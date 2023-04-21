Мэр Екатеринбурга приструнил директора, назначенного против его воли

Антон Гусев руководит «Водоканалом» с 11 апреля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэр Екатеринбурга приостановил кадровые чистки в «Водоканале», где недавно — против его воли — сменилось руководство. По данным URA.RU, он позвонил новому гендиректору, депутату гордумы Антону Гусеву с предостережением.

«Орлов напомнил Гусеву, что он возглавляет муниципальное, а не частное, предприятие. К тому же работает с приставкой „и. о.“», — поделился источник. По его словам, якобы именно по этой причине свои посты до сих пор не покинули первый замгендиректора Дмитрий Миронов и технический директор Кирилл Шутов, оказывающие серьезное влияние на внутренние процессы в «Водоканале».

Шутов и Миронов считаются людьми экс-гендиректора Евгения Лузгина, которого уволили 10 апреля после разговора губернатора Евгения Куйвашева с миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»). По заданию Орлова Лузгин в последние месяцы отстранял людей Кочеткова, включая директора по общим вопросам Гусева, от управления предприятием.

После отставки Лузгина и назначения Гусева «Водоканал» покинули сразу несколько специалистов, контролировавших серьезные финансовые потоки. Включая замгендиректора по строительству Сергея Корякина, назначенного за пару недель до отставки Лузгина.

По словам другого источника, если звонок действительно был (Гусев в разговоре с URA.RU сказал, что это неправда), то серьезного впечатления на Гусева мог и не произвести. Дело в том, что с Гусевым руководство города изначально договаривалось и о том, что Лузгин пока побудет его советником. Изначально сказав «да», Гусев в последствии переиграл решение.