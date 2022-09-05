Путин указал на ошибку Запада в борьбе с Россией

США и ЕС принесли в жертву собственную экологию

05 сентября 2022 в 18:55 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин встретился на Камчатке с участниками молодежного экофорума Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин дал понять, что Россия, несмотря на осложнение геополитической обстановки, не откажется от экологических проектов. Он готов поддержать новые акции и движения, комментируют эксперты URA.RU его встречу с активистами молодежного форума «Экосистема. Заповедный край» 5 сентября на Камчатке. В отличие от Запада, который во вред собственной природе пытается отрезать РФ от рынков нефти и газа, Россия сохраняет приверженность «зеленой повестке», говорят политологи. На встречу с участниками молодежного экологического форума президент Путин приехал прямо с самолета, после многочасового перелета на Камчатку. «Вы занимаетесь этим не только потому, что это модно сегодня — весь мир занимается вопросами экологии, — но потому, что вам это нравится, и вам лично кажется, что это важно», — начал разговор Путин. Встреча президент РФ Владимира Путина с молодыми экологами прошла на Камчатке Фото: kremlin.ru По словам президента, очевидно, что проблемы природе создает человек. «Все хорошо знают об огромном пластиковом острове в Тихом океане размером в полтора миллиона квадратных километров… А с этим связаны вопросы глобального характера — уже только с одним этим явлением, я не говорю о выбросах в атмосферу», — отметил Путин. Президент назвал Камчатку «особым местом». Он признался, что влюбился в край с первого раза. «Здесь особая атмосфера… Здесь и животный мир удивительный, и сопки, горы, океан — все впечатляет. И все, конечно, требует внимания со стороны человека и защиты», — убежден глава государства. В России план утилизации отходов перевыполнен в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Участники форума, среди которых волонтеры, руководители особо охраняемых территорий, рассказали президенту о своих проектах и о своих способах сбережения природы. За время мероприятий они сообща высадили лес, построили экологическую тропу, изучили качество воды в Тихом океане. Основные вопросы, которые пока для молодых экологов остаются нерешенными, ребята адресовали президенту. Например, об утилизации упаковки и расширенной ответственности производителей. По мнению президента, «работа идет хорошими темпами». «В два раза перевыполнен план по утилизации отходов… В России введен принцип: все, что произвел, должен уничтожить или за это заплатить», — подчеркнул Путин. С подачи молодежи Путин пообещал юридически проработать понятие «экологическая тропа», поддержал создание новых экологических движений, развитие института подготовки гидов для проведения туров на Камчатке и т. д. Волонтеры рассказали Путину о лесничем, который в одиночку пытается сохранить и восстановить поврежденные за последние восемь лет боевыми действиями леса Донбасса. Арктика — один из самых чувствительных регионов России, к которому приковано внимание экологов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Особое внимание участники уделили теме сохранения Арктики, где тонны отходов копились еще с советских времен, и сейчас с ними борются волонтеры. «Меня радует, что такие объемы мусора вывозятся, что этой проблемой занимаются такие молодые люди, как вы. Арктика — очень уязвимый с точки зрения экологии регион. Нужны усилия по ее защите. Интересы человека, оборонные интересы, политические — все это сложнейшие задачи», — отметил Путин. Молодых экологов интересуют и глобальные проблемы изменения климата. Одна из участниц форума заметила, что «Запад обвиняет Россию в выбросах, а сами переходят на увеличенное использование угля». Западная «зеленая энергетика» действительно довольно странная, заявил Путин и объяснил, почему. «Если получать дешевый российский газ, а потом самим обрезать поставки этого газа и включать тут же все, что предавалось анафеме, включая угольную генерацию, то это, конечно, не самый лучший вариант решения глобальных проблем и проблем в тех регионах, где решения принимаются именно подобным образом… Несмотря на все сложности, международное сотрудничество в сфере Россией будет продолжено. Мы за то, чтобы в атмосферу было меньше выбросов. Работа будет продолжена в любом случае», — заверил Путин. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия не откажется из-за санкций от своих экологических проектов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Борьба с российскими нефтью и газом якобы ради сохранения экологии давно стала одним из аспектов борьбы с Россией, пояснил URA.RU ведущий аналитик Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «У них главный тезис: газ и нефть — это антизеленая энергетика, которую надо закрывать. Они под этим соусом собирались еще лет десять назад, а не просто ради Украины, навсегда отказаться от наших нефти и газа. В стратегических документах ЕС написано, что в 2024 году они откажутся от наших ресурсов. Путин показывает, что Россия не собирается отказываться от своих экологических программ, и то, что у нас молодежь экологически ориентирована, и ей не надо объяснять важность экологии», — пояснил Журавлев. Приехав на Камчатку, чтобы обсудить с молодежью экологическую тематику, Путин показывает, что Россия — не изгой мирового сообщества, ей «присуще осознание общемировых проблем», отметил в разговоре с URA.RU доцент кафедры политологии Школы региональных и международных исследований Дальневосточного федерального университета (ДвФУ) Евгений Булах. «Экологическая проблематика является одной из ключевых. Россия демонстрирует, что, как бы тяжело ни складывались отношения с коллективным Западом, страна не обособляется, и все заявленные ранее приоритетные вопросы продолжает решать. Причем решать вместе с молодежью: Путин понимает, что именно молодежь должна увидеть и прочувствовать глубинные задачи, которые останутся