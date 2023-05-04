Правительству России брошен новый вызов

Справиться с ним поможет наследие СССР

04 мая 2023 в 22:18 Размер текста - 17 +

Правительство РФ поддержит обрабатывающую промышленность в условиях санкционного давления Фото: Денис Моргунов © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Многолетняя зависимость российской промышленности от иностранного оборудования должна уйти в прошлое. Правительство РФ восстановит отечественное станкостроение, и тем самым простимулирует развитие обрабатывающих производств, повысит технологическую независимость и обороноспособность страны. Такое мнение высказали эксперты URA.RU по итогам стратегической сессии по развитию промышленности 4 мая, которая прошла под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. Широкий набор инструментов поддержки промышленности правительство РФ запустило еще в 2022 году. Это было сделано для того, чтобы не допустить значительного падения производства. Принятые меры помогли предприятиям выстроить новые логистические цепочки и снизить зависимость от импорта оборудования, комплектующих, программного обеспечения. С учетом новых вызовов и задач, по словам Мишустина, теперь предстоит актуализировать Сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности. В частности, анонсирован перезапуск федерального проекта по развитию станкоинструментальной отрасли для наращивания ее производственного потенциала. «Наша цель — наладить собственный выпуск всего необходимого оборудования, инструментов и комплектующих, не уступающих мировым образцам», — сказал Мишустин. Развитие станкоинструментальной промышленности — это престиж страны и важнейшее направление, от которого зависит обороноспособность и рост всех отраслей экономики. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. Обеспечение технологического суверенитета страны — основа работы правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU «К сожалению, в 1990-е годы многое было утрачено, и есть отставание от ряда промышленно развитых стран. Без современных станков невозможно развитие ни одной промышленной отрасли. Это вопрос технологического суверенитета, безопасности, обеспечения независимости от политической конъюнктуры. Мишустин поддержал все идеи, которые были сформулирован на стратсессии. Для решения поставленных задач в срок у государства есть все необходимые ресурсы. У России должен быть иммунитет к любого рода санкциям. Станкостроение — это основа всей промышленности и экономики. Однако речь идет не только об обеспечении собственных потребностей, но и о потенциальном экспорте нашей техники в другие страны. Советский Союз был одним из лидеров по производству и поставкам в станкостроении, а опыт и научно-техническая база у нас сохранились», — рассказал сенатор. Отечественные станки были одними из лучших в мире в советские годы, но 1990-х отрасль пришла в упадок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Как пояснил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов, на протяжении многих лет российские компании закупали оборудование из Европы и Японии, в том числе для оборонно-промышленного комплекса. Но в сложившихся обстоятельствах перед правительством стоит задача — ускорить импортозамещение в станкостроении для обеспечения суверенитета. «Эта тема находится под пристальным вниманием у правительства. Во время стратегической сессии обсуждались текущие проблемы и узкие места, которые необходимо решить. Но нельзя «по щелчку» наладить производство оборудования взамен отсутствующего импорта. Это многолетний труд. При этом полностью провести импортозамещение в станкостроении невозможно. И дальнейшая работа скорее всего будет связана не только с обеспечением технологического суверенитета в этой сфере, но с поиском новых зарубежных партнеров», — считает эксперт. Статья по теме Правительство снизит внешние риски для экономики России Основные точки напряжения получится снять в ближайшие 2-3 года, полагает ректор МГТУ «Станкин» Владимир Серебренный. «Конечно зависимость существует. Россия 30 лет встраивалась в мировой рынок, в том числе и в станкостроении. Задачи по импортозамещению и налаживанию собственного производства поставлены перед государством и правительством. Есть понимание круга задач, которые необходимо решать. От этого зависит ситуация в промышленности», — полагает эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Многолетняя зависимость российской промышленности от иностранного оборудования должна уйти в прошлое. Правительство РФ восстановит отечественное станкостроение, и тем самым простимулирует развитие обрабатывающих производств, повысит технологическую независимость и обороноспособность страны. Такое мнение высказали эксперты URA.RU по итогам стратегической сессии по развитию промышленности 4 мая, которая прошла под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. Широкий набор инструментов поддержки промышленности правительство РФ запустило еще в 2022 году. Это было сделано для того, чтобы не допустить значительного падения производства. Принятые меры помогли предприятиям выстроить новые логистические цепочки и снизить зависимость от импорта оборудования, комплектующих, программного обеспечения. С учетом новых вызовов и задач, по словам Мишустина, теперь предстоит актуализировать Сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности. В частности, анонсирован перезапуск федерального проекта по развитию станкоинструментальной отрасли для наращивания ее производственного потенциала. Развитие станкоинструментальной промышленности — это престиж страны и важнейшее направление, от которого зависит обороноспособность и рост всех отраслей экономики. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. «К сожалению, в 1990-е годы многое было утрачено, и есть отставание от ряда промышленно развитых стран. Без современных станков невозможно развитие ни одной промышленной отрасли. Это вопрос технологического суверенитета, безопасности, обеспечения независимости от политической конъюнктуры. Мишустин поддержал все идеи, которые были сформулирован на стратсессии. Для решения поставленных задач в срок у государства есть все необходимые ресурсы. Как пояснил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов, на протяжении многих лет российские компании закупали оборудование из Европы и Японии, в том числе для оборонно-промышленного комплекса. Но в сложившихся обстоятельствах перед правительством стоит задача — ускорить импортозамещение в станкостроении для обеспечения суверенитета. «Эта тема находится под пристальным вниманием у правительства. Во время стратегической сессии обсуждались текущие проблемы и узкие места, которые необходимо решить. Основные точки напряжения получится снять в ближайшие 2-3 года, полагает ректор МГТУ «Станкин» Владимир Серебренный. «Конечно зависимость существует. Россия 30 лет встраивалась в мировой рынок, в том числе и в станкостроении. Задачи по импортозамещению и налаживанию собственного производства поставлены перед государством и правительством. Есть понимание круга задач, которые необходимо решать. От этого зависит ситуация в промышленности», — полагает эксперт.