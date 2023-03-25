Мэр Екатеринбурга надавит на оппонентов, чтобы избежать фиаско

Сейчас против него 13 депутатов, надо переманить восемь

26 марта 2023 в 20:09 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов за границей с 16 марта, там же он праздновал день рождения. Его возвращение было намечено на конец недели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вернувшись из заграничного отпуска, глава Екатеринбурга Алексей Орлов запустит второй раунд переговоров с депутатами. Чтобы продавить нужные ему поправки в Устав, предполагающие изменение схемы выборов, необходимо 24 голоса «за». Орлов же, по подсчетам опрошенных URA.RU участников событий, контролирует 16 депутатов. План, как воздействовать на нелояльных, у него, говорят, уже есть. Выборы в гордуму пройдут в сентябре. Орлов хочет серьезно переформатировать орган — не только сместить Володина с поста председателя, но и заблокировать избрание депутатов, как и Володин, близких к совладельцу «Мотива» Виталию Кочеткову. Чтобы план было реализовать легче, Орлов предложил внести поправки в Устав. Они предусматривают увеличение числа одномандатных округов с 18 до 25 и сокращение «списочных» мест в думе с 18 до десяти. Кроме того, Орлов предлагает, чтобы в думе был не один вице-спикер, как сейчас, а несколько. Фактически это первое столкновение команд, которые на выборы поведут Алексей Орлов и Игорь Володин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Перенарезка округов готовилась чиновниками втайне от большинства депутатов. Это вызвало недовольство в думе. Фрондеры — в основном те, кого Орлов не видит в следующем созыве, — объединились вокруг Володина. Предупреждая публичный скандал, Орлов сначала попытался самостоятельно договориться со спикером, потом попросил вмешаться вице-губернатора Олега Чемезова. Но резиденция главы региона в целом дистанцировалась от разборок, хоть и следит за ситуацией. Перед уходом в отпуск Орлов провел несколько индивидуальных бесед с участниками пула Володина. Однако расклад почти не поменялся. Во фракции «Единой России» Орлов контролирует 11 голосов из 20 (в самой администрации, впрочем, считают, что больше). За него, в частности, Елена Бондаренко (помощница бизнесмена Валерия Савельева), Сергей Боярский, директор школы Александра Журавлева, Михаил Матвеев (все — фракция ГК «Ренова»), Владимир Крицкий (гендиректор «ЛСР. Недвижимость-Урал»), дорожный подрядчик администрации Павел Пустозеров, Герой России Сергей Воронин, Виктор Тестов («Таганский ряд») и Алексей Вихарев. В окружении и Володина, и Орлова настаивают, что сторонников у каждого из лагерей на самом деле больше Инфографика URA.RU Через Вихарева Орлов также может рассчитывать на Михаила Вечкензина, Алексея Мещерякова, Александра Колесникова (все — «Справедливая Россия»), которые, вероятно, нарушат партийную установку голосовать против поправок, и Дмитрия Николаева (ЛДПР). От коммунистов на стороне Орлова Виктор Сомиков. Его шеф — девелопер Андрей Гавриловский, владелец БЦ «Высоцкий» и БЦ «Антей». На стороне Володина шесть единороссов — глава фракции ЕР Ира Овчинникова, Любовь Боркова и Владимир Стругов, ориентированные на спикера лично, подопечный Кочеткова Тимофей Жуков (находится в зоне СВО), Виталий Чачин и Антон Швалев. Последний — родственник близкого к Кочеткову эсера Александра Караваева, в чью подгруппу также входят Владимир Козлов (СР) и Алексей Холодарев. Также против поправок по разным причинам настроены голосовать Антон Гусев (ЛДПР), «яблочник», друг Володина Константин Киселев и Сергей Шадрин (КПРФ). Новость по теме Спикер думы Екатеринбурга бросил мэру новый вызов и подал сигнал губернатору К числу «неопределившихся» опрошенные корреспондентом источники во власти относят единороссов Дмитрия Сергина, лояльного мэрии, но имеющего альтернативное предложение от близкого к Володину советника губернатора Анатолия Шарапова, и Надежду Воробьеву. Она дружна с Володиным, но является директором муниципальной школы искусств, и в этом подчиненные Орлова видят пространство для маневра. Кстати, со Струговым примерно та же ситуация — он получает зарплату в муниципальном «Гортрансе». Якобы пока не решил, с кем выгоднее, и вице-спикер заксо, секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев (Орлов уже вызывал его к себе). У Ивачева в гордуме три голоса — Виктория Ивачева (жена), Руслан Камалетдинов и Роман Ступников. Дмитрий Сергин имеет финансовые предложения от обеих сторон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Овчинникову и других близких к Володину единороссов Орлов хочет повлиять через своего давнего знакомого — депутата Госдумы, куратора «Единой России» по УрФО Ивана Квитку. Квитка 28 марта проведет заседание думской фракции ЕР. А позиция Сергея Шадрина может поменяться после звонка из администрации его начальнику — девелоперу Илдару Губаеву, намекнул один из источников URA.RU в мэрии. Голосование по поправкам в Устав намечено на 11 апреля. На последнем заседании думской фракции «Единой России» Орлов попросил депутатов не уезжать из города (неявка — один из инструментов, которые может использовать Володин) и рекомендовал всем регистрироваться на праймериз «Единой России» — как бы намекая, что окончательные списки кандидатов, которых поддержат власти, будут сформированы якобы только после 11-го. Поверили не все. