Путин определил будущее крупнейшего после НАТО военного альянса

Россия ответила на попытки США расколоть союзников. Рассказ URA.RU с саммита ОДКБ

23 ноября 2022 в 20:33 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин дал понять, что ОДКБ — союз, который будет развиваться и наращивать свои военные мощности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Будущее крупнейшего после НАТО оборонного альянса определено: Западу не удалось расколоть Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Президент РФ Владимир Путин дал ее участникам понять: Россия способна защитить не только свою территорию, но при необходимости и их суверенитет, комментируют политологи позицию Путина на саммите ОДКБ 23 ноября в Ереване. Блок подтвердил готовность к коллективному ответу на вызовы и совместному решению проблем, говорят эксперты. К месту проведения саммита «Аурус» президента Путина приехал первым. В машине находился не только российский лидер, но и премьер-министр Армении Никол Пашинян — Путин предложил ему вместе поехать после встречи в аэропорту Еревана. Из аэропорта президент России Владимир Путин приехал на своем «Аурусе» вместе с премьером Армении Николом Пашиняном. Правда, машина сразу уехала — в этом ряду ее нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пашинян в роли председательствующего в ОДКБ говорил первым. Конечно — о конфликте с Азербайджаном. «Настроения у нас не юбилейные (ОДКБ в мае исполнилось 30 лет, — ред.). Страна ОДКБ [Армения] за последние два года три раза подверглась агрессивным действиям со стороны Азербайджана. Это наносит огромный урон как внутри ОДКБ, так и за ее пределами. То же самое могу сказать о фактах эскалации между нашими союзниками — Таджикистаном и Кыргызстаном», — заявил Пашинян и напомнил, что Казахстану в январе этого года ОДКБ помогла, а Армении — нет. Риторику коллеги смягчил президент Путин. Он подчеркнул, что ОДКБ вырабатывает всегда «согласованные позиции по политическим и военно-стратегическим вопросам, актуальным проблемам региональной безопасности и международной повестки» (как было и в случае с вводом сил ОДКБ в Казахстан). А опыт подключения миротворцев в январе дает положительные результаты для всех членов союзнического блока. «Россия поддерживает оснащение миротворческих сил ОДКБ современными вооружениями, военной и специальной техникой и спецсредствами. Военно-техническое сотрудничество между членами ОДКБ расширяется», — заметил Путин. Премьер-министр Армении Никол Пашинян критикует ОДКБ за то, что она помогла Казахстану (на фото президент Касым-Жомарт Токаев), но не выступила против Азербайджана из-за Нагорного Карабаха Фото: Владимир Андреев © URA.RU Что касается территориальных конфликтов, по словам Путина, они требуют особого внимания. «Добиться устойчивой стабилизации отношений между Арменией и Азербайджаном, можно только последовательно выполняя договоренности. Уверен, что это позволит выйти на заключение мирного договора между Ереваном и Баку», — сказал президент РФ. Путин подчеркнул, что он видит проблемы. «Но нам очевидно, что совместная работа в рамках ОДКБ помогает обеспечивать защиту национальных интересов, суверенитета и независимости наших стран», — заявил он, указав на еще одну общую для всех проблему — угрозу «проникновения боевиков на территорию государств ОДКБ» и распространение экстремистской идеологии в странах Центральной Азии. Конфликт между Таджикистаном (на фото в середине президент Эмомали Рахмон) и Киргизией тоже находится в центре внимания России Фото: Владимир Андреев © URA.RU В этом году лидеры стран-участниц ОДКБ встречаются в пятый раз (внеочередная сессия прошла меньше месяца назад). Для сравнения: в 2021 году лидеры собирались лишь дважды на сессии ОДКБ и на одну совместную встречу с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). Аналитики объясняют это усложнившейся ситуацией на постсоветском пространстве: массовые протесты в Казахстане в январе этого года, начало военной спецоперации РФ в Донбассе, территориальные споры между Арменией и Азербайджаном и между Киргизией и