Курганские слухи: директоров школ проверят на полиграфе

О странном поведении чиновника, «курганской Рублевке» и пропаже врача. Выпуск 1019

21 апреля 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

Сегодня мы представили, как бы выглядел каждый регион, если бы сбылись некоторые мечты жителей. Курган — воплотили мечту о новых сверхтехнологичных маршрутках Фото: URA.RU В Курганской области главврач перестал появляться на публике после критики губернатора Вадима Шумкова. А сам глава региона запланировал новую стройку. Чиновник мэрии удивил коллег странным поведением, а директоров школ проверят на полиграфе. Об этом и многом другом читайте в рубрике «Слухи». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер. По задумке Вадима Шумкова недалеко от Кургана построят базу для реабилитации бойцов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Шумков запланировал новую стройку на «курганской Рублевке» В деревне Северной в Кетовском округе (так называемой «курганской Рублевке») планируют построить базу для реабилитации участников СВО. По данным инсайдеров, идея принадлежит губернатору Вадиму Шумкову. «Шумков продвигает идею создания реабилитационной базы. Вероятно, власти планируют получить на это федеральные деньги», — отмечают источники. Злые языки при этом говорят, что реабилитацию можно проводить в санатории «Озеро Медвежье» (Петуховский округ), а не строить новое. Депутат облдумы рискует попасть в поле зрения силовиков К одному из депутатов Курганской облдумы, который планирует отказаться от мандата, по слухам, могут появиться вопросы у силовиков. «Следствие будет выяснять его причастность к нарушениям при строительстве одного из объектов в Кургане. В свое время политик мог курировать контракты по нему», — отмечают источники. Ранее сообщалось, что один из депутатов Курганской облдумы намерен отказаться от мандата из-за того, что у него нет денег ездить на заседания из отдаленного округа. Коллеги удивились странному поведению чиновника на совещании Сотрудники мэрии Кургана, по слухам, заметили, что один из их коллег говорил на совещании с пустотой. «Никто с ним не разговаривал. Все в это время молчали, и тут он сказал фразу. После этого замолчал как ни в чем не бывало», — рассказывают сплетники. Ответственный за автобусную реформу перестал рассказывать о ней горожанам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Куратор транспортной реформы скрылся от телекамер В Кургане заметили, что директор МКУ «Транспортное управление» Павел Коваленко больше не появляется в видеороликах, где рассказывают о ходе транспортной реформы. «Раньше в группе местного ЦУР Коваленко постоянно рассказывал, что происходит с автобусами. Теперь вместо него об этом рассказывает директор департамента развития городского хозяйства администрации Кургана Андрей Плешков», — сообщают сплетники. Они предположили, что так Коваленко дали возможность заниматься непосредственно реформой, не отвлекаясь на публичные выступления. Планы мэрии вызвали сомнения у курганцев Некоторые депутаты и другие жители Кургана, по слухам, сомневаются, что представители мэрии смогут избавить от проблем МУП «Прометей» до 1 июня. «В мэрии заявляют, что процесс оздоровления „Прометея“ должен закончиться 1 июня. Учитывая большое количество жалоб на компанию со стороны жильцов, такой прогноз выглядит очень оптимистично», — считают сплетники. Под управлением «Прометея» находятся более 100 домов. Также МУП отвечает за дома, которые находятся во временном управлении. Курганские коммунисты чуть не подрались на заседании Слухачи рассказывают, что в Кургане на заседании комиссии гордумы по этике чуть не произошла драка между коммунистами Виктором Зыряновым и Яковом Сидоровым. «Обсуждение ситуации, связанной с Сидоровым, было эмоциональным. Обстановка накалилась. Стороны чуть ли не перешли к драке. Но ее удалось предотвратить», — судачат сплетники. Ранее сообщалось, что депутаты гордумы Кургана планируют рассмотреть вопрос о лишении мандата Сидорова. Владимир Герасимов возглавляет областную больницу №2 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главврач обиделся на Шумкова за разнос… На главврача Курганской областной больнице №2 Владимира Герасимова пал гнев губернатора Шумкова, который остался недовольным ремонтом городского роддома (относится к КОБ №2). После публичного разноса Герасимов, по