Путин сорвал планы США и ЕС в отношении России

Стратегия Запада дала сбой на уровне экономики

04 мая 2023 в 23:17 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин сорвал планы США и Евросоюза в отношении России: ослабить экономику страны не удалось Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин сорвал планы США и Евросоюза победить Россию в экономической войне. В отличие от Запада, стратегия РФ позволила обеспечить устойчивое развитие, объяснили URA.RU эксперты смыслы рабочей встречи Путина с главой Минэка РФ Максимом Решетниковым 4 мая. По словам аналитиков, это серьезно влияет на положение страны на мировых рынках и позволяет укреплять связи с партнерами из дружественных государств. Путин встретился с Решетниковым в Кремле несмотря на то, что регулярно заслушивает его доклады во время совещаний с правительством. Разговор получился довольно продолжительным. Президенту нужно было понять, как текущая ситуация в экономике отражается на качестве жизни людей. Другая тема — восстановление экономического потенциала новых территорий и бизнеса приграничных областей, пострадавших от диверсий и обстрелов ВСУ. Глава Минэка Максим Решетников не частый гость в Кремле, но на этот раз пришел на аудиенцию к президенту с хорошими новостями Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Решетникова, экономика России «демонстрирует устойчивость к внешним шокам и способность развиваться вне зависимости от внешних обстоятельств». Это на фоне того, что многие страны «упали» еще в период пандемии коронавируса, залезли в долги и тем самым спровоцировали инфляцию. «Они предпочитают сейчас об этом не говорить. Я иногда смотрю информационные программы европейские, американские — это замалчивается напрочь, об этом никто фактически не говорит на экспертном уровне», — поддержал его Путин. Ситуация в России более оптимистичная: это касается не только инфляции, которая в России вдвое ниже, чем в еврозоне, — всего 3,5%. Та же ситуация по госдолгу. «121,7 — в США, Еврозона — 90,9, Германия — 66,5, Франция — 111,1. Госдолг от ВВП [страны] в России — 14,9. Хороший показатель», — озвучил статистику президент. Экономики отдельных стран ЕС, да и Евросоюза в целом чувствуют себя заметно хуже российской, против которой они ввели санкции Фото: Георгий Бергал © URA.RU Более того, Международный валютный фонд (МВФ) дает прогнозы для России более позитивные, нежели для стран Запада. Для Еврозоны это всего 0,8% роста ВВП, для России — 1,3-1,6%, сообщил министр Решетников. «А Германия уходит в минус?» — уточнил Путин. По словам главы Минэка, это действительно так, и «это неизбежно». «Резкий насильственный энергопереход, вызванный отказом от наших энергоносителей, подрывает основы конкурентоспособности очень многих отраслей в Европе. За это не могут не заплатить европейские потребители и европейская экономика», — пояснил Решетников. Встреча Путина с министром позволила показать устойчивость, стабильность российской экономики, отметил в разговоре с URA.RU профессор Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС при президенте РФ Вадим Евсеев. «Есть программа ООН по устойчивому развитию. Эти цифры нужны [нашим партнерам], потому что мы находимся в системе международных показателей и индексов — все ориентируются на них. Сейчас [идет] борьба: руководство России стремится, чтобы страна устойчиво развивалась, а наши недруги заинтересованы в обратном. Когда транслируются такие цифры, это говорит о том, что Россия находится в зоне устойчивого развития», — полагает Евсеев. В отличие от своих западных оппонентов, Россия «переболела кризисом 2008—2020 годов» — она не накачивала экономику деньгами, не влезала в долги, наводила порядок в банковской сфере, пояснил руководитель Института нового общества, эксперт клуба «Валдай» Василий Колташов. Именно поэтому даже под санкционным давлением РФ оказалась в лучшей финансовой ситуации, чем те, кто ввел эти рестрикции. «Российские предприятия не потеряли рентабельность, могут наращивать производство, осваивать новые технологии и новую продукцию. Экономика может развиваться дальше и становиться сложнее, устойчивее. Санкции против России способствовали более активному высвобождению разрушительного потенциала в