Какой работник нужен российской экономике

Политолог и экономист — о том, почему Путин лично включился в борьбу за кадры

14 апреля 2023 в 22:48 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин ускоряет решение кадровых проблем на рынке труда Фото: kremlin.ru статья из сюжета Новая экономика России России нужны не просто трудовые ресурсы, а квалифицированные кадры. Поэтому президент РФ Владимир Путин и объявил развитие рынка труда одной из главных тем предстоящего в июне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), объяснили URA.RU политолог Александр Шпунт и экономист Игорь Поляков. По мнению экспертов, Путину важно обеспечить кадрами ключевые сектора, чтобы стимулировать их развитие и, как следствие, рост экономики страны и благосостояния россиян. Александр Шпунт, генеральный директор Института инструментов политического анализа: — Многие годы дефицит кадров воспринимался как проблема бизнеса — предприятия сами должны были готовить для себя сотрудников. Но сейчас об этом говорят на уровне президента. Почему? Президент РФ Владимир Путин решает проблему восполнения человеческого капитала нации Фото: kremlin.ru / Владимир Гердо, ТАСС — Президент подключился к этой проблеме еще 20 лет назад. В России на рынке труда сложилась картина, которая и радует, и тревожит. Безработица находится на исторически низком уровне. Для реальной экономики это значит, что вакансий больше, чем людей, которые могут их заполнить. То есть ситуация, когда рынок принадлежит работодателю, сменилась ситуацией, когда рынок принадлежит работнику. Второе: Россия, как и все страны мира, уходит в шестой технологический уклад, то есть в экономику знаний. Путин не говорит о дефиците трудовых ресурсов. Он говорит именно о дефиците кадров. Если хотите, — о восполнении человеческого капитала нации. Кадр — это человек носитель знаний, компетенций, навыков. И вот последние два пункта становятся важнейшим конкурентным преимуществом. В отличие от других сфер, здесь быстрый рост невозможен. Чтобы подготовить специалиста, мало просто пять лет учить его в институте, он должен набраться практического опыта. Соответственно, все запущенные процессы в области развития человеческого капитала, даже если они разумны и эффективны, на экономике сказываются лет через десять. Статья по теме Путин показал, в чем Россия выиграла от утраты связей с Западом — Путин предложил использовать кадровый потенциал регионов, населенных пунктов, где сохраняется высокий уровень безработицы. Обсуждается ли введение системы распределения выпускников? Или это не нужно? — В этом нет необходимости. Просто в силу того, что у нас существуют стимулирующие программы, которые работают лучше. Например, «Земский доктор», «Земский учитель» и другие — это программы стимулирования в первую очередь с точки зрения жилья. Они оказались гораздо эффективнее, чем советская модель распределения. — Путин поднимает вопрос миграции трудовых кадров с лидерами бывших союзных республик — Белоруссии, Центральной Азии. Для России важно, чтобы это были не просто рабочие руки, но и мозги? И вообще какой процент квалифицированных кадров приезжает? Для восполнения рынка труда России потребуется порядка одного миллиона мигрантов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — По объективным демографическим причинам (эта ситуация не аварийная, не срочная, никак не связана с отъездом людей, с вопросами СВО) для восполнения рынка труда России потребуется порядка одного миллиона мигрантов. Вряд ли это будут мигранты из Латинской Америки и Северной Африки. Скорее всего мы можем рассчитывать на мигрантов из стран, которые нам близки по языку, по образованию, по культурному коду. Вообще интересная ситуация — Россия до сих пор не решила, какие мигранты нам нужны. Не по профессии, а по социальному портрету. Нам нужно, чтобы человек приезжал сюда надолго с семьей и становился нашим соотечественником? Либо нам нужно, чтобы он приезжал, требуя минимум социальных благ, льгот, осуществлял здесь трудовую деятельность, но центром жизни у него оставалась та страна, откуда он приехал? Это разные варианты, и они требуют разной политики. Здесь нет правильного выбора, каждая страна для себя решает по-разному. — Путин говорит, что иностранные партнеры России должны понимать планы властей по развитию рынка труда. Почему это важно? Безработица в России находится на исторически низком уровне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Когда мы говорим о партнерах за рубежом, не надо думать, что мы говорим об Америке или Германии. Мы говорим об Узбекистане, Таджикистане. У нас до сих пор огромная трудовая миграция из Вьетнама. Это могут быть новые страны — Алжир, Тунис. Но чтобы наши действия были