Борьба за «Водоканал» Екатеринбурга расколола городскую власть

Двух замов Орлова заподозрили в работе на его соперника. Ловушку для них создал сам мэр

12 мая 2023 в 21:21 Размер текста - 17 +

В окружении Алексея Орлова «нашли» изменников, впрочем, согласен ли с коллегами сам мэр, неясно Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Встреча, на которой решалась судьба ключевого предприятия Екатеринбурга — МУП «Водоканал», — оказалась под угрозой срыва. По данным URA.RU, к ее началу по разным причинам не явились больше половины заявленных участников. Двое из них — первый вице-мэр Игорь Сутягин (имущество) и вице-мэр Алексей Бубнов (благоустройство) — дали всему третьему этажу администрации новый повод для подозрений в лояльности главному сопернику мэра Алексея Орлова, миллиардеру Виталию Кочеткову («Мотив»). Заседание комиссии по определению условий концессии «Водоканала» прошло утром 11 мая. Чиновники сенсационно отклонили заявку питерской компании «Водные ресурсы». Ее связывают с Кочетковым, который в начале апреля с подачи губернатора Евгения Куйвашева вернул себе контроль над предприятием: вместо переориентировавшегося на Орлова Евгения Лузгина гендиректором назначили близкого к Кочеткову депутата гордумы Антона Гусева. «Водоканал» Екатеринбурга хотят получить в концессию на 30 лет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В планах Кочеткова — удержать контроль над финансовоемким активом на 30 лет. От его имени «Водные ресурсы» предложили инвестировать в «Водоканал» 30 миллиардов рублей, с условиями получения всего имущества МУПа и гарантированного возврата средств из бюджета в течение восьми лет. Власти сочли это предложение недостаточно выгодным и в целом не очень проработанным — даже с точки зрения банальных правил оформления такого рода бумаг. «По предварительному расчету финансовая потребность МУП „Водоканал“ на развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения <…> до 2045 года составляет 236 млрд рублей», — говорится в документах, опубликованных депутатом Дмитрием Сергиным. Необходимые инвестиции в предприятие чиновники оценивают в 236 млрд, но в действительности нужно больше Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Источник URA.RU на энергорынке Екатеринбурга уверен, что требуемые инвестиции могут быть в разы больше. «Видимо, текущие ежегодные затраты умножили на количество лет [и получили 236 млрд]. Для того, чтобы все более-менее в порядок привести в текущих ценах надо на полтора умножать, а с учетом инфляции — на два. Нам на 90 процентов необходимо обновлять систему аэрации в городе, ЮАС в ужасном состоянии. Кроме того, нужен второй источник водоснабжения — Волчихинское водохранилище не может в полной мере обеспечить развитие города и его безопасность. То есть у нас, по сути, второй „Водоканал“ должен появиться», — отметил он. В комиссию, которая вынесла решение, входят 11 человек — все вице-мэры и два депутата гордумы. Для кворума требуется присутствие минимум семи. В самом начале были пятеро: Сергин, вице-мэры Рустам Галямов (стройка), Сергей Плахотин (политика и СМИ), Екатерина Сибирцева (соцполитика) и Владимир Гейко (ЖКХ). Последнего выбрали ведущим — из-за того, что вице-мэр по экономике Дмитрий Ноженко (как и Корюков) в отпуске. Замещающий его начальник департамента экономики Алексей Прядеин членом комиссии не является, потому голосовать не мог. «Узнав, что Сутягин и Бубнов не пришли, сидевшие в зале иронично переглянулись: маски сброшены», — описал атмосферу второй собеседник. По его версии, которую разделяют и другие опрошенные корреспондентом участники события, отсутствие Сутягина и Бубнова связано с их желанием не портить отношения с Кочетковым. О том, что Сутягин время от времени посещает его офис, говорят еще со времен предшественника Орлова Александра Высокинского. Хотя один из подчиненных вице-мэра парировал, что тот «много с кем общается по служебной необходимости». А у Бубнова якобы регулярно видят бизнес-партнера Кочеткова Александра Городецкого и друга Кочеткова Валерия Черкашина. На совещании не было и Марины Фадеевой. Она встречалась с послом Армении Фото: Московец Илья © URA.RU Третий источник URA.RU обратил внимание, что Орлов не давал поручений, как должна проголосовать комиссия. «Галямов и Гейко сразу жестко выступили против, остальные просто к ним прислушались», — объяснил он. По его предположению, Орлов, дистанцировавшись, сохраняет пространство для маневра: в случае звонка сверху сможет переложить ответственность на подчиненных. «Вероятно также, что он решил посмотреть, кто как себя поведет», — считает четвертый свидетель интриги. В разговоре с URA.RU днем 11 мая — то есть через несколько часов после решения комиссии — Орлов подтвердил, что никаких решений не озвучивал. «Заключение [комиссии] почитаю, потом уже смогу прокомментировать. Я в любом случае подтверждаю, что необходимы инвестиции для водопроводно-канализационного хозяйства. Мы сейчас как раз эту работу [по формированию параметров концессии] завершаем по поручению губернатора», — заявил мэр. Игорь Сутягин свое отсутствие объяснил URA.RU тем, что в 11 утра был на областном штабе по борьбе с пожарами. А Бубнов (он недоступен для комментариев), по слухам, участвовал в совещании с белорусами. На встречу по «Водоканалу» он пришел под самый конец — одновременно с депутатом Михаилом Вечкензиным — и все же подписал протокол (это позволило легализовать итоги). Сутягин же до сих пор этого не сделал. «Я его [документ] еще не видел», — сказал он корреспонденту. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Встреча, на которой решалась судьба ключевого предприятия Екатеринбурга — МУП «Водоканал», — оказалась под угрозой срыва. По данным URA.RU, к ее началу по разным причинам не явились больше половины заявленных участников. Двое из них — первый вице-мэр Игорь Сутягин (имущество) и вице-мэр Алексей Бубнов (благоустройство) — дали всему третьему этажу администрации новый повод для подозрений в лояльности главному сопернику мэра Алексея Орлова, миллиардеру Виталию Кочеткову («Мотив»). Заседание комиссии по определению условий концессии «Водоканала» прошло утром 11 мая. Чиновники сенсационно отклонили заявку питерской компании «Водные ресурсы». Ее связывают с Кочетковым, который в начале апреля с подачи губернатора Евгения Куйвашева вернул себе контроль над предприятием: вместо переориентировавшегося на Орлова Евгения Лузгина гендиректором назначили близкого к Кочеткову депутата гордумы Антона Гусева. В планах Кочеткова — удержать контроль над финансовоемким активом на 30 лет. От его имени «Водные ресурсы» предложили инвестировать в «Водоканал» 30 миллиардов рублей, с условиями получения всего имущества МУПа и гарантированного возврата средств из бюджета в течение восьми лет. Власти сочли это предложение недостаточно выгодным и в целом не очень проработанным — даже с точки зрения банальных правил оформления такого рода бумаг. «По предварительному расчету финансовая потребность МУП „Водоканал“ на развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения <…> до 2045 года составляет 236 млрд рублей», — говорится в документах, опубликованных депутатом Дмитрием Сергиным. Источник URA.RU на энергорынке Екатеринбурга уверен, что требуемые инвестиции могут быть в разы больше. «Видимо, текущие ежегодные затраты умножили на количество лет [и получили 236 млрд]. Для того, чтобы все более-менее в порядок привести в текущих ценах надо на полтора умножать, а с учетом инфляции — на два. Нам на 90 процентов необходимо обновлять систему аэрации в городе, ЮАС в ужасном состоянии. Кроме того, нужен второй источник водоснабжения — Волчихинское водохранилище не может в полной мере обеспечить развитие города и его безопасность. То есть у нас, по сути, второй „Водоканал“ должен появиться», — отметил он. В комиссию, которая вынесла решение, входят 11 человек — все вице-мэры и два депутата гордумы. Для кворума требуется присутствие минимум семи. В самом начале были пятеро: Сергин, вице-мэры Рустам Галямов (стройка), Сергей Плахотин (политика и СМИ), Екатерина Сибирцева (соцполитика) и Владимир Гейко (ЖКХ). Последнего выбрали ведущим — из-за того, что вице-мэр по экономике Дмитрий Ноженко (как и Корюков) в отпуске. Замещающий его начальник департамента экономики Алексей Прядеин членом комиссии не является, потому голосовать не мог. О том, что Сутягин время от времени посещает его офис, говорят еще со времен предшественника Орлова Александра Высокинского. Хотя один из подчиненных вице-мэра парировал, что тот «много с кем общается по служебной необходимости». А у Бубнова якобы регулярно видят бизнес-партнера Кочеткова Александра Городецкого и друга Кочеткова Валерия Черкашина. Третий источник URA.RU обратил внимание, что Орлов не давал поручений, как должна проголосовать комиссия. «Галямов и Гейко сразу жестко выступили против, остальные просто к ним прислушались», — объяснил он. По его предположению, Орлов, дистанцировавшись, сохраняет пространство для маневра: в случае звонка сверху сможет переложить ответственность на подчиненных. «Вероятно также, что он решил посмотреть, кто как себя поведет», — считает четвертый свидетель интриги. В разговоре с URA.RU днем 11 мая — то есть через несколько часов после решения комиссии — Орлов подтвердил, что никаких решений не озвучивал. «Заключение [комиссии] почитаю, потом уже смогу прокомментировать. Я в любом случае подтверждаю, что необходимы инвестиции для водопроводно-канализационного хозяйства. Мы сейчас как раз эту работу [по формированию параметров концессии] завершаем по поручению губернатора», — заявил мэр. Игорь Сутягин свое отсутствие объяснил URA.RU тем, что в 11 утра был на областном штабе по борьбе с пожарами. А Бубнов (он недоступен для комментариев), по слухам, участвовал в совещании с белорусами. На встречу по «Водоканалу» он пришел под самый конец — одновременно с депутатом Михаилом Вечкензиным — и все же подписал протокол (это позволило легализовать итоги). Сутягин же до сих пор этого не сделал. «Я его [документ] еще не видел», — сказал он корреспонденту.