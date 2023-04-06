США и ЕС оказали большую услугу России и Белоруссии

Давление Запада ускорило интеграцию двух стран. Рассказ URA.RU из Кремля

06 апреля 2023 в 19:12 Размер текста - 17 +

В Кремле состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства Фото: Владимир Андреев © URA.RU США и Евросоюз оказали большую услугу России и Белоруссии: из-за санкционного и политического давления интеграция двух стран ускорилась. Прежде всего речь идет об углублении военного сотрудничества, пояснили URA.RU политологи по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства 6 апреля. В Кремле президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко продемонстрировали, что союз не только окреп, но и заручился поддержкой еще одного оппонента Запада — Китая, говорят эксперты. Представительные делегации России и Белоруссии во главе со своими лидерами собрались в Большом Кремлевском дворце. На повестке был один вопрос — реализация 28 отраслевых программ Союзного государства, из которых 80% уже реализованы, скажет чуть позже президент Путин. Российский лидер Владимир Путин сегодня мог немного отдохнуть — заседание вел белорусский коллега Фото: Владимир Андреев © URA.RU В самом начале российский лидер был немногословен: председателем ВГС является его белорусский коллега. «Как хозяин площадки хочу поприветствовать вас», — обратился Путин к членам делегаций. По словам российского президента, правительства и парламенты двух стран «активно поработали, чтобы провести эту встречу». «По сути, мы собрались только для того, чтобы зафиксировать результаты нашей работы. Если будут несогласованные вопросы, хотя я таких не вижу, мы согласуем их. Мы найдем приемлемые для обеих сторон решения», — подчеркнул Владимир Путин. Президент Белоруссии Александр Лукашенко несколько раз отвлекался и написанную речь разбавлял эмоциональными ремарками Фото: Владимир Андреев © URA.RU Впрочем, таких спорных моментов между Россией и Белоруссией становится все меньше. По крайней мере, между их лидерами, подхватил Александр Лукашенко. Он немного рассказал о переговорах с Путиным 5 апреля, которые затянулись далеко за полночь. «Это были результативные переговоры — по всем вопросам мы достигли согласия», — заявил Лукашенко. По его словам, между Россией и Белоруссией открыто «широкополосное сотрудничество» — такое, которого не имеет больше никакая другая страна. «Маркером успешности сотрудничества является объем торгового оборота — он увеличился в четыре раза. Идет снижение зависимости от импортных технологий в сфере микроэлектроники. Добились результата в создании новых логистических маршрутов. Перевели расчеты за стратегические товары на российские рубли. Реализуем крупные инвестиционные проекты», — отметил президент Белоруссии. Система безопасности Союзного государства будет усиливаться Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главное — создан единый щит безопасности: региональная группировка и система ПВО. Сотрудничество между Россией и Белоруссией, интеграция по всем направлениям будут только наращиваться, так как без этого невозможно гарантировать устойчивое развитие двух стран, подчеркнул президент Путин в своем выступлении в финале заседания. «Мы начинаем подготовку концепции безопасности Союзного государства, основные задачи которой будут сформулированы в свете растущей напряженности на границах наших стран», — заявил Путин. Российская делегация представлена на высшем уровне Фото: Владимир Андреев © URA.RU Процесс создания Союзного государства оказался более длительным, чем планировалось в середине 1990-х, когда Россия и Белоруссия только приняли решение об интеграции. Конкретные шаги были сделаны, по сути, только 4 ноября 2021 года, когда стороны, так же на заседании ВГС утвердили 28 союзных программ, общую Военную доктрину и ряд других документов. Тогда это было сделано на фоне усиливавшегося давления и провокаций со стороны НАТО на обоих союзников. Эксперты объясняли, что Путин использует тактику «малых шагов» в достижении своих целей в рамках Союзного государства. У членов российской делегации серьезный настрой перед заседанием ВГС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сегодня политологи констатируют, что процессы сближения активизировались, но не во всех областях. В первую очередь — именно в военной сфере. Как сказал URA.RU президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин, «размещение на территории Белоруссии современного российского вооружения позволит провести еще большую интеграцию». Основным интеграционным треком военное сотрудничество называет и сотрудник факультета политологии МГУ, кандидат политических наук Станислав Бышок. «Для России угроза, которая исходит от НАТО, является превалирующим вопросом. Помощь Белоруссии заключается в том, что она дает возможность с начала СВО осуществлять военную операцию со своей территории. Это перевешивает любые политические споры, которые были до сих пор. Для России это — история про безопасность», — пояснил Бышок. Ассортимент белорусских товаров на российском рынке стабильно растет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если политические вопросы ушли на второй план, то экономическая интеграция между Россией и Белоруссией с повышением давления США и Евросоюза усиливается. По словам политолога Антона Бредихина, белорусские товары широко представлены на российском рынке, выстраивается новая логистика поставок. «Мы видим тенденцию к формированию общего экономического кластера вместе со странами