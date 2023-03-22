Спецоперация и санкции США и ЕС изменили позиции Мишустина

Премьер стал ближе к президенту

23 марта 2023 в 02:00 Размер текста - 17 +

Российские аналитики обозначили достижения правительства Мишустина и новые вызовы, с которыми оно столкнется в 2023 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Эффективная антикризисная работа правительства России помогла премьер-министру РФ Михаилу Мишустину укрепить свои политические позиции и войти в «Политбюро 2.0» — модель неформальной системы управления РФ во главе с президентом Владимиром Путиным, предложенная аналитиками холдинга «Минченко консалтинг». По их словам, перед кабинетом министров стоят новые вызовы — ускорение темпов развития экономики, формирование новой промышленной политики, разворот на Восток и обход ограничений Запада. Правительство РФ показало высокую эффективность в условиях проведения спецоперации и санкций Запада, а экономика России — неожиданную устойчивость, отмечается в исследовании коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» «Правительство Мишустина: год в условиях санкций и СВО или как Михаил Мишустин стал членом Политбюро 2.0». «Правительство столкнулось с двумя основными задачами: сохранение внутренней стабильности и выстраивание новых и эффективных внешних связей. Появился и ряд новых вызовов, главным из которых является выбор между экономической стабильностью и динамичным ростом», — говорится в исследовании. Правительство Михаила Мишустина нацелено на цифровизацию процессов и сервисную ориентацию, считают аналитики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Результативной работе правительства Мишустина способствовали однородность и целеустремленность, сплоченность и значимая роль лично премьера, акцент на цифровизацию процессов и сервисная ориентация, усиление взаимодействия с Госдумой, а также сохранение сильной роли премьеров при увеличении их КПД. К достижениям правительства аналитики относят неглубокий спад экономики, финансовую устойчивость, постоянство соцвыплат и рост клиентоориентированности правительства, макроэкомическую стабильность, рост в некоторых отраслях (агрокомплекс и строительство), переориентацию внешнеторговых потоков, сохранение рыночной экономики и результаты в энергетической дипломатии. «Успехи правительства позволили усилить и публичные, и аппаратные позиции Мишустина, значимость которого в неформальной властной иерархии выросла. Пользуясь нашей терминологией, он стал полноправным членом „Политбюро 2.0“», — подчеркивают в «Минченко консалтинг». Успешность работы правительства Михаила Мишустина аналитики холдинга «Минченко консалтинг» связывают со сплоченностью команды и качествами премьера Фото: Владимир Андреев © URA.RU Степень внутренней сплоченности кабинета министров заметно выросла, что увеличивает его возможности влиять на ситуацию на внешних и внутренних рынках, стабилизировать социальное положение, акцентируют внимание аналитики. «Антикризисный менеджмент и личная легитимность премьера делают правительство в 2023 году одним из ключевых контуров управления страной», — уверены аналитики «Минченко консалтинг». Кабинет министров в 2023 году в наибольшей степени занят среднесрочным и долгосрочным планированием, отмечают аналитики холдинга «Минченко консалтинг» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кабинет министров образца 2023 года, в рамках общей системы управления страной через четыре контура (вертикаль президент-Совбез-Минобороны, администрация президента-Госсовет, правительство и госкорпорации), в наибольшей степени занято среднесрочным и долгосрочным планированием, координацией деятельности формальных структур власти, говорится в исследовании. Правительство станет ключевым проводником российско-китайского сотрудничества, добавляют аналитики холдинга «Минченко консалтинг» Фото: government.ru «В сферу ответственности также вошли все взаимодействия во внешнеэкономическом контуре, управление инфраструктурными проектами и контроль над исполнением уже принятых антикризисных мер. Правительство становится ключевым проводником российско-китайского сотрудничества с точки зрения социально-экономических проектов, с личной вовлеченностью премьера во взаимодействие с китайскими лидерами, на что указывает как встреча с Си Цзиньпином 21 марта, так и приглашение Мишустина в Китай», — поясняют аналитики. Кабинет министров взяло курс на развитие высокотехнологичных отраслей, в первую очередь электроники и станкостроения, уверены аналитики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вызовы, стоящие в 2023 году, перед правительством Мишустина, специалисты «Минченко консалтинг» связывают с необходимостью достижения высоких темпов экономического роста и стимулирующей его кредитно-денежной политики. К основным направлениям работы кабинета министров относят формирование новой промышленной политики (с акцентом на электронике, станкостроении и цифровизации), логистическое обеспечение «разворота на Восток» и реализацию плана обхода санкций Запада. Для устранения этих вызовов правительство продолжит работу по либерализации бизнеса, цифровизации деятельности кабинета министров, поддержке создания национальных цифровых платформ, улучшению условий для IT-специалистов, внедрению цифровых финансовых инструментов, говорится в исследовании. Кроме того, планируется развивать производство и транспортировку сжиженного природного газа, создавать условия для развития перспективных отраслей, таких как электроника и станкостроение. Еще одно ключевое направление — развитие регионов Сибири и Дальнего Востока, которые могут стать бенефициарами структурной перестройки торговых потоков в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. Михаил Мишустин изменил негативный тренд, который должен был поставить экономику на колени, комментируют эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU В условиях тектонических сдвигов, которые спровоцировали пандемия и санкции, социально-экономический блок Мишустина выглядит наиболее успешным, считает политолог, доктор политических наук Дмитрий Нечаев. «Ему удалось изменить негативный тренд, в результате которого экономика должна была быть поставлена на колени. И сегодня его блок на фоне блока армии и вооруженных сил, силовиков, блока международных отношений, внутриполитического блока выглядит наиболее успешным. Если учесть, что у политологов госуправление рассматривается, как доминантный сегмент политической жизни, то это означает, что Мишустин стал зрелым, достаточно мудрым политиком. У него есть своя сфера ответственности, он делает все качественно, не лезет во внутриполитические разборки», — пояснил собеседник. Михаилу Мишустину потребовалось время, чтобы уверенно почувствовать себя в премьерском кресле, обращают внимание политологи Фото: Владимир Андреев © URA.RU При назначении премьером Мишустин уже попал в число людей, которые принимают принципиальное решение, но ему требовалось время, чтобы достаточно уверенно почувствовать себя в премьерском кресле, полагает руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. «С начала спецоперации задачи, которые стоят пред страной, перед экономикой намного усложнились. Если мы посмотрим вокруг, спустя год после начала спецоперации и введения санкций, то поймем, что наша экономика не порвана в клочья, как хотели заокеанские партнеры, курс рубля стабильный, мы нашли новых партнеров по внешнеэкономической деятельности, страна продолжает развиваться. Безусловно, это заслуга премьера. Естественно, его позиции крепнут», — комментирует политолог. Статья по теме Власти РФ нашли союзника для противодействия санкциям США и ЕС В публичном пространстве Мишустин связан с достаточно успешными действиями по преодолению санкций Запада, и он воспринимается, как эффективный менеджер, подтверждает профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «Путин ценит людей способных действовать рационально, эффективно и организованно. Перспективы премьерам зависят о того, сможет ли он вытянуть экономику, наладить импортозамещение, поднять уровень жизни россиян», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Эффективная антикризисная работа правительства России помогла премьер-министру РФ Михаилу Мишустину укрепить свои политические позиции и войти в «Политбюро 2.0» — модель неформальной системы управления РФ во главе с президентом Владимиром Путиным, предложенная аналитиками холдинга «Минченко консалтинг». По их словам, перед кабинетом министров стоят новые вызовы — ускорение темпов развития экономики, формирование новой промышленной политики, разворот на Восток и обход ограничений Запада. Правительство РФ показало высокую эффективность в условиях проведения спецоперации и санкций Запада, а экономика России — неожиданную устойчивость, отмечается в исследовании коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» «Правительство Мишустина: год в условиях санкций и СВО или как Михаил Мишустин стал членом Политбюро 2.0». «Правительство столкнулось с двумя основными задачами: сохранение внутренней стабильности и выстраивание новых и эффективных внешних связей. Появился и ряд новых вызовов, главным из которых является выбор между экономической стабильностью и динамичным ростом», — говорится в исследовании. Результативной работе правительства Мишустина способствовали однородность