слухам, пропал. «Герасимов закрылся, перестал выходить на связь, коллеги его потеряли. Возможно, переживает из-за этой ситуации и не желает общаться. Хотя врачи считают, что не главврач должен нести ответственность за ремонт. Отвечать должен Кургангражданпроект, например, где работают специалисты с соответствующей квалификацией», — говорят сплетники. …а раньше возможно ему помогали родственные связи В целом же Владимира Герасимова от гнева чиновников, по слухам, раньше вероятно выручал близкий человек, который работает в департаменте здравоохранения Курганской области. «К работе Герасимова претензий и нареканий было больше, чем, например, к Веберу [бывший и. о. главврача Курганской детской поликлиники]. В больнице много проблем и периодически происходят ЧП, не раз были возгорания. Но главврач каким-то чудом избегал серьезных санкций. Не исключено, что благодаря своим связям», — говорят сплетники. Глава депздрава хочет помочь руководителю Центра Илизарова загладить скандал Глава депздрава Алексей Сигидаев, по слухам, хочет помочь загладить скандальную историю с закупками по завышенным ценам для Центра Илизарова. «Возможно по просьбе Александра Бурцева [директора Центра Илизарова], в депздраве хотят историю с закупками как-то сгладить. Интересно, что придумают для этого, ведь заведено уголовное дело против бывшего зама Бурцева Ивана Фролова», — рассказывают сплетники. Власти планируют собрать 200 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия курганского города просит деньги у горожан Власти Шадринска просят деньги у горожан на ремонт памятников ко Дню Победы и, по слухам, планируют собрать сумму не меньше, чем в прошлом году — 200 тысяч рублей. «Деньги в бюджете есть, но главная цель — воспитать в людях уважение к павшим в ВОВ. Именно поэтому и собирают деньги. Шадринские чиновники на собранные средства приведут в порядок мемориалы и воинские захоронения, территории вокруг них», — говорят источники. Власти пропустили прощание с гендиректором ЦУМа На прощании с генеральным директором ОАО «Зауральский торговый дом» Петром Важениным не заметили представителей администрации, рассказывает инсайдер. «Людей было очень много. Около 150 человек остались на поминальный обед, а на прощание пришли порядка трех сотен человек. При этом представителей мэрии или правительства никто не заметил. Важенин был крупным бизнесменом, порядочным человеком, много сделал для города и развития торговли», — говорит инсайдер. По их мнению, причиной мог стать недавний конфликт с властями из-за парковки. В курганской ЕР не могут найти ответственного за молодежь В Кургане областное отделение «Молодой гвардии» осталось без председателя. «Уход с поста главы МГЕР Дениса Сурина тормозит выполнение поручения председателя ЕР Дмитрия Медведева, касающееся омоложения партии. Без руководителя работа по привлечению молодежи в партию остановилась», — указывают источники. По их данным, кандидатов на этот пост пока нет. Дмитрий Докин руководил местным Фондом капремонта до 2015 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Бывший глава Фонда капремонта устроился в администрацию Сочи Бывший глава Фонда капитального ремонта Курганской области Дмитрий Докин, по слухам, теперь работает в администрации Сочи. «Говорят, что Докин устроился в сочинскую администрацию. Ранее он переехал туда и открыл бизнес», — рассказывают слухачи. Докин покинул пост руководителя курганского Фонда капремонта в 2015 году. Власти Кургана пытаются сэкономить на стройке дорог за счет застройщиков В Кургане местные власти, по слухам, игнорируют некоторых застройщиков и не спешат строить дороги к будущим домам. «Землю выделяют застройщикам, они строят там жилье для людей. Но вот дороги делать к этим домам местные власти почему-то не хотят. Просьбы застройщиков игнорируются. Возможно, что чиновники ждут, когда бизнесмены сами предложат за свой счет все сделать», — переговариваются в бизнес-сообществе. По мнению сплетников, это может быть связано с претензиями мэрии к застройщикам. Курганские власти заставят заводы брать на работу больше инвалидов Предприятиям придется создавать дополнительные условия для инвалидов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти, по слухам, обяжут курганские заводы трудоустраивать на производство определенное количество инвалидов. Предприятия заставят брать на работу около 10% людей из этой