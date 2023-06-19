Для россиян запускают новый социальный лифт

Государство поддержит тех, кто будет формировать будущее страны

19 июня 2023 в 23:31 Размер текста - 17 +

Правительство поможет тем, кто отдает долг Родине Фото: Георгий Бергал © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти РФ формируют новый социальный лифт для россиян, которые отдают долг Родине. Так эксперты трактуют итоги совещания с вице-премьерами у главы правительства Михаила Мишустина 19 июня, в ходе которого обсуждалось льготное поступление в вузы участников СВО и детей врачей, погибших от COVID. По словам экспертов, это поможет восполнить дефицит кадров, а также показать, что государство ответственно за тех, кто погиб за страну, и поддерживает их детей, которые будут формировать будущее РФ. Подготовка кадров остается на пристальном внимании правительства Фото: Георгий Бергал © URA.RU В ходе совещания премьер-министр отметил, что председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин обратился в правительство с предложением предоставить участникам специальной военной операции льготы при поступлении в российские вузы. «Вопрос крайне важный. Уже завтра начинается приемная кампания для абитуриентов, собирающихся поступать в российские вузы», — отметил Мишустин. Глава правительства обратился с просьбой рассказать о подробностях к вице-премьеру Татьяне Голиковой. «Участники СВО смогут поступать в вузы на выбранные ими специальности и направления подготовки в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. Тем, кто уже учится на платной основе, будет предоставлена возможность в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение уже в 2023-2024 учебном году», — пояснила Голикова. Дети врачей, погибших от COVID, получат льготы при поступлении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По ее словам, детей медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, будут зачислять в вузы на медицинские специальности также по отдельной квоте, но без вступительных испытаний. Также участники СВО и дети врачей, погибших от COVID, получат право обучаться бесплатно на подготовительном отделении. «Татьяна Алексеевна (Голикова), Дмитрий Николаевич (Чернышенко), прошу вас держать на контроле этот вопрос и координировать работу с депутатами. Особенно реализацию этого закона, после того как он вступит в силу», — подчеркнул Мишустин. В России формируется новый социальный лифт, уверен первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. «Происходит переформатирование. Сейчас перед правительством стоит задача заново выстроить всю систему. Тема СВО была взята не просто так. Выстроив все изначально, они окажут поддержку не только участникам спецоперации, но и их детям, которые будут формировать будущее нашей страны», — говорит эксперт. Правительство создает социальные лифты для молодых специалистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Подготовка кадров — главный приоритет работы правительства на фоне западных ограничений. Власти формирует новую платформу по созданию социального лифта для участников СВО и их семей, соглашается главный научный сотрудник Института развития образования «НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. «Государство понимает, каких кадров не хватает. Действительно, у нас недостает медиков, учитывая отъезд части из них за границу. Сейчас власти пытаются восполнить кадровый голод и используют инструменты для удержания специалистов», — пояснила она. Льготы для участников СВО и детей медицинских работников, погибших от COVID-19, хорошо демонстрирует, как тезис президента РФ Владимира Путина о социальной справедливости исполняется на практике, считает исполнительный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин. «Государство берет на себя ответственность за тех, кто сам отдал долг Родине, чьи дети по той же причине остались без поддержки родителей. И это в полной мере логично и справедливо, и будет одобрено как депутатами, так и обычными гражданами России», — заключила эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ формируют новый социальный лифт для россиян, которые отдают долг Родине. Так эксперты трактуют итоги совещания с вице-премьерами у главы правительства Михаила Мишустина 19 июня, в ходе которого обсуждалось льготное поступление в вузы участников СВО и детей врачей, погибших от COVID. По словам экспертов, это поможет восполнить дефицит кадров, а также показать, что государство ответственно за тех, кто погиб за страну, и поддерживает их детей, которые будут формировать будущее РФ. В ходе совещания премьер-министр отметил, что председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин обратился в правительство с предложением предоставить участникам специальной военной операции льготы при поступлении в российские вузы. «Вопрос крайне важный. Уже завтра начинается приемная кампания для абитуриентов, собирающихся поступать в российские вузы», — отметил Мишустин. Глава правительства обратился с просьбой рассказать о подробностях к вице-премьеру Татьяне Голиковой. «Участники СВО смогут поступать в вузы на выбранные ими специальности и направления подготовки в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. Тем, кто уже учится на платной основе, будет предоставлена возможность в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение уже в 2023-2024 учебном году», — пояснила Голикова. По ее словам, детей медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, будут зачислять в вузы на медицинские специальности также по отдельной квоте, но без вступительных испытаний. Также участники СВО и дети врачей, погибших от COVID, получат право обучаться бесплатно на подготовительном отделении. «Татьяна Алексеевна (Голикова), Дмитрий Николаевич (Чернышенко), прошу вас держать на контроле этот вопрос и координировать работу с депутатами. Особенно реализацию этого закона, после того как он вступит в силу», — подчеркнул Мишустин. Подготовка кадров — главный приоритет работы правительства на фоне западных ограничений. Власти формирует новую платформу по созданию социального лифта для участников СВО и их семей, соглашается главный научный сотрудник Института развития образования «НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. «Государство понимает, каких кадров не хватает. Действительно, у нас недостает медиков, учитывая отъезд части из них за границу. Сейчас власти пытаются восполнить кадровый голод и используют инструменты для удержания специалистов», — пояснила она. Льготы для участников СВО и детей медицинских работников, погибших от COVID-19, хорошо демонстрирует, как тезис президента РФ Владимира Путина о социальной справедливости исполняется на практике, считает исполнительный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин. «Государство берет на себя ответственность за тех, кто сам отдал долг Родине, чьи дети по той же причине остались без поддержки родителей. И это в полной мере логично и справедливо, и будет одобрено как депутатами, так и обычными гражданами России», — заключила эксперт.