понятны, прозрачны и — самое главное — не перевраны нашими оппонентами, у России должна быть абсолютно открытая позиция: что мы предлагаем, что хотим, какой специалист нам нужен, надолго ли, что будет с его детьми. Игорь Поляков, ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования: — Президент следит за ситуацией на рынке труда, за безработицей, которая на исторически низком уровне. Какие наиболее актуальные вопросы в этой сфере с точки зрения государственных интересов? — Более десяти лет в России идет сокращение численности населения в работоспособном возрасте. По статистике Росстата, на 2016 год эта цифра была равна 84,2 миллиона человек, а в 2022 году — 83,2 миллиона. Сокращение на миллион. Дефицит возник уже на этом этапе. За шесть лет на 2,2 процента сократилось количество рабочей силы. Из этого показателя наиболее заметно было движение по сокращению безработицы: в прошлом году безработных было 2,95 миллиона человек, а в 2016 году — 4,24 миллиона. Вроде неплохо, что при меньшем количестве рабочей силы мы создаем больше ВВП. Но имеющихся ресурсов недостаточно, чтобы задавать темпы развития страны. — Путин заявил, что по многим направлениям просто не хватает рабочих рук. О каких отраслях главным образом идет речь? Каких специалистов не хватает? Только ли о рабочих руках, инженерах, о которых руководство страны говорит чаще всего? России необходимо наращивать темпы технологического прогресса, считают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Государство рассматривает занятость на рынке труда как существенный фактор экономического роста. Мы можем отследить изменения через ресурс HeadHunter, но это, конечно, узкое рассмотрение: здесь нет ряда специальностей, связанных с безопасностью, обороноспособностью — сфер, роль которых существенно возросла в последнее время. В марте этого года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на сайте было представлено вакансий из числа административного персонала на 30 процентов больше. В сфере производства, в строительстве и недвижимости потребность возросла на 21 процент. Наука и образование показали рост на 22 процента. В сфере медицины и фармацевтики вакансий стало больше на 15%. России нужны работники, которые могут предлагать новации и реализовывать их. Но рост весьма сдержанный — этот сектор только расширяется. В лидирующих отраслях научно-технического прогресса, внедрения достижений мировых и отечественных разработок России нужно сильно ускоряться. В том числе с помощью работников нового уровня, новой квалификации, новой подвижности, с новой мотивацией, с новыми зарплатами. Но это не краткосрочная задача, а скорее среднесрочная. Статья по теме Путин нашел способ обеспечить экономику РФ IT-специалистами — По словам президента, акцент необходимо разрабатывать краткосрочные программы подготовки кадров, чтобы люди уже сейчас могли приобрести новые знания и навыки и сменить профессию. Почему это важно? — В России периоды прогнозирования рассчитаны на долгосрочную перспективу — 10-20 лет, и на среднесрочную, например, на три года. Проблемы, о которых мы говорим, президент старается решать эшелонировано. В долгосрочной перспективе эта проблема скорее всего останется. Но сейчас ставится задача — быстро решить проблемы рынка труда в среднесрочной перспективе. Результат будет заключаться в том, чтобы усилить кадрами те направления, которые в перспективе потребуются для развития экономики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

России нужны не просто трудовые ресурсы, а квалифицированные кадры. Поэтому президент РФ Владимир Путин и объявил развитие рынка труда одной из главных тем предстоящего в июне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), объяснили URA.RU политолог Александр Шпунт и экономист Игорь Поляков. По мнению экспертов, Путину важно обеспечить кадрами ключевые сектора, чтобы стимулировать их развитие и, как следствие, рост экономики страны и благосостояния россиян. — Многие годы дефицит кадров воспринимался как проблема бизнеса — предприятия сами должны были готовить для себя сотрудников. Но сейчас об этом говорят на уровне президента. Почему? — Президент подключился к этой проблеме еще 20 лет назад. В России на рынке труда сложилась картина, которая и радует, и тревожит. Безработица находится на исторически низком уровне. Для реальной экономики это значит, что вакансий больше, чем людей, которые могут их заполнить. То есть ситуация, когда рынок принадлежит работодателю, сменилась ситуацией, когда рынок принадлежит работнику. Второе: Россия, как и все страны мира, уходит в шестой технологический уклад, то есть в экономику знаний. Путин не говорит о дефиците трудовых ресурсов. Он говорит именно о дефиците кадров. Если