категории. «На заводах не рады таким новостям. Предприятиям это не выгодно. Под инвалидов нужно будет создавать определенные условия», — обсуждают заводчане. Экс-начальнику полиции помогли отменить коррупционный приговор адвокаты из Тюмени Бывший начальник далматовского отдела полиции Андрей Кашин, по слухам, нанял адвокатов из Тюмени и добился третьего по счету рассмотрения дела по взяткам. «Кашин доверился тюменским защитникам и те убедили кассационный суд в существенных нарушениях закона в его приговоре», — сообщили слухачи. Экс-главу далматовской полиции уже дважды судили за получение взяток должностным лицом. Силовики не смогли добиться ареста экс-чиновника… Бывший глава управления капстроительства Кургана Андрей Чудаков избежал ареста, сообщили источники из адвокатских кругов. «Чудакова просили поместить в СИЗО по делу о нарушениях на строительстве хозфекальной канализации в Кургане. Но суд следствию отказал, ведь экс-чиновник уже имеет ограничения по другому уголовному делу», — рассказали источники. Сергей Руденко руководил городом до 2019 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU …и хотели бы пообщаться с бывшим мэром Руденко У следственных органов, по слухам, могут возникнуть вопросы по делу о строительстве канализационного объекта в Кургане к бывшему мэру города Сергею Руденко. «Чудаков являлся лишь исполнителем и подписывал документы. Если следователи будут „копать“ дальше, то могут добраться и до бывшего главы, который живет теперь в Сочи», — заметили сплетники. Руденко руководил городом с 2014 по 2019 год. В эти сроки было начато строительство канализации в Восточном микрорайоне. Сыну бывшего мэра повезло с судом на 9 млн рублей Проживающий в Москве сын бывшего мэра Кургана Максим Ельчанинов смог отсудить более 9 млн у фирмы, которую он сам создал, говорят слухачи. «Институт „ГПИмясомолпром“ долгое время банкротили. Однако, когда пришел иск бывшего владельца, прекратили процедуру и проиграли арбитраж на 9,3 млн бывшему курганцу. При этом в прошлом году уральские суды отказали Ельчанинову в приоритете иска на 31 млн за аренду к мясомолпрому», — удивляются решению сплетники. Спецподготовка помогала обвиняемому в убийстве журналиста избежать ареста Следователи, по слухам, долгое время не могли напасть на след одного из подозреваемых в убийстве курганского журналиста. Мужчина профессионально избегал полицейских, говорят источники из правоохранительных органов. «Человек прошел школу милиции. Служил в органах, при обыске у него нашли специальную литературу — накопленная база знаний помогала долгое время оставаться вне подозрения», — объяснили сплетники. Руководство УФСИН стало лучше реагировать на жалобы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU УФСИН наводят порядок после жалоб в СМИ Родственники осужденных сообщают о позитивных изменениях в общении с руководством курганского УФСИН по их проблемам после жалоб в СМИ. «Хотим отметить позитивную и адекватную реакцию высшего руководства управления на жалобы — замы начальника Михаила Мачушкина стараются оперативно разобраться и помочь в решении вопросов», — отмечают изменения источники. Крупный курганский завод избавляется от цехов В Кургане на одном из крупных предприятий, по слухам, распродали половину цехов. «Все огорожено, работники вынуждены обходить эти производственные помещения, чтобы добраться до своих рабочих мест. Возможно, что московские учредители избавляются от цехов ради нового производства», — полагает инсайдер. Еще один источник считает, что цеха закрыли не из-за продажи, а ради модернизации. Работники курганского завода отказываются обучать новичков Работники одного из заводов Кургана, по слухам, отказываются заниматься обучением новичков, которых набирает начальство. По словам слухачей, это связано с тем, что старожилы видят в них конкурентов. «Новым работникам приходится учиться у самих учеников. Опытные заводчане их игнорируют и не берут над ними шефство. Видимо не хотят, чтобы новенькие забирали их смены, за которые старожилы получают дополнительные деньги», — рассказывают сплетники. Проверки коснутся не всех директоров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директоров школ будут проверять на полиграфе Директоров курганских школ, у которых заканчиваются трудовые контракты, по слухам, будут проверять на полиграфе. «Говорят, это коснется пока лишь учреждений Кургана. Один из вопросов будет про подарки — брал или не брал. Руководители переживают, некоторые подумывают не продлять контракт», — рассказывают сплетники. Курганцы боятся жить в высотке, которая начала коситься Жители одной из высоток в центре Кургана, по слухам, опасаются жить в доме, который якобы стал коситься. По слухам, жильцы уже планируют избавляться своих квартир. «Говорят, что в многоэтажке стали проявляться дефекты, дом начал коситься. Люди стали побаиваться жить в доме, который будет похож на Пизанскую башню. Некоторые горожане начали выставлять свое жилье на продажу», — сообщают сплетники. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области главврач перестал появляться на публике после критики губернатора Вадима Шумкова. А сам глава региона запланировал новую стройку. Чиновник мэрии удивил коллег странным поведением, а директоров школ проверят на полиграфе. Об этом и многом другом читайте в рубрике «Слухи». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер. Шумков запланировал новую стройку на «курганской Рублевке» В деревне Северной в Кетовском округе (так называемой «курганской Рублевке») планируют построить базу для реабилитации участников СВО. По данным инсайдеров, идея принадлежит губернатору Вадиму Шумкову. «Шумков продвигает идею создания реабилитационной базы. Вероятно, власти планируют получить на это федеральные деньги», — отмечают источники. Злые языки при этом говорят, что реабилитацию можно проводить в санатории «Озеро Медвежье» (Петуховский округ), а не строить новое. Депутат облдумы рискует попасть в поле зрения силовиков К одному из депутатов Курганской облдумы, который планирует отказаться от мандата, по слухам, могут появиться вопросы у силовиков. «Следствие будет выяснять его причастность к нарушениям при строительстве одного из объектов в Кургане. В свое время политик мог курировать контракты по нему», — отмечают источники. Ранее сообщалось, что один из депутатов Курганской облдумы намерен отказаться от мандата из-за того, что у него нет денег ездить на заседания из отдаленного округа. Коллеги удивились странному поведению чиновника на совещании Сотрудники мэрии Кургана, по слухам, заметили, что один из их коллег говорил на совещании с пустотой. «Никто с ним не разговаривал. Все в это время молчали, и тут он сказал фразу. После этого замолчал как ни в чем не бывало», — рассказывают сплетники. Куратор транспортной реформы скрылся от телекамер В Кургане заметили, что директор МКУ «Транспортное управление» Павел Коваленко больше не появляется в видеороликах, где рассказывают о ходе транспортной реформы. «Раньше в группе местного ЦУР Коваленко постоянно рассказывал, что происходит с автобусами. Теперь вместо него об этом рассказывает директор департамента развития городского хозяйства администрации Кургана Андрей Плешков», — сообщают сплетники. Они предположили, что так Коваленко дали возможность заниматься непосредственно реформой, не отвлекаясь на публичные выступления. Планы мэрии вызвали сомнения у курганцев Некоторые депутаты и другие жители Кургана, по слухам, сомневаются, что представители мэрии смогут избавить от проблем МУП «Прометей» до 1 июня. «В мэрии заявляют, что процесс оздоровления „Прометея“ должен закончиться 1 июня. Учитывая большое количество жалоб на компанию со стороны жильцов, такой прогноз выглядит очень оптимистично», — считают сплетники. Под управлением «Прометея» находятся более 100 домов. Также МУП отвечает за дома, которые находятся во временном управлении. Курганские коммунисты чуть не подрались на заседании Слухачи рассказывают, что в Кургане на заседании комиссии гордумы по этике чуть не произошла драка между коммунистами Виктором Зыряновым и Яковом Сидоровым. «Обсуждение ситуации, связанной с Сидоровым, было эмоциональным. Обстановка накалилась. Стороны чуть ли не перешли к драке. Но ее удалось предотвратить», — судачат сплетники. Ранее сообщалось, что депутаты гордумы Кургана планируют рассмотреть вопрос о лишении мандата Сидорова. Главврач обиделся на Шумкова за разнос… На главврача Курганской областной больнице №2 Владимира Герасимова пал гнев губернатора Шумкова, который остался недовольным ремонтом городского роддома (относится к КОБ №2). После публичного разноса Герасимов, по слухам, пропал. «Герасимов закрылся, перестал выходить на связь, коллеги его