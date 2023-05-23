В Екатеринбурге увольняют чиновницу, которую «боится весь город»

Источник: это месть нового главы «Водоканала» за штрафы его друзьям

23 мая 2023 в 21:03 Размер текста - 17 +

Зачистки на «Водоканале» проводит другая статусная дама Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В руководстве екатеринбургского «Водоканала», недавно вернувшемся под контроль миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), новая громкая отставка. Свой пост покидает Марина Довнар — начальник департамента, который штрафует предприятия за выбросы вредных веществ. Одни источники агентства утверждают, что с Довнар, отвечающей за огромные финансовые потоки, расправляются за несговорчивость. А собеседник в окружении нового гендиректора Антона Гусева — что это чуть ли не антикоррупционная операция. Гусев возглавил «Водоканал» в начале апреля — с подачи губернатора Евгения Куйвашева. Предшественник Гусева, Евгений Лузгин, с конца 2022 года по заданию мэра Алексея Орлова отстранял Гусева (тогда — директора по общим вопросам) и других менеджеров, связанных с Кочетковым, от управления самым финансовоемким городским предприятием. После смены гендиректора из «Водоканала» начали увольнять людей, лояльных горадминистрации и лично Лузгину. Наиболее заметные перестановки — замгендиректора Сергей Корякин (протеже вице-мэра Рустама Галямова) и директор по капремонту Марина Тутубалина. Мэр Алексей Орлов, по слухам, даже проводил с Гусевым разъяснительную беседу, но перестановки не прекратились. Алексей Орлов пытался остановить отставки на «Водоканале», но безрезультатно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Сформирован некий „черный список“, и люди, которые в него включены, либо уже покинули МУП, либо это произойдет с ними в ближайшее время», — рассказал собеседник в горадминистрации. По его словам, зачисткой управляет директор «Водоканала» по персоналу Алена Лейтнер. По слухам, она якобы курирует кадровые вопросы не только в «Водоканале», но и в некоторых других предприятиях, контролируемых Кочетковым. «На прошлой неделе в кабинет Лейтнер вызывали Довнар, ее, насколько я знаю, убедили уволиться по собственному с конца июня», — добавил источник. Информацию в разговоре с URA.RU подтвердил собеседник в команде Гусева. Подчиненные Довнар контролируют качество выбросов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Подразделение Довнар — департамент по контролю водохозяйственной деятельности абонентов — одно из ключевых. Оно следит за тем, чтобы предприятия (от оборонных заводов до больниц и ресторанов) не засоряли коммунальные сети, и в случае нарушений выписывает штрафы — до десятков миллионов рублей. Довнар руководит этой службой с 2020 года, а вообще в «Водоканале» она работает с 2000-го. «Ее реально боится весь город — с ней невозможно „решать вопросы“. За это Довнар не любит бизнес, но ценило прежнее руководство», — охарактеризовал ее источник в администрации. Ежегодно департамент собирает от 600 миллионов до миллиарда рублей штрафов, и это, утверждает собеседник, якобы самый высокий показатель в стране. «В прошлом году Довнар хотел забрать московский „Водоканал“, но Лузгину запретили ее отпускать», — поделился источник. Статья по теме Борьба за «Водоканал» Екатеринбурга расколола городскую власть По словам третьего инсайдера, около года назад у Гусева с Довнар случился конфликт. Гусев якобы (он это категорически отрицает) просил аннулировать крупный — в два-три миллиона рублей — штраф одному из городских заведений. «Довнар отказалась, заявив, что не хочет проблем с силовиками. Причем это не единственный подобный эпизод. А в последнее время она выписывала штрафы предприятиям, связанным с Кочетковым или дружественным его окружению», — отметил собеседник. При Лузгине Довнар перевели в его прямое подчинение. А центральная лаборатория подчинена директору по экологии Артему Бакалейщику — якобы давнему товарищу Гусева. Сам Гусев, опять же, говорит, что это неправда. Сам Антон Гусев категорически отрицает, что прикрывал кого-то из друзей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Такая управленческая структура была придумана якобы для того, чтобы исключить коррупцию. И большой прокурорский аудит, который проходит в «Водоканале» с конца 2022-го, показал, что она эффективна: нарушений у Довнар, говорят, не нашли. Но прямо сейчас департамент, пока еще возглавляемый ею, переводят