Свердловчан зовут «гулять» на митинг из-за кремниевого завода

Против проекта «Силарус» в Верхней Салде используют методичку «цветных» революций

03 апреля 2023 в 21:23 Размер текста - 17 +

В закрытом telegram-чате жителей Верхней Салды зовут на «собрание» против строительства кремниевого завода Фото: Илья Московец © URA.RU Жителей Верхней Салды (Свердловская область), где должен появится завод по производству технического кремния «Силарус», собирают в закрытом чате в Telegram и предлагают выступить против строительства предприятия. При этом методы, используемые организаторами, схожи с методичками «Фонда борьбы с коррупцией»* (признан Минюстом РФ иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен на территории страны) Алексея Навального и автора «цветных» революций Джина Шарпа, отмечают эксперты URA.RU. Поводом к новому витку протестных настроений в Верхней Салде, где на площадке «Титановой долины» должны построить кремниевый завод «Силарус», стали результаты общественной экологической экспертизы. Ее, по просьбе общественников, инициировала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Независимые эксперты дали положительное заключение по проекту кремниевого завода, ожидаются и результаты государственной экспертизы. В России производство кремния фактически сосредоточено в «Русале», использующего его только для собственных нужд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сразу же после публикаций выводов экспертов в Верхней Салде появился закрытый чат в Telegram, куда стали приглашаться жители города. Спам-рассылка приглашений приходила даже детям. За несколько дней в чат вступили 1300 человек, при этом активность проявляют не больше 30. Среди них — пользователь по фамилии Шаймарданов — экс-житель Верхней Салды, который теперь находится в Москве. В своих сообщениях он упоминал, что участвовал в протестных акциях в Нижнем Тагиле после отравления оппозиционера Алексея Навального. «Навального отравили, мы в Тагиле пошли гулять с криками „Путин…“. Никто не заявлялся, просто вышли и пошли гулять по центру. Вышло бы 10 тысяч, полиция бы вообще не вмешивалась, стояли бы нас охраняли. Всех не пересажаешь», — писал Шаймарданов. Позднее это и другие подобные сообщения были удалены из чата. Некоторые сообщения позднее были удалены из чата Скрин из закрытого чата В чат добавляют даже детей Скрин из закрытого чата Таким же образом следует бороться и со строительством кремниевого завода, считает автор чата. Он требует от людей выйти на прогулку в местный парк, чтобы провести «собрание». Также он требует разместить на машинах горожан стикеры (которые уже готов заказать в типографиях), а также перевести деньги на оплату будущих штрафов в пользу, тех, кого задержат на акции. Против тактики Шаймарданова выступили активисты, которые пытаются бороться с проектом «Силарус» в правовом поле и планируют провести еще одну экспертизу проекта. Они вступили в публичную перепалку с новичком — его обвиняют в провокациях, в сборе денег на непонятные нужды, вместо сбора на экспертизу. А также в желании подставить обычных людей под задержания. Новость по теме Проект кремниевого завода «Силарус» в Верхней Салде получил одобрение экологов «Уважаемый владелец канала! Мы два года действуем в правовой плоскости и нет желания нарушать закон. Люди на пределе, и перестаньте их заводить еще больше. Раз вы юрист, вот и помогайте нам как юрист. Ознакомьтесь для начала со всей информацией на моем канале, если не сложно и давайте вести конструктивный диалог с властью», — написала активистка Светлана Краева и владелица telegram-канала «Салда говорит НЕТ кремниевому заводу». Что интересно, ее канал был создан в октябре 2022 года и за полгода туда вступили чуть больше 300 человек. Призыв действовать в правовом поле не был услышан — администраторы провокационного чата уже собрали больше 10 тысяч рублей на штрафы для тех, кто придет на «собрание», а также заказали стикеры на машины. Участников призывают массово менять аватарки, чтобы «каждый почувствовал и понял всю мощь нашего движения». Владелец telegram-канала настойчиво предлагает подписчикам выйти на «собрание» Скрин из закрытого чата Владелец канала собирает деньги на новую экспертизу, на штрафы участникам акции и готовится распечатывать стикеры на автомобили Скрин из закрытого чата Чаще деньги переводят на штрафы, а не на новую экспертизу Скрин из закрытого чата Собеседники агентства обращают внимание на схожесть методов, предлагаемых им с методичками ФБК* и автора «цветных» революций Джина Шарпа. Сбор людей не на митинг, а на собрание или гуляние в парке; протестная атрибутика в виде стикеров (аналогия с белыми ленточками протестующих против результатов выборов в Государственную Думу в 2011, «васильковой революции» в Белорусии и с «революцией