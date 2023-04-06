Путин отреагировал на готовящееся контрнаступление Украины

Угрозы ВСУ не повлияют на планы России

06 апреля 2023 в 21:13 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин обсудил развитие новых территорий с главами субъектов Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Президент России Владимир Путин в ответ на заявления о масштабной подготовке Украины к контрнаступлению продемонстрировал хладнокровие и спокойствие. Так эксперты прокомментировали встречу лидера государства с главами Донбасса, Запорожья и Херсонской области 6 апреля. Путин отреагировал на угрозы гарантиями безопасности, возвращением к мирной жизни и развитием экономик новых регионов РФ. С каждым из четырех глав новых регионов президент встретился индивидуально. Он подчеркнул, что сделано это для более подробного обсуждения актуальных для каждой территории проблем. Положительные сдвиги были отмечены в сфере обеспечения безопасности. Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин доложил, что благодаря усилению противовоздушной обороны (ПВО) и контрбатарейной работы обстрелы уменьшились в два раза. Путин отметил, что главная задача всех российских военных формирований — «сделать так, чтобы вообще не было обстрелов». Врио главы ДНР Денис Пушилин (справа) сообщил президенту РФ Владимиру Путину (слева) о сокращении обстрелов Фото: kremlin.ru «Если сократились — уже к этому постепенно идет. Самое главное — обеспечить безопасность. К сожалению, мы реально имеем дело с режимом, который ведет себя в высшей степени цинично и жестоко не только по отношению к нашим гражданам, но и по отношению к своим. Они своих не жалеют. Поэтому наша задача, конечно, — отодвигать их на такое расстояние, с которого они не могут наносить нам ущерб», — подчеркнул президент. Об относительной стабильности ситуации доложил и врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник. По его словам, противник гораздо реже стал обстреливать территорию региона. «Не до этого им сейчас», — с усмешкой заметил Путин. Статья по теме Путин ответил на теракты украинских националистов Особое внимание президент уделил масштабным социальным проектам. Врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий отчитался о работе по строительству большого детского медицинского центра для Херсонской и Запорожской областей. В частности, определена территория, где будет построен этот центр, и необходимая сумма финансирования — около семь млрд рублей. «Я вас уверяю, эти медицинские учреждения будут на порядок лучше, чем в этих самых областных городах. Они будут современными и будут предоставлять услуги, с полной уверенностью могу сказать, на самом высоком уровне. И специалистов будем готовить, и оборудование будет новейшее», — заверил российский лидер. В Херсонской области внимание президента привлек низкий уровень газификации — всего на 27%. Как объяснил врио губернатора Владимир Сальдо, это связано с тем, что «ранее газ шел по газопроводу со стороны Украины». Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заручился поддержкой президента сразу по нескольким проектам Фото: kremlin.ru «Газ-то в конечном итоге был российский, — отметил Путин. — Надо поднимать [уровень]. Обязательно займемся этим. Для людей это имеет очень серьезное значение. Это и в домохозяйствах другая ситуация будет, и экономика совсем по-другому будет подниматься». Сальдо также предложил создать на территории левобережной части региона агропромышленный кластер, который включил бы в себя переработку, хранение и транспортировку производимой там сельхозпродукции. Проект требует вложения 25 млрд рублей, однако финансирование, по словам врио губернатора, окупится уже в ближайшие два года. Идея президенту понравилась: «И для России в целом очень полезно, а для Херсонской области вдвойне-втройне. Обязательно поможем». Эксперты называют прошедшие встречи реакцией на множество сообщений о масштабной подготовке контрнаступления со стороны Украины. Ранее в зарубежных СМИ прошла информация, что ВСУ подготовили бригаду из 40 тысяч бойцов для наступления. На информацию о масштабной подготовке Украины к контрнаступлению, угрозы и информационную войну Путин отвечает гарантиями безопасности и возвращения мирной жизни, поделился мнением замдиректора Института истории и политики Московского государственного педуниверситета Владимир Шаповалов. «На выделение новых денег Западом на войну, смерть и убийство, на действия террористов и боевиков со стороны Украины Россия отвечает гарантиями стабильности, мощным развитием экономик новых субъектов. Встреча президента с главами новых регионов является зримым свидетельством именно этого курса. По мере того, как будет отодвигаться линия фронта, туда будет приходить нормальная жизнь», — считает он. Путин в сложившейся ситуации продемонстрировал хладнокровие и спокойствие, отметил политолог Антон Орлов. Он охарактеризовал происходящие процессы фразой «собака лает, караван идет». «Думаю, именно так можно воспринимать сигнал Путина, который он посылает аудитории. Президент дает понять, что он относится к заявлениям украинского руководства и глав западных государств как к досадным осадкам в виде снега или дождя, способным испортить погоду и настроение, но не планы на день», — убежден Орлов. Путин послал четкий сигнал — Россия пришла в новые регионы навсегда Фото: Владимир Андреев © URA.RU Он также напомнил, что реализация основных инфраструктурных проектов доверена Марату Хуснуллину, «доказавшему свой профессионализм сначала в Москве, а затем и на федеральном уровне». «У аудитории создается впечатление, что ситуация находится под полным контролем главы государства. Это и есть цель скрытого послания президента», — сказал эксперт. Генеральный директор института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев подчеркнул, что Путин послал «достаточно четкий сигнал» — Россия пришла в Донбасс навсегда. «К сожалению, наши „партнеры“ не хотят ничего слышать. А мы достаточно четко сообщаем, что это наши регионы, что мы иначе их не воспринимаем и воспринимать не собираемся. По нашей Конституции регионы России не могут быть переданы никакой другой стране. У нас закон так устанавливает», — резюмировал он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин в ответ на заявления о масштабной подготовке Украины к контрнаступлению продемонстрировал хладнокровие и спокойствие. Так эксперты прокомментировали встречу лидера государства с главами Донбасса, Запорожья и Херсонской области 6 апреля. Путин отреагировал на угрозы гарантиями безопасности, возвращением к мирной жизни и развитием экономик новых регионов РФ. С каждым из четырех глав новых регионов президент встретился индивидуально. Он подчеркнул, что сделано это для более подробного обсуждения актуальных для каждой территории проблем. Положительные сдвиги были отмечены в сфере обеспечения безопасности. Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин доложил, что благодаря усилению противовоздушной обороны (ПВО) и контрбатарейной работы обстрелы уменьшились в два раза. Путин отметил, что главная задача всех российских военных формирований — «сделать так, чтобы вообще не было обстрелов». «Если сократились — уже к этому постепенно идет. Самое главное — обеспечить безопасность. К сожалению, мы реально имеем дело с режимом, который ведет себя в высшей степени цинично и жестоко не только по отношению к нашим гражданам, но и по отношению к своим. Они своих не жалеют. Поэтому наша задача, конечно, — отодвигать их на такое расстояние, с которого они не могут наносить нам ущерб», — подчеркнул президент. Об относительной стабильности ситуации доложил и врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник. По его словам, противник гораздо реже стал обстреливать территорию региона. Особое внимание президент уделил масштабным социальным проектам. Врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий отчитался о работе по строительству большого детского медицинского центра для Херсонской и Запорожской областей. В частности, определена территория, где будет построен этот центр, и необходимая сумма финансирования — около семь млрд рублей. «Я вас уверяю, эти медицинские учреждения будут на порядок лучше, чем в этих самых областных городах. Они будут современными и будут предоставлять услуги, с полной уверенностью могу сказать, на самом высоком уровне. И специалистов будем готовить, и оборудование будет новейшее», — заверил российский лидер. В Херсонской области внимание президента привлек низкий уровень газификации — всего на 27%. Как объяснил врио губернатора Владимир Сальдо, это связано с тем, что «ранее газ шел по газопроводу со стороны Украины». «Газ-то в конечном итоге был российский, — отметил Путин. — Надо поднимать [уровень]. Обязательно займемся этим. Для людей это имеет очень серьезное значение. Это и в домохозяйствах другая ситуация будет, и экономика совсем по-другому будет подниматься». Сальдо также предложил создать на территории левобережной части региона агропромышленный кластер, который включил бы в себя переработку, хранение и транспортировку производимой там сельхозпродукции. Проект требует вложения 25 млрд рублей, однако финансирование, по словам врио губернатора, окупится уже в ближайшие два года. Идея президенту понравилась: «И для России в целом очень полезно, а для Херсонской области вдвойне-втройне. Обязательно поможем». Эксперты называют прошедшие встречи реакцией на множество сообщений о масштабной подготовке контрнаступления со стороны Украины. Ранее в зарубежных СМИ прошла информация, что ВСУ подготовили бригаду из 40 тысяч бойцов для наступления. На информацию о масштабной подготовке Украины к контрнаступлению, угрозы и информационную войну Путин отвечает гарантиями безопасности и возвращения мирной жизни, поделился мнением замдиректора Института истории и политики Московского государственного педуниверситета Владимир Шаповалов. Путин в сложившейся ситуации продемонстрировал хладнокровие и спокойствие, отметил политолог Антон Орлов. Он охарактеризовал происходящие процессы фразой «собака лает, караван идет». Он также напомнил, что реализация основных инфраструктурных проектов доверена Марату Хуснуллину, «доказавшему свой профессионализм сначала в Москве, а затем и на федеральном уровне». «У аудитории создается впечатление, что ситуация находится под полным контролем главы государства. Это и есть цель скрытого послания президента», — сказал эксперт. Генеральный директор института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев подчеркнул, что Путин послал «достаточно четкий сигнал» — Россия пришла в Донбасс навсегда. «К сожалению, наши „партнеры“ не хотят ничего слышать. А мы достаточно четко сообщаем, что это наши регионы, что мы иначе их не воспринимаем и воспринимать не собираемся. По нашей Конституции регионы России не могут быть переданы никакой другой стране. У нас закон так устанавливает», — резюмировал он.