под Бакалейщика. То есть он будет контролировать и выезды на предприятия, и лабораторные исследования. «Это делается в коммерческих интересах», — считает один из источников. Следующим шагом, по его данным, может стать составление неких списков «неприкосновенных предприятий», и в случае возникновения неравных условий могут последовать бизнес-конфликты. «Но гораздо хуже — проблемы с сетями. Что будет, если выбросы мазута, жиров перестанут контролировать? Это же энергетическая безопасность всего города», — заключил собеседник. Гусев в разговоре с URA.RU заявил, что ни о каких списках речи не идет. Об отставке Довнар он «не слышал», но подтвердил, что структура управления в «Водоканале» меняется. «Это же логично. Департамент [по контролю водохозяйственной деятельности абонентов] занимается экологической работой, соответственно, отвечать за него должен директор по экологии», — объяснил Гусев. Собеседник в его окружении, подтверждая отставку Довнар, заявил, что к ней возникли вопросы по части сотрудничества с определенными фирмами, что ее проверки якобы проводились выборочно. Борьба за екатеринбургский «Водоканал» — один из главных политических сюжетов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Отвечая на вопрос корреспондента, Довнар подтвердила, что близка к отставке. «Меня действительно вызывали и Гусев, и Лейтнер. И не раз. Было сказано, что по мне решение принято, и я должна подписать увольнение по соглашению сторон. Я работаю на предприятии с пятого курса института. Специалистов в области водоснабжения и водоотведения считанное количество в стране. Ежегодно наша кафедра УрФУ выпускает всего шесть человек, и это на всю Свердловскую область. От этого и отсутствие на „Водоканале“ профильных специалистов. Но сегодня, получается, мы, прожив тут жизнь, стали не нужны, так как не соответствуем чьим-то интересам. Работа моя и моих сотрудников — специфическая, и, чтобы в ней разбираться, знать все сети города, как и чем живет каждое предприятие, нужно даже не три и не пять лет проработать в „Водоканале“», — сказала она. И отдельно прокомментировала подозрения: «Вся начисляемая абонентам плата — это исполнение законодательства РФ, и не я в силах на это влиять. Абоненты, которые соблюдают нормативы, проводят мероприятия, предотвращающие запрещенные сбросы, не платят ни миллионы, ни сотни тысяч [рублей]. Они вкладывают деньги в очистку своих стоков, чистку сетей и строительство очистных сооружений. И еще. Нет ни одного предприятия в городе, которому я бы отказала в консультации и не разобралась в причинах сверхнормативного сброса и не посоветовала, какие необходимо провести мероприятия, чтобы его устранить и избежать огромных платежей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В руководстве екатеринбургского «Водоканала», недавно вернувшемся под контроль миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), новая громкая отставка. Свой пост покидает Марина Довнар — начальник департамента, который штрафует предприятия за выбросы вредных веществ. Одни источники агентства утверждают, что с Довнар, отвечающей за огромные финансовые потоки, расправляются за несговорчивость. А собеседник в окружении нового гендиректора Антона Гусева — что это чуть ли не антикоррупционная операция. Гусев возглавил «Водоканал» в начале апреля — с подачи губернатора Евгения Куйвашева. Предшественник Гусева, Евгений Лузгин, с конца 2022 года по заданию мэра Алексея Орлова отстранял Гусева (тогда — директора по общим вопросам) и других менеджеров, связанных с Кочетковым, от управления самым финансовоемким городским предприятием. После смены гендиректора из «Водоканала» начали увольнять людей, лояльных горадминистрации и лично Лузгину. Наиболее заметные перестановки — замгендиректора Сергей Корякин (протеже вице-мэра Рустама Галямова) и директор по капремонту Марина Тутубалина. Мэр Алексей Орлов, по слухам, даже проводил с Гусевым разъяснительную беседу, но перестановки не прекратились. «Сформирован некий „черный список“, и люди, которые в него включены, либо уже покинули МУП, либо это произойдет с ними в ближайшее время», — рассказал собеседник в горадминистрации. По его словам, зачисткой управляет директор «Водоканала» по персоналу Алена Лейтнер. По слухам, она якобы курирует кадровые вопросы не только в «Водоканале», но и в некоторых других предприятиях, контролируемых Кочетковым. «На прошлой неделе в кабинет Лейтнер вызывали Довнар, ее, насколько я знаю, убедили уволиться по собственному с