роз» в Грузии в 2003 году); размещение значков на аватарках в социальных сетях (практика, пришедшая из инстаграм и фейсбука — запрещены в РФ, прим. URA.RU); показная вежливость с правоохранительными органами на первом этапе, предложения «братания» с полицией. «Часто, когда люди вдруг проявляют активность на пустом месте, речь идет об управлении обществом через Сеть. Подобные технологии, в первую очередь, применяются в деструктивных целях. Если это не напрямую ФБК*, то это те, кто пользуется их методичкой и сеткой. Давайте честно — ФБК* давно дискредитировал себя и показал, что это пиар-контора, большая похожая на боевой отряд лоббистов. Так и здесь речь идет о создании активности для продвижения определенных коммерческих и политических интересов по методам ФБК*», — рассказывает директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин. Агентство обратилось в пресс-службу свердловского управления ФСБ с просьбой прокомментировать, следят ли силовики за активностью в чате. Там воздержались от комментариев. Напомним, что ООО «Силарус» планирует построить завод по выпуску технического кремния в Верхней Салде с 2021 года. Ожидается, что потребителями продукции станут в том числе и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Как пояснил в беседе с URA.RU эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов, технический кремний необходим в производстве алюминиевых сплавов, используемых, в том числе, для военной техники и для военной радиоэлектроники. «В России производство кремния фактически сосредоточено в «Русале», использующего его только для собственных нужд. Поэтому для обеспечения нужд отечественной индустрии, в том числе и оборонной, необходим еще как минимум один завод по производству технического кремния. И неважно, кто его запустит — «Силарус» или какой-то иной инвестор, главное, чтобы он работал на обеспечение потребностей России», — отмечает Хазанов. Новость по теме Лавров: Запад ведет гибридную войну против России не на жизнь, а на смерть Срыв или переносы строительства знаковых промышленных предприятий могут быть, в том числе, и элементами гибридной войны, которую активно использует Запад в период специальной-военной операции. «Понятно, что наши оппоненты не смогут противостоять появлению таких проектов, поэтому хотят создать вокруг кремниевых технологий в России миф о том, что они развиваются чуть ли не на костях. И, условно говоря, если прольется какая-то кровь, появятся условные „жертвы“, это будет хороший повод ткнуть пальцем в „кровавый режим“ и его ужасы», — добавляет Забродин. Политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко рассуждает, что теоретически оппонирующая сторона может использовать и экологические протесты как элемент гибридной войны. По мнению другого политолога Анатолия Киселева, в случае с «Силарусом» также может быть место развитие давнего конфликта. «Конфликт затяжной, и чтобы возник диалог, сторонам нужно приложить больше усилий», — отмечает он. * ФБК признан Минюстом РФ иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен на территории страны Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителей Верхней Салды (Свердловская область), где должен появится завод по производству технического кремния «Силарус», собирают в закрытом чате в Telegram и предлагают выступить против строительства предприятия. При этом методы, используемые организаторами, схожи с методичками «Фонда борьбы с коррупцией»* (признан Минюстом РФ иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен на территории страны) Алексея Навального и автора «цветных» революций Джина Шарпа, отмечают эксперты URA.RU. Поводом к новому витку протестных настроений в Верхней Салде, где на площадке «Титановой долины» должны построить кремниевый завод «Силарус», стали результаты общественной экологической экспертизы. Ее, по просьбе общественников, инициировала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Независимые эксперты дали положительное заключение по проекту кремниевого завода, ожидаются и результаты государственной экспертизы. Сразу же после публикаций выводов экспертов в Верхней Салде появился закрытый чат в Telegram, куда стали приглашаться жители города. Спам-рассылка приглашений приходила даже детям. За несколько дней в чат вступили 1300 человек, при этом активность проявляют не больше 30. Среди них — пользователь по фамилии Шаймарданов — экс-житель Верхней Салды, который теперь находится в Москве. В своих сообщениях он упоминал, что участвовал в протестных акциях в Нижнем Тагиле после отравления оппозиционера Алексея Навального. «Навального отравили, мы в Тагиле пошли гулять с криками „Путин…“. Никто не заявлялся, просто вышли и пошли гулять по центру. Вышло бы 10 тысяч, полиция бы вообще не вмешивалась, стояли бы нас охраняли. Всех не