Таджикистаном. Именно в 2022 году впервые были задействованы силы ОДКБ — в Казахстане. Подключить Организацию пытался и премьер-министр Армении Никол Пашинян для урегулирования конфликта с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Однако ОДКБ не стала вмешиваться, как и в приграничные споры Киргизии и Таджикистана. Это вызвало критическую реакцию в этих странах по отношению ОДКБ. Президент Киргизии Садыр Жапаров в октябре даже отказался проводить совместные учения, хотя в августе киргизская армия участвовала в военных тренировках НАТО. Президенту Киргизии Садыр Жапаров приходится решать конфликт с Таджикистаном из-за спорных территорий Фото: Владимир Андреев © URA.RU Территориальные споры соседей подогреваются США, которые оказывают «серьезное давление на всех, кто сотрудничает с Россией», объяснил URA.RU директор Института политических исследований Сергей Марков. Между тем, уверен политолог, они все «хотят быть в ОДКБ». «Для Центральной Азии основная проблема — угроза со стороны Афганистана — никуда не делась. И Путину важно было показать, что России хватит ресурсов, чтобы помочь Центрально-Азиатским странам и защитить их от талибов [террористическая организация «Талибан» запрещена в РФ]. Что касается Армении — за два года с момента подписания трехсторонних договоренностей она не продвинулась вперед [к миру]. Да, ОДКБ заявила, что не будет вмешиваться в конфликт, но российские миротворцы там есть. Путину важно было решить вопрос с Пашиняном, который то прислушивается к России, то едет в США и Европу за советами», — пояснил Марков. Из всех стран ОДКБ бесконфликтной остается Белоруссия (на фото — президент Александр Лукашенко) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент преследовал задачу — сохранить ОДКБ, убежден замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. По словам политолога, военные действия между членами одной организации — это всегда риски для остальных. «Главное для Путина — постараться максимально сгладить любые противоречия за пределами событий на новых российских территориях. Россия старается сгладить противоречия между членами ОДКБ, членами СНГ. Нам нужна стабильность в этих регионах, поэтому нужна ОДКБ — это дает России основание держать свои военные базы в Киргизии, Таджикистане и Армении», — отметил Жарихин. Статья по теме Путин предостерег Запад от вмешательства в дела СНГ Путину показал работоспособность, эффективность в урегулировании конфликтов и необходимость ОДКБ, несмотря на «стрессовые события» в Закавказье и в Центральной Азии, считает эксперт по внешней политике Центра политической конъюнктуры Евгения Войко. В этих условиях задача РФ — сохранить ОДКБ как институт. «Центробежные силы не дремлют, и это приводит к тому, что даже на уровне официальных лиц периодически звучит вопрос — нужна ли в таком виде организация. Саммит — хорошая возможность обозначить вызовы, которые стоят перед членами ОДКБ. России нужно показать, что она сохраняет интерес к ОДКБ, делает на нее ставки как на гаранта безопасности и стабильности всех стран-участниц», — считает Войко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Будущее крупнейшего после НАТО оборонного альянса определено: Западу не удалось расколоть Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Президент РФ Владимир Путин дал ее участникам понять: Россия способна защитить не только свою территорию, но при необходимости и их суверенитет, комментируют политологи позицию Путина на саммите ОДКБ 23 ноября в Ереване. Блок подтвердил готовность к коллективному ответу на вызовы и совместному решению проблем, говорят эксперты. К месту проведения саммита «Аурус» президента Путина приехал первым. В машине находился не только российский лидер, но и премьер-министр Армении Никол Пашинян — Путин предложил ему вместе поехать после встречи в аэропорту Еревана. Пашинян в роли председательствующего в ОДКБ говорил первым. Конечно — о конфликте с Азербайджаном. «Настроения у нас не юбилейные (ОДКБ в мае исполнилось 30 лет, — ред.). Страна ОДКБ [Армения] за последние два года три раза подверглась агрессивным