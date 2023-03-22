Мэр Екатеринбурга подключил связи в Москве, избегая конфликта во власти

Алексей Орлов пытается установить полный контроль над думской фракцией ЕР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подключил связи, чтобы продавить поправки в Устав города, меняющие схему выборов. Сейчас у него нет контроля над всеми единороссами гордумы — часть из них слушает спикера Игоря Володина, которого мэр хочет сместить. На подмогу Орлову призван тюменский депутат Госдумы, член генсовета «Единой России» и куратор партии по УрФО Иван Квитка. 28 марта он проведет заседание думской фракции «Единой России».

«Поправки в Устав, безусловно, будут одним из вопросов», — поделился источник URA.RU. Второй источник уточнил, что Квитка еще (зачем-то) хочет обсудить с мундепами применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах. Его обкатывают на нескольких регионах перед президентскими выборами-2024. Сам Квитка по имеющимся у редакции телефонам оказался недоступен.

Изменения в Устав Екатеринбурга предполагают увеличение количества одномандатных округов на сентябрьских выборах с 18 до 25. Число «списочных» мест должно сократиться с 18 до десяти. Чиновники уже подготовили новую нарезку. Поскольку, во-первых, большинство депутатов, включая Володина, к этому процессу не подпустили, а во-вторых, многие народные избранники (в том числе от ЕР) понимают, что не входят в планы Орлова, в частных разговорах они начали грозиться, что сорвут важное для Орлова голосование. Разговоры Орлова с Володиным один на один и в присутствии вице-губернатора Олега Чемезова (курирует политику) ситуацию не перевернули.

Противоречия сложились и вокруг другого пункта поправок. Орлов предложил увеличить в гордуме число вице-спикеров (сейчас один — Виктор Тестов). По одной из версий, мэр таким образом фактически запускает отставку спикера (хотя в администрации это опровергают). Параллельно на подконтрольном Орлову предприятии — ЕМУП «Водоканал» — начали кадровую чистку, которая затрагивает топ-менеджеров из близкой Володину команды.