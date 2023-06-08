Мишустин усилит ЕАЭС с помощью бывших советских республик

Россия показала соседям выгоды от сотрудничества

08 июня 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Сочи принимает восемь коллег из стран СНГ и ЕАЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти РФ усилят позиции Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с помощью бывших советских стран. Для этого глава правительства РФ Михаил Мишустин в один день провел межправительственный совет ЕАЭС и совет глав правительств Содружества Независимых государств (СНГ) в Сочи 8 июня. Таким образом Россия показала другим странам, что союз открыт для всех, кто разделяет его ценности, ЕАЭС не навязывает свои правила игры, но обещает выгоды от более плотного сотрудничества. Второй день в Сочи у Мишустина начался с осмотра выставки «Евразия — наш дом». Премьер-министр РФ на правах представителя страны-председателя ЕАЭС показал восьмерым коллегам результаты экономической интеграции пяти стран. На экспозиции были выставлены комбайны, произведенные в России и Белоруссии, автобусы, новинки российского автопрома, высокотехнологичная техника — электрокары, беспилотные вертолеты, копии космических спутников и другие товары, созданные внутри ЕАЭС или с помощью кооперации ученых, инженеров и производителей из этих стран. Электробус произведен на территории ЕАЭС и из компонентов стран-участников союза Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мишустин представил коллегам электробус: он провел гостей внутрь, чтобы они могли оценить его комфортность для пассажиров. Премьеров заинтересовали новинки российского автопрома. На выставке «Евразия — наш дом» представили новую модель Lada Aura Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тут же впервые представили обновленную версию Lada Westa. Модель получала название Lada Aura. Она особенно заинтересовала премьер-министра Кубы Мануэля Круса. Мишустин рассказал о новинке и пропустил кубинца за руль, открыв ему дверь. Еще одной точкой притяжения на выставке стал стенд Туркменистана — участникам экскурсии продемонстрировали ковры и текстиль ручной работы. Михаила Мишустина и его коллег заинтересовал стенд с коврами, представленными на выставке «Евразия-наш дом» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сразу после выставки премьер-министры собрались за круглым столом на совещании глав правительств СНГ, где обсудили углубление интеграции. «Наше взаимодействие в СНГ основано на принципах равноправного партнерства, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Это позволяет нам уверенно двигаться вперед, развивать торгово-экономическое, научно-техническое, гуманитарное сотрудничество, воплощать в жизнь перспективные совместные проекты и создавать комфортные условия для жизни, работы, ведения бизнеса в наших странах. Решения, принятые здесь, на берегу Черного моря, в Сочи, придадут новый импульс нашей интеграции», — сказал Мишустин. Михаил Мишустин акцентировал внимание на усилении конкурентных преимуществ стран ЕАЭС на мировом рынке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тему интеграции и экономического взаимодействия Мишустин продолжил после перерыва на межправительственном совете ЕАЭС. Начиная совещание, он выразил уверенность, что «пятерка» стран усилит конкурентные преимущества на мировых рынках и снизит риски возникновения препятствий на пути перемещения товаров, услуг и капиталов. ЕАЭС договаривается о создании зоны свободной торговли в ОАЭ и Индонезии, сообщил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Интеграционное объединение открыто для всех, кто разделяет наши ценности. Будем и дальше укреплять связи с дружественными государствами и интеграционными организациями, в первую очередь с СНГ, ШОС (Шанхайская Организация Сотрудничества) и АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). В 2022 году мы приняли решение о начале переговоров о создании зоны свободной торговли с Объединенными Арабскими Эмиратами и Индонезией. Удалось существенно продвинуться также в диалоге с Египтом и Ираном», — подчеркнул Мишустин. Проведение совещаний СНГ и ЕАЭС в Сочи поможет партнерам, не входящим в союз, ближе познакомиться с принципами его работы, считает эксперт Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава правительства РФ предоставил слово коллегам из пяти государств союза, главам делегаций наблюдателей ЕАЭС — Кубы и Узбекистана, затем гостям — представителям Азербайджана, Таджикистана и Туркменистана. В заключительном слове, Мишустин акцентировал внимание на том, что Россия «выступает за взаимовыгодное и равноправное сотрудничество, не навязываем никому своих правил игры». «Такой подход вместе с выгодным географическим положением союза как логистического и экономического центра Большого евразийского партнерства закладывает колоссальный потенциал для расширения торгово-экономических связей», — резюмировал премьер-министр РФ. Мишустин провел в одно время и на одной площадке два совета с участием правительств соседних стран, чтобы партнеры ближе познакомились с возможностью экономической интеграции в рамках ЕАЭС, отмечает проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук, эксперт