действиям со стороны Азербайджана. Это наносит огромный урон как внутри ОДКБ, так и за ее пределами. То же самое могу сказать о фактах эскалации между нашими союзниками — Таджикистаном и Кыргызстаном», — заявил Пашинян и напомнил, что Казахстану в январе этого года ОДКБ помогла, а Армении — нет. Риторику коллеги смягчил президент Путин. Он подчеркнул, что ОДКБ вырабатывает всегда «согласованные позиции по политическим и военно-стратегическим вопросам, актуальным проблемам региональной безопасности и международной повестки» (как было и в случае с вводом сил ОДКБ в Казахстан). А опыт подключения миротворцев в январе дает положительные результаты для всех членов союзнического блока. Что касается территориальных конфликтов, по словам Путина, они требуют особого внимания. «Добиться устойчивой стабилизации отношений между Арменией и Азербайджаном, можно только последовательно выполняя договоренности. Уверен, что это позволит выйти на заключение мирного договора между Ереваном и Баку», — сказал президент РФ. Путин подчеркнул, что он видит проблемы. «Но нам очевидно, что совместная работа в рамках ОДКБ помогает обеспечивать защиту национальных интересов, суверенитета и независимости наших стран», — заявил он, указав на еще одну общую для всех проблему — угрозу «проникновения боевиков на территорию государств ОДКБ» и распространение экстремистской идеологии в странах Центральной Азии. В этом году лидеры стран-участниц ОДКБ встречаются в пятый раз (внеочередная сессия прошла меньше месяца назад). Для сравнения: в 2021 году лидеры собирались лишь дважды на сессии ОДКБ и на одну совместную встречу с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). Аналитики объясняют это усложнившейся ситуацией на постсоветском пространстве: массовые протесты в Казахстане в январе этого года, начало военной спецоперации РФ в Донбассе, территориальные споры между Арменией и Азербайджаном и между Киргизией и Таджикистаном. Именно в 2022 году впервые были задействованы силы ОДКБ — в Казахстане. Подключить Организацию пытался и премьер-министр Армении Никол Пашинян для урегулирования конфликта с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Однако ОДКБ не стала вмешиваться, как и в приграничные споры Киргизии и Таджикистана. Это вызвало критическую реакцию в этих странах по отношению ОДКБ. Президент Киргизии Садыр Жапаров в октябре даже отказался проводить совместные учения, хотя в августе киргизская армия участвовала в военных тренировках НАТО. Территориальные споры соседей подогреваются США, которые оказывают «серьезное давление на всех, кто сотрудничает с Россией», объяснил URA.RU директор Института политических исследований Сергей Марков. Между тем, уверен политолог, они все «хотят быть в ОДКБ». «Для Центральной Азии основная проблема — угроза со стороны Афганистана — никуда не делась. И Путину важно было показать, что России хватит ресурсов, чтобы помочь Центрально-Азиатским странам и защитить их от талибов [террористическая организация «Талибан» запрещена в РФ]. Российский президент преследовал задачу — сохранить ОДКБ, убежден замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. По словам политолога, военные действия между членами одной организации — это всегда риски для остальных. «Главное для Путина — постараться максимально сгладить любые противоречия за пределами событий на новых российских территориях. Путину показал работоспособность, эффективность в урегулировании конфликтов и необходимость ОДКБ, несмотря на «стрессовые события» в Закавказье и в Центральной Азии, считает эксперт по внешней политике Центра политической конъюнктуры Евгения Войко. В этих условиях задача РФ — сохранить ОДКБ как институт. «Центробежные силы не дремлют, и это приводит к тому, что даже на уровне официальных лиц периодически звучит вопрос — нужна ли в таком виде организация. Саммит — хорошая возможность обозначить вызовы, которые стоят перед членами ОДКБ. России нужно показать, что она сохраняет интерес к ОДКБ, делает на нее ставки как на гаранта безопасности и стабильности всех стран-участниц», — считает Войко.