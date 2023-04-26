Участники спецоперации получат новую помощь ко Дню Победы

Власти учли ошибки 90-х

26 апреля 2023 в 20:34 Размер текста - 17 +

Специальный фонд будет оказывать все виды поддержки участникам спецоперации и их семьям, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские власти показали значимость участников спецоперации и их семей, ускорив работу по формированию фонда «Защитники Отечества» перед Днем Победы. Так эксперты объясняют URA.RU заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина 26 апреля на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил РФ об утверждении устава специальной структуры. По словам аналитиков, правительство стремится учесть прошлые ошибки и дает понять, что люди не будут брошены. Во время вступительного слова на Координационном совете Мишустин акцентировал внимание на создании фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО). Его отделения появятся во всех регионах страны, анонсировал премьер. Они будут помогать с предоставлением мер социальной, медицинской, психологической помощи как самим защитникам, так и их семьям. В филиалах фонда можно будет решить «любые насущные вопросы, в том числе связанные с реабилитацией, содействовать в трудоустройстве», подчеркнул Мишустин. В ближайшее время завершится подготовка нормативно-правовых документов для Фонда «Защитники Отечества», уточнил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Правительством подготовлены решения об утверждении устава фонда. Необходимо в ближайшее время, при участии министерств и ведомств, завершить подготовку всех нормативно-правовых документов и порядок предоставления финансирования фонду. Также упорядочить процедуры приобретения для его нужд лекарств, медизделий и другой востребованной продукции и установить централизованный учет сведений обо всех, кому будет оказываться поддержка», — заявил глава правительства РФ. В России создаются равные права для всех участников спецоперации, отметил Михаил Мишустин Фото: Сергей Русанов © URA.RU Важно организовать эту работу эффективно, чтобы оперативно и комплексно помогать россиянам и их близким без бюрократии и проволочек, обратил внимание премьер. Он напомнил, что на прошлой неделе Госдумой приняты поправки в закон «О ветеранах». Теперь ветеранами могут быть признаны участники воинских формирований Донецкой и Луганской народных республик, а также сотрудники организаций, содействующих выполнению задач Вооруженные сил РФ. «Правительством полностью поддержана инициатива. Она направлена на создание равных прав для всех участников СВО в сфере социальной защиты», — резюмировал Мишустин. Власти стремятся выполнить обещания, данные участникам спецоперации и их семьям, к майским праздникам, считает глава компании «МаркКом», политтехнолог Сергей Маркелов. По его словам, Путин постоянно говорит — главное, чтобы участники СВО, их семьи не испытывали проблем при получении господдержки. «Считанные дни остались до ключевого исторического праздника. В 2023 году он пройдет с поправкой на спецоперацию. Поэтому нужна тихая, кропотливая работа по четкому исполнению обещаний, чтобы никаких скандалов не было. Сотни тысяч семей вовлечены в эту историю, а это уже серьезное общественное мнение. Обещания властей должны быть грамотно отработаны, в информационной повестке должно быть меньше конфликтности. Чем больше люди будут вспоминать историю, которая была, и смотреть через эту призму на трудности СВО, тем лучше», — комментирует политтехнолог. Ускоряя формирование Фонда «Защитники Отечества» правительство показывает значимость участников спецоперации, считают эксперты Фото: Сергей Русанов © URA.RU Несмотря на то, что праздники, связанные с защитой Родины, играют психологическую роль для жителей страны, появление фонда не привязано к дате. Просто власти понимают — он необходим, считает профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «Люди, которые знают, что они рискуют своей жизнью, должны быть уверены, что страна готова сделать все для них, они не будут брошены, и общество их ценит», — уточняет собеседник. Статья по теме Россия нашла чем ответить на большое наступление ВСУ Власти учли ситуацию с афганцами, которые в 90-е сами создавали объединения для взаимопомощи, и формируют специальную госструктуру, которая позволит избежать бесконтрольной концентрации людей с силовыми навыками, отмечает социальный психолог Алексей Рощин. «Государство проявляет заботу и показывает, что