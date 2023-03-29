Путин назвал свою главную цель

Владимир Путин сообщил, что доходы граждан незначительно растут
Основной целью является повышение доходов россиян и уровня жизни. Об этом сказал президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Ключевой индикатор развития экономики — динамика доходов граждан. Это наша цель в том, чтобы людям жилось лучше», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». По его словам, доходы россиян стали расти в реальном выражении, но это пока скромные цифры.
В марте Росстат сообщал, что за чертой бедности в 2022 году оказались 10,5% россиян. Путин поручил в 2023 году повысить зарплаты и снизить уровень бедности.
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