В России вернут престиж профессии инженера

Для этого привлекут госкомпании и крупнейшие вузы

05 мая 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Правительство привлечет крупные компании к подготовке инженерных кадров Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Госкорпорации будут сотрудничать с вузами в подготовке высококвалифицированных инженеров. Дефицит кадров возник на фоне санкций и необходимости импортозамещения. Так эксперты URA.RU комментируют итоги встречи главы правительства РФ Михаила Мишустина и гендиректора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Повышение престижа профессий и создание привлекательных условий труда позволят сформировать кадровый резерв для дальнейшего развития промышленности и экономики. Правительство создаст необходимые условия для привлечения молодых кадров на отечественные предприятия Фото: Марина Молдавская © URA.RU В ходе разговора Мишустин заслушал доклад о финансово-экономическом состоянии компании, выполнении государственного оборонного заказа, поставках военной продукции в рамках специальной военной операции, импортозамещении в автомобилестроении, создании турбин для электростанций, производстве новых авиационных двигателей и воздушных судов нового поколения. Особое внимание было уделено подготовке высококвалифицированных кадров для гражданских отраслей и оборонно-промышленного комплекса. Чемезов доложил премьеру, что у корпорации есть кафедры во многих вузах, которые готовят конструкторов, инженеров и других необходимых специалистов — например, в Московском авиационном институте, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Московском физико-техническом институте, МГТУ им. Н.Э. Баумана. Также компания взаимодействует с заведениями, где учатся специалисты по сварке, лазерной технике, механической обработке, слесари и токари. «Президентом была поставлена задача, связанная с укреплением нашего технологического и экономического суверенитета. И конечно, без современного, основанного на отечественных технологиях производства этого не получится. И здесь „Ростех“ является одной из ключевых компаний, которая на этом треке активно работает», — сказал премьер. Крупные корпорации заинтересованы в сотрудничестве с вузами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство решает вопрос по созданию кадрового резерва для развития промышленности и экономики страны. Для этого необходимо создать все условия для высококвалифицированных кадров, чтобы удержать их на российских предприятиях и в профессии, высказал мнение президент МГТУ Н.Э. Баумана Анатолий Александров. «Нужно объединять усилия государства, вузов и крупных предприятий, чтобы у молодых специалистов были достойные условия и возможности роста. В правительстве это понимают, поэтому и решили вернуть старую систему подготовки кадров. Нам нужна фундаментальная и широкая подготовка, чтобы формировать кадровый задел для дальнейшего развития. В России много талантливой молодежи, которую всегда переманивали в западные фирмы, которые платили больше, а наши ребята создавали интеллектуальный продукт для прямых конкурентов. Необходимо создать достойные условия, чтобы люди хотели оставаться в профессии и в стране, а для этого нужно повышать престиж», — сказал Александров. Статья по теме Молодым кадрам дали новый аргумент, почему нужно остаться в РФ Своего коллегу по подготовке инженерных кадров поддерживает и президент Московского физико-технического института Николай Кудрявцев. По его словам, государство испытывает голод в высококвалифицированных кадрах и правительство понимает, что необходимо создавать благоприятные условия для работы, чтобы они оставались в стране. Для этого нужно привлекать к работе крупные компании. «Нельзя допускать, чтобы инженеры уезжали из страны. Понятно, что «золотой забор» поставить не получится, но необходимо создавать и повышать условия привлекательности. Инженер сегодня и 20 лет назад — две большие разницы. Большую часть потребляемой нами продукции мы должны производить сами, а это требует большего количества и квалификации инженерных кадров. В силу того, что долгое время ориентация на закупки технологического оборудования была на Запад и Восток, мы оказывались во втором эшелоне. Сейчас правительство ищет пути решения для установления суверенитета», — пояснил Кудрявцев. Государство оказывает финансовую поддержку для модернизации производственных мощностей предприятий Фото: Владимир Андреев © URA.RU За последние десятилетия многие производства были разрушены, и инженерная профессия утратила свою