Как «Уралмашзавод» переиграл немецкие концерны в гонке вооружений

«У нацистов не оставалось ни одного шанса»

27 мая 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Эвакуация советских предприятий на Урал завершилась в 1942 году Фото: Александр Мамаев © URA.RU В гонке вооружений в годы Великой Отечественной войны свердловский «Уралмашзавод» столкнулся с трудностями, но в итоге обошел немецкие концерны, предложив инновации. Детали противостояния URA.RU раскрыли создатели энциклопедии к 300-летию Екатеринбурга. «В преддверии 90-летия великого „Уралмашзавода“ и 80-летия начала Курской битвы, которая стала переломным моментом в Великой Отечественной войне, хотелось бы отметить — летом 1943 года стало очевидно для всего мира, что война идет не только на фронте, идет настоящая экономическая битва, сражение экономик, умение организовать технологическое превосходство, а самое главное — битва психологий. Екатеринбург в целом и „Уралмаш“ как его сердцевина создали для победы в этом противостоянии все условия для будущего нашего всеобщего торжества. У нацистов не оставалось ни одного шанса, хотя до водружения Знамени Победы пришлось пройти еще два года тяжелейшей борьбы», — отметил главный редактор энциклопедии, доктор экономических наук Виктор Маслаков. Наладить производство на новых местах было очень трудно, отметил один из авторов Фото: Александр Мамаев © URA.RU «Утрата западных промышленных районов СССР и эвакуация стали тяжелым ударом по советскому танкостроению. Наладить производство на новом месте было очень трудно. При эвакуации было утрачено ценное оборудование, гибла документация, рвались цепочки поставок. А самой большой потерей стали квалифицированные рабочие кадры (многие были призваны в армию, остались в блокадном Ленинграде или оккупированном Харькове), имевшие богатый опыт танкового производства», — описал ситуацию первых месяцев войны заведующий центром политической и социокультурной истории Института истории и археологии УрО РАН Андрей Сперанский. Эвакуированная на Урал танковая промышленность с трудом, по его словам, приступала к работе на новых местах. Качество сборки поначалу страдало. А потери Красной Армии в первые месяцы войны требовали еще и наращивать объемы выпуска. И советское руководство сделало ставку на «Уральский завод тяжелого машиностроения» в Свердловске. Самоходная артиллерийская установка на параде в Верхней Пышме Фото предоставлено доктором исторических наук Константином Бугровым «Можно сказать, что коллективу уралмашевцев во главе с директором Борисом Музруковым пришлось вести в цехах битву, не уступавшую по значимости сражениям на фронте. Еще до войны „Уралмаш“ был экипирован по последнему слову техники. Осенью 1941-го на его базу был переброшен Ижорский завод из Ленинграда и еще несколько предприятий. Вместе они образовали колоссальную мастерскую по выпуску бронетехники», — отметил Сперанский. Главной продукцией этой мастерской были бронекорпуса и башни, которые уралмашевцы поставляли для всей танковой промышленности СССР. Кроме того, на Уралмаше развернули выпуск самоходных артиллерийских установок (они и были основным «брендом» Свердловска в годы войны) на базе средних танков Т-34. Разработкой этого оружия руководил инженер Лев Горлицкий. Новость по теме Как в Екатеринбурге правили старообрядцы, которых боялись даже отцы-основатели города «Советские инженеры смогли предложить целый ряд новаций — например, выпуск массивных деталей из литой брони большой толщины (для танков „ИС“), — рассказал кандидат наук Василий Запарий. — Или автоматическую сварку — ее обычно связывают с Нижним Тагилом, но разработка ее технологии велась также и на Уралмаше, под руководством В. И. Дятлова». В гитлеровском рейхе эквивалентов «Уралмаша» не было. Производство бронетехники было рассредоточено между десятками заводов (из них — около десяти крупных, например, «Нибелунгенверк» в австрийском городке Санкт-Валентин, заводы в Берлине, Магдебурге и другие), каждый из которых выпускал свой род продукции. Технологический процесс не был ориентирован на конвейерные принципы. Производством вооружения занимались машиностроительные концерны, которые еще и конкурировали друг с другом за военные заказы. Из-за запутанной логистики и нарушения поставок комплектующих качество продукции немецкого танкостроения падало. Советского же — росло по мере того, как эвакуированные коллективы обживались на новых местах, а квалификация кадров повышалась. Самоходная артиллерийская установка — монумент на территории «Уралмашзавода» Фото предоставлено доктором исторических наук Константином Бугровым Победа в противостоянии осталась за гигантами. За 1943—1945 годы «Уралмаш» выпустил почти десять тысяч бронекорпусов для танков, свыше шести тысяч башен и более пяти тысяч самоходных артиллерийских установок разных типов (СУ-122, СУ-85 и СУ-100). Последняя СУ-100 была