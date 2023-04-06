США и ЕС оказали большую услугу России и Белоруссии

США и Евросоюз оказали большую услугу России и Белоруссии: из-за санкционного и политического давления интеграция двух стран ускорилась. Прежде всего речь идет об углублении военного сотрудничества, пояснили URA.RU политологи по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства 6 апреля. В Кремле президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко продемонстрировали, что союз не только окреп, но и заручился поддержкой еще одного оппонента Запада — Китая, говорят эксперты.
Представительные делегации России и Белоруссии во главе со своими лидерами собрались в Большом Кремлевском дворце. На повестке был один вопрос — реализация 28 отраслевых программ Союзного государства, из которых 80% уже реализованы, скажет чуть позже президент Путин.
В самом начале российский лидер был немногословен: председателем ВГС является его белорусский коллега. «Как хозяин площадки хочу поприветствовать вас», — обратился Путин к членам делегаций.
По словам российского президента, правительства и парламенты двух стран «активно поработали, чтобы провести эту встречу». «По сути, мы собрались только для того, чтобы зафиксировать результаты нашей работы.
Если будут несогласованные вопросы, хотя я таких не вижу, мы согласуем их. Мы найдем приемлемые для обеих сторон решения», — подчеркнул Владимир Путин.
Впрочем, таких спорных моментов между Россией и Белоруссией становится все меньше. По крайней мере, между их лидерами, подхватил Александр Лукашенко. Он немного рассказал о переговорах с Путиным 5 апреля, которые затянулись далеко за полночь. «Это были результативные переговоры — по всем вопросам мы достигли согласия», — заявил Лукашенко.
По его словам, между Россией и Белоруссией открыто «широкополосное сотрудничество» — такое, которого не имеет больше никакая другая страна. «Маркером успешности сотрудничества является объем торгового оборота — он увеличился в четыре раза. Идет снижение зависимости от импортных технологий в сфере микроэлектроники. Добились результата в создании новых логистических маршрутов. Перевели расчеты за стратегические товары на российские рубли. Реализуем крупные инвестиционные проекты», — отметил президент Белоруссии.
Главное — создан единый щит безопасности: региональная группировка и система ПВО. Сотрудничество между Россией и Белоруссией, интеграция по всем направлениям будут только наращиваться, так как без этого невозможно гарантировать устойчивое развитие двух стран, подчеркнул президент Путин в своем выступлении в финале заседания.
«Мы начинаем подготовку концепции безопасности Союзного государства, основные задачи которой будут сформулированы в свете растущей напряженности на границах наших стран», — заявил Путин.
Процесс создания Союзного государства оказался более длительным, чем планировалось в середине 1990-х, когда Россия и Белоруссия только приняли решение об интеграции. Конкретные шаги были сделаны, по сути, только 4 ноября 2021 года, когда стороны, так же на заседании ВГС утвердили 28 союзных программ, общую Военную доктрину и ряд других документов. Тогда это было сделано на фоне усиливавшегося давления и провокаций со стороны НАТО на обоих союзников. Эксперты объясняли, что Путин использует тактику «малых шагов» в достижении своих целей в рамках Союзного государства.
Сегодня политологи констатируют, что процессы сближения активизировались, но не во всех областях. В первую очередь — именно в военной сфере. Как сказал URA.RU президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин, «размещение на территории Белоруссии современного российского вооружения позволит провести еще большую интеграцию».
Основным интеграционным треком военное сотрудничество называет и сотрудник факультета политологии МГУ, кандидат политических наук Станислав Бышок. «Для России угроза, которая исходит от НАТО, является превалирующим вопросом.
Помощь Белоруссии заключается в том, что она дает возможность с начала СВО осуществлять военную операцию со своей территории. Это перевешивает любые политические споры, которые были до сих пор. Для России это — история про безопасность», — пояснил Бышок.
Если политические вопросы ушли на второй план, то экономическая интеграция между Россией и Белоруссией с повышением давления США и Евросоюза усиливается. По словам политолога Антона Бредихина, белорусские товары широко представлены на российском рынке, выстраивается новая логистика поставок.
«Мы видим тенденцию к формированию общего экономического кластера вместе со странами Востока, прежде всего, с Китаем: будут создаваться международные промышленные комплексы, инвестиционные проекты, будут расширяться действующие экономические пути. Россия и Белоруссия уже сделали много шагов, чтобы стать единым целым в системе взаимодействия с Китаем», — убежден Бредихин.
Интенсивному сближению России и Белоруссии способствует в целом ситуация, сложившаяся в мире: и санкции в отношении обеих стран, и политическая обстановка, отметил замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько. Впрочем, сделано еще не все, что было намечено. По словам эксперта, пока не отменен даже роуминг между странами, нет единой валюты, единых законодательных и управленческих органов, единых госинститутов. «В условиях санкций отношения между Россией и Белоруссией становятся все глубже. Россия помогает Белоруссии купировать западные санкции, благодаря чему белорусы чувствуют себя уверенно. Но в сегодняшней ситуации это важно и для России», — резюмировал эксперт.
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