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вернувшись из заграничного отпуска, глава Екатеринбурга Алексей Орлов запустит второй раунд переговоров с депутатами. Чтобы продавить нужные ему поправки в Устав, предполагающие изменение схемы выборов, необходимо 24 голоса «за». Орлов же, по подсчетам опрошенных URA.RU участников событий, контролирует 16 депутатов. План, как воздействовать на нелояльных, у него, говорят, уже есть. Выборы в гордуму пройдут в сентябре. Орлов хочет серьезно переформатировать орган — не только сместить Володина с поста председателя, но и заблокировать избрание депутатов, как и Володин, близких к совладельцу «Мотива» Виталию Кочеткову. Чтобы план было реализовать легче, Орлов предложил внести поправки в Устав. Они предусматривают увеличение числа одномандатных округов с 18 до 25 и сокращение «списочных» мест в думе с 18 до десяти. Кроме того, Орлов предлагает, чтобы в думе был не один вице-спикер, как сейчас, а несколько. Перенарезка округов готовилась чиновниками втайне от большинства депутатов. Это вызвало недовольство в думе. Фрондеры — в основном те, кого Орлов не видит в следующем созыве, — объединились вокруг Володина. Предупреждая публичный скандал, Орлов сначала попытался самостоятельно договориться со спикером, потом попросил вмешаться вице-губернатора Олега Чемезова. Но резиденция главы региона в целом дистанцировалась от разборок, хоть и следит за ситуацией. Перед уходом в отпуск Орлов провел несколько индивидуальных бесед с участниками пула Володина. Однако расклад почти не поменялся. Во фракции «Единой России» Орлов контролирует 11 голосов из 20 (в самой администрации, впрочем, считают, что больше). За него, в частности, Елена Бондаренко (помощница бизнесмена Валерия Савельева), Сергей Боярский, директор школы Александра Журавлева, Михаил Матвеев (все — фракция ГК «Ренова»), Владимир Крицкий (гендиректор «ЛСР. Недвижимость-Урал»), дорожный подрядчик администрации Павел Пустозеров, Герой России Сергей Воронин, Виктор Тестов («Таганский ряд») и Алексей Вихарев. Через Вихарева Орлов также может рассчитывать на Михаила Вечкензина, Алексея Мещерякова, Александра Колесникова (все — «Справедливая Россия»), которые, вероятно, нарушат партийную установку голосовать против поправок, и Дмитрия Николаева (ЛДПР). От коммунистов на стороне Орлова Виктор Сомиков. Его шеф — девелопер Андрей Гавриловский, владелец БЦ «Высоцкий» и БЦ «Антей». На стороне Володина шесть единороссов — глава фракции ЕР Ира Овчинникова, Любовь Боркова и Владимир Стругов, ориентированные на спикера лично, подопечный Кочеткова Тимофей Жуков (находится в зоне СВО), Виталий Чачин и Антон Швалев. Последний — родственник близкого к Кочеткову эсера Александра Караваева, в чью подгруппу также входят Владимир Козлов (СР) и Алексей Холодарев. Также против поправок по разным причинам настроены голосовать Антон Гусев (ЛДПР), «яблочник», друг Володина Константин Киселев и Сергей Шадрин (КПРФ). К числу «неопределившихся» опрошенные корреспондентом источники во власти относят единороссов Дмитрия Сергина, лояльного мэрии, но имеющего альтернативное предложение от близкого к Володину советника губернатора Анатолия Шарапова, и Надежду Воробьеву. Она дружна с Володиным, но является директором муниципальной школы искусств, и в этом подчиненные Орлова видят пространство для маневра. Кстати, со Струговым примерно та же ситуация — он получает зарплату в муниципальном «Гортрансе». Якобы пока не решил, с кем выгоднее, и вице-спикер заксо, секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев (Орлов уже вызывал его к себе). У Ивачева в гордуме три голоса — Виктория Ивачева (жена), Руслан Камалетдинов и Роман Ступников. На Овчинникову и других близких к Володину единороссов Орлов хочет повлиять через своего давнего знакомого — депутата Госдумы, куратора «Единой России» по УрФО Ивана Квитку. Квитка 28 марта проведет заседание думской фракции ЕР. А позиция Сергея Шадрина может поменяться после звонка из администрации его начальнику — девелоперу Илдару Губаеву, намекнул один из источников URA.RU в мэрии. Голосование по поправкам в Устав намечено на 11 апреля. На последнем заседании думской фракции «Единой России» Орлов попросил депутатов не уезжать из города (неявка — один из инструментов, которые может использовать Володин) и рекомендовал всем регистрироваться на праймериз «Единой России» — как бы намекая, что окончательные списки кандидатов, которых поддержат власти, будут сформированы якобы только после 11-го. Поверили не все.