В России нашли способ заменить трудовых мигрантов на стройках

Мишустин раскрыл, кто может занять их место

18 апреля 2023 в 21:59 Размер текста - 17 +

Правительство РФ нашло способ закрыть дефицит кадров в строительной сфере Фото: Сергей Русанов © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России У молодежи есть шанс реализовать себя в строительной отрасли. Власти принимают меры для повышения престижа профессии и создают условия для подготовки квалифицированных кадров. Это позволит привлечь молодых людей, объяснили URA.RU эксперты решение премьер-министра Михаила Мишустина о создании кампуса мирового уровня при профильном вузе, озвученное на Стратегической сессии по опережающему развитию инфраструктуры 18 апреля. Тем самым удастся снизить зависимость отрасли от трудовых мигрантов. Строительная отрасль стала одной из ключевых тем совещания. По словам Мишустина, эта сфера, несмотря санкции и давление Запада, активно развивается. Только за последние три года объем работ вырос почти на 15%, подчеркнул Мишустин, начиная заседание Стратсессии. «В 2022 году были достигнуты рекордные показатели по вводу жилья. В результате свыше 3,5 миллиона семей смогли улучшить свои жилищные условия. Важно принять все необходимые меры, чтобы сохранить набранный ритм», — отметил глава правительства. Подготовка инженерных кадров — один из приоритетов правительства РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В первую очередь нужно решить кадровую проблему в отрасли, считает премьер. Сделать это можно будет за счет развития главного профильного вуза — Московского государственного строительного университета. «На его базе надо создавать мировой кампус. Если сможем найти необходимые финансы, подготовим программу, то надо подать такую заявку в Министерство науки и образования. Прошу проработать этот вопрос, чтобы все было подготовлено. Абсолютно уверен, что школа наших строителей, инженеров прекрасно сохранилась. И надеюсь, что это можно будет реализовать», — обратился Мишустин к вице-премьеру Марату Хуснуллину. По мнению главы правительства, появление современного студенческого кампуса позволит подготовить новое поколение молодых профессионалов и укрепит кадровый потенциал строительной отрасли. И в целом стимулирует ее развитие. Особое внимание будет уделено подготовке высококвалифицированных рабочих кадров для стройки Фото: Сергей Русанов © URA.RU В первую очередь власти ведут речь о «рабочих руках», пояснил URA.RU ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский. «Правительство делает все необходимое для повышения интереса к профессии строителя. За последние два года ситуация усугубилась: мигрантов стало меньше, и на стройке возник дефицит. Да и качество их подготовки не то, что нужно. Поэтому растет спрос на отечественные квалифицированные кадры. Важно повышать занятость своих граждан, чтобы решать те задачи, которые стоят сейчас перед государством. Нужна более квалифицированная рабочая сила, на что сейчас и делает ориентир правительство», — отметил ректор МАРХИ. В Московском строительном университете (МГСУ), в котором по поручению премьер-министра будет создан кампус мирового уровня, подтвердили нехватку квалифицированных кадров в отрасли. Как сказал URA.RU заведующий кафедрой «Технологии и организация строительного производства» Азарий Лапидус, своим решением правительство пытается вернуть престиж профессии строителя, поэтому и уделяет этой теме повышенное внимание. «Проблема с нехваткой кадров действительно есть. Правительство запустило процесс, пытается решить ее. Речь идет о магистратуре или аспирантуре, куда молодые люди не очень охотно идут. И здесь действительно важно обеспечить специалистов всем необходимым, чтобы они хотели в профессию. А это, в первую очередь, — зарплата и престиж», — полагает эксперт. Статья по теме Какой работник нужен российской экономике Вице-президент, руководитель направления «Строительство и ЖКХ» «Опора России» Евгений Шлеменков считает, что перед правительством стоит задача замены кадров из стран СНГ на действующих стройках. «Мы строим много, а многие приезжают из стран СНГ, но, к сожалению, с высоко квалифицированными кадрами достаточно сложно. Сейчас правительство решает вопрос, чтобы молодые люди хотели идти на стройку. Но их надо стимулировать. Собственно, власти это и делают — создают условия для роста зарплат и улучшения условий труда. Все это для того, чтобы решить кадровую проблему», — отметил Шлеменков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У молодежи есть шанс реализовать себя в строительной отрасли. Власти принимают меры для повышения престижа профессии и создают условия для подготовки квалифицированных кадров. Это позволит привлечь молодых людей, объяснили URA.RU эксперты решение премьер-министра Михаила Мишустина о создании кампуса мирового уровня при профильном вузе, озвученное на Стратегической сессии по опережающему развитию инфраструктуры 18 апреля. Тем самым удастся снизить зависимость отрасли от трудовых мигрантов. Строительная отрасль стала одной из ключевых тем совещания. По словам Мишустина, эта сфера, несмотря санкции и давление Запада, активно развивается. Только за последние три года объем работ вырос почти на 15%, подчеркнул Мишустин, начиная заседание Стратсессии. «В 2022 году были достигнуты рекордные показатели по вводу жилья. В результате свыше 3,5 миллиона семей смогли улучшить свои жилищные условия. Важно принять все необходимые меры, чтобы сохранить набранный ритм», — отметил глава правительства. В первую очередь нужно решить кадровую проблему в отрасли, считает премьер. Сделать это можно будет за счет развития главного профильного вуза — Московского государственного строительного университета. «На его базе надо создавать мировой кампус. Если сможем найти необходимые финансы, подготовим программу, то надо подать такую заявку в Министерство науки и образования. Прошу проработать этот вопрос, чтобы все было подготовлено. Абсолютно уверен, что школа наших строителей, инженеров прекрасно сохранилась. И надеюсь, что это можно будет реализовать», — обратился Мишустин к вице-премьеру Марату Хуснуллину. По мнению главы правительства, появление современного студенческого кампуса позволит подготовить новое поколение молодых профессионалов и укрепит кадровый потенциал строительной отрасли. И в целом стимулирует ее развитие. В первую очередь власти ведут речь о «рабочих руках», пояснил URA.RU ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский. «Правительство делает все необходимое для повышения интереса к профессии строителя. За последние два года ситуация усугубилась: мигрантов стало меньше, и на стройке возник дефицит. Да и качество их подготовки не то, что нужно. Поэтому растет спрос на отечественные квалифицированные кадры. Важно повышать занятость своих граждан, чтобы решать те задачи, которые стоят сейчас перед государством. Нужна более квалифицированная рабочая сила, на что сейчас и делает ориентир правительство», — отметил ректор МАРХИ. В Московском строительном университете (МГСУ), в котором по поручению премьер-министра будет создан кампус мирового уровня, подтвердили нехватку квалифицированных кадров в отрасли. Как сказал URA.RU заведующий кафедрой «Технологии и организация строительного производства» Азарий Лапидус, своим решением правительство пытается вернуть престиж профессии строителя, поэтому и уделяет этой теме повышенное внимание. Вице-президент, руководитель направления «Строительство и ЖКХ» «Опора России» Евгений Шлеменков считает, что перед правительством стоит задача замены кадров из стран СНГ на действующих стройках. «Мы строим много, а многие приезжают из стран СНГ, но, к сожалению, с высоко квалифицированными кадрами достаточно сложно. Сейчас правительство решает вопрос, чтобы молодые люди хотели идти на стройку. Но их надо стимулировать. Собственно, власти это и делают — создают условия для роста зарплат и улучшения условий труда. Все это для того, чтобы решить кадровую проблему», — отметил Шлеменков.