Путин отреагировал на диверсию в Белгородской области

Он продемонстрировал, чего в реальности добились Киев и Запад

23 мая 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на диверсию в Белгородской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Диверсии ВСУ на территории России, в том числе последняя в Белгородской области, не только не испугали жителей страны, но и сплотили ее народ. Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал это на церемонии вручения госнаград в Кремле 23 мая, объяснили URA.RU политологи. По их словам, показать и Киеву, и Западу, что россияне никогда не отступят перед общей угрозой, Путину помогли представители разных профессий, национальностей и религий, которые были отмечены за свои заслуги перед обществом. Почетный знак Мать-героиня получила супруга главы Чечни, мать 13 детей Медни Кадырова Фото: kremlin.ru / Фото: Вячеслав Прокофьев, ТАСС Традиционно высшие государственные награды президент Путин вручал в Екатерининском зале Кремля. Награжденных — 36 человек. Среди них — участники спецоперации, учителя и наставники героев СВО, космонавты, врачи, государственные деятели и деятели культуры, представители разных религий. «Мы чествуем выдающихся граждан России, чей труд, подвиг, беззаветное служение Отечеству вносят заметный, яркий вклад в развитие нашего государства», — заметил Путин. По словам президента, все эти люди помогают укреплять основу «для дальнейшего движения вперед, приумножения лучших традиций» страны и ее народа. «Примером своей жизни, дорогие друзья, вы доказали, какой мощной движущей силой обладает искренняя любовь к Отечеству, стремление работать ради общего блага, добиваться выдающихся успехов в самых разных сферах деятельности», — сказал президент. Герой России, участник СВО Александр Колесов сегодня одним из первых среди награжденных пожал руку президенту. Фото: kremlin.ru / Фото: Вячеслав Прокофьев, ТАСС Национальные интересы страны в Донбассе защищают «представители всего многонационального народа», отметил Путин. Сразу несколько учителей и наставников героев спецоперации получили награды из рук президента. Путин отметил, что именно эти люди «передают не только знания, но и ценности, морально-нравственный ориентиры, которые на долгие годы вперед определяют дела и поступки человека». Кроме того, весь народ объединен общей культурой, которая «выполняет важнейшую гуманитарную функцию, выступая связующим звеном между странами и поколениями». Путин особо подчеркнул, что «в течение девяти лет Донбасс отражает нападение на людей, которые там живут». «Девять лет наш противник, враг нашего народа ведет войну. Нам часто говорят, что Россия начала эту войну. Нет! Россия с помощью спецоперации пытается прекратить эту войну против нашего народа, часть которого несправедливо оказалась за границами нашего государства. Сегодня особый момент нашей консолидации», — заявил Путин. Ответная речь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева оказалась самой продолжительной, но глава государства не посмел его прервать Фото: kremlin.ru / Фото: Вячеслав Прокофьев, ТАСС Все, кто, получив свою награду из рук президента и подошел к трибуне, подтвердили эти слова президента. Доброволец, замкомандира второго отряда «Барс», якут по национальности Александр Колесов, которому Путин вручил Звезду Героя России, подчеркнул, что «якутяне вместе со своими братьями самоотверженно защищают страну», помня о подвигах своих предков. Космонавт Олег Новицкий отметил, что «уничтожить ген непобедимости и национальной мощи, который просыпается, когда возникает угроза родной земле», Западу не удалось. По словам первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, Путину «удалось превратить в реальную силу» многоконфессиональность и многонациональность России. Орденом Святого апостола Андрея Первозванного награжден председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин Фото: kremlin.ru / Фото: Вячеслав Прокофьев, ТАСС Этой церемонией президент показал, что народ России сплочен. Это своего рода реакция Путина на диверсии, которые совершают ВСУ в отношении мирных жителей, убежден руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. «Эти награды имеют двойное значение, с одной стороны — это признание профессиональных заслуг награжденных, с другой — пример гражданственности и патриотизма», — отметил политолог. Диверсии, подобные той, что произошла 22 мая в Белгородской области, повышают единство россиян, подтвердил URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. «Сегодняшняя церемония — это показатель того, что запугать наш народ не удастся. Состав награжденных лишний раз подтвердил, что российское единство — не пустые слова. История показывает, что при усилении