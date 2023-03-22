Правительство РФ меняет формат работы после встречи Путина и Си

Мишустин назвал тех, кто будет лично отвечать за отношения России и Китая

23 марта 2023 в 01:23 Размер текста - 17 +

Российско-китайские отношения выходят на первый план Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Визит Си Цзиньпина в Россию Премьер-министр РФ Михаил Мишустин меняет формат работы правительства после визита в Москву главы КНР Си Цзиньпина. Развитие России теперь тесно связано с Китаем, в связи с чем власти «персонифицируют ответственность», закрепляя за ключевыми направлениями российско-китайских отношений профильных вице-премьеров. К такому выводу пришли эксперты URA.RU, комментируя совещание Мишустина с правительством 22 марта. По итогу встречи президента РФ Владимира Путина (справа) и главы КНР Си Цзиньпина (слева) правительство России перестраивает работу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мишустин начал заседание с итогов переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. По его словам были достигнуты договоренности об увеличении торговли и инвестиций, обновлении транспортно-логистической системы, кооперации в самых разных сферах: промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, высоких технологиях, финансовой сфере. «По линии правительств России и Китая будет подготовлен План-2030, который мы с моим коллегой, новым Премьером Государственного совета Китая господином Ли Цяном, утвердим в ближайшее время», — пояснил Мишустин. Глава правительства РФ Михаил Мишустин назначил ответственными за отношения с Китаем 5 вице-премьеров Фото: government.ru В связи с новыми задачами премьер объявил об организации совместной работы в пяти российско-китайских межправительственных комиссиях. «Комиссию по инвестиционному сотрудничеству возглавляет Андрей Рэмович Белоусов, по энергетическому — Александр Валентинович Новак, по гуманитарному — Татьяна Алексеевна Голикова, по сотрудничеству между Дальним Востоком и Байкальскими регионом России и Северо-Востоком Китая — Юрий Петрович Трутнев. Общей координацией займется Дмитрий Николаевич Чернышенко, возглавляющий комиссию по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая», — заявил премьер. По его словам, ход совместной работы по выполнению решений Путина и Си Цзиньпина, премьеры обеих стран обсудят осенью текущего года. Глава кабмина Михаил Мишустин перестраивает работу правительства согласно приоритетам страны. А повестка развития России сейчас тесно связана с вопросом отношений с Китаем: экономических, торговых, политических, сообщил в разговоре с URA.RU политолог, руководитель Политическая экспертной группы Константин Калачев. «Приоритетом становится укрепление отношений, углубление связей со стратегическим партнером — Китаем. А это предполагает персонификацию ответственности. Есть вице-премьеры, закрепленные по основным направлениям, они несут личную ответственность за развитие тех или иных направлений в развитии сотрудничества», — пояснил Калачев. Статья по теме Власти РФ нашли союзника для противодействия санкциям США и ЕС О корректировке работы правительства после визита главы КНР в Россию говорит и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Сейчас премьер скорректировал формат работы кабинета министров, вице-премьеров и министерств. Есть договоренности по линии Китая, которые достигнуты в рамках визита главы КНР и сейчас будет происходить пересмотр всей работы правительства», — отметил эксперт. С визитом Си Цзинпина отчасти связан и перенос сроков отчета правительства, считает президент Центра политических и социальных исследований Георгий Федоров. «Перед правительством стоят новые задачи. Не просто так Мишустину было сделано предложение приехать в Пикин как можно раньше. Видимо, переговоры с китайский стронной прошли продуктивно и сейчас необходимо решать в оперативном режиме все поставленные задачи. Кабинет министров будет перестраивать работу», — подытожил политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин меняет формат работы правительства после визита в Москву главы КНР Си Цзиньпина. Развитие России теперь тесно связано с Китаем, в связи с чем власти «персонифицируют ответственность», закрепляя за ключевыми направлениями российско-китайских отношений профильных вице-премьеров. К такому выводу пришли эксперты URA.RU, комментируя совещание Мишустина с правительством 22 марта. Мишустин начал заседание с итогов переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. По его словам были достигнуты договоренности об увеличении торговли и инвестиций, обновлении транспортно-логистической системы, кооперации в самых разных сферах: промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, высоких технологиях, финансовой сфере. В связи с новыми задачами премьер объявил об организации совместной работы в пяти российско-китайских межправительственных комиссиях. «Комиссию по инвестиционному сотрудничеству возглавляет Андрей Рэмович Белоусов, по энергетическому — Александр Валентинович Новак, по гуманитарному — Татьяна Алексеевна Голикова, по сотрудничеству между Дальним Востоком и Байкальскими регионом России и Северо-Востоком Китая — Юрий Петрович Трутнев. Общей координацией займется Дмитрий Николаевич Чернышенко, возглавляющий комиссию по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая», — заявил премьер. По его словам, ход совместной работы по выполнению решений Путина и Си Цзиньпина, премьеры обеих стран обсудят осенью текущего года. Глава кабмина Михаил Мишустин перестраивает работу правительства согласно приоритетам страны. А повестка развития России сейчас тесно связана с вопросом отношений с Китаем: экономических, торговых, политических, сообщил в разговоре с URA.RU политолог, руководитель Политическая экспертной группы Константин Калачев. О корректировке работы правительства после визита главы КНР в Россию говорит и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Сейчас премьер скорректировал формат работы кабинета министров, вице-премьеров и министерств. Есть договоренности по линии Китая, которые достигнуты в рамках визита главы КНР и сейчас будет происходить пересмотр всей работы правительства», — отметил эксперт. С визитом Си Цзинпина отчасти связан и перенос сроков отчета правительства, считает президент Центра политических и социальных исследований Георгий Федоров. «Перед правительством стоят новые задачи. Не просто так Мишустину было сделано предложение приехать в Пикин как можно раньше. Видимо, переговоры с китайский стронной прошли продуктивно и сейчас необходимо решать в оперативном режиме все поставленные задачи. Кабинет министров будет перестраивать работу», — подытожил политолог.