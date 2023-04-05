Путин ответил на теракты украинских националистов

Президент ужесточает контроль в Донбассе

05 апреля 2023 в 22:22 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на серию терактов и угрозы украинских националистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин отреагировал на теракты украинских националистов, которые произошли и на новых территориях, и в центре страны. Контроль за безопасностью в Донбассе будет ужесточаться. Это Путин дал понять и силовикам, и чиновникам, и жителям, пояснили URA.RU эксперты по итогам заседания Совета безопасности 5 апреля. Усиление мер по предотвращению разного рода диверсий важно и для защиты инфраструктуры, строительство которой идет небывалыми темпами. Заседание Совбеза президент Путин проводил по видеосвязи. В Кремле за одним столом с ним находились только четыре человека — главы новых территорий: Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Владимир Сальдо (Херсонская область) и Евгений Балицкий (Запорожье). Их присутствие обусловлено темой обсуждения — обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в этих регионах. В кремлевском кабинете президента вместе с Владимиром Путиным находились только главы новых регионов Фото: kremlin.ru По словам Путина, эта тема касается не только новых субъектов. Она связана «с национальной безопасностью, суверенитетом России в целом». Речь идет и о жизни «миллионов людей, на чью долю выпали тяжелые испытания». «Задача — сделать все, чтобы как можно быстрее интегрировать эти исторически российские земли Донбасса, Новороссии в экономическое, правовое, образовательное пространство нашей страны», — подчеркнул Путин. На освобожденных территориях восстанавливается жилье, дороги, социальные объекты, обеспечиваются социальные выплаты, несмотря на то, что линия фронта проходит совсем близко. Президент напомнил, что он сам недавно побывал в Мариуполе и своими глазами увидел масштабы восстановительных работ, пообщался с местными жителями. «Обстановка в этих регионах остается напряженной. Киевский режим продолжает совершать тяжкие преступления против живущих там мирных граждан. Никого не жалеют, подвергают города и поселки ракетным ударам, артиллерийским, минометным обстрелам», — отметил глава государства. Журналист Дарья Дугина стала одной из жертв киевского режима Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин упомянул и о терактах, которые «устраиваются регулярно против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и вузов». «Неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов, но и совершают преступления в других регионах. И есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал западных спецслужб. Сложившейся ситуацией пытаются воспользоваться и чисто криминальные элементы», — подчеркнул Путин. Силовикам поручено сделать максимум, наращивать усилия для обеспечения безопасности и местных жителей, и предпринимателей, и инфраструктуры, восстановление которой идет ускоренными темпами. Активнее нужно работать с людьми: реагировать на их запросы и проблемы, а также противодействовать антироссийской пропаганде. «Следует жестко пресекать пропагандистскую, информационную агрессию неонацистов и их прозападных покровителей, разоблачать ложь, провокации, подтасовки фактов, направленные на дестабилизацию ситуации. Противник использует для запугивания людей свое недобитое пока подполье. Здесь действовать нужно жестко и эффективно. Контроль за ситуацией должен быть надежно обеспечен», — заявил президент. Абсолютное большинство жителей новых регионов ценят единство со всей страной, убежден президент Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Путина, абсолютное большинство жителей новых регионов «выступает за единство с Россией» и помогает налаживать мирную жизнь. Эти люди должны чувствовать, что «за ними — большая страна», отметил он. Страна сможет их и защитить, и восстановить разрушенное, и построить новое, в чем жители уже убеждаются, показал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Регионы оперативно были подготовлены к зиме. Восстанавливаются и строятся дороги, объекты социальной сферы, жилье. В этом свою роль сыграли другие субъекты — помощь пришла практически ото всюду. Меры безопасности по защите жителей и объектов инфраструктуры будут усилены, убеждены эксперты Фото: Официальный сайт «Крымский мост» Один из крупнейших проектов — строительство водовода для Донецка, сообщил Хуснуллин. «Наши противники пытались устроить водную блокаду. Чтобы обеспечить водой весь Донбасс, мы всего за пять месяцев построили независимый водовод из реки Дон до Донецка. Идет пуско-наладка. В ближайшее время вода поступит», — отметил Хуснуллин. Такие масштабы требуют усиления контроля за безопасностью, объяснил позицию Путина глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. «Территории прифронтовые. Там уничтожают чиновников, которых считают пророссийскими. Террор докатился и до других регионов страны: достаточно вспомнить убийство [журналиста Дарьи] Дугиной, [военкора Владлена] Татарского, теракт на Крымском мосту и другие. Не секрет, что в новых регионах есть ждуны, которые затаились и ждут возвращения неонацистов. И их даже вербовать не надо — только денег заплати, и они сделают все, что скажут. Поэтому, конечно, будет ужесточение по мерам безопасности: нужно защищать людей, инфраструктуру», — полагает Гончаров. В ситуации, когда террор перешел пределы прифронтовых территорий, президент требует действовать на опережение, отметила исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин. «Но необходимо и вырабатывать мера по