установлена на пьедестале близ проходной завода. Авторы энциклопедии от всей души поздравляют всех создателей Победы и их наследников с великой датой. В издании, выход которого намечен на лето, подвигам свердловского машиностроения будет посвящен целый комплекс статей. Его подготовку инициировали мэр Алексей Орлов и вице-спикер заксобрания Виктор Маслаков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В гонке вооружений в годы Великой Отечественной войны свердловский «Уралмашзавод» столкнулся с трудностями, но в итоге обошел немецкие концерны, предложив инновации. Детали противостояния URA.RU раскрыли создатели энциклопедии к 300-летию Екатеринбурга. «В преддверии 90-летия великого „Уралмашзавода“ и 80-летия начала Курской битвы, которая стала переломным моментом в Великой Отечественной войне, хотелось бы отметить — летом 1943 года стало очевидно для всего мира, что война идет не только на фронте, идет настоящая экономическая битва, сражение экономик, умение организовать технологическое превосходство, а самое главное — битва психологий. Екатеринбург в целом и „Уралмаш“ как его сердцевина создали для победы в этом противостоянии все условия для будущего нашего всеобщего торжества. У нацистов не оставалось ни одного шанса, хотя до водружения Знамени Победы пришлось пройти еще два года тяжелейшей борьбы», — отметил главный редактор энциклопедии, доктор экономических наук Виктор Маслаков. «Утрата западных промышленных районов СССР и эвакуация стали тяжелым ударом по советскому танкостроению. Наладить производство на новом месте было очень трудно. При эвакуации было утрачено ценное оборудование, гибла документация, рвались цепочки поставок. А самой большой потерей стали квалифицированные рабочие кадры (многие были призваны в армию, остались в блокадном Ленинграде или оккупированном Харькове), имевшие богатый опыт танкового производства», — описал ситуацию первых месяцев войны заведующий центром политической и социокультурной истории Института истории и археологии УрО РАН Андрей Сперанский. Эвакуированная на Урал танковая промышленность с трудом, по его словам, приступала к работе на новых местах. Качество сборки поначалу страдало. А потери Красной Армии в первые месяцы войны требовали еще и наращивать объемы выпуска. И советское руководство сделало ставку на «Уральский завод тяжелого машиностроения» в Свердловске. «Можно сказать, что коллективу уралмашевцев во главе с директором Борисом Музруковым пришлось вести в цехах битву, не уступавшую по значимости сражениям на фронте. Еще до войны „Уралмаш“ был экипирован по последнему слову техники. Осенью 1941-го на его базу был переброшен Ижорский завод из Ленинграда и еще несколько предприятий. Вместе они образовали колоссальную мастерскую по выпуску бронетехники», — отметил Сперанский. Главной продукцией этой мастерской были бронекорпуса и башни, которые уралмашевцы поставляли для всей танковой промышленности СССР. Кроме того, на Уралмаше развернули выпуск самоходных артиллерийских установок (они и были основным «брендом» Свердловска в годы войны) на базе средних танков Т-34. Разработкой этого оружия руководил инженер Лев Горлицкий. «Советские инженеры смогли предложить целый ряд новаций — например, выпуск массивных деталей из литой брони большой толщины (для танков „ИС“), — рассказал кандидат наук Василий Запарий. — Или автоматическую сварку — ее обычно связывают с Нижним Тагилом, но разработка ее технологии велась также и на Уралмаше, под руководством В. И. Дятлова». В гитлеровском рейхе эквивалентов «Уралмаша» не было. Производство бронетехники было рассредоточено между десятками заводов (из них — около десяти крупных, например, «Нибелунгенверк» в австрийском городке Санкт-Валентин, заводы в Берлине, Магдебурге и другие), каждый из которых выпускал свой род продукции. Технологический процесс не был ориентирован на конвейерные принципы. Производством вооружения занимались машиностроительные концерны, которые еще и конкурировали друг с другом за военные заказы. Из-за запутанной логистики и нарушения поставок комплектующих качество продукции немецкого танкостроения падало. Советского же — росло по мере того, как эвакуированные коллективы обживались на новых местах, а квалификация кадров повышалась. Победа в противостоянии осталась за гигантами. За 1943—1945 годы «Уралмаш» выпустил почти десять тысяч бронекорпусов для танков, свыше шести тысяч башен и более пяти тысяч самоходных артиллерийских установок разных типов (СУ-122, СУ-85 и СУ-100). Последняя СУ-100 была установлена на пьедестале близ проходной завода. Авторы энциклопедии от всей души поздравляют всех создателей Победы и их наследников с великой датой. В издании, выход которого намечен на лето, подвигам свердловского машиностроения будет посвящен целый комплекс статей. Его подготовку инициировали мэр Алексей Орлов и вице-спикер заксобрания Виктор Маслаков.