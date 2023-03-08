Путин раскрыл главный ресурс российской армии на спецоперации

Президент оценил его роль в борьбе с Западом

08 марта 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин раскрыл главный ресурс военной спецоперации России на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин раскрыл главный ресурс российской армии в гибридной войне с Западом и в спецоперации на Украине. Это — женщины. Как пояснили эксперты смысл слов Путина на церемонии награждения в Кремле 8 марта, сегодня женщина — это тоже боец. При этом неважно, где она находятся — на передовой, или же обеспечивает приближение победы в тылу, считают аналитики. Часть своего рабочего дня 8 марта президент Путин провел в Кремле в окружении женщин, удостоенных государственных наград. По словам главы государства, «нет таких отраслей, в которых женщины не добились бы серьезных результатов». «Ваши таланты, знания, компетентность, ответственность, целеустремленность вносят огромный вклад в развитие нашей страны. Признание заслуг женщин на профессиональном поприще у нас гармонично сочетается с глубоким пониманием непреходящей значимости материнства и традиционных ценностей нашей страны», — отметил Путин. Президента РФ Владимира Путина 8 марта в Кремле окружали лучшие женщины страны Фото: kremlin.ru / Михаил Терещенко, ТАСС Президент вручил ордена «Мать-героиня» двум россиянкам. Ольга Стрельникова из Липецкой области воспитывает 11 детей, Альбина Хайдаршина из Башкирии — 13 детей. Эта награда, отметил Путин, «символизирует искреннее уважение к непростому, требующему абсолютной самоотдачи, но благородному и благодарному материнскому труду». Рядом с ним в Кремле сегодня были женщины, помогавшие и помогающие бороться за Донбасс. По словам Путина, это женщины, «с честью выполняющие воинский, служебный, профессиональный долг». Среди них — военная медсестра Кристина Ким, юный военкор Влада Луговская, главврач Луганской республиканской детской больницы Людмила Белецкая, замруководителя Донецкого центра охраны материнства и детства Анна Железная, а также сотрудницы оборонных предприятий страны, представители сферы культуры и образования. За прекрасных дам Владимир Путин поднял бокал шампанского Фото: kremlin.ru / Илья Питалев Для всех женщин «нет ничего невозможного», подчеркнул президент. «Каждый человек появляется на свет благодаря, прежде всего, женщине. Это особая миссия, дарованная Всевышним, и в нормальном, здоровом обществе она ценится выше всего — и в нашем тем более. Почему тем более? Потому что у нас здоровое общество, основанное на наших исторических традициях. В сложные моменты, во времена испытаний неравнодушие, отзывчивость женского сердца всегда превращаются в мощную силу, которая указывает самый правильный, справедливый образ действий. Так происходит и сейчас», — подчеркнул Путин. Женщины для бойцов в зоне СВО являются надежным тылом, что укрепляет воинский дух, полагают эксперты Фото: Денис Моргунов © URA.RU И примеры этого есть. 16-летняя журналистка Влада Луговская, награжденная Орденом мужества, рассказала, что на телеканал «Таврия» пришла в пятнадцать. Нередко работала под обстрелами. ВСУ открыли охоту на нее, но девушка продолжала и не сдалась. В октябре 2022 года Влада с группой попала под обстрел, была ранена и, будучи в госпитале, думала лишь о том, чтобы снова вернуться в строй. «Своим долгом считаю — показывать истину. Я уверена, что у детей на освобожденных территориях есть шанс на лучшую жизнь», — сказала Влада, получив боевой орден из рук президента. Награжденная медалью Суворова военная медсестра Кристина Ким, подойдя к микрофону, отметила, что «защита исторических границ и служение своему государству — это и есть главная задача каждого». «Мы должны защитить нашу историю и традиции. Каждый должен сделать все, чтобы Россия оставалась великой. Наша задача — быть сильными», — уверена Кристина. Медикам Донбасса часто приходилось не только лечить, но и расчищать разрушенные в результате обстрелов больницы Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Самой большой наградой для себя и для всех жителей Донбасса, по словам врача-акушера Анны Железной, будет мир. «Женщина будет рожать всегда. Но во всем мире забыли, что, рождаясь, дети кричат одинаково и очень быстро находят общий язык. Но радость мирного крика рождения отличается от радости крика во время войны, а радость матери омрачена страхом за своего ребенка — за то, чтобы его не поразил снаряд. Первая молитва женщины обращена к Богу, чтобы он отвел беду от ее детей. Поэтому мы продолжаем жить и надеяться на самую большую награду — мир», — сказала Железная. До сих пор образ женщины в России был в первую очередь связан с заботой о доме, о семье. Сейчас Путин обращается к женщинам не только как к хранительницам домашнего очага, но и видит в них «особых бойцов», пояснил URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Боец мужчина — это нормально: если нужно будет призвать, призовут. Боец женщина — это событие. Женщинам приходится участвовать в обеспечении военных действий в той или иной мере. И зачастую это ситуации, когда они не обязаны это делать. В каком-то смысле все эти женщины добровольцы, и это их поднимает выше мужчин. Женщины это делают не потому, что им приказали, а по зову сердца и велению души», — отметил политолог. Путин не мог не отметить особый вклад женщин в проведение спецоперации — ведь СВО стала частью жизни каждого, полагает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. «Спецоперация — это самая чувствительная тема для россиян. Путин знает об этом и знает, что доброе слово может быть важнее денег. Поэтому не жалеет ни слов благодарности, ни госнаград для наших женщин, отдающих себя служению Отечеству и высшим государственным идеалам. Это показывает обществу, что он ценит их вклад в общее дело, в защиту государства и его территориальной целостности», — полагает эксперт. Статья по теме Путин объяснил, почему Россия остановила участие в Договоре СНВ-3 Роль женщин важна не только в зоне боевых действий, на новых территориях, где жизнь возвращается в мирное русло, но и в глубоком тылу, убежден замдиректора Института истории и политики МГПУ, политолог Владимир Шаповалов. «Своим жестом президент показал, что для него важен вклад женщин, которые участвуют в СВО, помогают фронту, совершают подвиги в тылу, и их труд дорогого стоит. Как и в период любых военных испытаний, женщины поддерживают своих сыновей, мужей, братьев, отцов, и это — надежный тыл, который всегда был частью нашей армии. Для этого необязательно участвовать в военных действиях», — резюмировал Шаповалов. 