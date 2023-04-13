Россия купирует террористическую угрозу из Афганистана

Для решения проблемы РФ выбрала дипломатический путь

14 апреля 2023 в 01:13 Размер текста - 17 +

Россия пытается купировать террористическую угрозу из Афганистана Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия предпринимает усилия для снижения угрозы распространения терроризма и экстремизма со стороны Афганистана. В отличие от США, которые за 20 лет военного присутствия в этой стране не решили проблему, РФ совместно с партнерами пытается сделать это дипломатическим путем. Так эксперты комментируют итоги визита главы МИД РФ Сергея Лаврова на министерскую конференцию стран-соседей Афганистана, которая прошла в Самарканде 13 апреля. Главы МИД России, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана встречались уже в четвертый раз. Как сообщили URA.RU в российском МИДе, министры подтвердили, что они заинтересованы «в становлении Афганистана в качестве мирного, единого и независимого государства, с территории которого не будет исходить угроз безопасности третьим странам». «Отмечена важность создания в Кабуле подлинно инклюзивного правительства, отражающего интересы ключевых этнополитических групп», — сказано в сообщении. США усугубили ситуацию в Афганистане за 20 лет своего военного присутствия в этой стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU Это то, чего не смогли добиться США и их союзники на протяжении «своей плачевной 20-летней военной кампании» в Афганистане. Министры заявили, что эта кампания «привела к текущему удручающему положению дел». «Страны коллективного Запада должны взять на себя основное финансовое бремя по постконфликтному восстановлению Афганистана. Министр иностранных дел Сергей Лавров указал на неприемлемость попыток США и НАТО по размещению своей военной инфраструктуры на территории стран-соседей Афганистана», — сообщили в МИД. При этом все участники заявили, что готовы помогать Кабулу восстанавливать страну и бороться с терроризмом и наркопреступностью. На риски распространения террористических угроз с территории Афганистана в феврале этого года обращал внимание и президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками многосторонних консультаций секретарей советов безопасности по афганской проблематике. «После бегства американских вооруженных сил из Афганистана ситуация в этой стране, к сожалению, лучше не становится. Активизируются международные террористические организации, включая [запрещенную в России террористическую организацию] „Аль-Каиду“, которая наращивает свой потенциал», — отметил Путин. Для России важно не допустить разрастания терроризма внутри Афганистана и распространения его за пределами этой страны, пояснил URA.RU эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Медкович. Добиться этого можно за счет коллективного усиления безопасности границ и путем дипломатического взаимодействия с представителями Талибана* (движение «Талибан» запрещено в России, находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), которые пришли к власти в Кабуле в 2021 году. «Решать афганскую проблему нужно именно нам — соседям Афганистана. Американцы обострили ее и сбежали в другое полушарие. А нам убегать некуда. Если Талибан* хочет перестать считаться террористической организацией, ему нужно осудить террористические методы ведения войны и начать борьбу с ними. Шанс на это есть, и для этого нужно выстраивать отношения со своими соседями», — отмечает Медкович. Эксперты считают, что риски распространения терроризма, сегодня сильно возрастают Фото: Андрей Ермолаев © URA.RU По словам старшего научного сотрудника сектора Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислава Притчина, с приходом Талибана* в 2021 году действительно появились определенные надежды на улучшение ситуации в Афганистане. Впервые за долгое время всю территорию страны контролировала одна группировка — Талибан*. К тому же у России с талибами* и до этого неформально получалось выстраивать рабочие отношения. Однако полноценное сотрудничество пока не получается, полагает эксперт. «Отношения остались на том же уровне, что и во время прихода талибов* к власти, даже несмотря на подписанные соглашения о поставках энергоресурсов. Более того, появились новые вопросы по безопасности. Сторонники [запрещенной в России террористической организации] ИГИЛ* в связи со стабилизацией ситуации в Сирии и Ираке вернулись в Афганистан. Талибы* — это другая политическая сила, но они не мешают этим вернувшимся боевикам жить на территории Афганистана. Но эти боевики могут нести риски странам Центральной Азии, особенно с учетом того, что среди исламистов многие представляют этнос этих стран. Участие России в конференции на уровне министра говорит о том, что риски для себя и для региональной безопасности она расценивает очень серьезно», — говорит Притчин. Статья по теме Путин определил будущее крупнейшего после НАТО военного альянса Участием в министерской конференции в Узбекистане Россия пытается сложить региональный консенсус по Афганистану, поясняет политолог Андрей Серенко. От Кабула Москва в