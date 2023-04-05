Путин намекнул Европе на новую угрозу

Ранее она привела к кризису на Украине

06 апреля 2023 в 00:10 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин указал Европе на угрозу «оранжевых революций» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин показал европейским странам, что политика «оранжевых революций» США может быть опасна и для них. Лидер РФ также намекнул, что Россия понимает — во многом ЕС сейчас зависит от Америки. Так комментируют политологи выступление главы государства на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами 5 апреля. При этом если европейцы вернут свою самостоятельность, то восстановить отношения получится. Путин принял верительные грамоты у 17 вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония традиционно прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В приветственном слове президент подчеркнул, что ситуация в мире «сейчас непростая», но Россия открыта для партнерства со всеми без исключения странами, выступает за создание справедливого многополярного миропорядка, построенного на принципах равенства и взаимного уважения между государствами. Это положение закреплено в новой Концепции внешней политики РФ. Верительные грамоты Владимиру Путину вручили послы 17 государств Фото: kremlin.ru «Россия как независимое и самостоятельное государство будет активно проводить взвешенную многовекторную внешнюю политику, продиктованную приоритетами нашего внутреннего развития и осознанием особой ответственности за сохранение стабильности и безопасности на глобальном и региональном уровнях», — сказал Путин. Президент также отметил, что умение обеспечивать на своей обширной территории гармоничное сосуществование различных народов, этнических, религиозных и языковых групп определяет особое положение России как самобытного государства-цивилизации. «Наша страна будет и далее выступать в качестве одного из суверенных и авторитетных центров мировой политики и выполнять исторически сложившуюся миссию по поддержанию глобального баланса и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечивающей возможности для развития на основе объединительной, конструктивной повестки дня», — заявил он. Статья по теме Путин определил условия для возрождения связей США и Европы с РФ По традиции президент РФ охарактеризовал отношения России со всеми государствами, послы которых присутствовали в Кремле. Он напомнил о роли России в качестве страны-освободителя, страны-миротворца, о роли в борьбе с международным терроризмом. «Отношения с Норвегией многие годы формировались в конструктивном духе с учетом имеющейся общей границы. Напомню, что тысячи советских солдат отдали жизни за освобождение севера Норвегии от нацистов в 1944 году. Сегодня двусторонние контакты сведены к минимуму, заморожено взаимодействие на столь значимом для обеих стран арктическом пространстве. Вряд ли все это отвечает интересам двух наших народов», — привел он пример. Путин указал на прочные торгово-экономические и культурно-гуманитарные отношения с партнерами в Африке и Азии. Он назвал дружественными Парагвай, Экваториальную Гвинею, Оман, Сирию, Северную Македонию, Государство Бруней-Даруссалам, Мексиканские Соединенные Штаты, Гондурас, Зимбабве, Абхазию, Ирак, Камбоджу и Гвинею. С этими государствами Россия взаимодействует на взаимовыгодных условиях, наращивает товарооборот, сотрудничает в таких направлениях, как геологоразведка, совместная добыча и переработка углеводородов, электроэнергетика и другие. Посол США Линн Мари Трейси (вторая слева) выслушала президента РФ, не проявив никаких эмоций Фото: kremlin.ru При этом Путин дал предельно жесткую оценку отношениям между Россией и Соединенными Штатами Америки. Он отметил, что от США напрямую зависит глобальная безопасность и стабильность, и именно эта страна виновна в кризисе на Украине. «Использование Соединенными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка так называемых цветных революций, поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году, в конечном-то итоге и привело к сегодняшнему украинскому кризису и дополнительно внесло свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений. Опыт «цветных революций» показывает, что США сметали и союзные им режимы, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Но мы всегда выступали за то, чтобы выстраивать российско-американские отношения исключительно на принципах равенства, уважения суверенитета и интересов друг друга и невмешательства во внутренние дела. Будем этим руководствоваться и в дальнейшем», — заявил президент. Последним глава государства обратился к главе представительства Европейского союза Ролану Робер Галарагу. Путин выразил сожаления по поводу «деградации отношений между этим объединением и Россией». Он назвал причину этого процесса — Евросоюз оставил в стороне свою основную миссию развития экономического сотрудничества и интеграции на европейском континенте. «Хотел бы выразить надежду на то, что все действия, которые наносят ущерб нашим отношениям, все-таки останутся в прошлом и мы сделаем все для того, чтобы выстроить их в нужном ключе и для России, и для экономик стран — членов этой организации. Мы все-таки надеемся, что логика взаимного сотрудничества со временем возобладает», — заключил Путин. Президент России подал сигнал европейским странам, что политика «оранжевых революций» США может стать реальной угрозой и их государствам, выразил мнение профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «То, что было сказано о США, говорится и в новой Концепции внешней политики — эта страна главный источник дестабилизации в мире, порождающий конфликты. Америка использует дестабилизационные процессы, политику «оранжевых переворотов» для того, чтобы убирать неугодные правительства. США ненадежный партнер, с которым невозможно иметь дело на данном этапе. Тем более, что опыт «цветных революций» показывает, что