Путин определил условия для возрождения связей США и Европы с РФ

Это заставит Запад задуматься о компромиссе в гибридной войне против России

31 марта 2023 в 21:11 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин утвердил новую Концепцию внешней политики России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин определил новые условия взаимодействия США и континентальной Европы с Россией. В их основе — отказ от конфронтации и антироссийских действий, прекращение гибридной войны. Все это закреплено в новой Концепции внешней политики РФ, которую 31 марта обсудил Совбез РФ и утвердил Путин, пояснили URA.RU политологи. По словам экспертов, это сигнал недружественным странам о том, что Россия готова вести диалог и договариваться, но и Запад должен наконец услышать ее. Поводом для разработки новой Концепции внешней политики РФ стали «кардинальные изменения в международной жизни», отметил президент Путин в начале заседания Совбеза. По его словам, ситуация потребовала «серьезно скорректировать» этот документ. «[В концепции] обозначены принципы, задачи, приоритеты дипломатической деятельности», — подчеркнул Путин и передал слово главе МИДа РФ Сергею Лаврову. Новую Концепцию внешней политики РФ представлял министр иностранных дел Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам министра, основополагающие принципы документа не изменились по сравнению с предыдущим вариантом от 2016 года. Россия проводила и будет проводить самостоятельную внешнюю политику, она нацелена «на создание благоприятных внешних условий для поступательного развития» и на «обеспечение безопасности и повышения благосостояния граждан», отметил Лавров. Главным «инициатором и проводником» антироссийской политики в мире прямо называются США. Эта политика, по словам Лаврова, направлена «на всемерное ослабление России» и охарактеризована в Концепции «гибридной войной нового типа». «[В документе] констатируется беспрецедентный за последнее десятилетие уровень международной напряженности. Признается экзистенциальный характер угроз безопасности и развитию нашей страны, создаваемых действиями недружественных государств», — сообщил глава МИД РФ. В списке дружественных стран и стратегических партнеров России Китай — на первом месте Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru В Концепции изложено видение Россией «принципов более сбалансированного и справедливого мироустройства». В качестве «рамочной задачи» определено «содействие становлению многополярного миропорядка». По словам Сергея Лаврова, в документе прописана необходимость «обеспечения законности в международных отношениях». С дружественными странами Россия будет и дальше развивать связи, при этом стратегическими партнерами называются Китай, Индия, страны исламского мира, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, АСЕАН. Но она оставляет за собой право принимать меры в ответ на любые враждебные действия в отношении нее со стороны недружественных государств. Указывается, что российская армия может быть использована «для отражения или предотвращения вооруженного нападения на Россию и ее союзников». «Тем самым мы недвусмысленно заявляем, что будем отстаивать право российского народа на существование и свободное развитие», — подчеркнул министр. Но даже от недружественных англо-саксонских стран и государств континентальной Европы Россия не закрывается. «Мы не имеем по отношению к ним изначально враждебных намерений. При сохранении США антироссийской политики и действий по эскалации конфликта на Украине о возобновлении отношений Штатов с Россией говорить не приходится Фото: Официальный сайт президента Украины Однако они должны отдавать себе отчет, что прагматичное взаимодействие с Россией возможно лишь при условии осознания бесперспективности конфронтационной политики и при условии отказа от этой политики в практических действиях. Решать, насколько Запад будет готов следовать этим рекомендациям, будем мы сами», — пояснил Лавров. Президент Путин, в свою очередь, подчеркнул, что «Концепция служит добротной доктринальной основой для дальнейшей работы по международным делам». «В перспективном планировании наших действий важно учитывать всю полноту факторов и тенденций развития международных отношений, работать на укрепление суверенитета России, повышение роли нашей страны в решении мировых проблем и формировании более справедливого, многополярного миропорядка», — отметил Путин. Президент добавил, что в дальнейшем нужно расширять связи с «конструктивно настроенными партнерами». «Уделять внимание формированию условий для отказа недружественных государств от враждебной политики по отношению к России», — сказал президент. Сегодняшним европейским элитам уже вряд ли удастся вернуть доверие Москвы, считают эксперты Фото: Bundesregierung\Denzel Фактически Путин определил новые условия для дальнейшего взаимодействия с другими странами, в том числе с США и Европой. И это — определенный сигнал для Запада, пояснил URA.RU директор Независимого института стратегических оценок Сергей Ознобищев. «Россия показывает, что не отказывается от диалога, несмотря на негативный опыт последних лет. Утвержденная Концепция — это некий набор предложений, а конкретика может быть гораздо богаче. Мы готовы обсуждать ее и договариваться. Но в условиях продолжения поставок западного вооружения на Украину это невозможно», — полагает политолог. Прежний вариант Концепции внешней политики был слишком миролюбивым, и в ситуации агрессивной политики Запада по отношению к России, он потерял свою актуальность, считает доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко. По словам политолога, РФ озвучивала свои предложения по общей системе безопасности еще в конце 2021 года. Однако они не были приняты. Более того, НАТО эскалирует конфликт на Украине, вот-вот примет в свой блок Финляндию. «Примирительные инициативы не получили развития именно с западной стороны. Сейчас в документе