внешних угроз, особенно, когда они приобретают характер военных действий, уровень единства в России повышается», — считает Зудин. Статья по теме Путин раскрыл главный ресурс российской армии на спецоперации Путину важно было не столько самому сказать об этом, сколько услышать это от награжденных, убежден исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Обычно на таких церемониях люди выступают довольно откровенно. Говорят от сердца. Это самое ценное. Это атрибуция того, что на сердце лежит. Президенту важно это слышать из первых уст — без прослойки аналитиков», — резюмировал Кузнецов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Диверсии ВСУ на территории России, в том числе последняя в Белгородской области, не только не испугали жителей страны, но и сплотили ее народ. Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал это на церемонии вручения госнаград в Кремле 23 мая, объяснили URA.RU политологи. По их словам, показать и Киеву, и Западу, что россияне никогда не отступят перед общей угрозой, Путину помогли представители разных профессий, национальностей и религий, которые были отмечены за свои заслуги перед обществом. Традиционно высшие государственные награды президент Путин вручал в Екатерининском зале Кремля. Награжденных — 36 человек. Среди них — участники спецоперации, учителя и наставники героев СВО, космонавты, врачи, государственные деятели и деятели культуры, представители разных религий. «Мы чествуем выдающихся граждан России, чей труд, подвиг, беззаветное служение Отечеству вносят заметный, яркий вклад в развитие нашего государства», — заметил Путин. По словам президента, все эти люди помогают укреплять основу «для дальнейшего движения вперед, приумножения лучших традиций» страны и ее народа. «Примером своей жизни, дорогие друзья, вы доказали, какой мощной движущей силой обладает искренняя любовь к Отечеству, стремление работать ради общего блага, добиваться выдающихся успехов в самых разных сферах деятельности», — сказал президент. Национальные интересы страны в Донбассе защищают «представители всего многонационального народа», отметил Путин. Сразу несколько учителей и наставников героев спецоперации получили награды из рук президента. Путин отметил, что именно эти люди «передают не только знания, но и ценности, морально-нравственный ориентиры, которые на долгие годы вперед определяют дела и поступки человека». Кроме того, весь народ объединен общей культурой, которая «выполняет важнейшую гуманитарную функцию, выступая связующим звеном между странами и поколениями». Путин особо подчеркнул, что «в течение девяти лет Донбасс отражает нападение на людей, которые там живут». «Девять лет наш противник, враг нашего народа ведет войну. Нам часто говорят, что Россия начала эту войну. Нет! Россия с помощью спецоперации пытается прекратить эту войну против нашего народа, часть которого несправедливо оказалась за границами нашего государства. Сегодня особый момент нашей консолидации», — заявил Путин. Все, кто, получив свою награду из рук президента и подошел к трибуне, подтвердили эти слова президента. Доброволец, замкомандира второго отряда «Барс», якут по национальности Александр Колесов, которому Путин вручил Звезду Героя России, подчеркнул, что «якутяне вместе со своими братьями самоотверженно защищают страну», помня о подвигах своих предков. Космонавт Олег Новицкий отметил, что «уничтожить ген непобедимости и национальной мощи, который просыпается, когда возникает угроза родной земле», Западу не удалось. По словам первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, Путину «удалось превратить в реальную силу» многоконфессиональность и многонациональность России. Этой церемонией президент показал, что народ России сплочен. Это своего рода реакция Путина на диверсии, которые совершают ВСУ в отношении мирных жителей, убежден руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. «Эти награды имеют двойное значение, с одной стороны — это признание профессиональных заслуг награжденных, с другой — пример гражданственности и патриотизма», — отметил политолог. Диверсии, подобные той, что произошла 22 мая в Белгородской области, повышают единство россиян, подтвердил URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. «Сегодняшняя церемония — это показатель того, что запугать наш народ не удастся. Путину важно было не столько самому сказать об этом, сколько услышать это от награжденных, убежден исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Обычно на таких церемониях люди выступают довольно откровенно. Говорят от сердца. Это самое ценное. Это атрибуция того, что на сердце лежит. Президенту важно это слышать из первых уст — без прослойки аналитиков», — резюмировал Кузнецов.