клуба «Валдай» Вячеслав Сутырин. «России важно формировать объективное представление о евразийской интеграции у членов СНГ, которые еще не входят в ЕАЭС. Статья по теме Россия пошла по пути Евросоюза Вопреки определенным ожиданиям на Западе, экономика союза в целом не только выстояла под ударом санкций, но и динамично развивается. Однако у некоторых стран нет объективного представления, что такое ЕАЭС, каковы механизмы принятия решений. Это создает определенный вакуум. Его заполняет западная пропаганда, которая преподносит, что ЕАЭС — это СССР-2.0, имперские амбиции России. Чем ближе страны СНГ будут к ЕАЭС, тем объективнее они будут оценивать, как устроена работа, тем больше они будут понимать обстоятельства развития организации, которая основана на принципе консенсуса и в ней невозможен односторонний диктат», — уточнил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ усилят позиции Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с помощью бывших советских стран. Для этого глава правительства РФ Михаил Мишустин в один день провел межправительственный совет ЕАЭС и совет глав правительств Содружества Независимых государств (СНГ) в Сочи 8 июня. Таким образом Россия показала другим странам, что союз открыт для всех, кто разделяет его ценности, ЕАЭС не навязывает свои правила игры, но обещает выгоды от более плотного сотрудничества. Второй день в Сочи у Мишустина начался с осмотра выставки «Евразия — наш дом». Премьер-министр РФ на правах представителя страны-председателя ЕАЭС показал восьмерым коллегам результаты экономической интеграции пяти стран. На экспозиции были выставлены комбайны, произведенные в России и Белоруссии, автобусы, новинки российского автопрома, высокотехнологичная техника — электрокары, беспилотные вертолеты, копии космических спутников и другие товары, созданные внутри ЕАЭС или с помощью кооперации ученых, инженеров и производителей из этих стран. Мишустин представил коллегам электробус: он провел гостей внутрь, чтобы они могли оценить его комфортность для пассажиров. Премьеров заинтересовали новинки российского автопрома. Тут же впервые представили обновленную версию Lada Westa. Модель получала название Lada Aura. Она особенно заинтересовала премьер-министра Кубы Мануэля Круса. Мишустин рассказал о новинке и пропустил кубинца за руль, открыв ему дверь. Еще одной точкой притяжения на выставке стал стенд Туркменистана — участникам экскурсии продемонстрировали ковры и текстиль ручной работы. Сразу после выставки премьер-министры собрались за круглым столом на совещании глав правительств СНГ, где обсудили углубление интеграции. «Наше взаимодействие в СНГ основано на принципах равноправного партнерства, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Это позволяет нам уверенно двигаться вперед, развивать торгово-экономическое, научно-техническое, гуманитарное сотрудничество, воплощать в жизнь перспективные совместные проекты и создавать комфортные условия для жизни, работы, ведения бизнеса в наших странах. Решения, принятые здесь, на берегу Черного моря, в Сочи, придадут новый импульс нашей интеграции», — сказал Мишустин. Тему интеграции и экономического взаимодействия Мишустин продолжил после перерыва на межправительственном совете ЕАЭС. Начиная совещание, он выразил уверенность, что «пятерка» стран усилит конкурентные преимущества на мировых рынках и снизит риски возникновения препятствий на пути перемещения товаров, услуг и капиталов. «Интеграционное объединение открыто для всех, кто разделяет наши ценности. Будем и дальше укреплять связи с дружественными государствами и интеграционными организациями, в первую очередь с СНГ, ШОС (Шанхайская Организация Сотрудничества) и АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). В 2022 году мы приняли решение о начале переговоров о создании зоны свободной торговли с Объединенными Арабскими Эмиратами и Индонезией. Удалось существенно продвинуться также в диалоге с Египтом и Ираном», — подчеркнул Мишустин. Глава правительства РФ предоставил слово коллегам из пяти государств союза, главам делегаций наблюдателей ЕАЭС — Кубы и Узбекистана, затем гостям — представителям Азербайджана, Таджикистана и Туркменистана. В заключительном слове, Мишустин акцентировал внимание на том, что Россия «выступает за взаимовыгодное и равноправное сотрудничество, не навязываем никому своих правил игры». «Такой подход вместе с выгодным географическим положением союза как логистического и экономического центра Большого евразийского партнерства закладывает колоссальный потенциал для расширения торгово-экономических связей», — резюмировал премьер-министр РФ. Вопреки определенным ожиданиям на Западе, экономика союза в целом не только выстояла под ударом санкций, но и динамично развивается. Однако у некоторых стран нет объективного представления, что такое ЕАЭС, каковы механизмы принятия решений. Это создает определенный вакуум. Его заполняет западная пропаганда, которая преподносит, что ЕАЭС — это СССР-2.0, имперские амбиции России. Чем ближе страны СНГ будут к ЕАЭС, тем объективнее они будут оценивать, как устроена работа, тем больше они будут понимать обстоятельства развития организации, которая основана на принципе консенсуса и в ней невозможен односторонний диктат», — уточнил эксперт.