для наших народов нормы морали и общественные устои, противостоят навязываемой извне неоколониальной идеологии. Кстати, схожих позиций придерживаются многие государства Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, а все вместе мы составляем мировое большинство», — сказал российский лидер. Статья по теме Санкции США и ЕС изменили подход России к экспорту зерна Упомянул президент и недавно пролонгированную на 60 дней «зерновую сделку». Он подчеркнул, что, принимая это решение, Россия руководствовалась в первую очередь интересами африканских стран. Именно поэтому настаивала на пакетном характере сделки — в развивающихся странах существует потребность в гораздо больших объемах продовольствия. Между тем из общего объема вывезенного из Украины зерна, зерновых, порядка 45% попало в европейские страны, а только 3% — в Африку. В то же время Россия готова протянуть руку помощи. «Если мы примем решение не продлевать эту сделку через 60 суток, то мы готовы весь тот объем, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно», — заявил Путин под аплодисменты присутствующих. Путин показал, что изолировать Россию не удалось. Конференция «Россия-Африка» и приезд председателя КНР Си Цзиньпина — это сигнал Западу, что Россия — глобальный игрок. Такое мнение выразил директор Центра комплексных европейских и международных исследований факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ — ВШЭ Тимофей Бордачев. «Россия не та страна, которая занимается только региональными вопросами. Только на украинской проблеме свет клином не сошелся. В мире есть значительное количество стран, проблем, в решение которых Россия вносит свой вклад. У нас прекрасные дружественные отношения с Китаем, с большинством африканских стран, с которыми мы сотрудничаем. А американцы могут сколько угодно себе рассказывать, что Россия в изоляции находится», — сказал политолог. В мире происходит смена экономического и политического влияния в пользу России и Китая, говорят эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Путин восстанавливает традиционные связи, которые возникли еще во времена Советского Союза. Это особенно актуально в эпоху освободительных движений и борьбы за независимость африканских государств, считает доктор экономических наук Александр Сафонов. В то же время, приезд в Москву высокопоставленных чиновников из 40 африканских государств сообщает Западу позицию этих стран. «Это признание, что к нам относятся положительно и не поддерживают введенные санкции. Они ищут равноправного долгосрочного партнерства, которое предоставит им возможность развиваться и наращивать уровень жизни в их странах. Этими событиями мы показываем, что в мире происходит изменение экономического и политического влияния в пользу России и Китая», — пояснил Сафонов. На конференции Путин выступал перед высокопоставленными чиновниками из 40 африканских государств Фото: kremlin.ru Вопреки утверждениям, что нашей стране сейчас не удастся наладить отношения с Африкой, президент продемонстрировал, что отношения существуют и развиваются. Поэтому, несмотря на прилагаемые «недружественными странами» усилия, помешать второму июльскому саммиту «Россия-Африка», уже сегодня можно утверждать, что сделать это не удалось. Конференция подтверждает поступательный ход сотрудничества со странами Африки, рассказал заведующий Центром глобальных и стратегических исследований, Института Африки РАН Леонид Фитуни. «Страны Запада высказывали сомнения, что у России ограничены возможности развития таких отношений. Теперь же мы наглядно видим, что развитие есть, сотрудничество усиливается. На конференции выступали высокопоставленные лица африканских государств. Они все говорили о важности связей с Россией для развития их государственности, суверенитета, национальных хозяйств», — подытожил Фитуни. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин показал всему миру, что изолировать Россию не удалось — у страны есть друзья, вместе с которыми она образует большинство. Российский лидер восстанавливает традиционные связи, которые возникли еще во времена Советского Союза, а Запад получил сигнал, что в мире происходит изменение экономического и политического влияния. Так эксперты URA.RU трактуют выступление президента на международной конференции «Россия — Африка в многополярном мире», прошедшей 20 марта. Партнерство России и стран Африки приобрело дополнительную динамику и уже выходит на качественно новый уровень, заявил Путин в ходе выступления на международной парламентской конференции «Россия-Африка». Он отметил, что сотрудничество с африканскими государствами — один из неизменных приоритетов российской внешней политики. «Со времен героической борьбы Африки за свою независимость общеизвестно, насколько значимую поддержку оказал в свое время Советский Союз народам Африки в борьбе против колониализма, расизма и апартеида, как помог многим африканским государствам обрести и защитить свой суверенитет, последовательно поддерживал в становлении государственности, укреплении обороноспособности, создании основ национальной экономики, подготовке кадров. Символом такого сотрудничества в свое время стало сооружение советскими специалистами крупнейшей в Африке Асуанской гидроэлектростанции. Сегодня линии на поддержку и помощь континенту продолжает следовать и Российская Федерация», — сказал глава государства. Путин подчеркнул, что континент богат ресурсами — у Африки почти третья часть общемировых запасов полезных ископаемых, а экономика многих стран растет опережающими темпами. Он выразил уверенность, что Африка станет одним из лидеров формирующегося «нового многополярного миропорядка». Упомянул президент и недавно пролонгированную на 60 дней «зерновую сделку». Он подчеркнул, что, принимая это решение, Россия руководствовалась в первую очередь интересами африканских стран. Именно поэтому настаивала на пакетном характере сделки — в развивающихся странах существует потребность в гораздо больших объемах продовольствия. Между тем из общего объема вывезенного из Украины зерна, зерновых, порядка 45% попало в европейские страны, а только 3% — в Африку. В то же время Россия готова протянуть руку помощи. «Если мы примем решение не продлевать эту сделку через 60 суток, то мы готовы весь тот объем, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно», — заявил Путин под аплодисменты присутствующих. Путин показал, что изолировать Россию не удалось. Конференция «Россия-Африка» и приезд председателя КНР Си Цзиньпина — это сигнал Западу, что Россия — глобальный игрок. Такое мнение выразил директор Центра комплексных европейских и международных исследований факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ — ВШЭ Тимофей Бордачев. Путин восстанавливает традиционные связи, которые возникли еще во времена Советского Союза. Это особенно актуально в эпоху освободительных движений и борьбы за независимость африканских государств, считает доктор экономических наук Александр Сафонов. В то же время, приезд в Москву высокопоставленных чиновников из 40 африканских государств сообщает Западу позицию этих стран. «Это признание, что к нам относятся положительно и не поддерживают введенные санкции. Они ищут равноправного долгосрочного партнерства, которое предоставит им возможность развиваться и наращивать уровень жизни в их странах. Этими событиями мы показываем, что в мире происходит изменение экономического и политического влияния в пользу России и Китая», — пояснил Сафонов. Вопреки утверждениям, что нашей стране сейчас не удастся наладить отношения с Африкой, президент продемонстрировал, что отношения существуют и развиваются. Поэтому, несмотря на прилагаемые «недружественными странами» усилия, помешать второму июльскому саммиту «Россия-Африка», уже сегодня можно утверждать, что сделать это не удалось. Конференция подтверждает поступательный ход сотрудничества со странами Африки, рассказал заведующий Центром глобальных и стратегических исследований, Института Африки РАН Леонид Фитуни. «Страны Запада высказывали сомнения, что у России ограничены возможности развития таких отношений. Теперь же мы наглядно видим, что развитие есть, сотрудничество усиливается. На конференции выступали высокопоставленные лица африканских государств. Они все говорили о важности связей с Россией для развития их государственности, суверенитета, национальных хозяйств», — подытожил Фитуни.