хотите, — о восполнении человеческого капитала нации. Кадр — это человек носитель знаний, компетенций, навыков. И вот последние два пункта становятся важнейшим конкурентным преимуществом. — Путин предложил использовать кадровый потенциал регионов, населенных пунктов, где сохраняется высокий уровень безработицы. Обсуждается ли введение системы распределения выпускников? Или это не нужно? — В этом нет необходимости. Просто в силу того, что у нас существуют стимулирующие программы, которые работают лучше. Например, «Земский доктор», «Земский учитель» и другие — это программы стимулирования в первую очередь с точки зрения жилья. Они оказались гораздо эффективнее, чем советская модель распределения. — Путин поднимает вопрос миграции трудовых кадров с лидерами бывших союзных республик — Белоруссии, Центральной Азии. Для России важно, чтобы это были не просто рабочие руки, но и мозги? И вообще какой процент квалифицированных кадров приезжает? — По объективным демографическим причинам (эта ситуация не аварийная, не срочная, никак не связана с отъездом людей, с вопросами СВО) для восполнения рынка труда России потребуется порядка одного миллиона мигрантов. Вряд ли это будут мигранты из Латинской Америки и Северной Африки. Скорее всего мы можем рассчитывать на мигрантов из стран, которые нам близки по языку, по образованию, по культурному коду. Вообще интересная ситуация — Россия до сих пор не решила, какие мигранты нам нужны. Не по профессии, а по социальному портрету. Нам нужно, чтобы человек приезжал сюда надолго с семьей и становился нашим соотечественником? Либо нам нужно, чтобы он приезжал, требуя минимум социальных благ, льгот, осуществлял здесь трудовую деятельность, но центром жизни у него оставалась та страна, откуда он приехал? Это разные варианты, и они требуют разной политики. Здесь нет правильного выбора, каждая страна для себя решает по-разному. — Путин говорит, что иностранные партнеры России должны понимать планы властей по развитию рынка труда. Почему это важно? — Когда мы говорим о партнерах за рубежом, не надо думать, что мы говорим об Америке или Германии. Мы говорим об Узбекистане, Таджикистане. У нас до сих пор огромная трудовая миграция из Вьетнама. Это могут быть новые страны — Алжир, Тунис. Но чтобы наши действия были понятны, прозрачны и — самое главное — не перевраны нашими оппонентами, у России должна быть абсолютно открытая позиция: что мы предлагаем, что хотим, какой специалист нам нужен, надолго ли, что будет с его детьми. — Президент следит за ситуацией на рынке труда, за безработицей, которая на исторически низком уровне. Какие наиболее актуальные вопросы в этой сфере с точки зрения государственных интересов? За шесть лет на 2,2 процента сократилось количество рабочей силы. Из этого показателя наиболее заметно было движение по сокращению безработицы: в прошлом году безработных было 2,95 миллиона человек, а в 2016 году — 4,24 миллиона. Вроде неплохо, что при меньшем количестве рабочей силы мы создаем больше ВВП. Но имеющихся ресурсов недостаточно, чтобы задавать темпы развития страны. — Путин заявил, что по многим направлениям просто не хватает рабочих рук. О каких отраслях главным образом идет речь? Каких специалистов не хватает? Только ли о рабочих руках, инженерах, о которых руководство страны говорит чаще всего? — Государство рассматривает занятость на рынке труда как существенный фактор экономического роста. Мы можем отследить изменения через ресурс HeadHunter, но это, конечно, узкое рассмотрение: здесь нет ряда специальностей, связанных с безопасностью, обороноспособностью — сфер, роль которых существенно возросла в последнее время. В марте этого года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на сайте было представлено вакансий из числа административного персонала на 30 процентов больше. В сфере производства, в строительстве и недвижимости потребность возросла на 21 процент. Наука и образование показали рост на 22 процента. В сфере медицины и фармацевтики вакансий стало больше на 15%. — По словам президента, акцент необходимо разрабатывать краткосрочные программы подготовки кадров, чтобы люди уже сейчас могли приобрести новые знания и навыки и сменить профессию. Почему это важно? — В России периоды прогнозирования рассчитаны на долгосрочную перспективу — 10-20 лет, и на среднесрочную, например, на три года. Проблемы, о которых мы говорим, президент старается решать эшелонировано. В долгосрочной перспективе эта проблема скорее всего останется. Но сейчас ставится задача — быстро решить проблемы рынка труда в среднесрочной перспективе. Результат будет заключаться в том, чтобы усилить кадрами те направления, которые в перспективе потребуются для развития экономики.