потеряли. Возможно, переживает из-за этой ситуации и не желает общаться. Хотя врачи считают, что не главврач должен нести ответственность за ремонт. Отвечать должен Кургангражданпроект, например, где работают специалисты с соответствующей квалификацией», — говорят сплетники. …а раньше возможно ему помогали родственные связи В целом же Владимира Герасимова от гнева чиновников, по слухам, раньше вероятно выручал близкий человек, который работает в департаменте здравоохранения Курганской области. «К работе Герасимова претензий и нареканий было больше, чем, например, к Веберу [бывший и. о. главврача Курганской детской поликлиники]. В больнице много проблем и периодически происходят ЧП, не раз были возгорания. Но главврач каким-то чудом избегал серьезных санкций. Не исключено, что благодаря своим связям», — говорят сплетники. Глава депздрава хочет помочь руководителю Центра Илизарова загладить скандал Глава депздрава Алексей Сигидаев, по слухам, хочет помочь загладить скандальную историю с закупками по завышенным ценам для Центра Илизарова. «Возможно по просьбе Александра Бурцева [директора Центра Илизарова], в депздраве хотят историю с закупками как-то сгладить. Интересно, что придумают для этого, ведь заведено уголовное дело против бывшего зама Бурцева Ивана Фролова», — рассказывают сплетники. Мэрия курганского города просит деньги у горожан Власти Шадринска просят деньги у горожан на ремонт памятников ко Дню Победы и, по слухам, планируют собрать сумму не меньше, чем в прошлом году — 200 тысяч рублей. «Деньги в бюджете есть, но главная цель — воспитать в людях уважение к павшим в ВОВ. Именно поэтому и собирают деньги. Шадринские чиновники на собранные средства приведут в порядок мемориалы и воинские захоронения, территории вокруг них», — говорят источники. Власти пропустили прощание с гендиректором ЦУМа На прощании с генеральным директором ОАО «Зауральский торговый дом» Петром Важениным не заметили представителей администрации, рассказывает инсайдер. «Людей было очень много. Около 150 человек остались на поминальный обед, а на прощание пришли порядка трех сотен человек. При этом представителей мэрии или правительства никто не заметил. Важенин был крупным бизнесменом, порядочным человеком, много сделал для города и развития торговли», — говорит инсайдер. По их мнению, причиной мог стать недавний конфликт с властями из-за парковки. В курганской ЕР не могут найти ответственного за молодежь В Кургане областное отделение «Молодой гвардии» осталось без председателя. «Уход с поста главы МГЕР Дениса Сурина тормозит выполнение поручения председателя ЕР Дмитрия Медведева, касающееся омоложения партии. Без руководителя работа по привлечению молодежи в партию остановилась», — указывают источники. По их данным, кандидатов на этот пост пока нет. Бывший глава Фонда капремонта устроился в администрацию Сочи Бывший глава Фонда капитального ремонта Курганской области Дмитрий Докин, по слухам, теперь работает в администрации Сочи. «Говорят, что Докин устроился в сочинскую администрацию. Ранее он переехал туда и открыл бизнес», — рассказывают слухачи. Докин покинул пост руководителя курганского Фонда капремонта в 2015 году. Власти Кургана пытаются сэкономить на стройке дорог за счет застройщиков В Кургане местные власти, по слухам, игнорируют некоторых застройщиков и не спешат строить дороги к будущим домам. «Землю выделяют застройщикам, они строят там жилье для людей. Но вот дороги делать к этим домам местные власти почему-то не хотят. Просьбы застройщиков игнорируются. Возможно, что чиновники ждут, когда бизнесмены сами предложат за свой счет все сделать», — переговариваются в бизнес-сообществе. По мнению сплетников, это может быть связано с претензиями мэрии к застройщикам. Курганские власти заставят заводы брать на работу больше инвалидов Власти, по слухам, обяжут курганские заводы трудоустраивать на производство определенное количество инвалидов. Предприятия заставят брать на работу около 10% людей из этой категории. «На заводах не рады таким новостям. Предприятиям это не выгодно. Под инвалидов нужно будет создавать определенные условия», — обсуждают заводчане. Экс-начальнику полиции помогли отменить коррупционный приговор адвокаты из Тюмени Бывший начальник далматовского отдела полиции Андрей Кашин, по слухам, нанял адвокатов из Тюмени и добился третьего по счету рассмотрения дела по