США сметали и союзные им режимы, как это было в Египте с Мубараком», — пояснил он. Путин дал понять Европе, что Россия готова к сотрдуничеству Фото: Официальный сайт Европарламента По словам замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, члена Общественной палаты РФ Никиты Данюка, Путин дает сигнал ЕС, что Россия прекрасно понимаем, почему Европа, которая не хочет идти на поводу у США, во многом вынуждена это делать. «Европейцы являются заложниками американцев, президент на это указал. Но он оставляет дверь открытой. Он показывает европейцам, что если в какой-то момент они смогут найти свою субъектность, то восстановить отношения получится», — подчеркнул Данюк. Путин показал, что готов к конструктивному сотрудничеству, считает и политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков. «Странам ЕС все уже было сказано, им была предъявлена позиция России в виде договоров об обеспечении безопасности на условиях взаимности в декабре прошлого года. Мяч на их стороне, они знают какую позицию мы от них ожидаем», — отметил эксперт. 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Президент России Владимир Путин показал европейским странам, что политика «оранжевых революций» США может быть опасна и для них. Лидер РФ также намекнул, что Россия понимает — во многом ЕС сейчас зависит от Америки. Так комментируют политологи выступление главы государства на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами 5 апреля. При этом если европейцы вернут свою самостоятельность, то восстановить отношения получится. Путин принял верительные грамоты у 17 вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония традиционно прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В приветственном слове президент подчеркнул, что ситуация в мире «сейчас непростая», но Россия открыта для партнерства со всеми без исключения странами, выступает за создание справедливого многополярного миропорядка, построенного на принципах равенства и взаимного уважения между государствами. Это положение закреплено в новой Концепции внешней политики РФ. «Россия как независимое и самостоятельное государство будет активно проводить взвешенную многовекторную внешнюю политику, продиктованную приоритетами нашего внутреннего развития и осознанием особой ответственности за сохранение стабильности и безопасности на глобальном и региональном уровнях», — сказал Путин. Президент также отметил, что умение обеспечивать на своей обширной территории гармоничное сосуществование различных народов, этнических, религиозных и языковых групп определяет особое положение России как самобытного государства-цивилизации. По традиции президент РФ охарактеризовал отношения России со всеми государствами, послы которых присутствовали в Кремле. Он напомнил о роли России в качестве страны-освободителя, страны-миротворца, о роли в борьбе с международным терроризмом. «Отношения с Норвегией многие годы формировались в конструктивном духе с учетом имеющейся общей границы. Напомню, что тысячи советских солдат отдали жизни за освобождение севера Норвегии от нацистов в 1944 году. Сегодня двусторонние контакты сведены к минимуму, заморожено взаимодействие на столь значимом для обеих стран арктическом пространстве. Вряд ли все это отвечает интересам двух наших народов», — привел он пример. Путин указал на прочные торгово-экономические и культурно-гуманитарные отношения с партнерами в Африке и Азии. Он назвал дружественными Парагвай, Экваториальную Гвинею, Оман, Сирию, Северную Македонию, Государство Бруней-Даруссалам, Мексиканские Соединенные Штаты, Гондурас, Зимбабве, Абхазию, Ирак, Камбоджу и Гвинею. С этими государствами Россия взаимодействует на взаимовыгодных условиях, наращивает товарооборот, сотрудничает в таких направлениях, как геологоразведка, совместная добыча и переработка углеводородов, электроэнергетика и другие. При этом Путин дал предельно жесткую оценку отношениям между Россией и Соединенными Штатами Америки. Он отметил, что от США напрямую зависит глобальная безопасность и стабильность, и именно эта страна виновна в кризисе на Украине. Но мы всегда выступали за то, чтобы выстраивать российско-американские отношения исключительно на принципах равенства, уважения суверенитета и интересов друг друга и невмешательства во внутренние дела. Будем этим руководствоваться и в дальнейшем», — заявил президент. Последним глава государства обратился к главе представительства Европейского союза Ролану Робер Галарагу. Путин выразил сожаления по поводу «деградации отношений между этим объединением и Россией». Он назвал причину этого процесса — Евросоюз оставил в стороне свою основную миссию развития экономического сотрудничества и интеграции на европейском континенте. Президент России подал сигнал европейским странам, что политика «оранжевых революций» США может стать реальной угрозой и их государствам, выразил мнение профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «То, что было сказано о США, говорится и в новой Концепции внешней политики — эта страна главный источник дестабилизации в мире, порождающий конфликты. По словам замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, члена Общественной палаты РФ Никиты Данюка, Путин дает сигнал ЕС, что Россия прекрасно понимаем, почему Европа, которая не хочет идти на поводу у США, во многом вынуждена это делать. «Европейцы являются заложниками американцев, президент на это указал. Но он оставляет дверь открытой. Он показывает европейцам, что если в какой-то момент они смогут найти свою субъектность, то восстановить отношения получится», — подчеркнул Данюк. Путин показал, что готов к конструктивному сотрудничеству, считает и политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков. «Странам ЕС все уже было сказано, им была предъявлена позиция России в виде договоров об обеспечении безопасности на условиях взаимности в декабре прошлого года. Мяч на их стороне, они знают какую позицию мы от них ожидаем», — отметил эксперт.