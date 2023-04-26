Волонтеров пермского гумконвоя бойцы СВО отблагодарили баней

Солдаты отблагодарили волонтеров баней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Пермь из зоны спецоперации вернулся конвой «Ратибор», который доставил бойцам посылки с малой родины. Своими впечатлениями о поездке с URA.RU поделился Максим Воробей, который готовит о работе конвоя документальный фильм. По его словам, солдаты благодарны волонтерам за их работу, а в этот раз даже соорудили для них баню.

«В этой поездке у нас царские условия были. Мы ночевали в расположении, и у нас даже была баня, которую солдаты сами собрали из подручных материалов. Купив в магазине степлер, пену монтажную, гидроизоляцию, в старом сарайчике оборудовали настоящую горячую баню с водой и веником дубовым», — рассказал Максим.

По его словам, на подъезде к зоне СВО он был приятно поражен количеством грузовиков из разных регионов, которые везут туда различные стройматериалы, технику и другую помощь. Свой груз пермяки из клуба «Ратибор» успешно доставили и передали бойцам. Большое интервью с руководителем клуба Андреем Вычигиным и Максимом Воробьем о том, что движет волонтерами, как организована работа по сбору и доставке грузов, и почему в зону спецоперации не стоит соваться без подготовки, выйдет на URA.RU в ближайшие дни.

Спецоперация РФ на Украине началась в феврале 2022 года. Президент России Владимир Путин говорил, что основная цель СВО — защита мирных жителей Донбасса от агрессии официального Киева. По всей России активисты организуют сборы и отправку различных грузов для военных, начиная от окопных свечей, заканчивая беспилотниками и автомобилями.