первую очередь хочет добиться борьбы с различными террористическими группировками, прежде всего — с ИГИЛ*. «Эта организация стремительно усиливает свои позиции. Вопреки ожиданиям, что с ней будут бороться талибы*, ничего не происходит. ИГИЛ* там сейчас сильнее, чем до прихода талибов* к власти: боевики обстреляли границы соседних государств в прошлом году, устроили взрыв у российского посольства, напали на китайские объекты. Такого раньше никогда не было. ИГИЛ* не предпринимает попыток внешнего вторжения исключительно потому, что пока еще недостаточно окреп», — резюмировал Серенко. *организация признана террористической и запрещена в России Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия предпринимает усилия для снижения угрозы распространения терроризма и экстремизма со стороны Афганистана. В отличие от США, которые за 20 лет военного присутствия в этой стране не решили проблему, РФ совместно с партнерами пытается сделать это дипломатическим путем. Так эксперты комментируют итоги визита главы МИД РФ Сергея Лаврова на министерскую конференцию стран-соседей Афганистана, которая прошла в Самарканде 13 апреля. Главы МИД России, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана встречались уже в четвертый раз. Как сообщили URA.RU в российском МИДе, министры подтвердили, что они заинтересованы «в становлении Афганистана в качестве мирного, единого и независимого государства, с территории которого не будет исходить угроз безопасности третьим странам». «Отмечена важность создания в Кабуле подлинно инклюзивного правительства, отражающего интересы ключевых этнополитических групп», — сказано в сообщении. Это то, чего не смогли добиться США и их союзники на протяжении «своей плачевной 20-летней военной кампании» в Афганистане. Министры заявили, что эта кампания «привела к текущему удручающему положению дел». «Страны коллективного Запада должны взять на себя основное финансовое бремя по постконфликтному восстановлению Афганистана. Министр иностранных дел Сергей Лавров указал на неприемлемость попыток США и НАТО по размещению своей военной инфраструктуры на территории стран-соседей Афганистана», — сообщили в МИД. При этом все участники заявили, что готовы помогать Кабулу восстанавливать страну и бороться с терроризмом и наркопреступностью. На риски распространения террористических угроз с территории Афганистана в феврале этого года обращал внимание и президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками многосторонних консультаций секретарей советов безопасности по афганской проблематике. «После бегства американских вооруженных сил из Афганистана ситуация в этой стране, к сожалению, лучше не становится. Активизируются международные террористические организации, включая [запрещенную в России террористическую организацию] „Аль-Каиду“, которая наращивает свой потенциал», — отметил Путин. Для России важно не допустить разрастания терроризма внутри Афганистана и распространения его за пределами этой страны, пояснил URA.RU эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Медкович. Добиться этого можно за счет коллективного усиления безопасности границ и путем дипломатического взаимодействия с представителями Талибана* (движение «Талибан» запрещено в России, находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), которые пришли к власти в Кабуле в 2021 году. «Решать афганскую проблему нужно именно нам — соседям Афганистана. По словам старшего научного сотрудника сектора Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислава Притчина, с приходом Талибана* в 2021 году действительно появились определенные надежды на улучшение ситуации в Афганистане. Впервые за долгое время всю территорию страны контролировала одна группировка — Талибан*. К тому же у России с талибами* и до этого неформально получалось выстраивать рабочие отношения. Однако полноценное сотрудничество пока не получается, полагает эксперт. «Отношения остались на том же уровне, что и во время прихода талибов* к власти, даже несмотря на подписанные соглашения о поставках энергоресурсов. Более того, появились новые вопросы по безопасности. Сторонники [запрещенной в России террористической организации] ИГИЛ* в связи со стабилизацией ситуации в Сирии и Ираке вернулись в Афганистан. Талибы* — это другая политическая сила, но они не мешают этим вернувшимся боевикам жить на территории Афганистана. Участием в министерской конференции в Узбекистане Россия пытается сложить региональный консенсус по Афганистану, поясняет политолог Андрей Серенко. От Кабула Москва в первую очередь хочет добиться борьбы с различными террористическими группировками, прежде всего — с ИГИЛ*. «Эта организация стремительно усиливает свои позиции. Вопреки ожиданиям, что с ней будут бороться талибы*, ничего не происходит. ИГИЛ* там сейчас сильнее, чем до прихода талибов* к власти: боевики обстреляли границы соседних государств в прошлом году, устроили взрыв у российского посольства, напали на китайские объекты. Такого раньше никогда не было. ИГИЛ* не предпринимает попыток внешнего вторжения исключительно потому, что пока еще недостаточно окреп», — резюмировал Серенко. *организация признана террористической и запрещена в России