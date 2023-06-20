ОДКБ реформируют после завершения спецоперации

В обновленном союзе Россия займет уникальную позицию

20 июня 2023 в 20:58 Размер текста - 17 +

ОДКБ нуждается в реформах Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может быть реформирована в пользу большей региональности. Спецоперация России на Украине показала слабость союза — никто из членов ОДКБ не защитил РФ в ходе конфликта. Реформа поставит Россию в уникальное положение единственной страны организации, ответственной за все регионы. Так эксперты комментируют URA.RU визит в Минск министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. После распада Советского Союза Казахстан, Армения, Россия, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан подписали договор о коллективной безопасности, на основе которого позже зародилась Организация договора о коллективной безопасности — ОДКБ. Ее члены должны оказывать военную помощь стране-участнице, если на ее суверенитет или государственную целостность посягнули извне. До сих пор ОДКБ была задействована в одной силовой операции: в 2022 году во время миротворческой миссии в Казахстане на фоне антиправительственных выступлений. Решения в организации утверждаются только в случае согласия всех ее членов. О реформе ОДКБ говорят все чаще Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сергей Лавров 20 июня принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ. Мероприятие состоялось вскоре после публичных призывов Александра Лукашенко изменить устав организации, так как он был принят в 2016 году и с тех пор потерял актуальность. Президент Белоруссии повторно затронул тему уже на встрече во вторник. «Кыргызстан давно просит помочь в урегулировании конфликта с Таджикистаном. Обоснованные претензии выдвигает Армения. Если мы не будем решать эти проблемы, то страны ОДКБ все время будут упрекать друг друга. Нужно погружаться в проблемы стран ОДКБ», — заявил глава Белоруссии. Во время общения с журналистами Лавров рассказал, что встреча с Лукашенко длилась полтора часа: «Он изложил свои оценки ситуации в мире, которые идут в русле с нашими и которые обосновывают дальнейшее развитие Договора о коллективной безопасности. Организация рассматривается Западом в качестве угрозы своего доминирования на международной арене. В этом плане мы наблюдаем отчаянные и агрессивные действия Запада по внесению раскола в ОДКБ». Лавров говорил об ОДКБ с Лукашенко 1,5 часа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с URA.RU указал, что министр иностранных дел России мог кулуарно вести предварительные разговоры о будущем изменении ОДКБ. По мнению Жарихина, организация может быть реформирована в сторону регионализации. «ОДКБ представлено разными странами, у которых слишком разные интересы. У Таджикистана в Средней Азии — одни, у Армении на Кавказе — другие, у России и Белоруссии в Европе — третьи. Поэтому реформа давно назрела. Но в новой конфигурации Россия, как сама большая страна с ядерным оружием будет иметь интересы во всех регионах», — считает эксперт. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников допустил, что консультации по вопросу реформирования ОДКБ действительно могут проводиться. По словам эксперта, сложно предполагать на данном этапе, как будет выглядеть изменившийся союз, если он вообще будет меняться: «Договор о коллективной безопасности — это очень тонкая материя. Никакими двусторонними решениями между РФ и Белоруссией это не пробьешь. Многим не нравится, что управление ОДКБ затруднено, что требуется консенсус. Но с другой стороны есть пример НАТО: посмотрите, как всех построили там, не хотят слушать ни Венгрию, ни Турцию. Так что есть и плюсы и минусы». Реформа ОДКБ может быть организована только после победы России в спецоперации на Украине, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев. По его мнению, СВО показала слабость союза. «Идут военные действия, а мы остались одни на поле боя. На признанную всеми территорию России — Белгородскую область — напали иностранные силы, но ни один член ОДКБ ничего не сказал об этом. Статья по теме Россия защитит страну-партнера от ИГИЛ* Белоруссия даже не предоставила полевой кухни. Сергей Лавров молодец, ездит, работает на всевозможных площадках и отстаивает нашу позицию. Однако сейчас достаточно очевидно, что эффективность ОДКБ нулевая», — подытожил Суздальцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может быть реформирована в пользу большей региональности. Спецоперация России на Украине показала слабость союза — никто из членов ОДКБ не защитил РФ в ходе конфликта. Реформа поставит Россию в уникальное положение единственной страны организации, ответственной за все регионы. Так эксперты комментируют URA.RU визит в Минск министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. После распада Советского Союза Казахстан, Армения, Россия, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан подписали договор о коллективной безопасности, на основе которого позже зародилась Организация договора о коллективной безопасности — ОДКБ. Ее члены должны оказывать военную помощь стране-участнице, если на ее суверенитет или государственную целостность посягнули извне. До сих пор ОДКБ была задействована в одной силовой операции: в 2022 году во время миротворческой миссии в Казахстане на фоне антиправительственных выступлений. Решения в организации утверждаются только в случае согласия всех ее членов. Сергей Лавров 20 июня принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ. Мероприятие состоялось вскоре после публичных призывов Александра Лукашенко изменить устав организации, так как он был принят в 2016 году и с тех пор потерял актуальность. Президент Белоруссии повторно затронул тему уже на встрече во вторник. Во время общения с журналистами Лавров рассказал, что встреча с Лукашенко длилась полтора часа: «Он изложил свои оценки ситуации в мире, которые идут в русле с нашими и которые обосновывают дальнейшее развитие Договора о коллективной безопасности. Организация рассматривается Западом в качестве угрозы своего доминирования на международной арене. В этом плане мы наблюдаем отчаянные и агрессивные действия Запада по внесению раскола в ОДКБ». Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с URA.RU указал, что министр иностранных дел России мог кулуарно вести предварительные разговоры о будущем изменении ОДКБ. По мнению Жарихина, организация может быть реформирована в сторону регионализации. «ОДКБ представлено разными странами, у которых слишком разные интересы. У Таджикистана в Средней Азии — одни, у Армении на Кавказе — другие, у России и Белоруссии в Европе — третьи. Поэтому реформа давно назрела. Но в новой конфигурации Россия, как сама большая страна с ядерным оружием будет иметь интересы во всех регионах», — считает эксперт. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников допустил, что консультации по вопросу реформирования ОДКБ действительно могут проводиться. По словам эксперта, сложно предполагать на данном этапе, как будет выглядеть изменившийся союз, если он вообще будет меняться: «Договор о коллективной безопасности — это очень тонкая материя. Никакими двусторонними решениями между РФ и Белоруссией это не пробьешь. Многим не нравится, что управление ОДКБ затруднено, что требуется консенсус. Но с другой стороны есть пример НАТО: посмотрите, как всех построили там, не хотят слушать ни Венгрию, ни Турцию. Так что есть и плюсы и минусы». Белоруссия даже не предоставила полевой кухни. Сергей Лавров молодец, ездит, работает на всевозможных площадках и отстаивает нашу позицию. Однако сейчас достаточно очевидно, что эффективность ОДКБ нулевая», — подытожил Суздальцев.