пересажаешь», — писал Шаймарданов. Позднее это и другие подобные сообщения были удалены из чата. Таким же образом следует бороться и со строительством кремниевого завода, считает автор чата. Он требует от людей выйти на прогулку в местный парк, чтобы провести «собрание». Также он требует разместить на машинах горожан стикеры (которые уже готов заказать в типографиях), а также перевести деньги на оплату будущих штрафов в пользу, тех, кого задержат на акции. Против тактики Шаймарданова выступили активисты, которые пытаются бороться с проектом «Силарус» в правовом поле и планируют провести еще одну экспертизу проекта. Они вступили в публичную перепалку с новичком — его обвиняют в провокациях, в сборе денег на непонятные нужды, вместо сбора на экспертизу. А также в желании подставить обычных людей под задержания. «Уважаемый владелец канала! Мы два года действуем в правовой плоскости и нет желания нарушать закон. Люди на пределе, и перестаньте их заводить еще больше. Раз вы юрист, вот и помогайте нам как юрист. Ознакомьтесь для начала со всей информацией на моем канале, если не сложно и давайте вести конструктивный диалог с властью», — написала активистка Светлана Краева и владелица telegram-канала «Салда говорит НЕТ кремниевому заводу». Что интересно, ее канал был создан в октябре 2022 года и за полгода туда вступили чуть больше 300 человек. Призыв действовать в правовом поле не был услышан — администраторы провокационного чата уже собрали больше 10 тысяч рублей на штрафы для тех, кто придет на «собрание», а также заказали стикеры на машины. Участников призывают массово менять аватарки, чтобы «каждый почувствовал и понял всю мощь нашего движения». Собеседники агентства обращают внимание на схожесть методов, предлагаемых им с методичками ФБК* и автора «цветных» революций Джина Шарпа. Сбор людей не на митинг, а на собрание или гуляние в парке; протестная атрибутика в виде стикеров (аналогия с белыми ленточками протестующих против результатов выборов в Государственную Думу в 2011, «васильковой революции» в Белорусии и с «революцией роз» в Грузии в 2003 году); размещение значков на аватарках в социальных сетях (практика, пришедшая из инстаграм и фейсбука — запрещены в РФ, прим. URA.RU); показная вежливость с правоохранительными органами на первом этапе, предложения «братания» с полицией. «Часто, когда люди вдруг проявляют активность на пустом месте, речь идет об управлении обществом через Сеть. Подобные технологии, в первую очередь, применяются в деструктивных целях. Если это не напрямую ФБК*, то это те, кто пользуется их методичкой и сеткой. Давайте честно — ФБК* давно дискредитировал себя и показал, что это пиар-контора, большая похожая на боевой отряд лоббистов. Так и здесь речь идет о создании активности для продвижения определенных коммерческих и политических интересов по методам ФБК*», — рассказывает директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин. Агентство обратилось в пресс-службу свердловского управления ФСБ с просьбой прокомментировать, следят ли силовики за активностью в чате. Там воздержались от комментариев. Напомним, что ООО «Силарус» планирует построить завод по выпуску технического кремния в Верхней Салде с 2021 года. Ожидается, что потребителями продукции станут в том числе и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Как пояснил в беседе с URA.RU эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов, технический кремний необходим в производстве алюминиевых сплавов, используемых, в том числе, для военной техники и для военной радиоэлектроники. И неважно, кто его запустит — «Силарус» или какой-то иной инвестор, главное, чтобы он работал на обеспечение потребностей России», — отмечает Хазанов. Срыв или переносы строительства знаковых промышленных предприятий могут быть, в том числе, и элементами гибридной войны, которую активно использует Запад в период специальной-военной операции. «Понятно, что наши оппоненты не смогут противостоять появлению таких проектов, поэтому хотят создать вокруг кремниевых технологий в России миф о том, что они развиваются чуть ли не на костях. И, условно говоря, если прольется какая-то кровь, появятся условные „жертвы“, это будет хороший повод ткнуть пальцем в „кровавый режим“ и его ужасы», — добавляет Забродин. Политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко рассуждает, что теоретически оппонирующая сторона может использовать и экологические протесты как элемент гибридной войны. По мнению другого политолога Анатолия Киселева, в случае с «Силарусом» также может быть место развитие давнего конфликта. «Конфликт затяжной, и чтобы возник диалог, сторонам нужно приложить больше усилий», — отмечает он. * ФБК признан Минюстом РФ иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен на территории страны