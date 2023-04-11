Путин раскрыл планы до 2026 года

Они ударят по западным санкциям

11 апреля 2023 в 22:43 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин инициировал процесс подготовки трехлетнего бюджета Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин раньше обычного начал подготовку к разработке нового трехлетнего федерального бюджета. Тем самым он намерен закрепить и усилить те позиции, на которые российская экономика смогла выйти, несмотря на санкции Запада. Так эксперты прокомментировали URA.RU итоги совещания Путина с правительством 11 апреля. Задачи, которые стоят перед страной, требуют высокого уровня экономического планирования, считают аналитики. На очередном совещании с правительством Путин, помимо текущих экономических вопросов, предложил обсудить прогноз социально-экономического развития страны. «На его основе во многом выстраиваются наши меры поддержки граждан, предпринимателей, трудовых коллективов компаний, целых отраслей и, конечно, формируется главный финансовый документ страны — федеральный бюджет. При этом прогноз должен быть максимально объективным — это важно и для системы государственного управления, и для всей отечественной экономики», — отметил президент. Президент РФ Владимир Путин мобилизовал экономический блок правительства Фото с сайта kremlin.ru По словам Путина, «положительные тенденции в экономике укрепляются». «По оперативным данным, с начала апреля розничный торговый оборот прибавил почти 25 процентов. Есть основания полагать, что экономическая активность будет и дальше повышаться. На это указывает такой важный параметр, как индекс деловой активности. В марте он достиг 56,8 пункта, что является третьим значением за всю историю и прямо говорит о растущем оптимизме отечественного бизнеса, его позитивном настрое», — подчеркнул глава государства. Несырьевые доходы увеличились примерно на 1,4 трлн рублей, а нефтегазовые сократились — примерно на 1,3 трлн рублей. Путин связал это с «высокой базой и особенностями ценовой конъюнктуры на глобальных рынках в 2022 году». Но ожидается, что к концу второго квартала на фоне роста цен ситуация изменится, в бюджет начнут поступать дополнительные нефтегазовые доходы. «Внешние факторы риска для нашей экономики никуда не делись, и мы с вами это хорошо понимаем. Расслабляться в этой связи, пускать ситуацию „на самотек“, полагая, что все само по себе будет хорошо, было бы неправильно, на это мы права не имеем», — заявил президент. Основные направления в формировании бюджета страны прозвучали в послании президента, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Это касается в том числе инфляции. По словам Путина, она опустилась до 3,3% в годовом выражении, а к концу месяца ожидается менее 3%. Впервые инфляция оказалась ниже целевого ориентира Центрального банка. Однако глава государства предостерег не только от чрезмерного роста инфляции, но и от чрезмерного ее замедления. «Это может негативно повлиять на экономическую активность в целом, на планы бизнеса расширять производство, осваивать новые виды продукции, создавать рабочие места. И конечно, это сказывается на доходах граждан и объеме бюджетных поступлений. Нужно учитывать все факторы, которые влияют на потребительские цены, в том числе курс рубля, состояние валютного рынка, движение капиталов», — сказал президент. Основной задачей властей остается повышение качества и уровня жизни россиян. Это связано с обеспечением достойных жилищных условий и условий труда, отметил Путин. Важно преодолеть кадровый дефицит на рынке, который сохраняется во многих регионах страны. По информации председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной инфляция снизилась до 3,3% в годовом выражении Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская экономика под санкциями продемонстрировала высокий уровень устойчивости, и Путин намерен закрепить успех. Именно поэтому он инициировал ранний процесс подготовки трехлетнего бюджета, пояснил URA.RU замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. Политолог подчеркнул, что задачи, которые сейчас стоят перед российской экономикой, требуют более высокого уровня экономического планирования. «Россия находится в состоянии жесткой экономической войны со стороны Запада, санкционной войны. В этих условиях необходимо развивать оборонно-промышленный комплекс, другие отрасли производства, которых в России не было. Необходимо поддержать и бизнес, и рядовых граждан, восстанавливать и развивать новые регионы. Этот круг задач настолько серьезен, что, конечно, планирование нужно начинать раньше», — отметил Шаповалов. Ряд инициатив президент Путин озвучил еще в своем послании Федеральному Собранию. И они тоже требуют отражения в главном финансовом документе страны, объяснил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Появилась отчетность за первый квартал, которая дает основания для выводов и предложений по дальнейшему развитию. В целом, ситуация, с одной стороны, остается стабильной, а с другой — сохраняются многочисленные риски, связанные в том числе с падением доходов от нефтегазового сектора, сохранением давления со стороны западных стран», — сказал экономист. Статья по теме