Россия ответила на полеты беспилотников над Кремлем

Мишустин определил, как усилить оборону

19 мая 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

Власти выделили деньги на создание защиты от беспилотников Фото: Сергей Русанов © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские власти усиливают систему противовоздушной обороны (ПВО) в ответ на полеты беспилотников над Кремлем. Мера также связана с тем, что дроны стали самым популярным оружием в зоне спецоперации. Так эксперты объяснили URA.RU итоги координационного совета по обеспечению Вооруженных сил РФ во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным 19 мая. По словам аналитиков, систему ПВО модернизируют, так как она направлена на противодействие ракетам и не рассчитана на небольшие летательные аппараты. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что увеличен выпуск всех позиций гособоронзаказа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во вступительном слове Мишустин подчеркнул, что увеличен выпуск всех позиций оборонзаказа. Дополнительные потребности Минобороны РФ учтены в утвержденном графике производства. «Выделены беспрецедентные по объему инвестиции на развитие предприятий оборонно-промышленного комплекса. С учетом критической важности такой продукции участникам технологических и логистических процессов нужно неукоснительно соблюдать запланированные сроки», — сказал премьер. В число важных направлений работы премьер включил оборудование оборонительных сооружений в приграничных районах и в новых регионах. «Выделены ресурсы на организацию специального технического прикрытия, в том числе на закупку средств обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам», — обратил внимание Мишустин. Новые методы борьбы требуют смещения акцентов в сфере создания новых технологий, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Акцент на защите от дронов — это ответ системы на полет беспилотника над Кремлем, считает глава компании «МаркКом», политтехнолог Сергей Маркелов. «Спецоперация и новые методы, способы борьбы требуют изменения акцентов в сфере созданиях техники. Год назад это еще не было очевидным. Вскрылись узкие места в инструментальном сопровождении СВО и в способах, которые применяет противник. Актуальной стала проблема мощных беспилотников, которые летают на 500-600 км. Раз появилась история с особыми типами беспилотников, то нужно особое решение в части усиления системы противовоздушной обороны (ПВО)», — комментирует политолог. В качестве защиты от дронов используют средства радиоэлектронной борьбы, отмечают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Выделение денег на усиление системы ПВО связано с противодействием современному оружию — беспилотникам, объясняет зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, Эрнест Валеев. «Спецоперация и события в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном показали, что беспилотники теперь применяются весьма активно и эффективно. Получилось так, что современные средства противовоздушной обороны заточены на противодействия ракетам, то есть средствам поражения, которые были популярны до беспилотников. Они не совсем рассчитаны на обнаружение небольших аппаратов, которые летают на малой высоте», — уточнил депутат. Власти усиливают противовоздушную оборону, которая раньше была заточена на противодействие ракетам, добавляют эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU С тем, что беспилотники стали одним из важнейших элементов современного боя, согласен и военный историк и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, защитой от дронов являются средства радиоэлектронной борьбы. «У нас налажен выпуск электромагнитных ружей, которые позволяют с расстояния 1,5-2 км захватывать дрон. Кроме того, используются станции радиоэлектронной борьбы, которые пресекают полеты дронов. Мы видим, как в том или ином районе дроны якобы терпят аварии — цепляются за ветки, взрываются или просто падают. При этом обновление электронной начинки и программного обеспечения беспилотников происходит в течение двух-трех месяцев, а бывает и чаще, поэтому развитие систем защиты требует особого внимания», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти усиливают систему противовоздушной обороны (ПВО) в ответ на полеты беспилотников над Кремлем. Мера также связана с тем, что дроны стали самым популярным оружием в зоне спецоперации. Так эксперты объяснили URA.RU итоги координационного совета по обеспечению Вооруженных сил РФ во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным 19 мая. По словам аналитиков, систему ПВО модернизируют, так как она направлена на противодействие ракетам и не рассчитана на небольшие летательные аппараты. Во вступительном слове Мишустин подчеркнул, что увеличен выпуск всех позиций оборонзаказа. Дополнительные потребности Минобороны РФ учтены в утвержденном графике производства. «Выделены беспрецедентные по объему инвестиции на развитие предприятий оборонно-промышленного комплекса. С учетом критической важности такой продукции участникам технологических и логистических процессов нужно неукоснительно соблюдать запланированные сроки», — сказал премьер. В число важных направлений работы премьер включил оборудование оборонительных сооружений в приграничных районах и в новых регионах. «Выделены ресурсы на организацию специального технического прикрытия, в том числе на закупку средств обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам», — обратил внимание Мишустин. Акцент на защите от дронов — это ответ системы на полет беспилотника над Кремлем, считает глава компании «МаркКом», политтехнолог Сергей Маркелов. «Спецоперация и новые методы, способы борьбы требуют изменения акцентов в сфере созданиях техники. Год назад это еще не было очевидным. Вскрылись узкие места в инструментальном сопровождении СВО и в способах, которые применяет противник. Выделение денег на усиление системы ПВО связано с противодействием современному оружию — беспилотникам, объясняет зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, Эрнест Валеев. «Спецоперация и события в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном показали, что беспилотники теперь применяются весьма активно и эффективно. Получилось так, что современные средства противовоздушной обороны заточены на противодействия ракетам, то есть средствам поражения, которые были популярны до беспилотников. Они не совсем рассчитаны на обнаружение небольших аппаратов, которые летают на малой высоте», — уточнил депутат. С тем, что беспилотники стали одним из важнейших элементов современного боя, согласен и военный историк и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, защитой от дронов являются средства радиоэлектронной борьбы. «У нас налажен выпуск электромагнитных ружей, которые позволяют с расстояния 1,5-2 км захватывать дрон. Кроме того, используются станции радиоэлектронной борьбы, которые пресекают полеты дронов. Мы видим, как в том или ином районе дроны якобы терпят аварии — цепляются за ветки, взрываются или просто падают. При этом обновление электронной начинки и программного обеспечения беспилотников происходит в течение двух-трех месяцев, а бывает и чаще, поэтому развитие систем защиты требует особого внимания», — подытожил эксперт.