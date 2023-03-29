ВСУ готовят большое наступление в Донбассе

Где ждут боев и как готовятся к обороне российские солдаты — в интервью с передовой

29 марта 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

На фронте ждут большого наступления ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские бойцы готовятся отражать наступление ВСУ, ожидая самых активных боев на южных направлениях фронта. Таким мнением с URA.RU поделились бойцы с позывным Князь (Кременная-Сватово) и Туча (Запорожская область). В интервью изданию сражающиеся на передовой раскрыли, как Россия готовится к защите от наступления и к чему приведут поставки снарядов с обедненным ураном. — Что думаете по поводу «грядущего большого наступления» ВСУ? Князь: бойцы говорят об этом и ждут атаки с разных направлений. Мы готовы [к боям]: в районе того же Артемовска наши хорошо укрепились, подтянули ствольную артиллерию и все остальное вооружение. Но, по нашим данным, ждать наступления можно не у нас, а в направлении Херсонской и Запорожской областей, где нет лесов и куда проще идти в атаку. Туча: в нашем направлении действительно пытаются двигаться уже понемногу. Заходят ДРГ (диверсанты) к нам в Запорожскую область очень часто, оставляют после себя мины, и не все из них взорвались — лежат, ждут своего часа. Говорят между нами, что враг на той стороне собрал большую группировку, вплоть до 40 тысяч, и готовится к атаке. Пускай идут, мы им здесь сломаем костяк, мы готовы к обороне. Воевать здесь непросто: тут сложный участок местности, очень жирная земля, которая быстро превращается в грязь. Но мы их все равно ждем. Украина часто применяет иностранное оружие и боеприпасы (архивное фото) Фото: Министерство обороны Великобритании — Сталкивались за время боев с иностранным вооружением? Князь: Да, часто бывает, что противник применяет незнакомые боеприпасы. Их мы не видим, но слышим звук, и даже воюющие с 2014 года старожилы не понимают, что прилетело. Минометы это, ствольная артиллерия или еще что-то — осколки, которые мы находим, отличаются от обычных: у них маркировка на английском. Туча: активные действия у нас все ночью, поэтому вооружение почти не видим. Но его той стороне явно хватает: обстрелов хоть и меньше, но все равно есть — до врага от нас 10 километров. — Как оцениваешь противника? Князь: это ситуация, когда в футбол играют две команды примерно одного класса. Россия большая страна, она сильная, но если брать Украину вместе с союзниками, то понимаешь, что это матч примерно одинаковых противников. Я не думал, что будет такая поддержка Запада. Им поставляют столько вооружения и обучают личный состав, и те же наемники. Новость по теме Как устроены и чем опасны снаряды с обедненным ураном Туча: они такие же профессионалы, как и наши солдаты, мы примерно равны по силам. На стороне противника, правда, воюют наемники из разных стран. Чем еще отличаемся [друг от друга]? В один день к нам в эфир вышел враг и кричал нам, чтобы мы, русские, сдохли. Ему задал единственный вопрос: За то время, пока ты кричал, чтобы мы сдохли, я тебе пожелал того же? Я тебе желаю добра. Живите, но фашизма здесь не должно существовать». Этим и отличаемся. — Правда, что противник использует белые и красные повязки, чтобы ввести в заблуждение? Князь: да, и нам очень часто передают эту информацию — разведка перехватывает их радиопереговоры и нам доводится, что с их стороны могут выходить люди в нашей пиксельной форме с красными повязками, при этом они выходят без оружия и выносят «раненых» бойцов, симулируя отступление. Но мы готовы их встретить, потому что понимаем — напротив враг, и если оттуда кто-то и будет выходить, нас обязательно предупредят. — Британия одобрила поставки Украине снарядов с обедненным ураном — как противодействовать радиации? Князь: нам буквально несколько дней назад довели, что «возможно применение снарядов с обедненным ураном». От них будет гораздо больше степень разрушений, плюс радиационное излучение такая вещь, особо не поборешься с ним. Есть специальные препараты, которые надо применять, в первую очередь йод, но если ты попадешь в хороший переполох, это точно отразится на человеке и местности, куда они упадут. Она в любом случае будет заражена — а тем, кто будет впоследствии там проживать, 100% будут обеспечены как минимум онкологические заболевания. Россия победит за счет добровольцев, уверены бойцы Фото: Таисия Воронцова © URA.RU — За счет чего Россия сможет победить? Князь: за счет обычных ребят, которые конкретно у меня здесь в окопах на позициях. Все, кто здесь, могу вам точно сказать — они добровольцы, сами пошли в военкоматы! Не в кавычках, а прямым текстом — добровольцы! И только за счет них сможем победить — если их не будет, не будет победы. Туча: победит сила и правда. Мы пришли сюда не хлеб печь, а для того, чтобы правда восторжествовала. Фашизм будет разбит нашими силами — это однозначно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские бойцы готовятся отражать наступление ВСУ, ожидая самых активных боев на южных направлениях фронта. Таким мнением с URA.RU поделились бойцы с позывным Князь (Кременная-Сватово) и Туча (Запорожская область). В интервью изданию сражающиеся на передовой раскрыли, как Россия готовится к защите от наступления и к чему приведут поставки снарядов с обедненным ураном. — Что думаете по поводу «грядущего большого наступления» ВСУ? Князь: бойцы говорят об этом и ждут атаки с разных направлений. Мы готовы [к боям]: в районе того же Артемовска наши хорошо укрепились, подтянули ствольную артиллерию и все остальное вооружение. Но, по нашим данным, ждать наступления можно не у нас, а в направлении Херсонской и Запорожской областей, где нет лесов и куда проще идти в атаку. Туча: в нашем направлении действительно пытаются двигаться уже понемногу. Заходят ДРГ (диверсанты) к нам в Запорожскую область очень часто, оставляют после себя мины, и не все из них взорвались — лежат, ждут своего часа. Говорят между нами, что враг на той стороне собрал большую группировку, вплоть до 40 тысяч, и готовится к атаке. Пускай идут, мы им здесь сломаем костяк, мы готовы к обороне. Воевать здесь непросто: тут сложный участок местности, очень жирная земля, которая быстро превращается в грязь. Но мы их все равно ждем. — Сталкивались за время боев с иностранным вооружением? Князь: Да, часто бывает, что противник применяет незнакомые боеприпасы. Их мы не видим, но слышим звук, и даже воюющие с 2014 года старожилы не понимают, что прилетело. Минометы это, ствольная артиллерия или еще что-то — осколки, которые мы находим, отличаются от обычных: у них маркировка на английском. Туча: активные действия у нас все ночью, поэтому вооружение почти не видим. Но его той стороне явно хватает: обстрелов хоть и меньше, но все равно есть — до врага от нас 10 километров. — Как оцениваешь противника? Князь: это ситуация, когда в футбол играют две команды примерно одного класса. Россия большая страна, она сильная, но если брать Украину вместе с союзниками, то понимаешь, что это матч примерно одинаковых противников. Я не думал, что будет такая поддержка Запада. Им поставляют столько вооружения и обучают личный состав, и те же наемники. Туча: они такие же профессионалы, как и наши солдаты, мы примерно равны по силам. На стороне противника, правда, воюют наемники из разных стран. Чем еще отличаемся [друг от друга]? В один день к нам в эфир вышел враг и кричал нам, чтобы мы, русские, сдохли. Ему задал единственный вопрос: За то время, пока ты кричал, чтобы мы сдохли, я тебе пожелал того же? Я тебе желаю добра. Живите, но фашизма здесь не должно существовать». Этим и отличаемся. — Правда, что противник использует белые и красные повязки, чтобы ввести в заблуждение? Князь: да, и нам очень часто передают эту информацию — разведка перехватывает их радиопереговоры и нам доводится, что с их стороны могут выходить люди в нашей пиксельной форме с красными повязками, при этом они выходят без оружия и выносят «раненых» бойцов, симулируя отступление. Но мы готовы их встретить, потому что понимаем — напротив враг, и если оттуда кто-то и будет выходить, нас обязательно предупредят. — Британия одобрила поставки Украине снарядов с обедненным ураном — как противодействовать радиации? Князь: нам буквально несколько дней назад довели, что «возможно применение снарядов с обедненным ураном». От них будет гораздо больше степень разрушений, плюс радиационное излучение такая вещь, особо не поборешься с ним. Есть специальные препараты, которые надо применять, в первую очередь йод, но если ты попадешь в хороший переполох, это точно отразится на человеке и местности, куда они упадут. Она в любом случае будет заражена — а тем, кто будет впоследствии там проживать, 100% будут обеспечены как минимум онкологические заболевания. — За счет чего Россия сможет победить? Князь: за счет обычных ребят, которые конкретно у меня здесь в окопах на позициях. Все, кто здесь, могу вам точно сказать — они добровольцы, сами пошли в военкоматы! Не в кавычках, а прямым текстом — добровольцы! И только за счет них сможем победить — если их не будет, не будет победы. Туча: победит сила и правда. Мы пришли сюда не хлеб печь, а для того, чтобы правда восторжествовала. Фашизм будет разбит нашими силами — это однозначно.