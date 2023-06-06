Россия пошла по пути Евросоюза

Зачем премьер-министры восьми стран летят к Мишустину в Сочи

07 июня 2023 в 02:02 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ждет в Сочи девять коллег из других стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евразийский экономический союз (ЕАЭС) возьмет за основу опыт интеграции Евросоюза (ЕС). Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 7—9 июня в Сочи примет меры для укрепления и расширения сотрудничества в ЕАЭС в условиях санкций Запада. По словам экспертов, с помощью союза Россия усилит связи внутри макрорегиона, причем не только экономические, но и политические, и гуманитарные. Мишустин 7 июня в Сочи встретится с коллегами с Кубы, Белоруссии, Армении и Киргизии, примет участие в Евразийском межправительственном совете, который пройдет в узком составе. 8 июня премьеры осмотрят выставку «Евразия-наш дом», затем запланировано заседание Совета глав правительств Содружества Независимых государств (СНГ), после этого обсудят вопросы повестки на расширенном заседании Евразийского межправсовета. В этот же день Мишустин побеседует с коллегами из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана. 9 июня премьер выступит на пленарном заседании III Евразийского конгресса. Россия предложит меры для укрепления и расширения Евразийского экономического союза, предполагают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Три дня напряженной работы демонстрируют, что Россия серьезно подходит к укреплению и расширению Евразийского экономического союза. Результат сегодняшних усилий Мишустина будет виден через десятилетия, полагает заместитель директора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства и евразийской интеграции Владимир Киреев. По словам эксперта, процессы которые сейчас происходят в ЕАЭС сравнимы с теми, которые проходили в Евросоюзе. «ЕС является интеграционным объединением. Он формировался много лет. Прошел большой путь эволюции. Основан на глубокой исторической традиции. ЕАЭС образовался не так давно. Ему пока не хватает идеологического единства. Но основа есть. Когда распался Советский союз, то бывшие республики разорвали отношения. Они пытались поодиночке интегрироваться в другие проекты — в мусульманские, арабские, ориентироваться на Юго-восточную Азию, на европейские страны. По прошествии времени элиты этих стран освободились от постсоветских мифов и сейчас прагматично оценивают возможности сотрудничества с РФ и соседями», — уточнил собеседник. Российские власти стремятся содействовать этим процессам, но их надо направлять и держать лидерство в макрорегионе, чтобы его не перехватили те же европейские страны, поясняет Киреев. «Формировать основу для единства помогает экосистема русскоязычных школ, славянских университетов, культурных центров, которые посещал Мишустин в бывших советских республиках», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) возьмет за основу опыт интеграции Евросоюза (ЕС). Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 7—9 июня в Сочи примет меры для укрепления и расширения сотрудничества в ЕАЭС в условиях санкций Запада. По словам экспертов, с помощью союза Россия усилит связи внутри макрорегиона, причем не только экономические, но и политические, и гуманитарные. Мишустин 7 июня в Сочи встретится с коллегами с Кубы, Белоруссии, Армении и Киргизии, примет участие в Евразийском межправительственном совете, который пройдет в узком составе. 8 июня премьеры осмотрят выставку «Евразия-наш дом», затем запланировано заседание Совета глав правительств Содружества Независимых государств (СНГ), после этого обсудят вопросы повестки на расширенном заседании Евразийского межправсовета. В этот же день Мишустин побеседует с коллегами из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана. 9 июня премьер выступит на пленарном заседании III Евразийского конгресса. Три дня напряженной работы демонстрируют, что Россия серьезно подходит к укреплению и расширению Евразийского экономического союза. Результат сегодняшних усилий Мишустина будет виден через десятилетия, полагает заместитель директора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства и евразийской интеграции Владимир Киреев. По словам эксперта, процессы которые сейчас происходят в ЕАЭС сравнимы с теми, которые проходили в Евросоюзе. «ЕС является интеграционным объединением. Он формировался много лет. Прошел большой путь эволюции. Основан на глубокой исторической традиции. ЕАЭС образовался не так давно. Ему пока не хватает идеологического единства. Но основа есть. Российские власти стремятся содействовать этим процессам, но их надо направлять и держать лидерство в макрорегионе, чтобы его не перехватили те же европейские страны, поясняет Киреев. «Формировать основу для единства помогает экосистема русскоязычных школ, славянских университетов, культурных центров, которые посещал Мишустин в бывших советских республиках», — резюмировал эксперт.