Власти РФ нашли союзника для противодействия санкциям США и ЕС

Новый курс ускорит развитие мировой экономики

21 марта 2023 в 19:39 Размер текста - 17 +

Россия и Китай углубят сотрудничество в инвестиционной, энергетической и аэрокосмической сферах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти укрепили позиции в противостоянии с Западом. На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином 21 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что несмотря на ограничения США и ЕС и турбулентность на глобальных рынках, отношения России и Китая развиваются успешно. Эксперты объяснили URA.RU, что встреча демонстрирует — у России появился весомый союзник, который не поддерживает санкционную политику Запада. Мишустин начал встречу с поздравления Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя Китайской Народной Республики (КНР). Мишустин также передал искренние поздравления новому премьеру Госсовета Китая господину Ли Цяну, с которым ему предстоит плотно работать. Премьер подчеркнул историческую значимость визита главы Китая в Москву. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином Фото: government.ru «Сегодня в Кремле состоятся ваши переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Планируется принятие целого ряда важных решений по развитию российско-китайского сотрудничества на среднесрочную перспективу до 2030 года. Правительства России и Китая должны обеспечить скоординированную работу по выполнению всех договоренностей, которые будут достигнуты на высшем уровне», — сказал премьер. Россия заинтересована в дальнейшем укреплении партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем, заверил глава правительства РФ. «Наши отношения находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю и оказывают влияние на формирование глобальной повестки в логике многополярности», — акцентировал внимание Мишустин. Си Цзиньпин предложил усилить взаимодействие через межправительственные механизмы Фото: government.ru По словам премьера, координацию общей работы с коллегами из Китая обеспечивает механизм регулярных встреч глав правительств. Этот формат включает пять межправительственных комиссий и более 80 подкомиссий и рабочих групп. «Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, турбулентность на глобальных рынках, усиливающиеся санкции со стороны коллективного Запада, торгово-экономическое сотрудничество России и Китая развивается успешно», — заявил Мишустин. Углубление сотрудничества в сфере инноваций с Китаем укрепит технологический суверенитет РФ, считает Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU На фоне ограничений Запада Россия уделяет приоритетное значение сотрудничеству в инвестиционной, энергетической, высокотехнологической и агропромышленной сферах, сообщил глава правительства РФ. «Абсолютно убежден, что расширение инновационного сотрудничества укрепит технологический суверенитет России и Китая», — добавил Мишустин. Премьер Госсовета Ли Цян будет уделять приоритетное внимание всестороннему стратегическому партнерству между Китаем и Россией, пообещал Си Цзиньпин. «Мы только что коротко пообщались. Подчеркну, что надо быстро восстановить работу механизма регулярных встреч между премьер-министрами. И приглашаю вас как можно скорее посетить Китай с визитом, чтобы установить тесные связи с Ли Цяном», — ответил на приветственное слово Мишустина председатель КНР. Си Цзиньпин пригласил Михаила Мишустина в Китай Фото: government.ru Встреча Мишустина и Си Цзиньпина демонстрирует, что Китай не поддерживает санкционную политику Запада против России, считает президент Центра исследований и прогнозов развития Азиатско—Тихоокеанского Региона, зампредседателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев. «Между России и Китаем существует разветвленный механизм межправительственных контактов, среди которых особое место занимают встречи глав правительств. Мишустина пригласили в Китай в этом году и это будет 27-я регулярная встреча глав правительств. Это говорит о том, что мы не совершали никакого разворота на Восток, мы целенаправленно и динамично больше четверти века развиваем взаимодействие с КНР. Когда председатель Китая посещает дом правительства, показывая дружеские отношения с руководителем высшего уровня, то не может быть и речи ни о какой поддержке санкционной политики Запада против России», — пояснил эксперт. В условиях санкций Россия ценит каждого партнера, а Китай особенно, отмечают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU В условиях санкций Китай, который обладает второй по величине экономикой в мире и является первой торговой державой, особенно ценен для российских властей, отмечает руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. «Приглашение от Си Цзиньпина в Китай и слова о необходимости поскорее познакомиться с новым премьер-министром КНР, надо понимать, как предложение восстановить частично свернутые из-за пандемии сферы сотрудничества. В условиях санкций Россия ценит каждого партнера, тем более такого значимого как Китай. Наше стремление с ним сотрудничать обоснованно. У России и Китая, двух крупных стран, есть взаимодополняемость в различных сферах. Ни для кого не секрет, что Китай силен в каких-то технологиях прикладного свойства, а наша страна — в