Путин провел первую после атаки беспилотников встречу в Кремле

Владимир Путин провел первую встречу в Кремле после атаки беспилотников
Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Это первая встреча российского лидера после недавней атаки украинских беспилотников по Кремлю. URA.RU приводит краткую сводку встречи Путина и Решетникова.
- Путин и Решетников обсудили инструменты поощрения крупных инвестиций.
- Была затронута система поддержки малого и среднего предпринимательства. Уточняется, что это касается новых и приграничных к ним территорий.
- Россия по итогам 2023 года окажется в числе лидеров среди развитых стран по темпам экономического роста. Об этом доложил Решетников президенту.
- Путин обвинил Запад в займах во время COVID-ограничений. По его словам, страны напрочь замалчивают, что займы привели к разгону инфляции.
- Президент сравнил данные по инфляции между странами. Оказалось, что РФ имеет меньшую инфляцию по сравнению с США и странами Европейского Союза.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин работает в Кремле после недавней атаки украинских беспилотников. Путин, как подчеркнул Песков, находится именно в московской резиденции.
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