фиксируется, что Россия не настроена на конфронтацию. Но западные элиты не настроены на примирение и диалог. Запад сделал все, чтобы разорвать отношения с Россией. Очевидно, что и восстанавливать связи тоже придется им. Россия готова к этим изменениям. Но теперь уже РФ будет решать, когда и как, с учетом своих интересов, позиций и требований, политических, экономических и дипломатических потерь. Россия будет решать, до какой степени она готова идти на сближение с Западом», — отметила Войко. Статья по теме Сенатор Климов: «США завершат конфликт на Украине от безнадеги» Россия должна увидеть конкретные действия со стороны Запада, направленные на восстановление отношений, чтобы этот диалог начался, объясняет директор Института политических исследований Сергей Марков. «Первый шаг всегда должен делать агрессор. Ведь это не Россия хочет навредить Западу, а США мечтают захватить Россию и уничтожить ее государственность», — резюмировал Марков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин определил новые условия взаимодействия США и континентальной Европы с Россией. В их основе — отказ от конфронтации и антироссийских действий, прекращение гибридной войны. Все это закреплено в новой Концепции внешней политики РФ, которую 31 марта обсудил Совбез РФ и утвердил Путин, пояснили URA.RU политологи. По словам экспертов, это сигнал недружественным странам о том, что Россия готова вести диалог и договариваться, но и Запад должен наконец услышать ее. Поводом для разработки новой Концепции внешней политики РФ стали «кардинальные изменения в международной жизни», отметил президент Путин в начале заседания Совбеза. По его словам, ситуация потребовала «серьезно скорректировать» этот документ. «[В концепции] обозначены принципы, задачи, приоритеты дипломатической деятельности», — подчеркнул Путин и передал слово главе МИДа РФ Сергею Лаврову. По словам министра, основополагающие принципы документа не изменились по сравнению с предыдущим вариантом от 2016 года. Россия проводила и будет проводить самостоятельную внешнюю политику, она нацелена «на создание благоприятных внешних условий для поступательного развития» и на «обеспечение безопасности и повышения благосостояния граждан», отметил Лавров. Главным «инициатором и проводником» антироссийской политики в мире прямо называются США. Эта политика, по словам Лаврова, направлена «на всемерное ослабление России» и охарактеризована в Концепции «гибридной войной нового типа». В Концепции изложено видение Россией «принципов более сбалансированного и справедливого мироустройства». В качестве «рамочной задачи» определено «содействие становлению многополярного миропорядка». По словам Сергея Лаврова, в документе прописана необходимость «обеспечения законности в международных отношениях». С дружественными странами Россия будет и дальше развивать связи, при этом стратегическими партнерами называются Китай, Индия, страны исламского мира, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, АСЕАН. Но она оставляет за собой право принимать меры в ответ на любые враждебные действия в отношении нее со стороны недружественных государств. Указывается, что российская армия может быть использована «для отражения или предотвращения вооруженного нападения на Россию и ее союзников». «Тем самым мы недвусмысленно заявляем, что будем отстаивать право российского народа на существование и свободное развитие», — подчеркнул министр. Однако они должны отдавать себе отчет, что прагматичное взаимодействие с Россией возможно лишь при условии осознания бесперспективности конфронтационной политики и при условии отказа от этой политики в практических действиях. Решать, насколько Запад будет готов следовать этим рекомендациям, будем мы сами», — пояснил Лавров. Президент Путин, в свою очередь, подчеркнул, что «Концепция служит добротной доктринальной основой для дальнейшей работы по международным делам». «В перспективном планировании наших действий важно учитывать всю полноту факторов и тенденций развития международных отношений, работать на укрепление суверенитета России, повышение роли нашей страны в решении мировых проблем и формировании более справедливого, многополярного миропорядка», — отметил Путин. Фактически Путин определил новые условия для дальнейшего взаимодействия с другими странами, в том числе с США и Европой. И это — определенный сигнал для Запада, пояснил URA.RU директор Независимого института стратегических оценок Сергей Ознобищев. «Россия показывает, что не отказывается от диалога, несмотря на негативный опыт последних лет. Утвержденная Концепция — это некий набор предложений, а конкретика может быть гораздо богаче. Мы готовы обсуждать ее и договариваться. Но в условиях продолжения поставок западного вооружения на Украину это невозможно», — полагает политолог. Прежний вариант Концепции внешней политики был слишком миролюбивым, и в ситуации агрессивной политики Запада по отношению к России, он потерял свою актуальность, считает доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко. По словам политолога, РФ озвучивала свои предложения по общей системе безопасности еще в конце 2021 года. Однако они не были приняты. Более того, НАТО эскалирует конфликт на Украине, вот-вот примет в свой блок Финляндию. «Примирительные инициативы не получили развития именно с западной стороны. Сейчас в документе фиксируется, что Россия не настроена на конфронтацию. Но западные элиты не настроены на примирение и диалог. Запад сделал все, чтобы разорвать отношения с Россией. Очевидно, что и восстанавливать связи тоже придется им. Россия должна увидеть конкретные действия со стороны Запада, направленные на восстановление отношений, чтобы этот диалог начался, объясняет директор Института политических исследований Сергей Марков. «Первый шаг всегда должен делать агрессор. Ведь это не Россия хочет навредить Западу, а США мечтают захватить Россию и уничтожить ее государственность», — резюмировал Марков.