взяткам. «Кашин доверился тюменским защитникам и те убедили кассационный суд в существенных нарушениях закона в его приговоре», — сообщили слухачи. Экс-главу далматовской полиции уже дважды судили за получение взяток должностным лицом. Силовики не смогли добиться ареста экс-чиновника… Бывший глава управления капстроительства Кургана Андрей Чудаков избежал ареста, сообщили источники из адвокатских кругов. «Чудакова просили поместить в СИЗО по делу о нарушениях на строительстве хозфекальной канализации в Кургане. Но суд следствию отказал, ведь экс-чиновник уже имеет ограничения по другому уголовному делу», — рассказали источники. …и хотели бы пообщаться с бывшим мэром Руденко У следственных органов, по слухам, могут возникнуть вопросы по делу о строительстве канализационного объекта в Кургане к бывшему мэру города Сергею Руденко. «Чудаков являлся лишь исполнителем и подписывал документы. Если следователи будут „копать“ дальше, то могут добраться и до бывшего главы, который живет теперь в Сочи», — заметили сплетники. Руденко руководил городом с 2014 по 2019 год. В эти сроки было начато строительство канализации в Восточном микрорайоне. Сыну бывшего мэра повезло с судом на 9 млн рублей Проживающий в Москве сын бывшего мэра Кургана Максим Ельчанинов смог отсудить более 9 млн у фирмы, которую он сам создал, говорят слухачи. «Институт „ГПИмясомолпром“ долгое время банкротили. Однако, когда пришел иск бывшего владельца, прекратили процедуру и проиграли арбитраж на 9,3 млн бывшему курганцу. При этом в прошлом году уральские суды отказали Ельчанинову в приоритете иска на 31 млн за аренду к мясомолпрому», — удивляются решению сплетники. Спецподготовка помогала обвиняемому в убийстве журналиста избежать ареста Следователи, по слухам, долгое время не могли напасть на след одного из подозреваемых в убийстве курганского журналиста. Мужчина профессионально избегал полицейских, говорят источники из правоохранительных органов. «Человек прошел школу милиции. Служил в органах, при обыске у него нашли специальную литературу — накопленная база знаний помогала долгое время оставаться вне подозрения», — объяснили сплетники. УФСИН наводят порядок после жалоб в СМИ Родственники осужденных сообщают о позитивных изменениях в общении с руководством курганского УФСИН по их проблемам после жалоб в СМИ. «Хотим отметить позитивную и адекватную реакцию высшего руководства управления на жалобы — замы начальника Михаила Мачушкина стараются оперативно разобраться и помочь в решении вопросов», — отмечают изменения источники. Крупный курганский завод избавляется от цехов В Кургане на одном из крупных предприятий, по слухам, распродали половину цехов. «Все огорожено, работники вынуждены обходить эти производственные помещения, чтобы добраться до своих рабочих мест. Возможно, что московские учредители избавляются от цехов ради нового производства», — полагает инсайдер. Еще один источник считает, что цеха закрыли не из-за продажи, а ради модернизации. Работники курганского завода отказываются обучать новичков Работники одного из заводов Кургана, по слухам, отказываются заниматься обучением новичков, которых набирает начальство. По словам слухачей, это связано с тем, что старожилы видят в них конкурентов. «Новым работникам приходится учиться у самих учеников. Опытные заводчане их игнорируют и не берут над ними шефство. Видимо не хотят, чтобы новенькие забирали их смены, за которые старожилы получают дополнительные деньги», — рассказывают сплетники. Директоров школ будут проверять на полиграфе Директоров курганских школ, у которых заканчиваются трудовые контракты, по слухам, будут проверять на полиграфе. «Говорят, это коснется пока лишь учреждений Кургана. Один из вопросов будет про подарки — брал или не брал. Руководители переживают, некоторые подумывают не продлять контракт», — рассказывают сплетники. Курганцы боятся жить в высотке, которая начала коситься Жители одной из высоток в центре Кургана, по слухам, опасаются жить в доме, который якобы стал коситься. По слухам, жильцы уже планируют избавляться своих квартир. «Говорят, что в многоэтажке стали проявляться дефекты, дом начал коситься. Люди стали побаиваться жить в доме, который будет похож на Пизанскую башню. Некоторые горожане начали выставлять свое жилье на продажу», — сообщают сплетники. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер.