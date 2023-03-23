23 марта 2023

Спикер думы Екатеринбурга бросил мэру новый вызов и подал сигнал губернатору

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Заседание гордумы Екатеринбурга. Екатеринбург, володин игорь
Игорь Володин обозначил, что готов стать лицом «Единой России» в Екатеринбурге Фото:

Спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин бросил мэру Алексею Орлову новый вызов. Депутат, которого Орлов не видит главой следующего созыва, выдвинулся на праймериз «Единой России» не только по одномандатному округу №18 (это не сюрприз), но и по общегородскому. Об этом Володин сообщил в своем telegram-канале.

«Подал документы на праймериз „Единой России“ по одномандатному избирательному округу №18 и по единому общемуниципальному избирательному округу!» — рассказал политик. Таким образом Володин решил продемонстрировать губернатору Евгению Куйвашеву, что раз Орлов не хочет возглавлять список ЕР, то готов он, объяснил источник в окружении председателя.

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Ранее URA.RU писало, что Орлов на первом месте в списке «Единой России» видит своего зама по соцполитике Екатерину Сибирцеву. Впрочем, никаких решений на текущий момент нет.

Мэр хочет серьезно переформатировать гордуму по итогам сентябрьских выборов — не только сместить Володина с должности председателя, но и блокировать переизбрание депутатов, которые, как и Володин, близки к миллиардеру Виталию Кочеткову («Мотив»). Известно, что Володин с таким походом не согласился и собирает большой пул кандидатов по всему городу, которые будут оппонировать протеже Орлова.

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Спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин бросил мэру Алексею Орлову новый вызов. Депутат, которого Орлов не видит главой следующего созыва, выдвинулся на праймериз «Единой России» не только по одномандатному округу №18 (это не сюрприз), но и по общегородскому. Об этом Володин сообщил в своем telegram-канале. «Подал документы на праймериз „Единой России“ по одномандатному избирательному округу №18 и по единому общемуниципальному избирательному округу!» — рассказал политик. Таким образом Володин решил продемонстрировать губернатору Евгению Куйвашеву, что раз Орлов не хочет возглавлять список ЕР, то готов он, объяснил источник в окружении председателя. Ранее URA.RU писало, что Орлов на первом месте в списке «Единой России» видит своего зама по соцполитике Екатерину Сибирцеву. Впрочем, никаких решений на текущий момент нет. Мэр хочет серьезно переформатировать гордуму по итогам сентябрьских выборов — не только сместить Володина с должности председателя, но и блокировать переизбрание депутатов, которые, как и Володин, близки к миллиардеру Виталию Кочеткову («Мотив»). Известно, что Володин с таким походом не согласился и собирает большой пул кандидатов по всему городу, которые будут оппонировать протеже Орлова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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