и целеустремленность, сплоченность и значимая роль лично премьера, акцент на цифровизацию процессов и сервисная ориентация, усиление взаимодействия с Госдумой, а также сохранение сильной роли премьеров при увеличении их КПД. К достижениям правительства аналитики относят неглубокий спад экономики, финансовую устойчивость, постоянство соцвыплат и рост клиентоориентированности правительства, макроэкомическую стабильность, рост в некоторых отраслях (агрокомплекс и строительство), переориентацию внешнеторговых потоков, сохранение рыночной экономики и результаты в энергетической дипломатии. Степень внутренней сплоченности кабинета министров заметно выросла, что увеличивает его возможности влиять на ситуацию на внешних и внутренних рынках, стабилизировать социальное положение, акцентируют внимание аналитики. «Антикризисный менеджмент и личная легитимность премьера делают правительство в 2023 году одним из ключевых контуров управления страной», — уверены аналитики «Минченко консалтинг». Кабинет министров образца 2023 года, в рамках общей системы управления страной через четыре контура (вертикаль президент-Совбез-Минобороны, администрация президента-Госсовет, правительство и госкорпорации), в наибольшей степени занято среднесрочным и долгосрочным планированием, координацией деятельности формальных структур власти, говорится в исследовании. «В сферу ответственности также вошли все взаимодействия во внешнеэкономическом контуре, управление инфраструктурными проектами и контроль над исполнением уже принятых антикризисных мер. Правительство становится ключевым проводником российско-китайского сотрудничества с точки зрения социально-экономических проектов, с личной вовлеченностью премьера во взаимодействие с китайскими лидерами, на что указывает как встреча с Си Цзиньпином 21 марта, так и приглашение Мишустина в Китай», — поясняют аналитики. Вызовы, стоящие в 2023 году, перед правительством Мишустина, специалисты «Минченко консалтинг» связывают с необходимостью достижения высоких темпов экономического роста и стимулирующей его кредитно-денежной политики. К основным направлениям работы кабинета министров относят формирование новой промышленной политики (с акцентом на электронике, станкостроении и цифровизации), логистическое обеспечение «разворота на Восток» и реализацию плана обхода санкций Запада. Для устранения этих вызовов правительство продолжит работу по либерализации бизнеса, цифровизации деятельности кабинета министров, поддержке создания национальных цифровых платформ, улучшению условий для IT-специалистов, внедрению цифровых финансовых инструментов, говорится в исследовании. Кроме того, планируется развивать производство и транспортировку сжиженного природного газа, создавать условия для развития перспективных отраслей, таких как электроника и станкостроение. Еще одно ключевое направление — развитие регионов Сибири и Дальнего Востока, которые могут стать бенефициарами структурной перестройки торговых потоков в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. В условиях тектонических сдвигов, которые спровоцировали пандемия и санкции, социально-экономический блок Мишустина выглядит наиболее успешным, считает политолог, доктор политических наук Дмитрий Нечаев. «Ему удалось изменить негативный тренд, в результате которого экономика должна была быть поставлена на колени. И сегодня его блок на фоне блока армии и вооруженных сил, силовиков, блока международных отношений, внутриполитического блока выглядит наиболее успешным. При назначении премьером Мишустин уже попал в число людей, которые принимают принципиальное решение, но ему требовалось время, чтобы достаточно уверенно почувствовать себя в премьерском кресле, полагает руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. «С начала спецоперации задачи, которые стоят пред страной, перед экономикой намного усложнились. Если мы посмотрим вокруг, спустя год после начала спецоперации и введения санкций, то поймем, что наша экономика не порвана в клочья, как хотели заокеанские партнеры, курс рубля стабильный, мы нашли новых партнеров по внешнеэкономической деятельности, страна продолжает развиваться. Безусловно, это заслуга премьера. Естественно, его позиции крепнут», — комментирует политолог. В публичном пространстве Мишустин связан с достаточно успешными действиями по преодолению санкций Запада, и он воспринимается, как эффективный менеджер, подтверждает профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «Путин ценит людей способных действовать рационально, эффективно и организованно. Перспективы премьерам зависят о того, сможет ли он вытянуть экономику, наладить импортозамещение, поднять уровень жизни россиян», — резюмировал эксперт.