приоритетными еще на длительный период», — заметил Булах. Статья по теме Путин запретил бизнесу ухудшать жизнь россиян Обсуждение экологической тематики именно на Камчатке, на Дальнем Востоке и участие в нем лично президента демонстрирует значимость этого удаленного от центра России региона, который природу которого нужно сохранять, полагает политолог Данил Ермилов. «Чтобы не было вопросов к экологии, используется авторитет президента», — полагает эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин дал понять, что Россия, несмотря на осложнение геополитической обстановки, не откажется от экологических проектов. Он готов поддержать новые акции и движения, комментируют эксперты URA.RU его встречу с активистами молодежного форума «Экосистема. Заповедный край» 5 сентября на Камчатке. В отличие от Запада, который во вред собственной природе пытается отрезать РФ от рынков нефти и газа, Россия сохраняет приверженность «зеленой повестке», говорят политологи. На встречу с участниками молодежного экологического форума президент Путин приехал прямо с самолета, после многочасового перелета на Камчатку. «Вы занимаетесь этим не только потому, что это модно сегодня — весь мир занимается вопросами экологии, — но потому, что вам это нравится, и вам лично кажется, что это важно», — начал разговор Путин. По словам президента, очевидно, что проблемы природе создает человек. «Все хорошо знают об огромном пластиковом острове в Тихом океане размером в полтора миллиона квадратных километров… А с этим связаны вопросы глобального характера — уже только с одним этим явлением, я не говорю о выбросах в атмосферу», — отметил Путин. Президент назвал Камчатку «особым местом». Он признался, что влюбился в край с первого раза. «Здесь особая атмосфера… Здесь и животный мир удивительный, и сопки, горы, океан — все впечатляет. И все, конечно, требует внимания со стороны человека и защиты», — убежден глава государства. Участники форума, среди которых волонтеры, руководители особо охраняемых территорий, рассказали президенту о своих проектах и о своих способах сбережения природы. За время мероприятий они сообща высадили лес, построили экологическую тропу, изучили качество воды в Тихом океане. Основные вопросы, которые пока для молодых экологов остаются нерешенными, ребята адресовали президенту. Например, об утилизации упаковки и расширенной ответственности производителей. По мнению президента, «работа идет хорошими темпами». «В два раза перевыполнен план по утилизации отходов… В России введен принцип: все, что произвел, должен уничтожить или за это заплатить», — подчеркнул Путин. С подачи молодежи Путин пообещал юридически проработать понятие «экологическая тропа», поддержал создание новых экологических движений, развитие института подготовки гидов для проведения туров на Камчатке и т. д. Волонтеры рассказали Путину о лесничем, который в одиночку пытается сохранить и восстановить поврежденные за последние восемь лет боевыми действиями леса Донбасса. Особое внимание участники уделили теме сохранения Арктики, где тонны отходов копились еще с советских времен, и сейчас с ними борются волонтеры. «Меня радует, что такие объемы мусора вывозятся, что этой проблемой занимаются такие молодые люди, как вы. Арктика — очень уязвимый с точки зрения экологии регион. Нужны усилия по ее защите. Интересы человека, оборонные интересы, политические — все это сложнейшие задачи», — отметил Путин. Молодых экологов интересуют и глобальные проблемы изменения климата. Одна из участниц форума заметила, что «Запад обвиняет Россию в выбросах, а сами переходят на увеличенное использование угля». Западная «зеленая энергетика» действительно довольно странная, заявил Путин и объяснил, почему. «Если получать дешевый российский газ, а потом самим обрезать поставки этого газа и включать тут же все, что предавалось анафеме, включая угольную генерацию, то это, конечно, не самый лучший вариант решения глобальных проблем и проблем в тех регионах, где решения принимаются именно подобным образом… Несмотря на все сложности, международное сотрудничество в сфере Россией будет продолжено. Мы за то, чтобы в атмосферу было меньше выбросов. Работа будет продолжена в любом случае», — заверил Путин. Борьба с российскими нефтью и газом якобы ради сохранения экологии давно стала одним из аспектов борьбы с Россией, пояснил URA.RU ведущий аналитик Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «У них главный тезис: газ и нефть — это антизеленая энергетика, которую надо закрывать. Они под этим соусом собирались еще лет десять назад, а не просто ради Украины, навсегда отказаться от наших нефти и газа. В стратегических документах ЕС написано, что в 2024 году они откажутся от наших ресурсов. Путин показывает, что Россия не собирается отказываться от своих экологических программ, и то, что у нас молодежь экологически ориентирована, и ей не надо объяснять важность экологии», — пояснил Журавлев. Приехав на Камчатку, чтобы обсудить с молодежью экологическую тематику, Путин показывает, что Россия — не изгой мирового сообщества, ей «присуще осознание общемировых проблем», отметил в разговоре с URA.RU доцент кафедры политологии Школы региональных и международных исследований Дальневосточного федерального университета (ДвФУ) Евгений Булах. «Экологическая проблематика является одной из ключевых. Россия демонстрирует, что, как бы тяжело ни складывались отношения с коллективным Западом, страна не обособляется, и все заявленные ранее приоритетные вопросы продолжает решать. Причем решать вместе с молодежью: Путин понимает, что именно молодежь должна увидеть и прочувствовать глубинные задачи, которые останутся приоритетными еще на длительный период», — заметил Булах. Обсуждение экологической тематики именно на Камчатке, на Дальнем Востоке и участие в нем лично президента демонстрирует значимость этого удаленного от центра России региона, который природу которого нужно сохранять, полагает политолог Данил Ермилов. «Чтобы не было вопросов к экологии, используется авторитет президента», — полагает эксперт.