Востока, прежде всего, с Китаем: будут создаваться международные промышленные комплексы, инвестиционные проекты, будут расширяться действующие экономические пути. Россия и Белоруссия уже сделали много шагов, чтобы стать единым целым в системе взаимодействия с Китаем», — убежден Бредихин. Статья по теме Путин придумал, как обернуть интеграцию с Белоруссией в пользу РФ Интенсивному сближению России и Белоруссии способствует в целом ситуация, сложившаяся в мире: и санкции в отношении обеих стран, и политическая обстановка, отметил замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько. Впрочем, сделано еще не все, что было намечено. По словам эксперта, пока не отменен даже роуминг между странами, нет единой валюты, единых законодательных и управленческих органов, единых госинститутов. «В условиях санкций отношения между Россией и Белоруссией становятся все глубже. Россия помогает Белоруссии купировать западные санкции, благодаря чему белорусы чувствуют себя уверенно. Но в сегодняшней ситуации это важно и для России», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США и Евросоюз оказали большую услугу России и Белоруссии: из-за санкционного и политического давления интеграция двух стран ускорилась. Прежде всего речь идет об углублении военного сотрудничества, пояснили URA.RU политологи по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства 6 апреля. В Кремле президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко продемонстрировали, что союз не только окреп, но и заручился поддержкой еще одного оппонента Запада — Китая, говорят эксперты. Представительные делегации России и Белоруссии во главе со своими лидерами собрались в Большом Кремлевском дворце. На повестке был один вопрос — реализация 28 отраслевых программ Союзного государства, из которых 80% уже реализованы, скажет чуть позже президент Путин. В самом начале российский лидер был немногословен: председателем ВГС является его белорусский коллега. «Как хозяин площадки хочу поприветствовать вас», — обратился Путин к членам делегаций. По словам российского президента, правительства и парламенты двух стран «активно поработали, чтобы провести эту встречу». «По сути, мы собрались только для того, чтобы зафиксировать результаты нашей работы. Впрочем, таких спорных моментов между Россией и Белоруссией становится все меньше. По крайней мере, между их лидерами, подхватил Александр Лукашенко. Он немного рассказал о переговорах с Путиным 5 апреля, которые затянулись далеко за полночь. «Это были результативные переговоры — по всем вопросам мы достигли согласия», — заявил Лукашенко. По его словам, между Россией и Белоруссией открыто «широкополосное сотрудничество» — такое, которого не имеет больше никакая другая страна. «Маркером успешности сотрудничества является объем торгового оборота — он увеличился в четыре раза. Идет снижение зависимости от импортных технологий в сфере микроэлектроники. Добились результата в создании новых логистических маршрутов. Перевели расчеты за стратегические товары на российские рубли. Реализуем крупные инвестиционные проекты», — отметил президент Белоруссии. Главное — создан единый щит безопасности: региональная группировка и система ПВО. Сотрудничество между Россией и Белоруссией, интеграция по всем направлениям будут только наращиваться, так как без этого невозможно гарантировать устойчивое развитие двух стран, подчеркнул президент Путин в своем выступлении в финале заседания. Процесс создания Союзного государства оказался более длительным, чем планировалось в середине 1990-х, когда Россия и Белоруссия только приняли решение об интеграции. Конкретные шаги были сделаны, по сути, только 4 ноября 2021 года, когда стороны, так же на заседании ВГС утвердили 28 союзных программ, общую Военную доктрину и ряд других документов. Тогда это было сделано на фоне усиливавшегося давления и провокаций со стороны НАТО на обоих союзников. Эксперты объясняли, что Путин использует тактику «малых шагов» в достижении своих целей в рамках Союзного государства. Сегодня политологи констатируют, что процессы сближения активизировались, но не во всех областях. В первую очередь — именно в военной сфере. Как сказал URA.RU президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин, «размещение на территории Белоруссии современного российского вооружения позволит провести еще большую интеграцию». Основным интеграционным треком военное сотрудничество называет и сотрудник факультета политологии МГУ, кандидат политических наук Станислав Бышок. «Для России угроза, которая исходит от НАТО, является превалирующим вопросом. Если политические вопросы ушли на второй план, то экономическая интеграция между Россией и Белоруссией с повышением давления США и Евросоюза усиливается. По словам политолога Антона Бредихина, белорусские товары широко представлены на российском рынке, выстраивается новая логистика поставок. Интенсивному сближению России и Белоруссии способствует в целом ситуация, сложившаяся в мире: и санкции в отношении обеих стран, и политическая обстановка, отметил замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько. Впрочем, сделано еще не все, что было намечено. По словам эксперта, пока не отменен даже роуминг между странами, нет единой валюты, единых законодательных и управленческих органов, единых госинститутов. «В условиях санкций отношения между Россией и Белоруссией становятся все глубже. Россия помогает Белоруссии купировать западные санкции, благодаря чему белорусы чувствуют себя уверенно. Но в сегодняшней ситуации это важно и для России», — резюмировал эксперт.