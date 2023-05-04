Путин провел первую после атаки беспилотников встречу в Кремле

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин провел первую встречу в Кремле после атаки беспилотников Фото:

Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Это первая встреча российского лидера после недавней атаки украинских беспилотников по Кремлю. URA.RU приводит краткую сводку встречи Путина и Решетникова.

  • Путин и Решетников обсудили инструменты поощрения крупных инвестиций.
  • Была затронута система поддержки малого и среднего предпринимательства. Уточняется, что это касается новых и приграничных к ним территорий.
  • Россия по итогам 2023 года окажется в числе лидеров среди развитых стран по темпам экономического роста. Об этом доложил Решетников президенту.
  • Путин обвинил Запад в займах во время COVID-ограничений. По его словам, страны напрочь замалчивают, что займы привели к разгону инфляции.
  • Президент сравнил данные по инфляции между странами. Оказалось, что РФ имеет меньшую инфляцию по сравнению с США и странами Европейского Союза.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин работает в Кремле после недавней атаки украинских беспилотников. Путин, как подчеркнул Песков, находится именно в московской резиденции.

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Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Это первая встреча российского лидера после недавней атаки украинских беспилотников по Кремлю. URA.RU приводит краткую сводку встречи Путина и Решетникова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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