западных экономиках. Но этот потенциал они сами создавали в течение длительного времени», — отметил Колташов. Статья по теме Правительству России брошен новый вызов Независимый аналитик Дмитрий Адамидов прогнозирует экономическое столкновение двух геополитических блоков — западного, в котором доминируют США, и евразийского (речь о странах ШОС, в который входит и Россия). Дело в том, что из-за санкций Запада на мировых рынках начался процесс деглобализации, который «вошел в жесткую фазу». В результате меняются торгово-финансовые потоки. И в этих условиях России важно обеспечить внутренний рост, считает Адамидов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин сорвал планы США и Евросоюза победить Россию в экономической войне. В отличие от Запада, стратегия РФ позволила обеспечить устойчивое развитие, объяснили URA.RU эксперты смыслы рабочей встречи Путина с главой Минэка РФ Максимом Решетниковым 4 мая. По словам аналитиков, это серьезно влияет на положение страны на мировых рынках и позволяет укреплять связи с партнерами из дружественных государств. Путин встретился с Решетниковым в Кремле несмотря на то, что регулярно заслушивает его доклады во время совещаний с правительством. Разговор получился довольно продолжительным. Президенту нужно было понять, как текущая ситуация в экономике отражается на качестве жизни людей. Другая тема — восстановление экономического потенциала новых территорий и бизнеса приграничных областей, пострадавших от диверсий и обстрелов ВСУ. По словам Решетникова, экономика России «демонстрирует устойчивость к внешним шокам и способность развиваться вне зависимости от внешних обстоятельств». Это на фоне того, что многие страны «упали» еще в период пандемии коронавируса, залезли в долги и тем самым спровоцировали инфляцию. «Они предпочитают сейчас об этом не говорить. Я иногда смотрю информационные программы европейские, американские — это замалчивается напрочь, об этом никто фактически не говорит на экспертном уровне», — поддержал его Путин. Ситуация в России более оптимистичная: это касается не только инфляции, которая в России вдвое ниже, чем в еврозоне, — всего 3,5%. Та же ситуация по госдолгу. «121,7 — в США, Еврозона — 90,9, Германия — 66,5, Франция — 111,1. Госдолг от ВВП [страны] в России — 14,9. Хороший показатель», — озвучил статистику президент. Более того, Международный валютный фонд (МВФ) дает прогнозы для России более позитивные, нежели для стран Запада. Для Еврозоны это всего 0,8% роста ВВП, для России — 1,3-1,6%, сообщил министр Решетников. «А Германия уходит в минус?» — уточнил Путин. По словам главы Минэка, это действительно так, и «это неизбежно». «Резкий насильственный энергопереход, вызванный отказом от наших энергоносителей, подрывает основы конкурентоспособности очень многих отраслей в Европе. За это не могут не заплатить европейские потребители и европейская экономика», — пояснил Решетников. Встреча Путина с министром позволила показать устойчивость, стабильность российской экономики, отметил в разговоре с URA.RU профессор Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС при президенте РФ Вадим Евсеев. «Есть программа ООН по устойчивому развитию. В отличие от своих западных оппонентов, Россия «переболела кризисом 2008—2020 годов» — она не накачивала экономику деньгами, не влезала в долги, наводила порядок в банковской сфере, пояснил руководитель Института нового общества, эксперт клуба «Валдай» Василий Колташов. Именно поэтому даже под санкционным давлением РФ оказалась в лучшей финансовой ситуации, чем те, кто ввел эти рестрикции. «Российские предприятия не потеряли рентабельность, могут наращивать производство, осваивать новые технологии и новую продукцию. Экономика может развиваться дальше и становиться сложнее, устойчивее. Независимый аналитик Дмитрий Адамидов прогнозирует экономическое столкновение двух геополитических блоков — западного, в котором доминируют США, и евразийского (речь о странах ШОС, в который входит и Россия). Дело в том, что из-за санкций Запада на мировых рынках начался процесс деглобализации, который «вошел в жесткую фазу». В результате меняются торгово-финансовые потоки. И в этих условиях России важно обеспечить внутренний рост, считает Адамидов.