предотвращению и пресечению действий враждебных России режимов, направленных на страну и на граждан. Важно не только адекватно отреагировать, но и просчитать ситуацию на два-три шага вперед — это позволит избежать непозволительных жертв», — отметила Линдигрин. Статья по теме Путин закрыл вопрос о принадлежности Донбасса Путин дает понять, что к Донбассу нужно особое отношений: это прифронтовые территории, часть которых еще занята противником, считает гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. Здесь важно и обеспечить нормальную жизнь людям, и вести боевые действия. «Соответственно, нужно взаимодействие силовиков и гражданских администраций для решения и хозяйственных, и стратегических, и военных вопросов. Важна нормальная коммуникация этих ведомств, поэтому президент лично включен в нее», — резюмировал Еловский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на теракты украинских националистов, которые произошли и на новых территориях, и в центре страны. Контроль за безопасностью в Донбассе будет ужесточаться. Это Путин дал понять и силовикам, и чиновникам, и жителям, пояснили URA.RU эксперты по итогам заседания Совета безопасности 5 апреля. Усиление мер по предотвращению разного рода диверсий важно и для защиты инфраструктуры, строительство которой идет небывалыми темпами. Заседание Совбеза президент Путин проводил по видеосвязи. В Кремле за одним столом с ним находились только четыре человека — главы новых территорий: Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Владимир Сальдо (Херсонская область) и Евгений Балицкий (Запорожье). Их присутствие обусловлено темой обсуждения — обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в этих регионах. По словам Путина, эта тема касается не только новых субъектов. Она связана «с национальной безопасностью, суверенитетом России в целом». Речь идет и о жизни «миллионов людей, на чью долю выпали тяжелые испытания». «Задача — сделать все, чтобы как можно быстрее интегрировать эти исторически российские земли Донбасса, Новороссии в экономическое, правовое, образовательное пространство нашей страны», — подчеркнул Путин. На освобожденных территориях восстанавливается жилье, дороги, социальные объекты, обеспечиваются социальные выплаты, несмотря на то, что линия фронта проходит совсем близко. Президент напомнил, что он сам недавно побывал в Мариуполе и своими глазами увидел масштабы восстановительных работ, пообщался с местными жителями. Путин упомянул и о терактах, которые «устраиваются регулярно против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и вузов». «Неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов, но и совершают преступления в других регионах. И есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал западных спецслужб. Сложившейся ситуацией пытаются воспользоваться и чисто криминальные элементы», — подчеркнул Путин. Силовикам поручено сделать максимум, наращивать усилия для обеспечения безопасности и местных жителей, и предпринимателей, и инфраструктуры, восстановление которой идет ускоренными темпами. Активнее нужно работать с людьми: реагировать на их запросы и проблемы, а также противодействовать антироссийской пропаганде. «Следует жестко пресекать пропагандистскую, информационную агрессию неонацистов и их прозападных покровителей, разоблачать ложь, провокации, подтасовки фактов, направленные на дестабилизацию ситуации. По словам Путина, абсолютное большинство жителей новых регионов «выступает за единство с Россией» и помогает налаживать мирную жизнь. Эти люди должны чувствовать, что «за ними — большая страна», отметил он. Страна сможет их и защитить, и восстановить разрушенное, и построить новое, в чем жители уже убеждаются, показал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Регионы оперативно были подготовлены к зиме. Восстанавливаются и строятся дороги, объекты социальной сферы, жилье. В этом свою роль сыграли другие субъекты — помощь пришла практически ото всюду. Один из крупнейших проектов — строительство водовода для Донецка, сообщил Хуснуллин. «Наши противники пытались устроить водную блокаду. Чтобы обеспечить водой весь Донбасс, мы всего за пять месяцев построили независимый водовод из реки Дон до Донецка. Идет пуско-наладка. В ближайшее время вода поступит», — отметил Хуснуллин. Такие масштабы требуют усиления контроля за безопасностью, объяснил позицию Путина глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. «Территории прифронтовые. Там уничтожают чиновников, которых считают пророссийскими. Террор докатился и до других регионов страны: достаточно вспомнить убийство [журналиста Дарьи] Дугиной, [военкора Владлена] Татарского, теракт на Крымском мосту и другие. В ситуации, когда террор перешел пределы прифронтовых территорий, президент требует действовать на опережение, отметила исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин. «Но необходимо и вырабатывать мера по предотвращению и пресечению действий враждебных России режимов, направленных на страну и на граждан. Важно не только адекватно отреагировать, но и просчитать ситуацию на два-три шага вперед — это позволит избежать непозволительных жертв», — отметила Линдигрин. Путин дает понять, что к Донбассу нужно особое отношений: это прифронтовые территории, часть которых еще занята противником, считает гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. Здесь важно и обеспечить нормальную жизнь людям, и вести боевые действия. «Соответственно, нужно взаимодействие силовиков и гражданских администраций для решения и хозяйственных, и стратегических, и военных вопросов. Важна нормальная коммуникация этих ведомств, поэтому президент лично включен в нее», — резюмировал Еловский.