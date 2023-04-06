Путин отреагировал на готовящееся контрнаступление Украины

Президент России Владимир Путин в ответ на заявления о масштабной подготовке Украины к контрнаступлению продемонстрировал хладнокровие и спокойствие. Так эксперты прокомментировали встречу лидера государства с главами Донбасса, Запорожья и Херсонской области 6 апреля. Путин отреагировал на угрозы гарантиями безопасности, возвращением к мирной жизни и развитием экономик новых регионов РФ.
С каждым из четырех глав новых регионов президент встретился индивидуально. Он подчеркнул, что сделано это для более подробного обсуждения актуальных для каждой территории проблем. Положительные сдвиги были отмечены в сфере обеспечения безопасности. Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин доложил, что благодаря усилению противовоздушной обороны (ПВО) и контрбатарейной работы обстрелы уменьшились в два раза. Путин отметил, что главная задача всех российских военных формирований — «сделать так, чтобы вообще не было обстрелов».
«Если сократились — уже к этому постепенно идет. Самое главное — обеспечить безопасность. К сожалению, мы реально имеем дело с режимом, который ведет себя в высшей степени цинично и жестоко не только по отношению к нашим гражданам, но и по отношению к своим. Они своих не жалеют. Поэтому наша задача, конечно, — отодвигать их на такое расстояние, с которого они не могут наносить нам ущерб», — подчеркнул президент.
Об относительной стабильности ситуации доложил и врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник. По его словам, противник гораздо реже стал обстреливать территорию региона.
«Не до этого им сейчас», — с усмешкой заметил Путин.
Особое внимание президент уделил масштабным социальным проектам. Врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий отчитался о работе по строительству большого детского медицинского центра для Херсонской и Запорожской областей. В частности, определена территория, где будет построен этот центр, и необходимая сумма финансирования — около семь млрд рублей.
«Я вас уверяю, эти медицинские учреждения будут на порядок лучше, чем в этих самых областных городах. Они будут современными и будут предоставлять услуги, с полной уверенностью могу сказать, на самом высоком уровне. И специалистов будем готовить, и оборудование будет новейшее», — заверил российский лидер.
В Херсонской области внимание президента привлек низкий уровень газификации — всего на 27%. Как объяснил врио губернатора Владимир Сальдо, это связано с тем, что «ранее газ шел по газопроводу со стороны Украины».
«Газ-то в конечном итоге был российский, — отметил Путин. — Надо поднимать [уровень]. Обязательно займемся этим. Для людей это имеет очень серьезное значение. Это и в домохозяйствах другая ситуация будет, и экономика совсем по-другому будет подниматься».
Сальдо также предложил создать на территории левобережной части региона агропромышленный кластер, который включил бы в себя переработку, хранение и транспортировку производимой там сельхозпродукции. Проект требует вложения 25 млрд рублей, однако финансирование, по словам врио губернатора, окупится уже в ближайшие два года. Идея президенту понравилась: «И для России в целом очень полезно, а для Херсонской области вдвойне-втройне. Обязательно поможем».
Эксперты называют прошедшие встречи реакцией на множество сообщений о масштабной подготовке контрнаступления со стороны Украины. Ранее в зарубежных СМИ прошла информация, что ВСУ подготовили бригаду из 40 тысяч бойцов для наступления.
На информацию о масштабной подготовке Украины к контрнаступлению, угрозы и информационную войну Путин отвечает гарантиями безопасности и возвращения мирной жизни, поделился мнением замдиректора Института истории и политики Московского государственного педуниверситета Владимир Шаповалов.
«На выделение новых денег Западом на войну, смерть и убийство, на действия террористов и боевиков со стороны Украины Россия отвечает гарантиями стабильности, мощным развитием экономик новых субъектов. Встреча президента с главами новых регионов является зримым свидетельством именно этого курса. По мере того, как будет отодвигаться линия фронта, туда будет приходить нормальная жизнь», — считает он.
Путин в сложившейся ситуации продемонстрировал хладнокровие и спокойствие, отметил политолог Антон Орлов. Он охарактеризовал происходящие процессы фразой «собака лает, караван идет».
«Думаю, именно так можно воспринимать сигнал Путина, который он посылает аудитории. Президент дает понять, что он относится к заявлениям украинского руководства и глав западных государств как к досадным осадкам в виде снега или дождя, способным испортить погоду и настроение, но не планы на день», — убежден Орлов.
Он также напомнил, что реализация основных инфраструктурных проектов доверена Марату Хуснуллину, «доказавшему свой профессионализм сначала в Москве, а затем и на федеральном уровне». «У аудитории создается впечатление, что ситуация находится под полным контролем главы государства. Это и есть цель скрытого послания президента», — сказал эксперт.
Генеральный директор института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев подчеркнул, что Путин послал «достаточно четкий сигнал» — Россия пришла в Донбасс навсегда. «К сожалению, наши „партнеры“ не хотят ничего слышать. А мы достаточно четко сообщаем, что это наши регионы, что мы иначе их не воспринимаем и воспринимать не собираемся. По нашей Конституции регионы России не могут быть переданы никакой другой стране. У нас закон так устанавливает», — резюмировал он.
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