Путин указал на ошибку Запада в борьбе с Россией

Президент РФ Владимир Путин дал понять, что Россия, несмотря на осложнение геополитической обстановки, не откажется от экологических проектов. Он готов поддержать новые акции и движения, комментируют эксперты URA.RU его встречу с активистами молодежного форума «Экосистема. Заповедный край» 5 сентября на Камчатке. В отличие от Запада, который во вред собственной природе пытается отрезать РФ от рынков нефти и газа, Россия сохраняет приверженность «зеленой повестке», говорят политологи.
На встречу с участниками молодежного экологического форума президент Путин приехал прямо с самолета, после многочасового перелета на Камчатку. «Вы занимаетесь этим не только потому, что это модно сегодня — весь мир занимается вопросами экологии, — но потому, что вам это нравится, и вам лично кажется, что это важно», — начал разговор Путин.
Встреча президент РФ Владимира Путина с молодыми экологами прошла на Камчатке
Фото: kremlin.ru
По словам президента, очевидно, что проблемы природе создает человек. «Все хорошо знают об огромном пластиковом острове в Тихом океане размером в полтора миллиона квадратных километров… А с этим связаны вопросы глобального характера — уже только с одним этим явлением, я не говорю о выбросах в атмосферу», — отметил Путин.
Президент назвал Камчатку «особым местом». Он признался, что влюбился в край с первого раза. «Здесь особая атмосфера… Здесь и животный мир удивительный, и сопки, горы, океан — все впечатляет. И все, конечно, требует внимания со стороны человека и защиты», — убежден глава государства.
В России план утилизации отходов перевыполнен в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин
Участники форума, среди которых волонтеры, руководители особо охраняемых территорий, рассказали президенту о своих проектах и о своих способах сбережения природы. За время мероприятий они сообща высадили лес, построили экологическую тропу, изучили качество воды в Тихом океане. Основные вопросы, которые пока для молодых экологов остаются нерешенными, ребята адресовали президенту. Например, об утилизации упаковки и расширенной ответственности производителей. По мнению президента, «работа идет хорошими темпами».
«В два раза перевыполнен план по утилизации отходов… В России введен принцип: все, что произвел, должен уничтожить или за это заплатить», — подчеркнул Путин.
С подачи молодежи Путин пообещал юридически проработать понятие «экологическая тропа», поддержал создание новых экологических движений, развитие института подготовки гидов для проведения туров на Камчатке и т. д. Волонтеры рассказали Путину о лесничем, который в одиночку пытается сохранить и восстановить поврежденные за последние восемь лет боевыми действиями леса Донбасса.
Арктика — один из самых чувствительных регионов России, к которому приковано внимание экологов
Особое внимание участники уделили теме сохранения Арктики, где тонны отходов копились еще с советских времен, и сейчас с ними борются волонтеры. «Меня радует, что такие объемы мусора вывозятся, что этой проблемой занимаются такие молодые люди, как вы. Арктика — очень уязвимый с точки зрения экологии регион. Нужны усилия по ее защите. Интересы человека, оборонные интересы, политические — все это сложнейшие задачи», — отметил Путин.
Молодых экологов интересуют и глобальные проблемы изменения климата. Одна из участниц форума заметила, что «Запад обвиняет Россию в выбросах, а сами переходят на увеличенное использование угля». Западная «зеленая энергетика» действительно довольно странная, заявил Путин и объяснил, почему. «Если получать дешевый российский газ, а потом самим обрезать поставки этого газа и включать тут же все, что предавалось анафеме, включая угольную генерацию, то это, конечно, не самый лучший вариант решения глобальных проблем и проблем в тех регионах, где решения принимаются именно подобным образом…
Несмотря на все сложности, международное сотрудничество в сфере Россией будет продолжено. Мы за то, чтобы в атмосферу было меньше выбросов. Работа будет продолжена в любом случае», — заверил Путин.
Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия не откажется из-за санкций от своих экологических проектов
Борьба с российскими нефтью и газом якобы ради сохранения экологии давно стала одним из аспектов борьбы с Россией, пояснил URA.RU ведущий аналитик Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «У них главный тезис: газ и нефть — это антизеленая энергетика, которую надо закрывать. Они под этим соусом собирались еще лет десять назад, а не просто ради Украины, навсегда отказаться от наших нефти и газа. В стратегических документах ЕС написано, что в 2024 году они откажутся от наших ресурсов. Путин показывает, что Россия не собирается отказываться от своих экологических программ, и то, что у нас молодежь экологически ориентирована, и ей не надо объяснять важность экологии», — пояснил Журавлев.
Приехав на Камчатку, чтобы обсудить с молодежью экологическую тематику, Путин показывает, что Россия — не изгой мирового сообщества, ей «присуще осознание общемировых проблем», отметил в разговоре с URA.RU доцент кафедры политологии Школы региональных и международных исследований Дальневосточного федерального университета (ДвФУ) Евгений Булах. «Экологическая проблематика является одной из ключевых. Россия демонстрирует, что, как бы тяжело ни складывались отношения с коллективным Западом, страна не обособляется, и все заявленные ранее приоритетные вопросы продолжает решать.
Причем решать вместе с молодежью: Путин понимает, что именно молодежь должна увидеть и прочувствовать глубинные задачи, которые останутся приоритетными еще на длительный период», — заметил Булах.