участников СВО не забудут, как, например, случилось с афганцами. Объединения афганцев создавались по их инициативе. В кругу людей с таким же опытом они ощущали себя в понимающей среде. Когда афганцы объединялись бесконтрольно, то возникало намерение не просто проводить вечера воспоминаний, а заниматься какой-то деятельностью. Часть ушла в охранные структуры, а другая — в нападающие. В 90-е это был способ обеспечить поддержку нуждающимся в лекарствах, операциях, протезировании. Этого государство не предоставляло», — подвтожил социальный психолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти показали значимость участников спецоперации и их семей, ускорив работу по формированию фонда «Защитники Отечества» перед Днем Победы. Так эксперты объясняют URA.RU заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина 26 апреля на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил РФ об утверждении устава специальной структуры. По словам аналитиков, правительство стремится учесть прошлые ошибки и дает понять, что люди не будут брошены. Во время вступительного слова на Координационном совете Мишустин акцентировал внимание на создании фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО). Его отделения появятся во всех регионах страны, анонсировал премьер. Они будут помогать с предоставлением мер социальной, медицинской, психологической помощи как самим защитникам, так и их семьям. В филиалах фонда можно будет решить «любые насущные вопросы, в том числе связанные с реабилитацией, содействовать в трудоустройстве», подчеркнул Мишустин. «Правительством подготовлены решения об утверждении устава фонда. Необходимо в ближайшее время, при участии министерств и ведомств, завершить подготовку всех нормативно-правовых документов и порядок предоставления финансирования фонду. Также упорядочить процедуры приобретения для его нужд лекарств, медизделий и другой востребованной продукции и установить централизованный учет сведений обо всех, кому будет оказываться поддержка», — заявил глава правительства РФ. Важно организовать эту работу эффективно, чтобы оперативно и комплексно помогать россиянам и их близким без бюрократии и проволочек, обратил внимание премьер. Он напомнил, что на прошлой неделе Госдумой приняты поправки в закон «О ветеранах». Теперь ветеранами могут быть признаны участники воинских формирований Донецкой и Луганской народных республик, а также сотрудники организаций, содействующих выполнению задач Вооруженные сил РФ. «Правительством полностью поддержана инициатива. Она направлена на создание равных прав для всех участников СВО в сфере социальной защиты», — резюмировал Мишустин. Власти стремятся выполнить обещания, данные участникам спецоперации и их семьям, к майским праздникам, считает глава компании «МаркКом», политтехнолог Сергей Маркелов. По его словам, Путин постоянно говорит — главное, чтобы участники СВО, их семьи не испытывали проблем при получении господдержки. «Считанные дни остались до ключевого исторического праздника. В 2023 году он пройдет с поправкой на спецоперацию. Поэтому нужна тихая, кропотливая работа по четкому исполнению обещаний, чтобы никаких скандалов не было. Сотни тысяч семей вовлечены в эту историю, а это уже серьезное общественное мнение. Несмотря на то, что праздники, связанные с защитой Родины, играют психологическую роль для жителей страны, появление фонда не привязано к дате. Просто власти понимают — он необходим, считает профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «Люди, которые знают, что они рискуют своей жизнью, должны быть уверены, что страна готова сделать все для них, они не будут брошены, и общество их ценит», — уточняет собеседник. Власти учли ситуацию с афганцами, которые в 90-е сами создавали объединения для взаимопомощи, и формируют специальную госструктуру, которая позволит избежать бесконтрольной концентрации людей с силовыми навыками, отмечает социальный психолог Алексей Рощин. «Государство проявляет заботу и показывает, что участников СВО не забудут, как, например, случилось с афганцами. Объединения афганцев создавались по их инициативе. В кругу людей с таким же опытом они ощущали себя в понимающей среде. Когда афганцы объединялись бесконтрольно, то возникало намерение не просто проводить вечера воспоминаний, а заниматься какой-то деятельностью. Часть ушла в охранные структуры, а другая — в нападающие. В 90-е это был способ обеспечить поддержку нуждающимся в лекарствах, операциях, протезировании. Этого государство не предоставляло», — подвтожил социальный психолог.