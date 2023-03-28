Какие заводы построят в Свердловской области в 2023 году

О крупных реализуемых проектах этого года и тех, которые могли бы появиться в регионе

28 марта 2023 в 20:51 Размер текста - 17 +

Свердловская область в 2023 году готовится много строить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сразу несколько крупных проектов реализуют в Свердловской области в 2023 году. Один из них — новый завод на 1,2 тысячи рабочих мест. Получают актуализацию и действующие проекты. При этом есть ниши, в которых регион проявлен не так ярко, как мог бы. О реализуемых проектах этого года и тех, которые могли бы появиться, в материале URA.RU. О приоритетных проектах Приоритетными в Свердловской области на уровне федерации названы три проекта — это проект особой экономической зоны «Титановая долина» и два производства на площадках ОЭЗ: завод «Аллегро» в Верхней Салде (его реализуют ЕВРАЗ совместно с группой «Рейл Сервис») по выпуску железнодорожных колес и проект второй очереди Уральского завода гражданской авиации (УзГА). Курирующий инвестиции Дмитрий Ионин рассказывает, что на уровне федерации подписываются еще несколько соглашений по защите и поощрении капиталовложения в крупные проекты региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «На сегодня это три проекта, одобренные на уровне правительства РФ как влияющие на показатели социально-экономического развития региона. Поэтому, если говорить о приоритетах, то тут они сами по себе обозначены федерацией», — рассказал URA.RU замгубернатора Свердловской области, курирующий вопросы инвестиций, Дмитрий Ионин. При этом есть еще ряд проектов, по которым власти региона подписывают с правительством РФ соглашения о защите и поощрении капиталовложения. Какие именно, пока не раскрывается, но речь идет о сумме инвестиций свыше 100 млрд рублей. О приоритетных площадках Большинство новых производств появятся на площадках особой экономической зоны «Титановая долина». Новость по теме В «Титановой долине» строят новый корпус для сборки самолетов. Фото При этом есть знаковые стройки и на существующих площадках ОЭЗ — в Верхней Салде к концу года завершат строительство завода «Аллегро» — инвестиции в него уже составили 18 млрд рублей — и железнодорожной инфраструктуры от АО «РЖД», которая будет состоять из грузовых жд-путей, промышленной станции и контейнерной площадки. На площадке «Уктус» компания «Отдел медицинской техники» завершит строительство производственного корпуса, а УзГА получит от управляющей компании «Титановой долины» два цеха, где будут собирать самолеты «Байкал» и «Ладога». Сейчас в ОЭЗ 21 резидент. Частные инвестиции резидентов в проекты на площадках особой экономической зоны в 2022 году составили 7 млрд рублей. В планах на этот год — привлечь на площадки еще как минимум три новых инвестпроекта. На площадке в Верхней Салде к концу 2023 года появится завод «Аллегро» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «К декабрю 2022 года размер поступлений в государственную казну за весь период производственной деятельности резидентов ОЭЗ превысил 5 млрд рублей. А с учетом того факта, что в создание и развитие инфраструктуры ОЭЗ федеральными и региональными властями было вложено порядка 4,6 миллиардов рублей — можно утверждать, что к декабрю 2022 года ОЭЗ „Титановая долина“ окупилась на 100%», — рассказали URA.RU в пресс-службе ОЭЗ. О проектах, которые еще могут появиться Все новые проекты связаны с ключевыми отраслями промышленности для региона: добычей полезных ископаемых, металлургией и машиностроением. Например, завод «Нейвасталь» от компании «Формат-ЕК» в Алапаевске, в строительство которого только на первом этапе инвестируют 20 млрд рублей, будет специализироваться на выпуске стальных заготовок и готовой продукции для горнорудной и угольной промышленности. На производство трудоустроят порядка 1,2 тысяч человек. На СУМЗе планируют выпускать сульфат аммония Фото: Анна Майорова © URA.RU Эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов отмечает, что обозначенные выше инвестиционные проекты действительно можно отнести к разряду крупных и что все они связаны с ключевыми для региона отраслями, которые являются локомотивами экономики Свердловской области. При этом эксперт отмечает отсутствие больших проектов в пищевой, упаковочной и химической отраслях, не считая комплекса по выпуску сульфата аммония, запланированного на Среднеуральском медеплавильном заводе (входит в состав УГМК). И отсутствие проектов, связанных с глубокой переработкой меди и алюминия. «В Свердловской области есть только один производитель алюминиевых профилей, который попросту не может закрыть в них потребности строительных организаций региона. Поэтому