привлекательность, рассказал президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. По его оценке, предпринимаемые правительством действия по созданию конкурентных условий труда и возрождению производств позволят изменить ситуацию. «Сейчас мы вошли в серьезное противостояние. Технологическое, инженерное, научное и производственное превосходство будет играть весомую роль. Государство должно не просто повернуться к инженерным кадрам, которых сейчас действительно не хватает даже в военно-промышленном комплексе. Надо говорить о новой индустриализации, которая обеспечит России суверенитет. Правительство делает правильные шаги, тем более что необходимо вывести оборонно-промышленный комплекс на новый уровень», — подытожил эксперт. 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Госкорпорации будут сотрудничать с вузами в подготовке высококвалифицированных инженеров. Дефицит кадров возник на фоне санкций и необходимости импортозамещения. Так эксперты URA.RU комментируют итоги встречи главы правительства РФ Михаила Мишустина и гендиректора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Повышение престижа профессий и создание привлекательных условий труда позволят сформировать кадровый резерв для дальнейшего развития промышленности и экономики. В ходе разговора Мишустин заслушал доклад о финансово-экономическом состоянии компании, выполнении государственного оборонного заказа, поставках военной продукции в рамках специальной военной операции, импортозамещении в автомобилестроении, создании турбин для электростанций, производстве новых авиационных двигателей и воздушных судов нового поколения. Особое внимание было уделено подготовке высококвалифицированных кадров для гражданских отраслей и оборонно-промышленного комплекса. Чемезов доложил премьеру, что у корпорации есть кафедры во многих вузах, которые готовят конструкторов, инженеров и других необходимых специалистов — например, в Московском авиационном институте, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Московском физико-техническом институте, МГТУ им. Н.Э. Баумана. Также компания взаимодействует с заведениями, где учатся специалисты по сварке, лазерной технике, механической обработке, слесари и токари. «Президентом была поставлена задача, связанная с укреплением нашего технологического и экономического суверенитета. И конечно, без современного, основанного на отечественных технологиях производства этого не получится. И здесь „Ростех“ является одной из ключевых компаний, которая на этом треке активно работает», — сказал премьер. Правительство решает вопрос по созданию кадрового резерва для развития промышленности и экономики страны. Для этого необходимо создать все условия для высококвалифицированных кадров, чтобы удержать их на российских предприятиях и в профессии, высказал мнение президент МГТУ Н.Э. Баумана Анатолий Александров. «Нужно объединять усилия государства, вузов и крупных предприятий, чтобы у молодых специалистов были достойные условия и возможности роста. В правительстве это понимают, поэтому и решили вернуть старую систему подготовки кадров. Своего коллегу по подготовке инженерных кадров поддерживает и президент Московского физико-технического института Николай Кудрявцев. По его словам, государство испытывает голод в высококвалифицированных кадрах и правительство понимает, что необходимо создавать благоприятные условия для работы, чтобы они оставались в стране. Для этого нужно привлекать к работе крупные компании. «Нельзя допускать, чтобы инженеры уезжали из страны. Понятно, что «золотой забор» поставить не получится, но необходимо создавать и повышать условия привлекательности. Инженер сегодня и 20 лет назад — две большие разницы. За последние десятилетия многие производства были разрушены, и инженерная профессия утратила свою привлекательность, рассказал президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. По его оценке, предпринимаемые правительством действия по созданию конкурентных условий труда и возрождению производств позволят изменить ситуацию. «Сейчас мы вошли в серьезное противостояние. Технологическое, инженерное, научное и производственное превосходство будет играть весомую роль. Государство должно не просто повернуться к инженерным кадрам, которых сейчас действительно не хватает даже в военно-промышленном комплексе. Надо говорить о новой индустриализации, которая обеспечит России суверенитет. Правительство делает правильные шаги, тем более что необходимо вывести оборонно-промышленный комплекс на новый уровень», — подытожил эксперт.