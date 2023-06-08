Как провести день города в Перми без Zivert и «Иванушек»

Праздничные мероприятия продут почти во всех районах города Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Установить рекорд по стоянию на гвоздях вместо танцев под Zivert или посмотреть выступление ансамбля жестовой песни вместо «Иванушек International». В честь 300-летия в Перми пройдет около ста различных мероприятий. Как встретить День города нестандартно — расскажем в нашей специальной подборке.

В пермском ТЦ нарисуют самую большую картину в России Фото: Размик Закарян © URA.RU

Стать рекордсменом России

На Эспланаде отмечать начнут 10 июня. В ТРЦ «IMALL Эспланада» нарисуют самую большую картину, которая потом будет украшать один из пермских медицинских центров. Мероприятие планируют занести в «Книгу рекордов России».

Посмотреть соревнования «аквабайков»

На центральном городском пляже зрителей ждут спортивные баталии на воде. В Перми пройдет I этап Кубка России по водно-моторному спорту в классах «аквабайк». На соревнования заявлено более ста спортсменов из 15 регионов России. Мероприятие будет идти два дня: 10 и 11 июня. Начало в 12:00.

Провести день с четвероногими друзьями

В праздничные выходные пройдет еще одно спортивное мероприятие — Первенство Приволжского федерального округа по аджилити. Во время соревнований юные спортсмены будут направлять своих собак через полосу препятствий. Мероприятие состоится 11 июня в манеже по адресу ул. Бригадирская, 26б. Вход для зрителей свободный. Начало в 12:00.

Прокатиться на «Электричке истории»

Накануне празднования Дня города, 11 июня, в 15:00 от станции Пермь II отправится электричка с экскурсией. Пассажиров прокатят в современном вагоне «Ласточки», где гид расскажет о местах, мимо которых проходит маршрут поезда. Это хороший шанс взглянуть на знакомые локации с нового ракурса, отмечают организаторы. Электричка сделает круг по маршруту Пермь II — Левшино — КамГЭС и вернется на Пермь II. Стоимость билета — 500 рублей. Дети до шести лет — бесплатно.

Стоять на гвоздях планируют пять часов без перерыва Фото: Размик Закарян © URA.RU

Постоять на гвоздях

Еще один рекорд России планируют установить 12 июня в «Пермских Термах». Пармастер термального комплекса будет стоять на гвоздях более пяти часов. Присоединиться может каждый желающий. Во время мероприятия сотрудник терм расскажет о пользе гвоздестояния для организма. Устанавливать рекорд начнут в 10:30.

Потанцевать с ансамблем танцев на колясках

На сцене у памятника «Героям фронта и тыла» 12 июня состоится необычный концерт. С 14:00 будет выступать ансамбль жестовой песни «Поющие руки» и ансамбль танцев на колясках «Гротеск».

Покричать на баскетболе и стать чемпионом по подтягиваниям

В День города на Эспланаде между улицами Ленина и улицами Борчанинова расположится спортивный квартал. Целый день с 12:00 до 19:00 здесь пройдут спортивные турниры и соревнования: планка челлендж, соревнования по фехтованию, турнир по баскетболу 3?3, соревнования по армреслингу и другие. В 15:00 будут устанавливать массовый рекорд по подтягиванием, а в 17:00 начнется турнир по буксировке автомобиля.

Завершить праздник световым шоу

В ночь с 12 на 13 июня телебашня на улице Крупской засияет подсветкой с динамическими эффектами. Ажурный силуэт башни украсят развевающийся триколор, световые салюты и россыпи ярких искр, сообщают в пермском филиале РТРС. Световое шоу будет идти с 23:00 до 03:00.