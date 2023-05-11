Путин подсказал, куда безопасно вкладывать деньги в России

Эта отрасль рентабельнее промышленности и надежнее офшоров

11 мая 2023 в 19:55 Размер текста - 17 +

Сельское хозяйство в России стало прибыльным и быстро растущим бизнесом, дал понять президент РФ Владимир Путин Фото: Официальный сайт Президента России, kremlin.ru Российскому бизнесу больше нет смысла выводить свои активы за рубеж. Деньги не только будут целее, но и приумножатся, если их вложить в сельское хозяйство. Этот посыл увидели аналитики во встрече президента РФ Владимира Путина с губернатором Тюменской области Александром Моором 11 мая. По словам экспертов, современные технологии в АПК позволяют получить отдачу от инвестиций в три раза быстрее, чем в промышленности. Объемы жилищного строительства в Тюмени существенно выросли за последние два года, что влияет в том числе на демографическую ситуацию Фото: Сергей Русанов © URA.RU Беседу с тюменским губернатором президент Путин начал с разговора о демографической ситуации в регионе. А она складывается лучше, чем во многих других субъектах, заметил глава государства. «У вас наблюдается уже достаточно долго рост численности постоянного населения. Немногие регионы могут похвастаться этим показателем», — отметил Путин. По словам губернатора, за 10 лет население Тюмени выросло с 600 до 800 тысяч человек. Причем не только за счет миграционных процессов — это и естественный прирост, за счет увеличения рождаемости. Путин попросил губернатора рассказать о строительстве инфраструктуры, в том числе новых дорог и о причинах высокой аварийности на федеральных трассах, о поддержке семей мобилизованных и помощи городу-побратиму — Краснодону. Жилищное строительство растет, особенно последние два года. «С 2021 на 2022 год скачок был приличный», — оценил президент. Губернатор Тюменской области Александр Моор озвучил президенту РФ данные о росте инвестиций в сельское хозяйство Фото: Владимир Андреев © URA.RU Не менее успешным 2022 год выдался и для сельского хозяйства, заметил губернатор Моор. Построены или строятся огромный тепличный комплекс (53 гектара теплиц, 13 млрд инвестиций), птицефабрика, завод по глубокой переработке пшеницы (это позволило полностью заместить импорт лизина), завод по переработке гороха (из него планируют делать протеин). «У нас индекс производства продукции сельского хозяйства — 115%. Третье место по урожайности овощей в России», — сообщил он. Президента впечатлили эти цифры. «У вас, в принципе, промышленный регион, а сельское хозяйство выстрелило хорошо», — заметил Путин. Государство более 10 лет ведет «внятную политику в АПК» для обеспечения продовольственной безопасности: это и программы поддержки, льготы для аграриев и т. д., объяснил итоги встречи зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. По его мнению, президент показывает бизнесу, что вкладывать деньги в отечественное сельское хозяйство — значительно более выгодный вариант инвестиций, чем офшоры. «Необходимость вложений есть, есть варианты для инвестиций. Деньги, заработанные в России, никакого смысла выводить за рубеж нет — это огромные риски, связанные с потерей активов. Эти деньги можно очень хорошо зарабатывать, приумножать в сельском хозяйстве», — пояснил Кирьянов. По словам профессора кафедры регионоведения Московского гуманитарного университета, экономиста-географа Алексея Скопина, современные технологии действительно делают сельское хозяйство весьма прибыльной отраслью. «Те же теплицы работают по южно-корейским и японским технологиям, которые позволяют получать гарантированный урожай. Все процессы автоматизированы. Один средний тепличный комплекс кормит теми же томатами город в 30-40 тысяч населения. Поэтому вложения отбиваются за три-четыре года. А окупаемость вложений в промышленности рассчитывается минимум сроком на 10 лет», — объяснил Скопин. Новость по теме Губернатор Моор отчитался об успехах перед Путиным: самое важное На примере Тюменской области Путин показывает, что развивать сельское хозяйство можно и нужно даже в регионах, которые традиционно считались промышленными центрами, комментирует доктор политических наук, политолог Дмитрий Нечаев. Это связано, в частности, с изменением рынков сбыта. «Путин