Как в Екатеринбурге правили старообрядцы, которых боялись даже отцы-основатели города

Историк Белобородов: элитой раннего Екатеринбурга были старообрядцы

29 апреля 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

«Базой» старообрядцев был Шарташ (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На раннем этапе развития Екатеринбурга бизнес-элиту города составляли старообрядцы, ссориться с которыми не хотели даже отцы-основатели города. Об уникальном историческом явлении URA.RU рассказал Сергей Белобородов, старший научный сотрудник лаборатории археологических исследований УрФУ — в рамках серии публикаций про новую энциклопедию о столице Урала. «Крупнейшим течением старообрядчества было беглопоповство (течение в старообрядчестве, признающее авторитет „беглых“ священников, покинувших официальную церковь — прим. ред.). В Екатеринбурге беглопоповцы появились почти одновременно с основанием города (1723 год — прим. ред.), но долгое время их было немного, а своим духовным центром они считали Шарташское селение, где находились часовни и скиты. Шарташ был настоящим „старообрядческим раем“», — отметил Белобородов. Когда началось строительство Екатеринбургского завода, староверы быстро оценили удачное расположение Шарташа, и село начало расти. Обитатели Шарташа ловко избегали приписки к заводам, предпочитая вести торговую деятельность подальше от сурового горного начальства. Здесь сформировалась влиятельная группировка предпринимателей-старообрядцев, с которой не рисковали ссориться ни Вильгельм де Геннин, ни Василий Татищев — основатели Екатеринбурга. На протяжении столетия шарташские старообрядцы процветали. Но в 1830-х годах император Николай I начал наступление на старообрядчество и бродячих священников. В то же время быстрый рост Екатеринбурга привел к тому, что купечество столкнулось с дилеммой — держаться «старой веры» или использовать открывающиеся хозяйственные перспективы. И ряд купеческих кланов использовал возможность, которую с XVIII в. предлагала власть, — переход в единоверие, позволявшее сохранять старые обряды при условии признания официальной церковной иерархии. В итоге к 1840-м годам шарташские скиты опустели. Новость по теме Что творилось в Екатеринбурге, когда Сталин побеждал Троцкого, а Гитлер протестовал в Германии А что же Екатеринбург? «После обращения в конце 1830-х — 1840-х годах значительной части екатеринбургских купцов в единоверие, „первую скрипку“ в местной старообрядческой общине стали играть братья Савва и Иван Тарасовы. Они жили в роскошном особняке на набережной городского пруда, окна которого смотрели прямо на дом горного начальника. Ничуть не стесняясь этим обстоятельством, братья устроили в особняке большую домовую часовню, для оформления которой привлекли лучших иконописцев того времени. Это был явный вызов властям. В 1853 году полиция перехватила письма бродячего инока Трифилия, адресованные Тарасовым. Тарасовых выслали на север Урала. Однако уже в 1859 году они вернулись в Екатеринбург и оставались фактическими руководителями старообрядческой общины», — добавил Белобородов. К концу XIX века давление на старообрядческие общины ослабло. Но после революции 1917-го большая часть старообрядческой элиты покинула Екатеринбург вместе с уходящими войсками адмирала Колчака. А по оставшимся прокатились антирелигиозные кампании советской власти. В 1937 году в Шарташе прогремело дело «старообрядцев-сатанистов» (которые якобы готовили покушение на наркома тяжелой промышленности Г. К. Орджоникидзе, выкопав для его машины канаву), нанесшее жестокий удар местной общине. В Свердловске все старообрядческие часовни и церкви были изъяты: Троицкую старообрядческую церковь близ Царского моста, например, передали противотуберкулезному диспансеру. Потом диспансер выехал оттуда, но здание пришло в упадок, и сегодня его сносят. Сергей Белобородов — один из авторов издания, выход которого намечен на лето, в аккурат к 300-летию. Подготовку энциклопедии инициировали мэр Алексей Орлов и вице-спикер заксобрания Виктор Маслаков, главный редактор проекта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На раннем этапе развития Екатеринбурга бизнес-элиту города составляли старообрядцы, ссориться с которыми не хотели даже отцы-основатели города. Об уникальном историческом явлении URA.RU рассказал Сергей Белобородов, старший научный сотрудник лаборатории археологических исследований УрФУ — в рамках серии публикаций про новую энциклопедию о столице Урала. «Крупнейшим течением старообрядчества было беглопоповство (течение в старообрядчестве, признающее авторитет „беглых“ священников, покинувших официальную церковь — прим. ред.). В Екатеринбурге беглопоповцы появились почти одновременно с основанием города (1723 год — прим. ред.), но долгое время их было немного, а своим духовным центром они считали Шарташское селение, где находились часовни и скиты. Шарташ был настоящим „старообрядческим раем“», — отметил Белобородов. Когда началось строительство Екатеринбургского завода, староверы быстро оценили удачное расположение Шарташа, и село начало расти. Обитатели Шарташа ловко избегали приписки к заводам, предпочитая вести торговую деятельность подальше от сурового горного начальства. Здесь сформировалась влиятельная группировка предпринимателей-старообрядцев, с которой не рисковали ссориться ни Вильгельм де Геннин, ни Василий Татищев — основатели Екатеринбурга. На протяжении столетия шарташские старообрядцы процветали. Но в 1830-х годах император Николай I начал наступление на старообрядчество и бродячих священников. В то же время быстрый рост Екатеринбурга привел к тому, что купечество столкнулось с дилеммой — держаться «старой веры» или использовать открывающиеся хозяйственные перспективы. И ряд купеческих кланов использовал возможность, которую с XVIII в. предлагала власть, — переход в единоверие, позволявшее сохранять старые обряды при условии признания официальной церковной иерархии. В итоге к 1840-м годам шарташские скиты опустели. А что же Екатеринбург? «После обращения в конце 1830-х — 1840-х годах значительной части екатеринбургских купцов в единоверие, „первую скрипку“ в местной старообрядческой общине стали играть братья Савва и Иван Тарасовы. Они жили в роскошном особняке на набережной городского пруда, окна которого смотрели прямо на дом горного начальника. Ничуть не стесняясь этим обстоятельством, братья устроили в особняке большую домовую часовню, для оформления которой привлекли лучших иконописцев того времени. Это был явный вызов властям. В 1853 году полиция перехватила письма бродячего инока Трифилия, адресованные Тарасовым. Тарасовых выслали на север Урала. Однако уже в 1859 году они вернулись в Екатеринбург и оставались фактическими руководителями старообрядческой общины», — добавил Белобородов. К концу XIX века давление на старообрядческие общины ослабло. Но после революции 1917-го большая часть старообрядческой элиты покинула Екатеринбург вместе с уходящими войсками адмирала Колчака. А по оставшимся прокатились антирелигиозные кампании советской власти. В 1937 году в Шарташе прогремело дело «старообрядцев-сатанистов» (которые якобы готовили покушение на наркома тяжелой промышленности Г. К. Орджоникидзе, выкопав для его машины канаву), нанесшее жестокий удар местной общине. В Свердловске все старообрядческие часовни и церкви были изъяты: Троицкую старообрядческую церковь близ Царского моста, например, передали противотуберкулезному диспансеру. Потом диспансер выехал оттуда, но здание пришло в упадок, и сегодня его сносят. Сергей Белобородов — один из авторов издания, выход которого намечен на лето, в аккурат к 300-летию. Подготовку энциклопедии инициировали мэр Алексей Орлов и вице-спикер заксобрания Виктор Маслаков, главный редактор проекта.