Путин показал, что Запад зря отказался от газа из России Путин инициировал бюджетный процесс именно сейчас, чтобы дать возможность обсудить основные прогнозные параметры в рамках весенней сессии Госдумы, поделился мнением зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. «Россия — страна большая, трансферты из федерального бюджета для регионов играют серьезную роль, обеспечивают исполнение тех или иных обязательств, в том числе связанных с поддержкой семей военнослужащих, самих военнослужащих. Поэтому логично и закономерно, что бюджетный процесс начался. Те расходные обязательства, которые принимает на себя бюджет, не должны ограничиваться одним годом, они сразу должны быть просчитаны на три года», — резюмировал депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин раньше обычного начал подготовку к разработке нового трехлетнего федерального бюджета. Тем самым он намерен закрепить и усилить те позиции, на которые российская экономика смогла выйти, несмотря на санкции Запада. Так эксперты прокомментировали URA.RU итоги совещания Путина с правительством 11 апреля. Задачи, которые стоят перед страной, требуют высокого уровня экономического планирования, считают аналитики. На очередном совещании с правительством Путин, помимо текущих экономических вопросов, предложил обсудить прогноз социально-экономического развития страны. «На его основе во многом выстраиваются наши меры поддержки граждан, предпринимателей, трудовых коллективов компаний, целых отраслей и, конечно, формируется главный финансовый документ страны — федеральный бюджет. При этом прогноз должен быть максимально объективным — это важно и для системы государственного управления, и для всей отечественной экономики», — отметил президент. По словам Путина, «положительные тенденции в экономике укрепляются». «По оперативным данным, с начала апреля розничный торговый оборот прибавил почти 25 процентов. Есть основания полагать, что экономическая активность будет и дальше повышаться. На это указывает такой важный параметр, как индекс деловой активности. В марте он достиг 56,8 пункта, что является третьим значением за всю историю и прямо говорит о растущем оптимизме отечественного бизнеса, его позитивном настрое», — подчеркнул глава государства. Несырьевые доходы увеличились примерно на 1,4 трлн рублей, а нефтегазовые сократились — примерно на 1,3 трлн рублей. Путин связал это с «высокой базой и особенностями ценовой конъюнктуры на глобальных рынках в 2022 году». Но ожидается, что к концу второго квартала на фоне роста цен ситуация изменится, в бюджет начнут поступать дополнительные нефтегазовые доходы. Это касается в том числе инфляции. По словам Путина, она опустилась до 3,3% в годовом выражении, а к концу месяца ожидается менее 3%. Впервые инфляция оказалась ниже целевого ориентира Центрального банка. Однако глава государства предостерег не только от чрезмерного роста инфляции, но и от чрезмерного ее замедления. «Это может негативно повлиять на экономическую активность в целом, на планы бизнеса расширять производство, осваивать новые виды продукции, создавать рабочие места. И конечно, это сказывается на доходах граждан и объеме бюджетных поступлений. Нужно учитывать все факторы, которые влияют на потребительские цены, в том числе курс рубля, состояние валютного рынка, движение капиталов», — сказал президент. Основной задачей властей остается повышение качества и уровня жизни россиян. Это связано с обеспечением достойных жилищных условий и условий труда, отметил Путин. Важно преодолеть кадровый дефицит на рынке, который сохраняется во многих регионах страны. Российская экономика под санкциями продемонстрировала высокий уровень устойчивости, и Путин намерен закрепить успех. Именно поэтому он инициировал ранний процесс подготовки трехлетнего бюджета, пояснил URA.RU замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. Политолог подчеркнул, что задачи, которые сейчас стоят перед российской экономикой, требуют более высокого уровня экономического планирования. Ряд инициатив президент Путин озвучил еще в своем послании Федеральному Собранию. И они тоже требуют отражения в главном финансовом документе страны, объяснил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Появилась отчетность за первый квартал, которая дает основания для выводов и предложений по дальнейшему развитию. В целом, ситуация, с одной стороны, остается стабильной, а с другой — сохраняются многочисленные риски, связанные в том числе с падением доходов от нефтегазового сектора, сохранением давления со стороны западных стран», — сказал экономист. Путин инициировал бюджетный процесс именно сейчас, чтобы дать возможность обсудить основные прогнозные параметры в рамках весенней сессии Госдумы, поделился мнением зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. «Россия — страна большая, трансферты из федерального бюджета для регионов играют серьезную роль, обеспечивают исполнение тех или иных обязательств, в том числе связанных с поддержкой семей военнослужащих, самих военнослужащих. Поэтому логично и закономерно, что бюджетный процесс начался. Те расходные обязательства, которые принимает на себя бюджет, не должны ограничиваться одним годом, они сразу должны быть просчитаны на три года», — резюмировал депутат.