понимает, что Азия становится нашим ведущим партнером. Продавать только нефть и газ мы не можем, а продукция АПК становится товаром, который мы можем экспортировать. По логистике Тюменская область ближе к дружественным азиатским странам, чем Ростов или Кубань — наши житницы. Тюмень тоже может стать житницей, но с упором на азиатский рынок, показывает Путин. Это не означает, что нужно забросить промышленность. Просто нужно достигать большего эффекта там, где получается», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российскому бизнесу больше нет смысла выводить свои активы за рубеж. Деньги не только будут целее, но и приумножатся, если их вложить в сельское хозяйство. Этот посыл увидели аналитики во встрече президента РФ Владимира Путина с губернатором Тюменской области Александром Моором 11 мая. По словам экспертов, современные технологии в АПК позволяют получить отдачу от инвестиций в три раза быстрее, чем в промышленности. Беседу с тюменским губернатором президент Путин начал с разговора о демографической ситуации в регионе. А она складывается лучше, чем во многих других субъектах, заметил глава государства. «У вас наблюдается уже достаточно долго рост численности постоянного населения. Немногие регионы могут похвастаться этим показателем», — отметил Путин. По словам губернатора, за 10 лет население Тюмени выросло с 600 до 800 тысяч человек. Причем не только за счет миграционных процессов — это и естественный прирост, за счет увеличения рождаемости. Путин попросил губернатора рассказать о строительстве инфраструктуры, в том числе новых дорог и о причинах высокой аварийности на федеральных трассах, о поддержке семей мобилизованных и помощи городу-побратиму — Краснодону. Жилищное строительство растет, особенно последние два года. «С 2021 на 2022 год скачок был приличный», — оценил президент. Не менее успешным 2022 год выдался и для сельского хозяйства, заметил губернатор Моор. Построены или строятся огромный тепличный комплекс (53 гектара теплиц, 13 млрд инвестиций), птицефабрика, завод по глубокой переработке пшеницы (это позволило полностью заместить импорт лизина), завод по переработке гороха (из него планируют делать протеин). «У нас индекс производства продукции сельского хозяйства — 115%. Третье место по урожайности овощей в России», — сообщил он. Президента впечатлили эти цифры. «У вас, в принципе, промышленный регион, а сельское хозяйство выстрелило хорошо», — заметил Путин. Государство более 10 лет ведет «внятную политику в АПК» для обеспечения продовольственной безопасности: это и программы поддержки, льготы для аграриев и т. д., объяснил итоги встречи зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. По его мнению, президент показывает бизнесу, что вкладывать деньги в отечественное сельское хозяйство — значительно более выгодный вариант инвестиций, чем офшоры. «Необходимость вложений есть, есть варианты для инвестиций. По словам профессора кафедры регионоведения Московского гуманитарного университета, экономиста-географа Алексея Скопина, современные технологии действительно делают сельское хозяйство весьма прибыльной отраслью. «Те же теплицы работают по южно-корейским и японским технологиям, которые позволяют получать гарантированный урожай. Все процессы автоматизированы. Один средний тепличный комплекс кормит теми же томатами город в 30-40 тысяч населения. Поэтому вложения отбиваются за три-четыре года. А окупаемость вложений в промышленности рассчитывается минимум сроком на 10 лет», — объяснил Скопин. На примере Тюменской области Путин показывает, что развивать сельское хозяйство можно и нужно даже в регионах, которые традиционно считались промышленными центрами, комментирует доктор политических наук, политолог Дмитрий Нечаев. Это связано, в частности, с изменением рынков сбыта. «Путин понимает, что Азия становится нашим ведущим партнером. Продавать только нефть и газ мы не можем, а продукция АПК становится товаром, который мы можем экспортировать. По логистике Тюменская область ближе к дружественным азиатским странам, чем Ростов или Кубань — наши житницы. Тюмень тоже может стать житницей, но с упором на азиатский рынок, показывает Путин. Это не означает, что нужно забросить промышленность. Просто нужно достигать большего эффекта там, где получается», — резюмировал политолог.