Путин показал, как Россия добьется независимости и победит в СВО

Для этого в стране полностью изменят систему образования

02 марта 2023 в 22:08 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин дал старт Году педагога и наставника Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти России реформируют систему образования, в стране начат разворот от простой передачи школой знаний ученикам к воспитательной функции учебных заведений. Так эксперты трактуют заявление президента РФ Владимира Путина 2 марта на церемонии открытия «Года педагога и наставника». Образовательный суверенитет в будущем поможет добиться технологической и экономической независимости страны, а также победить в спецоперации и защитить Родину. Президент РФ Владимир Путин дал старт Году педагога и наставника в России Фото: kremlin.ru На встрече с участниками программ Центра знаний «Машук», прошедшей в режиме видеоконференции, Владимир Путин отметил, что миссия отечественной системы образования всегда состояла в «воспитании гражданственности и патриотизма, ответственности за судьбу страны»: «Эти ценности воплощены в трудах наших великих педагогов — это Макаренко, Сухомлинский и другие, в каждодневном подвиге учителей поколения Великой Отечественной войны». Президент особо подчеркнул роль учителей и наставников в воспитании солдат и офицеров армии России, которые сейчас защищают родину «от неонацистов и от террористов, которые восемь лет мучили и убивали людей на Донбассе, которые в Москве убили Дарью Дугину». Путин поблагодарил педагогической сообщество за «неизменную веру в Россию» и за то, что своим примером учителя научили молодое поколение «отличать подлость от правды, предательство от честности» и привили им «чувство глубокой, искренней любви к Родине». Путин подчеркнул, что российские учителя воспитали достойных защитников Родины Фото: Владимир Андреев © URA.RU Не смог президент обойти и страшные события, произошедшие 2 марта в Брянской области, где украинские диверсанты совершили теракт: «проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам». «Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, — „Нива“ обыкновенная. Открыли огонь по ним», — указал президент. Именно такие люди, по словам президента, ставят перед собой задачу лишить Россию исторической памяти, истории, традиций, языка. «Но вновь повторю: ничего у них не получится — мы их дожмем», — заверил российский лидер. Все, что делают государство и педагоги, подчинено главной цели: чтобы дети росли счастливыми и жили в «благополучной, суверенной стране» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Путин сделал упор на то, что обучение и наставничество — «это обращение к будущему». «Опираясь на знания и опыт, на традиции отечественной педагогики и используя передовые технологии, мы продолжим формирование суверенной системы. Я сейчас сказал: суверенная система образования — мы все время говорим о суверенитете в разных ипостасях. Это чрезвычайно важная, базовая вещь», — пояснил президент. Образовательный суверенитет обеспечит в будущем технологическую независимость страны Фото: Анна Майорова © URA.RU Образовательный суверенитет поможет добиться и технологической, и экономической независимости, а также безопасности станы в целом, уверен генеральный директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский. «Если молодые профессионалы будут идентифицировать себя со страной, с российским обществом, это безусловно поможет достичь того самого технологического суверенитета. Кроме того, педагогика — инструмент трансляции ценностей, задание определенных приоритетов, формирование определенной картины мира. Безусловно, это все вопрос защиты Родины, победы», — уточнил политолог. Статья по теме Власти РФ приступили к формированию новой элиты страны Похожего мнения придерживается член федеральной группы разработчиков ЕГЭ по математике, директор и учитель Президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич. «То, что мы заложили сейчас, работает через 20 лет. Это известные слова, что в войне 1871 года прусский учитель победил австрийского», — выразил мнение Патрусевич. По его словам, благодаря учителям умные дети остаются в России вопреки желанию родителей уехать, именно учителя прививают им нравственные ценности и показывают, что «не все измеряется деньгами». Россия возвращаемся к мировой образовательной модели, где за школой закреплена огромная воспитательная функция, отметил в разговоре с URA.RU генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «В течение двух десятилетний, сколько Путин находится у власти, центральным моментом внимания к средней школе было качество образования. А сейчас президент обращается к совершенно другому направлению, о котором фактически 20 лет никто всерьез не говорил — это воспитательная функция школы», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти России реформируют систему образования, в стране начат разворот от простой передачи школой знаний ученикам к воспитательной функции учебных заведений. Так эксперты трактуют заявление президента РФ Владимира Путина 2 марта на церемонии открытия «Года педагога и наставника». Образовательный суверенитет в будущем поможет добиться технологической и экономической независимости страны, а также победить в спецоперации и защитить Родину. На встрече с участниками программ Центра знаний «Машук», прошедшей в режиме видеоконференции, Владимир Путин отметил, что миссия отечественной системы образования всегда состояла в «воспитании гражданственности и патриотизма, ответственности за судьбу страны»: «Эти ценности воплощены в трудах наших великих педагогов — это Макаренко, Сухомлинский и другие, в каждодневном подвиге учителей поколения Великой Отечественной войны». Президент особо подчеркнул роль учителей и наставников в воспитании солдат и офицеров армии России, которые сейчас защищают родину «от неонацистов и от террористов, которые восемь лет мучили и убивали людей на Донбассе, которые в Москве убили Дарью Дугину». Путин поблагодарил педагогической сообщество за «неизменную веру в Россию» и за то, что своим примером учителя научили молодое поколение «отличать подлость от правды, предательство от честности» и привили им «чувство глубокой, искренней любви к Родине». Не смог президент обойти и страшные события, произошедшие 2 марта в Брянской области, где украинские диверсанты совершили теракт: «проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам». «Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, — „Нива“ обыкновенная. Открыли огонь по ним», — указал президент. Путин сделал упор на то, что обучение и наставничество — «это обращение к будущему». «Опираясь на знания и опыт, на традиции отечественной педагогики и используя передовые технологии, мы продолжим формирование суверенной системы. Образовательный суверенитет поможет добиться и технологической, и экономической независимости, а также безопасности станы в целом, уверен генеральный директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский. «Если молодые профессионалы будут идентифицировать себя со страной, с российским обществом, это безусловно поможет достичь того самого технологического суверенитета. Похожего мнения придерживается член федеральной группы разработчиков ЕГЭ по математике, директор и учитель Президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич. «То, что мы заложили сейчас, работает через 20 лет. Это известные слова, что в войне 1871 года прусский учитель победил австрийского», — выразил мнение Патрусевич. По его словам, благодаря учителям умные дети остаются в России вопреки желанию родителей уехать, именно учителя прививают им нравственные ценности и показывают, что «не все измеряется деньгами». Россия возвращаемся к мировой образовательной модели, где за школой закреплена огромная воспитательная функция, отметил в разговоре с URA.RU генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «В течение двух десятилетний, сколько Путин находится у власти, центральным моментом внимания к средней школе было качество образования. А сейчас президент обращается к совершенно другому направлению, о котором фактически 20 лет никто всерьез не говорил — это воспитательная функция школы», — подытожил эксперт.