конца июня», — добавил источник. Информацию в разговоре с URA.RU подтвердил собеседник в команде Гусева. Подразделение Довнар — департамент по контролю водохозяйственной деятельности абонентов — одно из ключевых. Оно следит за тем, чтобы предприятия (от оборонных заводов до больниц и ресторанов) не засоряли коммунальные сети, и в случае нарушений выписывает штрафы — до десятков миллионов рублей. Довнар руководит этой службой с 2020 года, а вообще в «Водоканале» она работает с 2000-го. «Ее реально боится весь город — с ней невозможно „решать вопросы“. За это Довнар не любит бизнес, но ценило прежнее руководство», — охарактеризовал ее источник в администрации. Ежегодно департамент собирает от 600 миллионов до миллиарда рублей штрафов, и это, утверждает собеседник, якобы самый высокий показатель в стране. «В прошлом году Довнар хотел забрать московский „Водоканал“, но Лузгину запретили ее отпускать», — поделился источник. По словам третьего инсайдера, около года назад у Гусева с Довнар случился конфликт. Гусев якобы (он это категорически отрицает) просил аннулировать крупный — в два-три миллиона рублей — штраф одному из городских заведений. «Довнар отказалась, заявив, что не хочет проблем с силовиками. Причем это не единственный подобный эпизод. А в последнее время она выписывала штрафы предприятиям, связанным с Кочетковым или дружественным его окружению», — отметил собеседник. При Лузгине Довнар перевели в его прямое подчинение. А центральная лаборатория подчинена директору по экологии Артему Бакалейщику — якобы давнему товарищу Гусева. Сам Гусев, опять же, говорит, что это неправда. Такая управленческая структура была придумана якобы для того, чтобы исключить коррупцию. И большой прокурорский аудит, который проходит в «Водоканале» с конца 2022-го, показал, что она эффективна: нарушений у Довнар, говорят, не нашли. Но прямо сейчас департамент, пока еще возглавляемый ею, переводят под Бакалейщика. То есть он будет контролировать и выезды на предприятия, и лабораторные исследования. «Это делается в коммерческих интересах», — считает один из источников. Следующим шагом, по его данным, может стать составление неких списков «неприкосновенных предприятий», и в случае возникновения неравных условий могут последовать бизнес-конфликты. «Но гораздо хуже — проблемы с сетями. Что будет, если выбросы мазута, жиров перестанут контролировать? Это же энергетическая безопасность всего города», — заключил собеседник. Гусев в разговоре с URA.RU заявил, что ни о каких списках речи не идет. Об отставке Довнар он «не слышал», но подтвердил, что структура управления в «Водоканале» меняется. «Это же логично. Департамент [по контролю водохозяйственной деятельности абонентов] занимается экологической работой, соответственно, отвечать за него должен директор по экологии», — объяснил Гусев. Собеседник в его окружении, подтверждая отставку Довнар, заявил, что к ней возникли вопросы по части сотрудничества с определенными фирмами, что ее проверки якобы проводились выборочно. Отвечая на вопрос корреспондента, Довнар подтвердила, что близка к отставке. «Меня действительно вызывали и Гусев, и Лейтнер. И не раз. Было сказано, что по мне решение принято, и я должна подписать увольнение по соглашению сторон. Я работаю на предприятии с пятого курса института. Специалистов в области водоснабжения и водоотведения считанное количество в стране. Ежегодно наша кафедра УрФУ выпускает всего шесть человек, и это на всю Свердловскую область. От этого и отсутствие на „Водоканале“ профильных специалистов. Но сегодня, получается, мы, прожив тут жизнь, стали не нужны, так как не соответствуем чьим-то интересам. Работа моя и моих сотрудников — специфическая, и, чтобы в ней разбираться, знать все сети города, как и чем живет каждое предприятие, нужно даже не три и не пять лет проработать в „Водоканале“», — сказала она. И отдельно прокомментировала подозрения: «Вся начисляемая абонентам плата — это исполнение законодательства РФ, и не я в силах на это влиять. Абоненты, которые соблюдают нормативы, проводят мероприятия, предотвращающие запрещенные сбросы, не платят ни миллионы, ни сотни тысяч [рублей]. Они вкладывают деньги в очистку своих стоков, чистку сетей и строительство очистных сооружений. И еще. Нет ни одного предприятия в городе, которому я бы отказала в консультации и не разобралась в причинах сверхнормативного сброса и не посоветовала, какие необходимо провести мероприятия, чтобы его устранить и избежать огромных платежей».