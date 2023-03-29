Путин назвал свою главную цель

Путин назвал своей основной целью повышение доходов россиян
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин сообщил, что доходы граждан незначительно растут Фото:

Основной целью является повышение доходов россиян и уровня жизни. Об этом сказал президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

«Ключевой индикатор развития экономики — динамика доходов граждан. Это наша цель в том, чтобы людям жилось лучше», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». По его словам, доходы россиян стали расти в реальном выражении, но это пока скромные цифры.

В марте Росстат сообщал, что за чертой бедности в 2022 году оказались 10,5% россиян. Путин поручил в 2023 году повысить зарплаты и снизить уровень бедности.

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Основной целью является повышение доходов россиян и уровня жизни. Об этом сказал президент России Владимир Путин на совещании с правительством. «Ключевой индикатор развития экономики — динамика доходов граждан. Это наша цель в том, чтобы людям жилось лучше», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». По его словам, доходы россиян стали расти в реальном выражении, но это пока скромные цифры. В марте Росстат сообщал, что за чертой бедности в 2022 году оказались 10,5% россиян. Путин поручил в 2023 году повысить зарплаты и снизить уровень бедности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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