недостающие объемы алюминиевых профилей они закупают у других поставщиков. Между тем, учитывая наличие в регионе двух алюминиевых заводов (правда, сейчас выпускающих только глинозем) можно было бы рядом с одним из них организовать индустриальный парк для создания предприятий по выпуску алюминиевых профилей или колесных дисков для автомобилей. И тогда можно было провести рестарт части электролизеров на соседствующим с ними алюминиевом заводе, обеспечив тем самым новые производства жидким металлом», — размышляет Хазанов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сразу несколько крупных проектов реализуют в Свердловской области в 2023 году. Один из них — новый завод на 1,2 тысячи рабочих мест. Получают актуализацию и действующие проекты. При этом есть ниши, в которых регион проявлен не так ярко, как мог бы. О реализуемых проектах этого года и тех, которые могли бы появиться, в материале URA.RU. Приоритетными в Свердловской области на уровне федерации названы три проекта — это проект особой экономической зоны «Титановая долина» и два производства на площадках ОЭЗ: завод «Аллегро» в Верхней Салде (его реализуют ЕВРАЗ совместно с группой «Рейл Сервис») по выпуску железнодорожных колес и проект второй очереди Уральского завода гражданской авиации (УзГА). «На сегодня это три проекта, одобренные на уровне правительства РФ как влияющие на показатели социально-экономического развития региона. Поэтому, если говорить о приоритетах, то тут они сами по себе обозначены федерацией», — рассказал URA.RU замгубернатора Свердловской области, курирующий вопросы инвестиций, Дмитрий Ионин. При этом есть еще ряд проектов, по которым власти региона подписывают с правительством РФ соглашения о защите и поощрении капиталовложения. Какие именно, пока не раскрывается, но речь идет о сумме инвестиций свыше 100 млрд рублей. При этом есть знаковые стройки и на существующих площадках ОЭЗ — в Верхней Салде к концу года завершат строительство завода «Аллегро» — инвестиции в него уже составили 18 млрд рублей — и железнодорожной инфраструктуры от АО «РЖД», которая будет состоять из грузовых жд-путей, промышленной станции и контейнерной площадки. На площадке «Уктус» компания «Отдел медицинской техники» завершит строительство производственного корпуса, а УзГА получит от управляющей компании «Титановой долины» два цеха, где будут собирать самолеты «Байкал» и «Ладога». Сейчас в ОЭЗ 21 резидент. Частные инвестиции резидентов в проекты на площадках особой экономической зоны в 2022 году составили 7 млрд рублей. В планах на этот год — привлечь на площадки еще как минимум три новых инвестпроекта. «К декабрю 2022 года размер поступлений в государственную казну за весь период производственной деятельности резидентов ОЭЗ превысил 5 млрд рублей. А с учетом того факта, что в создание и развитие инфраструктуры ОЭЗ федеральными и региональными властями было вложено порядка 4,6 миллиардов рублей — можно утверждать, что к декабрю 2022 года ОЭЗ „Титановая долина“ окупилась на 100%», — рассказали URA.RU в пресс-службе ОЭЗ. Все новые проекты связаны с ключевыми отраслями промышленности для региона: добычей полезных ископаемых, металлургией и машиностроением. Например, завод «Нейвасталь» от компании «Формат-ЕК» в Алапаевске, в строительство которого только на первом этапе инвестируют 20 млрд рублей, будет специализироваться на выпуске стальных заготовок и готовой продукции для горнорудной и угольной промышленности. На производство трудоустроят порядка 1,2 тысяч человек. Эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов отмечает, что обозначенные выше инвестиционные проекты действительно можно отнести к разряду крупных и что все они связаны с ключевыми для региона отраслями, которые являются локомотивами экономики Свердловской области. При этом эксперт отмечает отсутствие больших проектов в пищевой, упаковочной и химической отраслях, не считая комплекса по выпуску сульфата аммония, запланированного на Среднеуральском медеплавильном заводе (входит в состав УГМК). И отсутствие проектов, связанных с глубокой переработкой меди и алюминия. «В Свердловской области есть только один производитель алюминиевых профилей, который попросту не может закрыть в них потребности строительных организаций региона. Поэтому недостающие объемы алюминиевых профилей они закупают у других поставщиков. Между тем, учитывая наличие в регионе двух алюминиевых заводов (правда, сейчас выпускающих только глинозем) можно было бы рядом с одним из них организовать индустриальный парк для создания предприятий по выпуску алюминиевых профилей или колесных дисков для автомобилей. И тогда можно было провести рестарт части электролизеров на соседствующим с ними алюминиевом заводе, обеспечив тем самым новые производства жидким металлом», — размышляет Хазанов.