фундаментальных исследованиях», — рассказал собеседник. Статья по теме Россия меняет отношения с Китаем Мишустин обозначил сферы, сотрудничество в которых будет самым плодотворным — энергетика, инвестиции и аэрокосмос, уточняет кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Время, как и новые процессы, идет быстро, поэтому надо оперативно включаться в них, что и предложил Мишустину Си Цзиньпин. Особенно это актуально в свете новых тенденций в геополитике и мировой экономике, в которой Китай является локомотивом», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти укрепили позиции в противостоянии с Западом. На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином 21 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что несмотря на ограничения США и ЕС и турбулентность на глобальных рынках, отношения России и Китая развиваются успешно. Эксперты объяснили URA.RU, что встреча демонстрирует — у России появился весомый союзник, который не поддерживает санкционную политику Запада. Мишустин начал встречу с поздравления Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя Китайской Народной Республики (КНР). Мишустин также передал искренние поздравления новому премьеру Госсовета Китая господину Ли Цяну, с которым ему предстоит плотно работать. Премьер подчеркнул историческую значимость визита главы Китая в Москву. «Сегодня в Кремле состоятся ваши переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Планируется принятие целого ряда важных решений по развитию российско-китайского сотрудничества на среднесрочную перспективу до 2030 года. Правительства России и Китая должны обеспечить скоординированную работу по выполнению всех договоренностей, которые будут достигнуты на высшем уровне», — сказал премьер. Россия заинтересована в дальнейшем укреплении партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем, заверил глава правительства РФ. «Наши отношения находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю и оказывают влияние на формирование глобальной повестки в логике многополярности», — акцентировал внимание Мишустин. По словам премьера, координацию общей работы с коллегами из Китая обеспечивает механизм регулярных встреч глав правительств. Этот формат включает пять межправительственных комиссий и более 80 подкомиссий и рабочих групп. «Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, турбулентность на глобальных рынках, усиливающиеся санкции со стороны коллективного Запада, торгово-экономическое сотрудничество России и Китая развивается успешно», — заявил Мишустин. На фоне ограничений Запада Россия уделяет приоритетное значение сотрудничеству в инвестиционной, энергетической, высокотехнологической и агропромышленной сферах, сообщил глава правительства РФ. «Абсолютно убежден, что расширение инновационного сотрудничества укрепит технологический суверенитет России и Китая», — добавил Мишустин. Премьер Госсовета Ли Цян будет уделять приоритетное внимание всестороннему стратегическому партнерству между Китаем и Россией, пообещал Си Цзиньпин. «Мы только что коротко пообщались. Подчеркну, что надо быстро восстановить работу механизма регулярных встреч между премьер-министрами. И приглашаю вас как можно скорее посетить Китай с визитом, чтобы установить тесные связи с Ли Цяном», — ответил на приветственное слово Мишустина председатель КНР. Встреча Мишустина и Си Цзиньпина демонстрирует, что Китай не поддерживает санкционную политику Запада против России, считает президент Центра исследований и прогнозов развития Азиатско—Тихоокеанского Региона, зампредседателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев. «Между России и Китаем существует разветвленный механизм межправительственных контактов, среди которых особое место занимают встречи глав правительств. Мишустина пригласили в Китай в этом году и это будет 27-я регулярная встреча глав правительств. Это говорит о том, что мы не совершали никакого разворота на Восток, мы целенаправленно и динамично больше четверти века развиваем взаимодействие с КНР. В условиях санкций Китай, который обладает второй по величине экономикой в мире и является первой торговой державой, особенно ценен для российских властей, отмечает руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. «Приглашение от Си Цзиньпина в Китай и слова о необходимости поскорее познакомиться с новым премьер-министром КНР, надо понимать, как предложение восстановить частично свернутые из-за пандемии сферы сотрудничества. В условиях санкций Россия ценит каждого партнера, тем более такого значимого как Китай. Наше стремление с ним сотрудничать обоснованно. У России и Китая, двух крупных стран, есть взаимодополняемость в различных сферах. Ни для кого не секрет, что Китай силен в каких-то технологиях прикладного свойства, а наша страна — в фундаментальных исследованиях», — рассказал собеседник. Мишустин обозначил сферы, сотрудничество в которых будет самым плодотворным — энергетика, инвестиции и аэрокосмос, уточняет кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Время, как и новые процессы, идет быстро, поэтому надо оперативно включаться в них, что и предложил Мишустину Си Цзиньпин. Особенно это актуально в свете новых тенденций в геополитике и мировой экономике, в которой Китай является локомотивом», — заключил эксперт.