Обсуждение экологической тематики именно на Камчатке, на Дальнем Востоке и участие в нем лично президента демонстрирует значимость этого удаленного от центра России региона, который природу которого нужно сохранять, полагает политолог Данил Ермилов. «Чтобы не было вопросов к экологии, используется авторитет президента», — полагает эксперт.
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Президент РФ Владимир Путин дал понять, что Россия, несмотря на осложнение геополитической обстановки, не откажется от экологических проектов. Он готов поддержать новые акции и движения, комментируют эксперты URA.RU его встречу с активистами молодежного форума «Экосистема. Заповедный край» 5 сентября на Камчатке. В отличие от Запада, который во вред собственной природе пытается отрезать РФ от рынков нефти и газа, Россия сохраняет приверженность «зеленой повестке», говорят политологи. На встречу с участниками молодежного экологического форума президент Путин приехал прямо с самолета, после многочасового перелета на Камчатку. «Вы занимаетесь этим не только потому, что это модно сегодня — весь мир занимается вопросами экологии, — но потому, что вам это нравится, и вам лично кажется, что это важно», — начал разговор Путин. По словам президента, очевидно, что проблемы природе создает человек. «Все хорошо знают об огромном пластиковом острове в Тихом океане размером в полтора миллиона квадратных километров… А с этим связаны вопросы глобального характера — уже только с одним этим явлением, я не говорю о выбросах в атмосферу», — отметил Путин. Президент назвал Камчатку «особым местом». Он признался, что влюбился в край с первого раза. «Здесь особая атмосфера… Здесь и животный мир удивительный, и сопки, горы, океан — все впечатляет. И все, конечно, требует внимания со стороны человека и защиты», — убежден глава государства. Участники форума, среди которых волонтеры, руководители особо охраняемых территорий, рассказали президенту о своих проектах и о своих способах сбережения природы. За время мероприятий они сообща высадили лес, построили экологическую тропу, изучили качество воды в Тихом океане. Основные вопросы, которые пока для молодых экологов остаются нерешенными, ребята адресовали президенту. Например, об утилизации упаковки и расширенной ответственности производителей. По мнению президента, «работа идет хорошими темпами». «В два раза перевыполнен план по утилизации отходов… В России введен принцип: все, что произвел, должен уничтожить или за это заплатить», — подчеркнул Путин. С подачи молодежи Путин пообещал юридически проработать понятие «экологическая тропа», поддержал создание новых экологических движений, развитие института подготовки гидов для проведения туров на Камчатке и т. д. Волонтеры рассказали Путину о лесничем, который в одиночку пытается сохранить и восстановить поврежденные за последние восемь лет боевыми действиями леса Донбасса. Особое внимание участники уделили теме сохранения Арктики, где тонны отходов копились еще с советских времен, и сейчас с ними борются волонтеры. «Меня радует, что такие объемы мусора вывозятся, что этой проблемой занимаются такие молодые люди, как вы. Арктика — очень уязвимый с точки зрения экологии регион. Нужны усилия по ее защите. Интересы человека, оборонные интересы, политические — все это сложнейшие задачи», — отметил Путин. Молодых экологов интересуют и глобальные проблемы изменения климата. Одна из участниц форума заметила, что «Запад обвиняет Россию в выбросах, а сами переходят на увеличенное использование угля». Западная «зеленая энергетика» действительно довольно странная, заявил Путин и объяснил, почему. «Если получать дешевый российский газ, а потом самим обрезать поставки этого газа и включать тут же все, что предавалось анафеме, включая угольную генерацию, то это, конечно, не самый лучший вариант решения глобальных проблем и проблем в тех регионах, где решения принимаются именно подобным образом… Несмотря на все сложности, международное сотрудничество в сфере Россией будет продолжено. Мы за то, чтобы в атмосферу было меньше выбросов. Работа будет продолжена в любом случае», — заверил Путин. Борьба с российскими нефтью и газом якобы ради сохранения экологии давно стала одним из аспектов борьбы с Россией, пояснил URA.RU ведущий аналитик Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «У них главный тезис: газ и нефть — это антизеленая энергетика, которую надо закрывать. Они под этим соусом собирались еще лет десять назад, а не просто ради Украины, навсегда отказаться от наших нефти и газа. В стратегических документах ЕС написано, что в 2024 году они откажутся от наших ресурсов. Путин показывает, что Россия не собирается отказываться от своих экологических программ, и то, что у нас молодежь экологически ориентирована, и ей не надо объяснять важность экологии», — пояснил Журавлев. Приехав на Камчатку, чтобы обсудить с молодежью экологическую тематику, Путин показывает, что Россия — не изгой мирового сообщества, ей «присуще осознание общемировых проблем», отметил в разговоре с URA.RU доцент кафедры политологии Школы региональных и международных исследований Дальневосточного федерального университета (ДвФУ) Евгений Булах. «Экологическая проблематика является одной из ключевых. Россия демонстрирует, что, как бы тяжело ни складывались отношения с коллективным Западом, страна не обособляется, и все заявленные ранее приоритетные вопросы продолжает решать. Причем решать вместе с молодежью: Путин понимает, что именно молодежь должна увидеть и прочувствовать глубинные задачи, которые останутся приоритетными еще на длительный период», — заметил Булах. Обсуждение экологической тематики именно на Камчатке, на Дальнем Востоке и участие в нем лично президента демонстрирует значимость этого удаленного от центра России региона, который природу которого нужно сохранять, полагает политолог Данил Ермилов. «Чтобы не было вопросов к экологии, используется авторитет президента», — полагает эксперт.