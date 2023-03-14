Власти России нарастят грузопоток с Китаем в обход Европы

Развернуться на восток поможет главная дорога страны

14 марта 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Власти РФ ускорят расширение транспортного коридора на Восток Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти ускорят расширение пропускной способности Транссиба, чтобы переориентировать экспорт и импорт на Китай в обход Европы. На встрече с гендиректором ПАО «Россети» Андреем Рюминым 14 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину разобраться с источниками финансирования энергообъектов Восточного полигона. Как объяснили эксперты URA.RU, железнодорожный коридор играет ключевую роль, пока в полном объеме не запущен маршрут «Север-юг». Внешняя торговля со странами Востока является ключевым направлением сегодня, подчеркнул Мишустин, начиная рабочую встречу с Рюминым. «У нас активно создается инфраструктура для выхода наших товаров в сторону рынков стран Азиатско-Тихоокеанского региона. И это очень важные и масштабные проекты на всю страну. Одним из таких проектов является Восточный полигон железных дорог, в котором также компания „Россети“ принимает участие», — отметил премьер. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (слева) поручил проработать вопросы, связанные с финансированием объектов Восточного полигона Фото: Пресс-служба правительства РФ © URA.RU По словам Рюмина, проект электроснабжения Восточного полигона делится на два этапа. По первому этапу 13 из 14 объектов завершены. На втором этапе планируется построить семь электросетевых объектов, сообщил Рюмин. В этом году запустят три из них. «Работы по второму этапу идут по графику, который синхронизирован с РЖД. Никаких рисков срыва, сдвига мы не видим. Если у нас по первому этапу Восточного полигона все в порядке с финансированием, то по второму этапу есть вопросы. До конца не урегулированы источники финансирования. Хотел бы попросить проработать вопрос источников финансирования инвестпрограммы», — озвучил просьбу Рюмин. Задачи на Восточном полигоне стоят масштабные, согласился Мишустин. «Нужно приложить все усилия для того, чтобы все решить для реализации проекта. Я поручу вице-премьеру Александру Новаку и министру финансов Антону Силуанову проработать вопросы, связанные как с инвестпрограммой, так и с источниками финансирования, чтобы и по второму этапу все было сделано», — заверил премьер. Власти работают над расширением двух транспортных коридоров — Восточный полигон и «Север-юг», а также строят трассу «Европа-Западный Китай» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Разворот России на Восток начался после введения санкций США и ЕС в 2022 году. В октябре транспортный коридор «Север-юг» обсуждался на II Каспийском экономическом форуме. На форуме «Дороги-2022» Мишустин сообщил об ускорении строительства трассы М-12, которая является частью транзитного пути из Европы в Западный Китай. В том же месяце на совещании по развитию железнодорожной инфраструктуры премьер заявил, что можно нарастить экспорт за счет поездов. В ноябре правительство уделило особое внимание строительству морских портов. Пропускную способность Восточного полигона планируют повысить за два-три года на 40% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Премьер разбирает основные части проблемы — что мешает, ограничивает и растягивает сроки завершения реконструкции Восточного полигона, объясняет ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Восточный полигон — это полнокровный транспортный коридор, главный и определяющий для масштабной переориентации экспорта на Китай и юго-восточную Азию, так как маршрут «Север-юг» и другие альтернативные коридоры работают не в полную силу. Увеличение электроснабжения полигона необходимо для расширения грузопотока. План повысить пропускную способность полигона на 40% за два-три года. Поэтому внимание властей обращено сейчас туда», — уточнил эксперт. Ускорение реконструкции Восточного полигона позволит России обойти санкции и расширить рынки сбыта, отмечают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ускорение реконструкции Восточного полигона позволит России не поддаваться санкциям США и ЕС, полагает политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов. «Строительство новых транспортных коридоров — одно из приоритетных направлений сегодня. Это торговый путь из юго-восточной Азии в Европу и обратно. Железнодорожные пути на Восточном полигоне требуют поддержки со стороны энергетиков. „Россети“ как раз обеспечивают доставку электроэнергии на полигон. Если строятся новые магистрали и если определяется, что вдоль них нужны сети, то и встает вопрос откуда брать деньги. „Россети“ привлекают коммерческое финансирование или целевые вливания из бюджета», — пояснил политолог. Статья по теме Власти РФ задействуют ключевой резерв для разворота на Восток Определение источников финансирования — рабочий момент, который вышел на первых лиц государства, такое бывает на масштабных инфраструктурных проектах, к которым относится Восточный полигон, считает независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «Полигон, как и Дальний Восток в целом слабо электрифицирован, а современная железная дорога без электроэнергии не может использовать мощную тяговую силу и это ограничивает пропускную способность. Проект реконструкции Восточного полигона готовился еще до пандемии и до санкций, поэтому требует корректировки. Энергетики капризничают, потому что денег мало. В прошлом году они просили перенести сроки ввода трех ЛЭП и даже отправляли письмо президенту. На большой стройке такое бывает. Но график надо выдерживать. Мишустин призвал к порядку. Просто рабочий момент вышел в политическую плоскость», — сказал собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ускорят расширение пропускной способности Транссиба, чтобы переориентировать экспорт и импорт на Китай в обход Европы. На встрече с гендиректором ПАО «Россети» Андреем Рюминым 14 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину разобраться с источниками финансирования энергообъектов Восточного полигона. Как объяснили эксперты URA.RU, железнодорожный коридор играет ключевую роль, пока в полном объеме не запущен маршрут «Север-юг». Внешняя торговля со странами Востока является ключевым направлением сегодня, подчеркнул Мишустин, начиная рабочую встречу с Рюминым. «У нас активно создается инфраструктура для выхода наших товаров в сторону рынков стран Азиатско-Тихоокеанского региона. И это очень важные и масштабные проекты на всю страну. Одним из таких проектов является Восточный полигон железных дорог, в котором также компания „Россети“ принимает участие», — отметил премьер. По словам Рюмина, проект электроснабжения Восточного полигона делится на два этапа. По первому этапу 13 из 14 объектов завершены. На втором этапе планируется построить семь электросетевых объектов, сообщил Рюмин. В этом году запустят три из них. «Работы по второму этапу идут по графику, который синхронизирован с РЖД. Никаких рисков срыва, сдвига мы не видим. Если у нас по первому этапу Восточного полигона все в порядке с финансированием, то по второму этапу есть вопросы. До конца не урегулированы источники финансирования. Хотел бы попросить проработать вопрос источников финансирования инвестпрограммы», — озвучил просьбу Рюмин. Задачи на Восточном полигоне стоят масштабные, согласился Мишустин. «Нужно приложить все усилия для того, чтобы все решить для реализации проекта. Я поручу вице-премьеру Александру Новаку и министру финансов Антону Силуанову проработать вопросы, связанные как с инвестпрограммой, так и с источниками финансирования, чтобы и по второму этапу все было сделано», — заверил премьер. Разворот России на Восток начался после введения санкций США и ЕС в 2022 году. В октябре транспортный коридор «Север-юг» обсуждался на II Каспийском экономическом форуме. На форуме «Дороги-2022» Мишустин сообщил об ускорении строительства трассы М-12, которая является частью транзитного пути из Европы в Западный Китай. В том же месяце на совещании по развитию железнодорожной инфраструктуры премьер заявил, что можно нарастить экспорт за счет поездов. В ноябре правительство уделило особое внимание строительству морских портов. Премьер разбирает основные части проблемы — что мешает, ограничивает и растягивает сроки завершения реконструкции Восточного полигона, объясняет ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Восточный полигон — это полнокровный транспортный коридор, главный и определяющий для масштабной переориентации экспорта на Китай и юго-восточную Азию, так как маршрут «Север-юг» и другие альтернативные коридоры работают не в полную силу. Ускорение реконструкции Восточного полигона позволит России не поддаваться санкциям США и ЕС, полагает политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов. «Строительство новых транспортных коридоров — одно из приоритетных направлений сегодня. Это торговый путь из юго-восточной Азии в Европу и обратно. Железнодорожные пути на Восточном полигоне требуют поддержки со стороны энергетиков. „Россети“ как раз обеспечивают доставку электроэнергии на полигон. Если строятся новые магистрали и если определяется, что вдоль них нужны сети, то и встает вопрос откуда брать деньги. „Россети“ привлекают коммерческое финансирование или целевые вливания из бюджета», — пояснил политолог. Определение источников финансирования — рабочий момент, который вышел на первых лиц государства, такое бывает на масштабных инфраструктурных проектах, к которым относится Восточный полигон, считает независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «Полигон, как и Дальний Восток в целом слабо электрифицирован, а современная железная дорога без электроэнергии не может использовать мощную тяговую силу и это ограничивает пропускную способность. Проект реконструкции Восточного полигона готовился еще до пандемии и до санкций, поэтому требует корректировки. Энергетики капризничают, потому что денег мало. В прошлом году они просили перенести сроки ввода трех ЛЭП и даже отправляли письмо президенту. На большой стройке такое бывает. Но график надо выдерживать. Мишустин призвал к порядку. Просто рабочий момент вышел в политическую плоскость», — сказал собеседник агентства.