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Президент РФ Владимир Путин раскрыл главный ресурс российской армии в гибридной войне с Западом и в спецоперации на Украине. Это — женщины. Как пояснили эксперты смысл слов Путина на церемонии награждения в Кремле 8 марта, сегодня женщина — это тоже боец. При этом неважно, где она находятся — на передовой, или же обеспечивает приближение победы в тылу, считают аналитики. Часть своего рабочего дня 8 марта президент Путин провел в Кремле в окружении женщин, удостоенных государственных наград. По словам главы государства, «нет таких отраслей, в которых женщины не добились бы серьезных результатов». «Ваши таланты, знания, компетентность, ответственность, целеустремленность вносят огромный вклад в развитие нашей страны. Признание заслуг женщин на профессиональном поприще у нас гармонично сочетается с глубоким пониманием непреходящей значимости материнства и традиционных ценностей нашей страны», — отметил Путин. Президент вручил ордена «Мать-героиня» двум россиянкам. Ольга Стрельникова из Липецкой области воспитывает 11 детей, Альбина Хайдаршина из Башкирии — 13 детей. Эта награда, отметил Путин, «символизирует искреннее уважение к непростому, требующему абсолютной самоотдачи, но благородному и благодарному материнскому труду». Рядом с ним в Кремле сегодня были женщины, помогавшие и помогающие бороться за Донбасс. По словам Путина, это женщины, «с честью выполняющие воинский, служебный, профессиональный долг». Среди них — военная медсестра Кристина Ким, юный военкор Влада Луговская, главврач Луганской республиканской детской больницы Людмила Белецкая, замруководителя Донецкого центра охраны материнства и детства Анна Железная, а также сотрудницы оборонных предприятий страны, представители сферы культуры и образования. Для всех женщин «нет ничего невозможного», подчеркнул президент. «Каждый человек появляется на свет благодаря, прежде всего, женщине. Это особая миссия, дарованная Всевышним, и в нормальном, здоровом обществе она ценится выше всего — и в нашем тем более. Почему тем более? Потому что у нас здоровое общество, основанное на наших исторических традициях. И примеры этого есть. 16-летняя журналистка Влада Луговская, награжденная Орденом мужества, рассказала, что на телеканал «Таврия» пришла в пятнадцать. Нередко работала под обстрелами. ВСУ открыли охоту на нее, но девушка продолжала и не сдалась. В октябре 2022 года Влада с группой попала под обстрел, была ранена и, будучи в госпитале, думала лишь о том, чтобы снова вернуться в строй. «Своим долгом считаю — показывать истину. Я уверена, что у детей на освобожденных территориях есть шанс на лучшую жизнь», — сказала Влада, получив боевой орден из рук президента. Награжденная медалью Суворова военная медсестра Кристина Ким, подойдя к микрофону, отметила, что «защита исторических границ и служение своему государству — это и есть главная задача каждого». «Мы должны защитить нашу историю и традиции. Каждый должен сделать все, чтобы Россия оставалась великой. Наша задача — быть сильными», — уверена Кристина. Самой большой наградой для себя и для всех жителей Донбасса, по словам врача-акушера Анны Железной, будет мир. «Женщина будет рожать всегда. Но во всем мире забыли, что, рождаясь, дети кричат одинаково и очень быстро находят общий язык. Но радость мирного крика рождения отличается от радости крика во время войны, а радость матери омрачена страхом за своего ребенка — за то, чтобы его не поразил снаряд. Первая молитва женщины обращена к Богу, чтобы он отвел беду от ее детей. Поэтому мы продолжаем жить и надеяться на самую большую награду — мир», — сказала Железная. До сих пор образ женщины в России был в первую очередь связан с заботой о доме, о семье. Сейчас Путин обращается к женщинам не только как к хранительницам домашнего очага, но и видит в них «особых бойцов», пояснил URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Боец мужчина — это нормально: если нужно будет призвать, призовут. Путин не мог не отметить особый вклад женщин в проведение спецоперации — ведь СВО стала частью жизни каждого, полагает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. «Спецоперация — это самая чувствительная тема для россиян. Путин знает об этом и знает, что доброе слово может быть важнее денег. Поэтому не жалеет ни слов благодарности, ни госнаград для наших женщин, отдающих себя служению Отечеству и высшим государственным идеалам. Это показывает обществу, что он ценит их вклад в общее дело, в защиту государства и его территориальной целостности», — полагает эксперт. Роль женщин важна не только в зоне боевых действий, на новых территориях, где жизнь возвращается в мирное русло, но и в глубоком тылу, убежден замдиректора Института истории и политики МГПУ, политолог Владимир Шаповалов. «Своим жестом президент показал, что для него важен вклад женщин, которые участвуют в СВО, помогают фронту, совершают подвиги в тылу, и их труд дорогого стоит. Как и в период любых военных испытаний, женщины поддерживают своих сыновей, мужей, братьев, отцов, и это — надежный тыл, который всегда был частью нашей армии. Для этого необязательно участвовать в военных действиях», — резюмировал Шаповалов.